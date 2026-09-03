Pourquoi tu n’écris pas un livre sur le sexe ?” : la naissance de SexOD

À l'occasion de la sortie de son premier thriller (SexOD - juin 2026 - Patchenco éditions), que ActuaLitté vient de chroniquer, Patrick Collignon a bien voulu répondre à nos questions. On y apprend notamment que si l'écrivain belge a choisi de placer l'intrigue de son roman à Stockholm, ce n'est pas tout à fait par hasard ou pour suivre la mode !
Le 03/09/2026 à 18:13 par Bruno Ménétrier
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03/09/2026 à 18:13
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Actualitté : Jusqu'ici votre parcours ne semblait pas vous prédisposer à l'écriture de thrillers ou de polars. Qu'est-ce qui vous a décidé à franchir le pas ? Y a-t-il eu un déclic, un événement, une lecture, une rencontre, ... ?
Patrick Collignon : Dès l’enfance, j’ai rêvé d’écrire des fictions, mais jusqu’en 1999, je n’avais pas de sujet. Parler de moi n’avait que peu d’intérêt. Le naufrage de l’Erika m’a donné un sujet, et j’ai fait deux ans de recherches pour créer une intrigue autour d’une marée noire, un peu dans le genre de SexOD. J’ai eu un contrat, à 30 ans, mais l’aventure ne s’est pas bien terminée. J’ai divorcé. Mon éditeur a fait faillite.
J’ai abandonné le projet. Puis je l’ai repris, à la faveur du confinement de 2020, pour le terminer en 2021, 18 ans plus tard, et le proposer en crowdfunding. Je rééditerai POLMAR l’an prochain. Depuis, j’ai écrit presque une fiction par an. Deux thrillers (POLMAR et SexOD) et deux romans initiatiques (Semeur de cœurs et Sam a dit). Je suis sur le troisième roman initiatique (c’est une série où les mêmes personnages se croisent et se recroisent en poursuivant chacun son propre chemin d'évolution spirituelle).
Vous avez situé votre intrigue à Stockholm. Là encore, c'est un peu surprenant. J'imagine que ce n'est pas uniquement pour surfer sur la mode du polar scandinave (!), alors auriez-vous des attaches particulières avec cette ville ou ce pays ? Avez-vous vécu là-bas ? Ou bien est-ce une gageure, un pari ? Est-ce pour mieux critiquer le fameux "modèle suédois" ? Où et comment avez-vous pu assimiler la connaissance du monde suédois, notamment l'organisation policière (la SÄPO, etc.) ?
Patrick Collignon : Je connais la Suède et Stockholm pour avoir vécu avec une Finlandaise pendant 15 ans, et y être resté quelques jours chaque année, sur le trajet pour Helsinki (le ferry de nuit part de Stockholm). J’adore cette ville et ses habitants. Et il me fallait un pays où, d’une part les mœurs en matière de sexualité sont assez ouvertes et d'autre part, la politique avant-gardiste de Jean-Luc Väktaren (NDLR : l'un des personnages de SexOD) était envisageable.
L’État-providence suédois offrait cette possibilité, comme le Danemark, la Norvège et, dans une moindre mesure l’Allemagne ou les Pays-Bas. À ces deux niveaux, l’idée n’aurait pas été viable en Europe du Sud ni même de l’Est, de mon point de vue. J’ai opté pour la Suède, qui permettait aussi d’avoir une structure d’équipe d’enquêteurs très horizontale, ce qui facilitait la complicité entre les protagonistes du commissariat de Täby.
Il fallait, enfin, que ce soit près des lieux de pouvoir, donc Stockholm. Enfin, j’apprécie énormément les thrillers scandinaves, Jo Nesbø, Camilla Läckberg ou Jussi Adler-Olsen en tête. Donc je me sentais dans un univers familier auquel j’ai aimé rendre hommage, à ma manière.
Et puis il y a le "sexe" bien sûr. Là encore c'est un peu inattendu puisqu'on ne se contente pas d'un thriller érotique et que le "sexe" est bel et bien l'arme même du crime. Pourquoi avoir choisi ce thème, j'imagine que ce n'est pas uniquement pour faire du buzz !? Est-ce en lien avec les mœurs réputées libérées de nos voisins suédois ? Ou bien pensez-vous que le sexe est un moteur encore plus puissant que l'argent ou le pouvoir ?
Patrick Collignon : Après avoir lu POLMAR, mon ex-compagne m’a dit, en vacances : « Pourquoi tu n’écris pas un livre sur le sexe, ça marche toujours ! ». Mais ce n’était pas trop mon truc. Je n’avais rien à dire. Sauf que, trois jours plus tard, je me suis réveillé avec l’idée de vivre tous ses fantasmes sans le moindre risque, que j’ai développée pour en faire un thriller qui pousse à la réflexion à partir d’un sujet qui concerne tout le monde. Comme expliqué dans SexOD, c’est potentiellement un vrai outil de manipulation.
Le sexe est indissociable du pouvoir et de l’argent, d’un point de vue purement grégaire. Les personnalités dominantes, à l’instar des individus alpha dans les troupeaux de mammifères, veulent avoir accès aux meilleures ressources… et aux meilleurs partenaires pour transmettre leurs gènes. Or l’homme est d’abord et avant tout un mammifère social, ce qui explique qu’on peut tirer un parallèle avec les groupes de mammifères.
Je suis en train de poser cette théorie, développée notamment par Jacques Fradin, dans un livre pratique pour mieux identifier et se protéger des manipulateurs qui fonctionnent en mode « fausse victime », mais en tant qu’expert des comportements humains, c’est intéressant de placer ce type de personnages dans une fiction, évidemment. Je pense que cette expertise rend les personnages crédibles.
Enfin, je voulais traiter le sujet sans jugement, ni faux-semblants, ni édulcoration. Le but n’est pas de choquer, mais de poser des réalités dont on parle, finalement, assez peu. Personnellement, je trouve qu’on fait un peu trop l’apologie de la violence décomplexée et qu’on entretient une forme de voile pudique complexant sur la sexualité, qui concerne pourtant la grande majorité de nos concitoyens. J’y vois une grande hypocrisie. Pour ma part, je limite la violence au minimum vital pour un thriller, et je n’écrirai jamais quoi que ce soit de gore.
Enfin, dernière question convenue, mais un peu obligatoire ! Allez-vous persévérer dans cette nouvelle carrière d'écrivain de thrillers ? Auriez-vous déjà d'autres projets en perspective ?
Patrick Collignon : Oui. POLMAR, qui sortira en 2027.
Un projet sur une arnaque dans l’agroalimentaire. Le plan est prêt. Il n’y a plus qu’à l’écrire…
Un projet sur le commerce international du sang et les scandales dans le monde médical.
Avec, toujours, les mêmes protagonistes : ceux qui tirent les ficelles et s’en sortent. Je pense que les héros « positifs » (Tyko dans SexOD, Milena dans POLMAR) se retrouveront un jour pour unir leurs forces et faire tomber les manipulateurs… Mais ce n’est pas pour tout de suite.
À LIRE - SexOD : quand le sexe devient l’arme du crime
Donc oui, des projets, mais il faut du temps et des finances pour pouvoir les mener à bien. Pas de date de sortie programmée pour la suite !
Crédits photo : Patrick Collignon (Patchenco Editions)
Par Bruno Ménétrier
Contact : bmr.menetrier@gmail.com
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Si Flaubert, Chateaubriand ou Nerval ont construit l’Orient rêvé du XIXe siècle, des écrivaines-voyageuses en ont, elles, franchi les portes closes. De Lady Montagu à Isabelle Eberhardt, elles ont observé l’intimité des harems et la vie des tribus. Mais ce regard « de l’intérieur » les a-t-il vraiment affranchies des clichés orientalistes ? Récit d’une émancipation littéraire aux mille contradictions. Par Amel Aït-Hamouda.
19/08/2026, 18:18
Ce 20 août, Journée mondiale du moustique, les insectes ont déposé une plainte collective contre plusieurs siècles de littérature. Motifs : diffamation, séquestration, exploitation et atteinte répétée à la dignité des arthropodes. Cinq livres comparaissent. Les fourmis se constituent partie civile, les papillons demandent réparation et Gregor Samsa exige qu’on cesse enfin de l’appeler cafard. L’audience promet d’être piquante. (ceci est une fiction, hein...)
19/08/2026, 14:46
Exclusif - La gestion des Éditions L'Harmattan, dirigées depuis 2010 par Xavier Pryen, est vivement contestée depuis quelques années, tandis qu'un conflit familial se joue en arrière-plan : Denis Pryen, cofondateur du groupe, estime que son neveu a engagé le « démantèlement » de ce dernier. Deux décisions de justice, rendues cet été, se sont révélées favorables au cofondateur de L'Harmattan.
19/08/2026, 09:09
Que devient un lieu sacré lorsque la prière s’efface mais que la verticalité demeure ? Psychanalyste et ethno-clinicien, Salim Rzin lit les églises devenues salles d’escalade, hôtels ou espaces de passage comme autant de livres de pierre réécrits par les corps. Dans ce texte, il interroge ces architectures comme des palimpsestes : les usages changent, mais quelque chose de leurs anciens récits continue de s’écrire.
18/08/2026, 18:18
Il existe, entre certaines âmes et certains rivages, une affinité qui tient moins du hasard que d'une secrète géographie du cœur. Celle de Pierre Loti avec Istanbul fut de cette nature : une reconnaissance sans raison, un coup de foudre qui précède l'amour ; une vérité intime que l’écrivain passera sa vie à explorer, à célébrer et à défendre, jusqu’à en faire le pivot secret de son œuvre et de son existence. Par Amel Aït-Hamouda.
13/08/2026, 15:45
Manuscrit médiéval au siècle de l’acier et du béton, Le Livre rouge est une anomalie. Un Carl Jung en crise y confia visions, dialogues intérieurs, peintures et mythes, prélude à ses concepts les plus importants. Allons à la découverte de cet objet fascinant, où un homme tente de donner une forme à ce qui, sans elle, risquait de le posséder.
12/08/2026, 18:08
Au Danemark, le gouvernement répond à la triche par IA en déplaçant la preuve : les examens rédigés à domicile devront être défendus oralement, tandis que surveillance et travaux sous contrôle seront renforcés. Une mesure scolaire qui réveille une vieille question littéraire : signer suffit-il à être l’auteur, ou faut-il encore pouvoir répondre personnellement de ce qui est écrit ?
10/08/2026, 07:30
Une œuvre interdite, une exposition vandalisée, un concert annulé : la censure possède encore des images faciles à reconnaître. Le Rapport annuel 2025 pour la liberté de création du ministère de la Culture décrit pourtant un déplacement plus discret. Projets modifiés avant la polémique, programmation ajustée par anticipation, financement devenu levier, décisions administratives difficiles à qualifier : l’atteinte la plus efficace pourrait être celle qui évite d’avoir à se montrer.
08/08/2026, 13:36
Le Rapport annuel 2025 pour la liberté de création contient une drôle de discrétion. Plusieurs « groupements formellement constitués », à l’origine d’actions organisées contre des acteurs culturels, seraient « pour la plupart identifiés par les services de renseignement territorial ». Voilà pour ce que l’État sait. Pour savoir qui ils sont, en revanche, le lecteur repassera : ni noms, ni nombre précis, ni famille politique ou religieuse. Le renseignement est là. L’information, beaucoup moins.
08/08/2026, 13:25
Entre mars 2025 et mars 2026, le ministère de la Culture a recensé 76 incidents affectant les libertés de création, correspondant à 91 mécanismes d’atteinte. Douze situations sont explicitement rattachées au livre : six pour « livre et lecture publique », six pour les librairies. Acquisitions sous pression, ouvrages détruits, rencontres déprogrammées, vitrines attaquées ou mesures de saisie : le premier bilan annuel montre surtout ce qui demeure difficile à compter.
08/08/2026, 12:19
De 1915 à 1919, Antonin Artaud passe de cliniques en stations thermales, de Marseille à Neuchâtel, dans une tentative presque continue d’apaiser des troubles nerveux qui marqueront durablement son existence. Ilios Chailly reconstitue cette « géographie de la souffrance » à partir d’archives, de sources médicales et de documents parfois inédits, et montre combien ces années de cures, de diagnostics et de traitements ont participé à façonner l’homme, l’artiste et la pensée d’Artaud.
07/08/2026, 16:20
En Australie, la commissaire à la vie privée Carly Kind s’interroge sur la nécessité de nouvelles règles face aux lunettes connectées. En France, la CNIL redoute déjà une surveillance mobile et presque invisible. Mais ces mêmes appareils peuvent accroître l’autonomie des personnes aveugles ou malvoyantes. De Robbe-Grillet à Samanta Schweblin, les livres posent alors la vraie question : peut-on encore choisir de rester hors champ ?
07/08/2026, 15:51
Le Weekly Shonen Jump, berceau de Dragon Ball, One Piece ou Naruto, est tombé à un plus bas historique depuis 1971 : son tirage moyen n’était plus que de 985.000 exemplaires entre avril et juin 2026. C’est la première fois en 55 ans que la revue repasse sous le seuil symbolique du million d’exemplaires. Plus qu’un simple mauvais chiffre, ce recul illustre l’effacement progressif d’un modèle longtemps central au Japon : celui du grand magazine imprimé de prépublication.
07/08/2026, 15:45
L’AFDAS a instauré un moratoire sur le financement des formations principalement consacrées à l’intelligence artificielle générative. Limitée au fonds de formation des artistes-auteurs, la mesure s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2026. Les enseignements professionnels dans lesquels ces outils n’interviennent qu’à titre secondaire restent éligibles.
06/08/2026, 10:06
On parle beaucoup de la sortie du film de Christopher Nolan. Mais quelles sont les premières éditions françaises de ce poème épique ? Publiée en 1716, la plus célèbre est la traduction en prose de la philologue Anne Dacier, qui sert de base à une autre traduction en vers suivie d’une polémique entre les deux traducteurs se terminant par un bon repas. La traductrice d’Homère sera plus tard immortalisée dans le comics américain Wonder Woman.
06/08/2026, 10:02
À Ceuta, Madrid estime que 72 000 personnes ont franchi la frontière et que 70 000 sont reparties ou ont été reconduites. Le bilan humain reste disputé, tandis qu’environ un millier de mineurs non accompagnés demeurent dans l’enclave et que des familles cherchent leurs proches. Sept récits, romans, albums et essais rouvrent ce que les mots « flux », « retour » et « sécurisation » voudraient déjà refermer.
05/08/2026, 17:34
Comment expliquer qu’une maladie touchant des centaines de milliers de femmes demeure si souvent confondue avec un simple surpoids ? « Il faut perdre du poids » : c’est probablement la réponse que les patientes atteintes de lipœdème entendent le plus souvent. Et pourtant… aucun régime ni aucune activité sportive ne suffisent à faire disparaître cette pathologie chronique. Dans Le Guide complet du lipœdème (éditions Dangles), Manon Chavaudrey entend briser l’invisibilité qui entoure encore la maladie et donner aux femmes les moyens de mieux comprendre leur corps.
04/08/2026, 14:59
L'effondrement de Makassar a agi comme un révélateur des fragilités de la diffusion-distribution indépendante. Dans cette tribune, Christophe d’Estais interroge l’ensemble de la chaîne du livre : éditeurs et libraires sont-ils prêts à assumer collectivement le coût de l’indépendance, de la spécialisation, du temps consacré aux textes et d’une logistique moins industrielle ?
03/08/2026, 12:11
À 80 ans, Donald Trump a transformé la pelouse de la Maison-Blanche en arène. Pour retracer l’héritier, le promoteur, la vedette, le candidat, le président défait, le condamné puis le revenant, nous avons retenu huit œuvres qui composent une biographie oblique. Romans, manga, théâtre, tragédie et philosophie mettent au jour les mécanismes d’une ascension que les chutes n’ont jamais interrompue.
03/08/2026, 11:13
Plus de 31 millions € : telle est la somme correspondant aux « précomptes prescrits », des cotisations sociales versées par des diffuseurs pour des artistes-auteurs bénéficiaires, qui n'ont finalement jamais reçu cette somme, faute d'identification. La Maison des Artistes et le syndicat Solidarité Maison des Artistes - CFDT (SMdA-CFDT) proposent, dans une tribune, de mettre ces moyens dans un « Fonds solidaire pour les artistes ».
03/08/2026, 09:29
Le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Venezuela et le Tchad ont annoncé ou engagé leur retrait de la Cour pénale internationale, tandis que son procureur Karim Khan vient d’être destitué. Les procédures ouvertes ne s’éteignent pas, mais leur exécution dépend des États. De Philippe Claudel à Svetlana Alexievitch, huit livres rappellent ce que cette fragilisation menace : des preuves, des voix et des noms.
31/07/2026, 09:30
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