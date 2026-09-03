Un nouveau directeur des ressources humaines pour Louis Hachette Group

Rattaché à la direction générale, il aura pour mission de définir et de déployer la stratégie RH de l'ensemble, qui réunit notamment les activités de Lagardère et de Prisma Media.

Il pilotera les principaux dossiers sociaux du groupe, de la gestion des carrières et des rémunérations au dialogue avec les salariés, en coordination. Il devra coordonner ces politiques avec les directions des ressources humaines propres aux différentes branches opérationnelles.

Cette nomination intervient alors que Louis Hachette Group est encore une structure récente : l'ensemble a été constitué en décembre 2024, lors de la scission de Vivendi, avant son introduction sur Euronext Growth. LHG rassemble aujourd'hui des métiers très différents, de l'édition avec Hachette Livre à la presse avec Prisma Media, en passant par le commerce en zones de transport avec Lagardère Travel Retail.

Plus de vingt ans dans les ressources humaines

Avant de rejoindre le groupe, Adrian Lopez était Corporate HR Director chez CEVA Logistics. Il revendique plus de vingt années d'expérience dans les ressources humaines au sein de groupes internationaux, avec des responsabilités exercées auparavant chez Bolloré Logistics, XPO Logistics — anciennement Norbert Dentressangle —, Segula Technologies et Gras Savoye.

Diplômé de l'Institut de Gestion Sociale (IGS), il s'est notamment spécialisé dans la transformation des organisations, le développement des talents et l'accompagnement des équipes dirigeantes.

Arnaud Lagardère et Jean-Christophe Thiery, respectivement vice-président et président-directeur général de Louis Hachette Group, mettent notamment en avant « son expérience internationale » et son expertise dans l'accompagnement des transformations.

De son côté, Adrian Lopez indique vouloir travailler avec les différentes directions RH du groupe pour « accompagner les transformations du Groupe », développer les talents et renforcer l'engagement des salariés.

Un groupe en croissance, mais en transformation

La dimension RH prend un relief particulier au regard de la taille et de l'évolution récente de Louis Hachette Group. Le groupe a réalisé 9,6 milliards € de chiffre d'affaires en 2025, en progression de 4,2 % en données publiées, avec un résultat opérationnel ajusté de 551 millions €, en hausse de 8 %. L'édition, à travers Lagardère Publishing, représentait à elle seule un peu plus de 3 milliards € de revenus.

Au premier semestre 2026, Louis Hachette Group affichait encore une croissance de 2 %, à 4,545 milliards €. Lagardère Publishing progressait de 1,3 %, tandis que Prisma Media traversait une période plus difficile, avec une activité en fort recul et un recentrage de son portefeuille. Le groupe poursuit parallèlement son désendettement et l'intégration d'activités présentes dans plusieurs dizaines de pays.

Cette nomination intervient alors que le déménagement de plusieurs équipes, dont celles d'Hatier, vers le siège de Vanves a suscité depuis 2025 des mobilisations autour des conditions de travail, tandis que l'éviction d'Olivier Nora de Grasset, en avril 2026, a provoqué une prise de parole inhabituelle de salariés du groupe, inquiets pour l'indépendance éditoriale de leurs maisons.

Crédits photo : Louis Hachette Group

Par Hocine Bouhadjera

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