PocketBook Q : une liseuse sous Linux, format smartphone à 199 €

Le téléphone n’avait pas besoin d’un concurrent de plus. La liseuse, peut-être. Avec le Q, PocketBook adopte un appareil long et étroit qui reprend les proportions familières d’un smartphone, sans chercher pour autant à devenir un mobile à encre électronique. Le constructeur le présente au contraire comme un terminal consacré à la lecture et à l’écoute, fonctionnant sous PocketBook OS, basé sur Linux : pas de flux sociaux ni d’applications destinées à multiplier les sollicitations.

Le boîtier mesure 154 × 75,8 × 6,5 mm pour 130 grammes. Son écran tactile E Ink Carta 1300 affiche 788 × 1576 pixels, soit 300 points par pouce, avec 16 niveaux de gris. Des touches latérales permettent de tourner les pages sans passer par l’écran tactile ; SMARTlight règle luminosité et température de couleur. Le Q est également certifié IPX4, donc protégé contre les éclaboussures.

L’audio est de la partie : livres audio, Bluetooth et synthèse vocale sont pris en charge. PocketBook revendique plus d’un mois d’autonomie avec une charge — une donnée constructeur qui n’a pas encore été confrontée à des essais indépendants.

Une vieille idée remise au goût du téléphone

La petite liseuse n’est pas née avec le Q. Dès 2009, le français Bookeen commercialisait le Cybook Opus, 5 pouces et 150 grammes ; Kobo lançait son Mini de même diagonale en 2012. PocketBook lui-même proposait l’année suivante un Mini de 130 grammes, présenté par ActuaLitté à 59 €. Plus récemment, les appareils étroits à la manière d’un téléphone ont renouvelé le principe. La gamme Boox Palma, lancée en 2023, en est aujourd’hui l’un des représentants les plus visibles.

Le Boox Palma 2 constitue d’ailleurs le concurrent le plus évident : écran E Ink Carta 1200 de 6,13 pouces, 170 grammes et boîtier de 159 × 80 mm. Mais Onyx a choisi Android 13 et le Google Play Store, avec installation d’applications tierces. PocketBook emprunte l’autre chemin : même familiarité de prise en main, mais environnement recentré sur les livres.

Le Q ne crée donc ni la liseuse miniature ni celle au format téléphone. Sa singularité tient plutôt à cette combinaison : une silhouette de smartphone associée à la philosophie traditionnelle du lecteur électronique, appareil spécialisé et par construction moins encombré de distractions qu’un terminal Android polyvalent.

Des livres, mais aussi des bibliothèques

PocketBook annonce la prise en charge de 25 formats de livres numériques sans conversion, ainsi que des protections Adobe DRM et LCP DRM. L’application PocketBook x Libby est préinstallée pour l’emprunt auprès des bibliothèques utilisant le service d’OverDrive ; PocketBook Cloud et l’application PocketBook Reader assurent la synchronisation des ouvrages, signets et positions de lecture.

Pour le marché français, cette présence de Libby mérite toutefois d’être nuancée. Le prêt numérique en bibliothèque s’organise notamment autour du dispositif interprofessionnel PNB, coordonné par Dilicom. La présence de l’application ne signifie donc pas une intégration automatique aux portails des établissements français ; la compatibilité avec Adobe DRM et LCP demeure ici au moins aussi importante.

Petit lecteur, grand carnet

À l’autre extrémité de sa gamme, PocketBook fait évoluer l’InkPad One, modèle de 10,3 pouces avec stylet. Une récente mise à jour lui apporte notamment une reconnaissance de l’écriture manuscrite assistée par IA, annoncée pour 72 packs linguistiques, ainsi que la conversion de passages manuscrits en texte et la reconnaissance automatique de formes.

Deux directions presque opposées : le grand modèle accumule les outils de travail, tandis que le Q cherche à resserrer l’expérience. Sa première présentation publique est prévue à l’IFA de Berlin, du 4 au 8 septembre 2026. PocketBook annonce une disponibilité au quatrième trimestre, en argent, pour 199 € sur le marché allemand. Aucun tarif ni calendrier spécifiquement français n’est encore publié.

Par Clément Solym

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