Akira, Death Note, Naruto : Yūji Yanase, vétéran de l’animation japonaise, est mort

MAHO FILM indique que Yūji Yanase collaborait avec le studio comme réalisateur depuis ses débuts, avant de le rejoindre officiellement comme salarié en 2023 et d'y jouer un rôle important dans la conduite des productions. Ses obsèques ont été organisées dans l'intimité familiale.

Des mangas cultes aux light novels

La carrière de Yūji Yanase traverse près de quatre décennies d'animation japonaise. À la fin des années 1980, il participe notamment à « l'animation intermédiaire » - les images assurant la fluidité entre les poses principales - d'Akira, le film de Katsuhiro Otomo adapté de son propre manga.

Il travaille ensuite, comme animateur, directeur de l'animation, storyboardeur ou réalisateur d'épisodes, sur de nombreuses séries dont plusieurs sont issues de mangas devenus majeurs : Hellsing, d'après Kōta Hirano, Chobits, du collectif CLAMP, Death Note, de Tsugumi Ohba et Takeshi Obata, ou encore Naruto Shippuden, tiré du manga de Masashi Kishimoto. Il intervient également sur Macross 7, Aria the Animation, Saint Seiya Omega et Pokémon XY.

Il passe véritablement à la réalisation de séries en 2014 avec Himegoto, adaptation du manga de Norio Tsukudani. Trois ans plus tard, il dirige la première saison de In Another World With My Smartphone, issue du light novel de Patora Fuyuhara et Eiji Usatsuka. Le texte est publié en français sous le titre Dans un autre monde avec mon Smartphone par Tobikawa, le premier volume ayant été traduit par Tanu.

Cette circulation entre littérature populaire japonaise, manga et animation devient l'une des constantes de sa carrière. Yūji Yanase réalise ainsi By the Grace of the Gods en 2020 puis sa deuxième saison, adaptation des romans de Roy, eux-mêmes déclinés en manga par Ranran. Cette version dessinée est publiée en France par nobi nobi !, dans une traduction d'Aurélie Brun.

En 2022, il dirige In the Land of Leadale, autre série née sous forme de roman en ligne avant de devenir un light novel puis un manga. L'adaptation dessinée par Dashio Tsukimi, d'après Ceez et avec une composition de Ryō Suzukaze, est disponible en France chez Doki-Doki. Son premier volume a été traduit par Pénélope Roullon-Ishihara.

Suivent notamment My Unique Skill Makes Me OP even at Level 1 en 2023 et I'll Become a Villainess Who Goes Down in History en 2024, tous deux diffusés en France par Crunchyroll. Là encore, il s'agit d'œuvres passées du roman en ligne au light novel puis au manga avant leur adaptation animée.

En 2025, Yūji Yanase réalise également Apocalypse Bringer Mynoghra, connu des lecteurs français sous le titre Mynoghra : Annonciateur de l'apocalypse. L'œuvre de Fehu Kazuno, née comme web novel, a donné lieu à un light novel illustré par Navigavi ainsi qu'à un manga dessiné par Yasaiko Midorihana. Les deux versions sont disponibles en France, respectivement chez Maho Éditions et Delcourt/Tonkam.

Deux séries encore en diffusion

Au moment de l'annonce de sa disparition, deux séries réalisées par Yūji Yanase étaient encore en cours de diffusion au Japon. The World's Strongest Rearguard, lancé le 5 juillet 2026, adapte le light novel de Toowa et Huuka Kazabana, qui possède également une version manga dessinée par Rikizo.

Le lendemain débutait The Insipid Prince's Furtive Grab for the Throne, diffusé en France par Crunchyroll : cette série est elle aussi issue d'un roman, signé Tanba et illustré par Yuunagi, adapté parallèlement en manga par Yukino Amagai.

Plusieurs équipes avec lesquelles il avait travaillé lui ont rendu hommage. Celle de I'll Become a Villainess Who Goes Down in History a notamment rappelé l'implication particulièrement directe du réalisateur dans la fabrication de la série : Yūji Yanase avait lui-même réalisé l'ensemble des dessins clés du premier épisode, un travail habituellement réparti entre de nombreux animateurs.

Quelques semaines seulement avant sa mort, il figurait encore parmi les invités japonais de l'Otakon 2026, grande convention américaine consacrée à la culture populaire japonaise.

Son parcours témoigne aussi de l'évolution de l'industrie de l'anime : après avoir travaillé sur des adaptations de mangas devenues mondialement célèbres, d'Akira à Death Note, il avait consacré une grande partie de ses dernières années à cette chaîne désormais centrale dans l'édition japonaise, qui mène du roman publié en ligne au light novel, puis au manga et enfin à la série animée.

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La disparition de Yūji Yanase à seulement 59 ans résonne aussi dans une industrie japonaise de l'animation régulièrement interrogée sur ses cadences et ses conditions de travail. Les enquêtes menées auprès de ses professionnels documentent des journées très longues et un nombre réduit de jours de repos,

Crédits photo : Yūji Yanase en 2017, lors de la présentation de l’anime Dans un autre monde avec mon Smartphone ( WEBザテレビジョン / KADOKAWA)

Par Hocine Bouhadjera

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