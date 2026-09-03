SexOD : quand le sexe devient l’arme du crime

Si vous connaissez déjà le Belge Patrick Collignon, c'est sans doute comme coach spécialiste du comportement, et comme auteur de nombreux ouvrages sur ce thème. Peut-être aussi comme éditeur chez Eyrolles ou même comme fondateur de sa propre maison d'édition Patchenco Éditions. Mais jusqu'ici, vous ne l'aviez certainement pas repéré comme auteur de thrillers...

Et bien voilà, c'est chose faite, et tant qu'à se lancer dans le polar, il n'a pas fait les choses à moitié : son premier thriller SexOD s'ouvre sur une scène particulièrement 'chaude' et rend hommage aux polars nordiques qui nous font frémir depuis quelques années (l'auteur a vécu plusieurs années avec une Scandinave et avoue être fan de Jo Nesbø, Camilla Läckberg ou Jussi Adler-Olsen, on ne peut pas vraiment lui en tenir rigueur !).

Alors thriller érotique à ne pas mettre entre toutes les mains ?

Un peu mais pas que ...

De nos jours dans un quartier chic de Stockholm, la ministre suédoise de la Santé, « sociale-démocrate engagée », est retrouvée morte en petite tenue dans sa chambre, au lendemain de ce qui a tout l'air d'une nuit vraiment torride. La veille, on lui avait livré une mallette mystérieuse... tout aussi mystérieusement disparue le lendemain matin. Ses gardes du corps n'ont rien vu et on n'est pas loin du mystère de la chambre close. Son mari, « un industriel réputé, habitué du pouvoir, qui croule sous le fric », n'était pas là mais ne paraît guère bouleversé. Que s'est-il passé ? Un lobbyiste du Big Pharma, un rival politique ?

Sex OD, overdose de sexe [...] — Vous êtes sérieux ? C’est dans le rapport du légiste ? — Dans la dernière version que j’ai eue en main, oui. Dans la version finale, je ne sais pas…

Faute d'indices et de pistes valables, la brigade de flics patauge un peu mais s'avère bien sympathique : le jeune Tyko Törnqvist est motivé pour élucider sa première grosse affaire. Il fait équipe avec la grande Gabriella Ekdhal « trente-huit ans, une pomme à la bouche et un dossier sous le bras » et le polisassistent Valdemar Schneider, le geek de service qui dort sur place au commissariat.

Quant à leur patron, le commissaire Klas Söderlund, « un air de Droopy marqué par des yeux tristes lourdement cernés de gris », il va devoir gérer les pressions politiques de toutes sortes, à commencer par celles de la SÄPO, la Säkerhetspolisen, la sécurité d'État chargée de la protection des dignitaires qui n'est pas la seule à vouloir étouffer toute l'affaire.

« Il y avait forcément une solution. Quelqu’un, quelque part, connaissait le fin mot de l’histoire. Les circonstances de la mort de la ministre n’avaient rien de naturel. Sa mort n’avait rien de naturel. »

Ouh là là...

Sexe et yoga suédois, réalité virtuelle et drogues réelles, nanotechnologies et réalité augmentée, thriller dystopique et théorie du complot (international tant qu'à faire) ... tout semblait réuni pour faire de ce polar un mauvais roman de gare à la SAS, et j'avoue avoir même un peu hésité avant d'embarquer pour Stockholm. Et pourtant Patrick Collignon maintient son cap sans jamais faillir, aligne les scènes les plus "hot" sans faillir non plus et flirte avec le thriller érotique sans jamais vraiment franchir la ligne rouge.

Ses personnages de flics sont bien dessinés et surtout suffisamment sympathiques pour nous embarquer avec eux dans leur enquête au cœur d'une intrigue soutenue qui évoque les failles de nos sociétés, la corruption de nos élites, les dangers qui guettent nos institutions et nos libertés, ...

Tu vires parano ! Tu t’obstines dans une théorie complotiste, alors que le procureur a estimé préférable de donner une réponse réaliste au public. Franchement, je pense qu’il a eu raison. Nous n’avons rien de concret, juste des suppositions, des hypothèses bancales et aucune preuve directe de quoi que ce soit.

L'écriture est nerveuse, sèche, résolument moderne voire branchée, et parsemée de touches d'humour bienvenues. Compte tenu des enjeux sociétaux abordés, le dénouement en demi-teinte de ce polar très maîtrisé - qui n'est pourtant que le premier de l'auteur - ne sera pas tout à fait un happy end.

Mais la vraie question est de savoir si vous pourrez « résister à l’appel du SexOD » ?

Mais ne craignez pas de devenir accro, Patrick Collignon nous prépare une autre petite dose de thriller : un roman qui devrait sortir l'an prochain (2027) peut-être sous le titre POLMAR puisqu'il s'est inspiré du naufrage de l'Erika (encore quelques scandales et manipulations en perspective...).

Par Bruno Ménétrier

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