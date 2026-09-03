Lire un livre n’est pas un délit” : un éditeur dénonce la destruction d’un ouvrage

Ils y voient un signal préoccupant pour la liberté d’expression, la recherche et l’édition, et inscrivent cet épisode dans un contexte plus large de répression des soutiens à la cause palestinienne.

Nicolas Shahshahani, cofondateur et vice-président de CAPJPO-EuroPalestine, est poursuivi pour « apologie du terrorisme » après des propos tenus lors d'un rassemblement le 7 octobre 2025. Selon lui, l'enquête porte notamment sur l'emploi des termes « résistance armée » et « combattants » à propos du Hamas, ainsi que sur l'expression « camp de concentration » pour Gaza. Il doit comparaître le 9 septembre 2026 à Paris.

CAPJPO-EuroPalestine, collectif créé au début des années 2000, milite en faveur des droits des Palestiniens et revendique dans sa charte des moyens d'action non violents.

Détruire un livre, criminaliser la solidarité avec la Palestine

Nous avons appris que le 17 mars 2026, dans le cadre d'une enquête pour « apologie du terrorisme », lors de la perquisition du domicile de Nicolas Shahshahani, vice-président d'Europalestine, à qui nous apportons toute notre solidarité et soutien, la police avait saisi un exemplaire du livre de Joseph Daher, Le Hezbollah. Un fondamentalisme religieux à l'épreuve du néolibéralisme, publié par les Éditions Syllepse en 2019.

Selon le procès-verbal remis à Nicolas Shahshahani, cet exemplaire a ensuite été détruit. Nous apprenons également qu'au cours de sa garde à vue un policier lui aurait demandé ce qu'il pensait de ce livre, présenté comme étant « en faveur du Hezbollah ».

Le livre de Joseph Daher est un travail d'analyse politique, historique et sociale. Loin de toute apologie, il développe une analyse critique du Hezbollah, de son intégration au système confessionnel libanais, de son rôle dans les politiques néolibérales, de son opposition aux mouvements sociaux et de son intervention en Syrie aux côtés du régime dictatorial de Bachar al-Assad.

Qu'un livre puisse être considéré comme suspect simplement parce qu'il étudie une organisation politique, et que sa possession puisse retenir l'attention de la police dans une procédure pour « apologie du terrorisme », constitue une pratique extrêmement grave.

Étudier n'est pas approuver. Analyser n'est pas soutenir. Publier n'est pas faire l'apologie. Et détruire un livre légalement publié et diffusé n'est jamais un acte anodin.

Cette affaire s'inscrit dans une offensive plus large de répression et criminalisation contre le mouvement de solidarité avec le peuple palestinien. Depuis le début de la guerre génocidaire menée par l'armée israélienne contre Gaza, accusations d'« apologie du terrorisme », convocations policières, poursuites judiciaires et interdictions sont utilisées pour intimider celles et ceux qui dénoncent le génocide, l'occupation et la colonisation et qui défendent les droits du peuple palestinien.

La répression s'abat également sur le monde du travail, incluant des sanctions, amendes et même licenciements dans une volonté claire de briser la solidarité avec le peuple palestinien et de discipliner les salarié·es.

L'auteur Joseph Daher a lui-même été victime de la répression de la part de la direction de l'Université de Lausanne en Suisse qui n'a pas « renouvelé son contrat » et l'a ensuite licencié à la suite de son soutien au mouvement étudiant en solidarité avec la Palestine et son engagement en faveur des droits fondamentaux du peuple palestinien.

Nous refusons cette criminalisation et dénonçons la répression qui l'accompagne.

Nous refusons que la soi-disant « lutte contre le terrorisme » serve à tracer les frontières du débat politique légitime et réduise la liberté d'expression.

Nous refusons qu'un livre devienne une pièce suspecte, qu'un auteur ou une autrice devienne suspecte pour ce qu'il ou elle étudie, qu'un lecteur ou une lectrice le devienne pour ce qu'il ou elle lit, et qu'un·e militant·e le devienne pour sa solidarité avec le peuple palestinien.

Nous exigeons que toute la lumière soit faite sur les conditions et les fondements juridiques de la saisie et de la destruction de cet ouvrage.

La solidarité avec la Palestine n'est pas un crime.

Lire un livre n'est pas un délit.

Éditer et débattre librement ne sont pas des actes de terrorisme.

Les éditions Syllepse et Joseph Daher

Fondées en 1989, les Éditions Syllepse se définissent comme une maison indépendante, engagée et non partisane, organisée sur un fonctionnement coopératif et autogéré. Son catalogue est principalement consacré aux mouvements sociaux, à la critique politique, au féminisme, au syndicalisme, à l'histoire et aux questions internationales.

Joseph Daher est un chercheur suisse d'origine syrienne, spécialiste de l'économie politique du Moyen-Orient, de la Syrie, du Liban et de l'islam politique. Docteur de la SOAS, à Londres, et de l'Université de Lausanne, il est notamment l'auteur de Le Hezbollah. Un fondamentalisme religieux à l'épreuve du néolibéralisme (Syllepse, 2019), issu de ses travaux sur l'organisation libanaise, ainsi que de Syrie, le martyre d'une révolution (Syllepse, 2022) et Gaza, un génocide en cours (Syllepse, 2025).

Par Auteur invité

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