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#Droit / Justice

Censure aux États-Unis : les bibliothèques publiques au “point de rupture

Livres retirés ou déplacés, événements annulés, financements menacés, conseils d'administration politisés, bibliothécaires harcelés voire licenciés : dans un nouveau rapport, PEN America estime que les bibliothèques publiques américaines font face à une menace qui ne porte plus seulement sur leurs collections, mais sur leur fonctionnement même. Une offensive qui s'est fortement structurée depuis 2021.

Le 03/09/2026 à 18:11 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

03/09/2026 à 18:11

Hocine Bouhadjera

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Avec les bibliothèques scolaires et universitaires, les bibliothèques publiques américaines sont devenues un terrain majeur des batailles culturelles qui traversent les États-Unis.

Dans son rapport Out of Circulation: Expanding Censorship in Public Libraries, publié le 1er septembre, PEN America décrit des institutions arrivées à un « point de rupture », confrontées simultanément à des demandes de retrait de livres, des pressions politiques, des coupes budgétaires et des attaques contre leur personnel.

Le constat dépasse largement les seuls « livres interdits ». Selon PEN America, les stratégies de restriction prennent désormais des formes multiples : déplacement d'un ouvrage jeunesse vers les rayons adultes, apposition d'avertissements, suppression de présentoirs thématiques, annulation de rencontres avec des auteurs ou de lectures publiques, modification de la gouvernance des établissements et utilisation des financements comme moyen de pression.

La moitié des incidents de censure touche désormais les bibliothèques publiques

Les données de l'American Library Association (ALA) donnent la mesure du phénomène. En 2025, l'organisation a recensé 713 tentatives distinctes de censure visant des documents, programmes ou services de bibliothèques. Parmi les incidents dont la localisation est connue, 51 % concernaient des bibliothèques publiques, devant les bibliothèques scolaires.

L'ALA a par ailleurs recensé 4235 titres différents contestés en 2025, soit le deuxième total annuel le plus élevé jamais enregistré, à cinq titres seulement du record de 2023. Surtout, 92 % des contestations provenaient de groupes de pression, de responsables publics ou de décideurs influencés par eux, contre 72 % un an auparavant. Moins de 3 % étaient à l'initiative d'un parent agissant individuellement.

En 2025, l'ALA a par ailleurs comptabilisé 5668 cas de livres retirés des bibliothèques après une contestation, auxquels s'ajoutent 920 restrictions d'accès, par exemple sous la forme d'un déplacement vers une autre section ou d'une autorisation parentale. Il s'agit, selon l'organisation, du niveau de censure le plus élevé enregistré depuis le début de ses statistiques, en 1990.

Parmi les 4235 titres visés, 1671 mettent notamment en scène ou relatent l'expérience de personnes LGBTQIA+ et de personnes racisées. Et, parmi les 15 livres les plus contestés dans les seules bibliothèques publiques en 2025, PEN America relève que 14 abordent de manière importante l'orientation sexuelle ou l'identité de genre ; le quinzième, Our Skin: A First Conversation About Race, de Megan Madison et Jessica Ralli, illustré par Isabel Roxas, est consacré à la question raciale.

Ne plus retirer le livre, mais le rendre plus difficile à trouver

Le rapport insiste sur une évolution des méthodes. Un ouvrage n'a plus nécessairement besoin de disparaître totalement pour devenir moins accessible. Des responsables exigent par exemple que des albums destinés aux enfants soient transférés dans les rayons adolescents ou adultes en raison de leur contenu sur le genre, la sexualité ou le racisme.

À Rutherford County, dans le Tennessee, deux membres du conseil du réseau de bibliothèques ont ainsi demandé en mars 2026 le reclassement de 132 ouvrages jeunesse dans la section adulte, au motif qu'ils abordaient notamment le genre. Parmi eux figuraient des albums comme Bodies Are Cool, de Tyler Feder, ou My Rainbow, de DeShanna et Trinity Neal.

La bibliothécaire Luanne James a refusé d'appliquer cette décision, estimant qu'elle contrevenait au Premier amendement et à ses obligations professionnelles. Elle a ensuite été licenciée. Pour PEN America, ce type de reclassement constitue bien une restriction d'accès : un livre reste matériellement présent dans la bibliothèque, mais n'est plus placé à portée du public auquel auteurs et éditeurs l'avaient destiné.

D'autres établissements voient apparaître des étiquettes de « contrôle parental » ou des avertissements visant certains contenus. Le rapport relève aussi des campagnes contre des présentoirs thématiques installés à l'occasion du Pride Month, mois de juin consacré aux personnes et aux luttes LGBTQ+, du Black History Month, célébré en février aux États-Unis pour mettre en avant l'histoire et les contributions des Afro-Américains, ou encore de la Banned Books Week, semaine annuelle de mobilisation contre la censure des livres et pour la liberté de lire.

Les événements et les auteurs également visés

La pression s'exerce aussi sur la programmation culturelle. PEN America recense plusieurs lectures ou rencontres annulées sous l'effet de campagnes politiques, de protestations ou de menaces.

Les événements liés aux questions LGBTQ+ sont particulièrement exposés : des Drag Story Hours - des séances de lecture pour enfants animées par des artistes drag, organisées notamment dans des bibliothèques - ont dû être annulées après des manifestations, des alertes à la bombe et, dans un cas au Nevada, une agression contre une bibliothécaire.

Le rapport relève également plusieurs cas concernant des auteurs ou des voix palestiniennes et pro-palestiniennes. En décembre 2025, la Los Angeles Public Library a par exemple annulé une rencontre entre l'autrice palestinienne Jenan Matari et l'autrice juive américaine Nora Lester Murad à la suite d'une controverse liée aux publications de l'une d'elles sur les réseaux sociaux. Plus de 100 salariés de la bibliothèque avaient demandé le rétablissement de l'événement.

À New York, dès 2023, cinq ouvrages présentés à la Roosevelt Island Library dans le cadre de Read Palestine Week, une semaine de lectures et de mise en avant d'ouvrages palestiniens ou consacrés à la Palestine, avaient été empruntés par un couple affirmant vouloir les conserver indéfiniment afin d'empêcher leur consultation par des enfants.

Le financement comme moyen de pression

Aux États-Unis, où le fonctionnement des bibliothèques dépend largement des collectivités locales et des États, plusieurs administrations ont par ailleurs commencé à conditionner leurs financements au respect de certaines politiques concernant les collections.

En Alabama, la Fairhope Public Library s'est ainsi vu retenir plus de 20.000 dollars de financement public en 2025 après avoir refusé de déplacer certains ouvrages. La pression s'est poursuivie en 2026 autour de dix titres que les autorités souhaitent faire passer des rayons adolescents aux rayons adultes. Parmi eux figure The Hate U Give d'Angie Thomas, roman pour adolescents consacré au racisme et aux violences policières, publié en France sous le titre La Haine qu'on donne, traduit de l'anglais par Nathalie Bru (Nathan, 2018, puis repris en poche chez Pocket Jeunesse).

En juillet 2026, dans le Missouri, le secrétaire d'État et le procureur général de l'État ont également menacé de réduire le financement d'une bibliothèque après une séance de lecture autour de Rainbowsaurus et Big Wig, deux albums jeunesse anglophones, le second mettant notamment en scène un enfant participant déguisé à un concours.

À l'échelle fédérale, l'Institute of Museum and Library Services (IMLS) a lui aussi été placé dans le viseur de l'administration Trump. Cette agence fédérale, sans véritable équivalent direct en France, distribue des financements et soutient les bibliothèques et les musées à travers le pays.

Des subventions avaient été suspendues en 2025 après un décret visant à démanteler l'agence, avant d'être finalement rétablies. La Maison-Blanche a de nouveau proposé de supprimer son financement dans son projet de budget 2027, même si le Congrès avait, au moment de la rédaction du rapport, maintenu des crédits.

Cette stratégie est pourtant très éloignée de l'opinion exprimée par la population : une enquête Knight Foundation/NORC citée par PEN America indique que 93 % des Américains considèrent qu'une réduction des services de leur bibliothèque publique aurait des conséquences sur leur communauté.

Des conseils d'administration de plus en plus politiques

PEN America alerte également sur une transformation moins visible : la politisation de la gouvernance des bibliothèques.

Contrairement au modèle français, nombre de bibliothèques publiques américaines disposent, selon les États et les collectivités, de conseils locaux qui peuvent exercer un pouvoir important sur leur direction, leur budget ou leurs politiques documentaires. Plusieurs élus ont cherché à modifier leur composition ou leurs compétences afin d'intervenir plus directement sur les collections.

Dans le comté de Sumner, au Tennessee, après que le conseil de la bibliothèque eut refusé à plusieurs reprises une politique excluant des rayons jeunesse les ouvrages associés à ce que ses promoteurs qualifient d'« idéologie transgenre », les autorités locales ont nommé en 2025 la militante conservatrice Riley Gaines au conseil. Au moins 55 autres livres ont ensuite été soumis à un examen en vue d'un éventuel retrait.

L'Idaho est allé plus loin en 2026 en adoptant une loi permettant aux conseils municipaux d'embaucher et de licencier directement les directeurs de bibliothèques, une prérogative qui appartenait auparavant aux conseils d'administration de ces établissements.

Des bibliothécaires en première ligne

Derrière les livres se trouvent enfin les personnels : harcèlement téléphonique ou sur les réseaux sociaux, divulgation de données personnelles, interventions agressives pendant les réunions publiques, menaces et agressions physiques font désormais partie du quotidien de certains professionnels.

Une enquête de 2024 citée par PEN America a recensé plus de 8000 « incidents traumatiques » vécus par des personnels de bibliothèques américaines, notamment des agressions verbales et physiques. Les professionnels interrogés évoquent stress, anxiété, épuisement et peur des représailles lorsqu'ils s'opposent à une demande de censure.

Le risque peut désormais être judiciaire. Plusieurs États, dont le Mississippi, l'Iowa, l'Arkansas et la Virginie-Occidentale, ont adopté des dispositions susceptibles d'exposer des bibliothécaires à des poursuites pénales lorsqu'ils mettent à disposition de mineurs des documents considérés comme « obscènes » ou « nuisibles ».

Cette logique n'est d'ailleurs pas nouvelle : le Projet 2025 envisageait déjà des mesures particulièrement sévères contre les professionnels mettant à disposition des ouvrages qualifiés de « pornographiques ». Pour PEN America, la menace de poursuites suffit à encourager une forme d'autocensure.

Une bataille qui a changé d'échelle

Le rapport Out of Circulation ne constitue pas un recensement exhaustif de toutes les bibliothèques américaines, mais une synthèse des tendances observées depuis 2021, nourrie par les incidents rendus publics, les données de l'American Library Association (ALA), principale organisation professionnelle des bibliothèques aux États-Unis, et des témoignages de professionnels.

Son intérêt réside précisément dans la mise en relation de phénomènes souvent traités séparément : interdictions de livres, pressions budgétaires, changements de gouvernance et attaques contre les bibliothécaires.

Depuis 2021, PEN America a parallèlement recensé près de 23.000 cas d'interdiction de livres dans les écoles publiques américaines. ActuaLitté documente depuis plusieurs années la structuration de cette censure, portée par des groupes de pression, des élus et des décisions administratives. Comme le résume Kasey Meehan, directrice du programme Freedom to Read de PEN America, les bibliothèques publiques étaient traditionnellement des refuges pour la liberté de lire ; elles deviennent désormais des « champs de bataille de la censure ».

La situation n'est toutefois pas à sens unique. Le Guardian relève notamment qu'en Floride plusieurs candidats soutenus par Moms for Liberty - organisation conservatrice devenue un acteur important des campagnes contre certains livres dans les écoles et les bibliothèques - ont échoué lors des primaires de 2026. Le mouvement a également perdu sa majorité au conseil scolaire du comté de Sarasota.

En Californie, la mobilisation a également produit des résultats dans une bibliothèque publique : à Huntington Beach, des habitants ont contesté une politique de retrait de livres avant de parvenir, en 2026, à empêcher un projet de privatisation du réseau de bibliothèques de la ville. 

À LIRE - Les mots bannis de l’administration Trump deviennent une exposition

PEN America souligne de son côté les mobilisations de lecteurs, de bibliothécaires et d'associations pour défendre les collections et les financements. Pour l'organisation, la question engage désormais la définition même de la bibliothèque publique : un lieu où chacun peut accéder gratuitement à des œuvres, des informations et des idées sans que le pouvoir politique décide à sa place de celles qui sont acceptables.

Crédits photo : Des Moisnes, Iowa (CC0)

 
 

DOSSIER - Aux États-Unis, une inquiétante vague de censure de livres

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Journaliste, écrivaine et militante, Gloria Steinem, l'une des figures les plus influentes du féminisme américain depuis les années 1960, est morte le 2 septembre 2026 à l'âge de 92 ans. Cofondatrice du magazine Ms., elle laisse derrière elle plus de six décennies d'engagement et une œuvre dont plusieurs titres majeurs ont été traduits en français. Ses derniers mémoires paraîtront en France en novembre.

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Rentrée littéraire : où sont passés les noms des traducteurs ?

À l’occasion de la rentrée littéraire, la Société française des traducteurs alerte sur l’invisibilisation persistante des traductrices et traducteurs dans la presse. Trop souvent absents des articles, critiques et sélections, alors même que leur travail conditionne la réception des œuvres étrangères en français, ils restent relégués au second plan, souligne-t-elle. 

03/09/2026, 14:23

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Ouvrages adaptés : Les Liens qui Libérent et Mengès mis en demeure

Deux sociétés d'édition ont été mises en demeure par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) en raison de manquements à l'obligation de dépôt des fichiers numériques auprès de la Bibliothèque nationale de France. Effectué sur la plateforme PLATON, ce dépôt facilite la production d'ouvrages adaptés pour les personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques.

03/09/2026, 10:44

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France Livre renforce son équipe avec une ancienne de Bayard Jeunesse

Marianne Fournier a rejoint France Livre - The French Publishing Network en juillet 2026 en tant que responsable de projet. Elle arrive après plusieurs années consacrées aux droits étrangers et à la circulation internationale des catalogues, principalement entre la France et le Royaume-Uni.

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Le prêt d’ebooks en bibliothèque fait-il vraiment baisser les ventes ?

Une étude commandée par l’Association of American Publishers et l’Authors Guild estime que l’essor du prêt numérique en bibliothèque est associé à une baisse mesurable des ventes de livres, papier comme numériques. Publié le 1er septembre, le rapport de Secretariat Advisors arrive en pleine bataille américaine sur le prix et les conditions des licences accordées aux établissements. Cette fois, le débat s’accompagne de tableaux de régression.

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Rentrée sociale : les libraires appelés à la grève le 8 septembre

Exclusif - La rentrée sociale se profile, y compris en librairie. La Fédération CGT Commerce et Services appelle en effet l'ensemble des travailleuses et travailleurs de la branche Librairie à la grève le 8 septembre prochain, « jour de reprise des négociations avec le Syndicat de la librairie française ».

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Masami Kurumada, créateur de Saint Seiya – Les Chevaliers du Zodiaque (Kana, trad. Thibaud Desbief), affirme que plusieurs de ses sociétés ont été victimes de détournements portant sur près de 4,69 milliards de yens, soit environ 25,3 millions €. 

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Mort de Slobodan Šnajder, grande voix croate du théâtre et de la littérature européenne

L’écrivain, dramaturge et essayiste croate Slobodan Šnajder est mort le 30 août 2026 à Zagreb, à l’âge de 78 ans. Figure majeure de la littérature de l’ex-Yougoslavie, longtemps critique envers les nationalismes qui ont accompagné son éclatement, il laisse une œuvre profondément politique, traversée par la guerre, les idéologies, la mémoire et les identités européennes. 

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Lauréate PAUSE, la dessinatrice palestinienne Safaa Odah est en France

La dessinatrice palestinienne Safaa Odah est bien arrivée en France, indiquent dans un message la Cité de la bande dessinée et de l’image et l'École européenne supérieure de l’image (ÉESI), qui l'accueillent en résidence à Angoulême. Lauréate du programme PAUSE du Collège de France au printemps 2025, elle faisait partie des artistes en attente d'une évacuation de la bande de Gaza.

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Rosellina Archinto, l’éditrice qui reliait la France et l’Italie, s'en est allée

Rosellina Archinto, figure majeure de l’édition italienne et pionnière du renouvellement du livre pour enfants, est morte le 21 août 2026 à Santa Margherita Ligure, près de Gênes, à l’âge de 93 ans. Fondatrice d’Emme Edizioni, d’Archinto Editore puis de Babalibri, elle a contribué pendant six décennies à faire circuler auteurs, illustrateurs et idées entre l’Italie et le reste de l’Europe. Son histoire est notamment étroitement liée à la France et à L’École des loisirs.

02/09/2026, 11:53

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Les éditions Le Passage passent sous pavillon Glénat

Le groupe Glénat annonce l’acquisition des éditions Le Passage, maison parisienne fondée en 2001, jusqu’ici indépendante et spécialisée notamment dans l’histoire de l’art. Le montant de l’opération n’a pas été communiqué. Le Passage conservera sa marque, ses équipes et son programme éditorial, tout en bénéficiant désormais des moyens opérationnels, commerciaux et logistiques de Glénat.

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Allemagne : Amazon condamné pour s'être sucré sur un best-seller diététique

La dermatologue, chercheuse en santé, autrice et animatrice allemande Yael Adler est sortie victorieuse, en première instance, d'un litige qui l'opposait à la plateforme Amazon. Cette dernière vendait en effet un ouvrage présenté comme un « complément » à son propre livre, paru en mars 2025 chez Droemer Knaur. La multinationale a été reconnue coupable d'infraction au droit de la personnalité, lequel encadre l'utilisation d'un nom, et forcée de cesser la vente du titre en question.

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En Turquie, une mosquée distribue près de 5000 livres en deux mois

À Erzurum, la mosquée Yıldız Kardeşler avait installé une bibliothèque et des cercles de lecture autour de la transmission religieuse. L’initiative a rapidement changé d’échelle : selon la Demirören Haber Ajansı (DHA), environ 5000 ouvrages destinés à plusieurs classes d’âge ont été distribués en deux mois. Plus de 90 % provenaient de la Diyanet, d’après le responsable bénévole interrogé par l’agence.

01/09/2026, 16:20

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Affaire Aristophil : une société condamnée pour de bien mauvais conseils

Exclusif - Le 11 décembre 2025, Gérard Lhéritier, surnommé le « Madoff du manuscrit », était condamné à 5 ans de prison ferme pour escroquerie et pratiques commerciales trompeuses, une peine réduite à 2 ans aménageables. Pour autant, la justice n'a pas fini de se pencher sur le cas Aristophil, le nom de cette société qui dissimulait une pyramide de Ponzi. Un cabinet de gestion de patrimoine a ainsi été rattrapé pour avoir failli à son obligation d'information en préconisant des contrats de l'entreprise frauduleuse.

01/09/2026, 14:08

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Rentrée 2026 : malgré un coût général en baisse, des dépenses pesantes

Pour la troisième année consécutive, le coût moyen d'une rentrée scolaire en 6e diminue (- 14,35 %), d'après une enquête menée par l'association Familles de France. Il s'établit ainsi à 180,80 €, ce qui représente toujours une charge importante pour une famille pour deux, et une source de difficultés pour les foyers aux revenus les plus modestes. 

01/09/2026, 12:32

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Décès d'Édouard Balladur, le Premier ministre qui fit naître la BnF

Édouard Balladur est mort ce lundi 31 août 2026, à 97 ans. Premier ministre de 1993 à 1995, candidat à l’Élysée en 1995, l’ancien conseiller de Georges Pompidou laisse aussi une abondante bibliographie. Lecteur assidu, auteur chez Plon, Flammarion puis surtout Fayard, il aura également croisé, dans l’exercice du pouvoir, le prix unique, la fiscalité des récompenses littéraires, la francophonie et la naissance administrative de la BnF. 

31/08/2026, 22:19

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La Griffe Noire : une première alerte en 2018, des réponses “incomplètes” en 2026

Après l’avis négatif rendu sur la demande de label Librairie indépendante de référence déposée en 2026 par La Griffe Noire, le Centre national du livre apporte de nouveaux éléments à ActuaLitté sur l’historique et l’instruction du dossier. En 2018, lors du dernier renouvellement du label, la commission avait ainsi jugé la politique d’animation de la librairie « tout juste suffisante » et demandé qu’elle soit renforcée. 

31/08/2026, 18:12

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Catherine Millot, écrivaine de la solitude et des abîmes, est morte

Psychanalyste, philosophe de formation et écrivaine, Catherine Millot est morte à Nice le 24 août 2026, à l’âge de 81 ans, des suites d’un accident vasculaire cérébral. Longtemps proche de Jacques Lacan, dont elle fut l’analysante, l’élève puis la compagne, elle laisse surtout une œuvre singulière, à la frontière de la littérature, de la psychanalyse, de l’autobiographie et de la mystique. De La Vocation de l’écrivain à Un peu profond ruisseau…, elle n’a cessé d’interroger la solitude, le désir, l’écriture et la mort.

31/08/2026, 17:51

ActuaLitté

La maison historique du communisme en danger, 130 000 € envolés

Plus de 130.000 € de livres vendus en librairie, mais dont elles ne devraient jamais toucher le produit : frappées par la défaillance de leur ancien distributeur Makassar, Les Éditions sociales et La Dispute lancent ce 31 août une campagne de soutien auprès de leurs lecteurs et partenaires. 

31/08/2026, 16:08

ActuaLitté

La Griffe Noire écartée du label des librairies indépendantes, la mobilisation enfle

La célèbre librairie La Griffe Noire, installée à Saint-Maur-des-Fossés depuis près de quarante ans et cofondée par Gérard Collard et Jean-Edgar Casel, fait aujourd’hui face à un avis défavorable concernant sa demande de label Librairie indépendante de référence. La décision a rapidement provoqué une mobilisation, avec une pétition dépassant les 2000 signatures et plusieurs auteurs prenant publiquement position. Le CNL, de son côté, défend la procédure suivie et rappelle que la décision définitive n’a pas encore été rendue.

28/08/2026, 18:02

ActuaLitté

Photo de Gaza retirée à Deauville : la justice saisie pour “censure”

Le retrait d’une photographie de Jehad Alshrafi montrant un match de football au milieu des ruines de Gaza prend désormais une tournure judiciaire. L’Observatoire de la liberté de création, qui dénonce une « censure », a saisi le juge des référés après avoir demandé à la Ville de Deauville de réinstaller l’image. L’audience se tiendra lundi 31 août à 14h, alors que le Deauville Sport Images Festival doit s’achever le 6 septembre.

28/08/2026, 16:06

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Punaises de lit : Aix-en-Provence ferme toutes ses bibliothèques

Une semaine après la fermeture de la bibliothèque de la Halle aux Grains pour cause de punaises de lit, dont ActuaLitté avait déjà rendu compte, la Ville d’Aix-en-Provence étend les précautions à l’ensemble de son réseau. Toutes les bibliothèques municipales ont fermé leurs portes jeudi 27 août à 18h afin de permettre des contrôles avant la rentrée. Pour l’heure, aucune punaise n’a été détectée dans les autres établissements.

28/08/2026, 11:07

ActuaLitté

Plus fiable et écologique : un nouveau bibliobus à Roubaix

En service depuis 2010, le « Zèbre », bibliobus de la médiathèque de Roubaix, prend sa retraite, remplacé par le « Zébron », un nouveau véhicule transportant la promesse d'un service plus fiable, mais aussi plus écologique. Le démarrage est prévu dès le 1er septembre, avant une inauguration le 5, à 11h, à la médiathèque de Roubaix La Grand-Plage.

28/08/2026, 10:30

ActuaLitté

KNK mise sur l’expertise métier pour transformer les processus des éditeurs

Changer d’ERP ne revient pas seulement à installer un nouvel outil de gestion. KNK France entend profiter de ces projets pour réexaminer l’organisation même des maisons d’édition : contrats, droits d’auteur, fabrication, métadonnées, ventes ou abonnements. L’entreprise associe ainsi son logiciel knkÉditions à une offre de conseil et d’intégration fondée sur la spécialisation sectorielle.

28/08/2026, 10:25

ActuaLitté

À Rouen, une libraire paie depuis deux ans pour un chantier qui n’a pas commencé

Depuis juillet 2024, la librairie Les Grimoires de Morgane reste largement dissimulée derrière un échafaudage, au 74 rue de la République à Rouen. Deux ans plus tard, les travaux de réfection de la façade n'ont toujours pas commencé. Sa gérante, Jessica Lulli, estime avoir perdu environ la moitié de sa fréquentation et déboursé quelque 30.000 € dans le dossier. La structure devrait enfin disparaître le 30 septembre, remplacée par un filet de sécurité. 

27/08/2026, 18:22

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Un quart de siècle après Donnie Darko, un livre lui donne une suite

Réalisateur très rare, l'Américain Richard Kelly s'est fait largement connaitre avec Donnie Darko, sorti en salles en 2001 et rapidement auréolé du statut de « film culte ». Cryptique et complexe, le long-métrage a fait l'objet de rumeurs concernant une éventuelle suite, signée par Kelly lui-même : cette fois, l'annonce est bien réelle. Mais pas pour un film...

27/08/2026, 11:35

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Vocabulaire : parler des énergies renouvelables sans brasser du vent

S'il est un domaine crucial pour l'avenir, il s'agit bien de celui des énergies renouvelables, à l'heure de l'appauvrissement des ressources en énergies fossiles et des conséquences dramatiques de ces dernières pour l'environnement. La Commission d'enrichissement de la langue française s'intéresse au sujet, et plus spécifiquement à l'éolien.

27/08/2026, 11:04

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Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter

À l'occasion de la rentrée littéraire 2026, la station de radio publique France Inter renoue avec la tradition en présentant une sélection de coups de cœur d'un jury de six personnalités des ondes. Les 10 titres seront mis en avant dans les programmes et sur les réseaux sociaux de la radio.

27/08/2026, 09:02

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Que reste-t-il à espérer ? La réponse de 30 jeunes écrivains du monde entier

Comment continuer à espérer lorsque les guerres, les autoritarismes, les crises politiques et écologiques semblent réduire l’horizon ? À cette question immense, Résister et espérer préfère une trentaine de réponses singulières. À paraître le 10 septembre, l’ouvrage réunit de jeunes auteurs et autrices de moins de 30 ans vivant aux quatre coins du monde, avec une préface de l’écrivain franco-palestinien Karim Kattan.

26/08/2026, 18:19

ActuaLitté

En grève, les salariés de Gibert Paris s'opposent à une librairie “vidée de son savoir-faire”

Au lendemain d'une réunion entre la direction du groupe Gibert, le mandataire judiciaire et le comité social et économique (CSE) de Gibert Joseph Paris, un débrayage des salariés a eu lieu ce 26 août devant la librairie du 26, boulevard Saint-Michel, dans le 6e arrondissement de Paris. Ils s'inquiètent du déroulement du Plan de Sauvegarde de l'Emploi qui les concerne et, plus largement, du sort réservé aux 84 emplois pris en compte par le « plan de transformation » de la direction.

26/08/2026, 16:21

ActuaLitté

Librairie : L’Arbre à Papillons évite la fermeture et change de mains

Exclusif - Menacée de fermeture à la fin de l’année 2025, la librairie L’Arbre à Papillons de Phalsbourg, en Moselle, a finalement changé de mains. Son fonds de commerce a été acquis pour 65.000 € par Cécile Irlinger, venue de la traduction et du doublage de jeux vidéo. Café, rencontres, jeunesse et cultures numériques doivent progressivement rejoindre les livres, sans effacer l’identité construite par les libraires historiques.

26/08/2026, 15:09

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Péter Nádas, géant de la littérature hongroise, est mort

L’écrivain hongrois Péter Nádas est mort mercredi 26 août 2026 à l’âge de 83 ans, à son domicile de Gombosszeg, dans l’ouest de la Hongrie. Romancier, dramaturge, essayiste et photographe, plusieurs fois cité parmi les possibles lauréats du Nobel, il laisse une œuvre monumentale où l’histoire européenne du XXe siècle se mêle à celle des corps, de la mémoire et de l’intime.

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