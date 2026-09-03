Pourquoi tu n’écris pas un livre sur le sexe ?” : la naissance de SexOD

Actualitté : Jusqu'ici votre parcours ne semblait pas vous prédisposer à l'écriture de thrillers ou de polars. Qu'est-ce qui vous a décidé à franchir le pas ? Y a-t-il eu un déclic, un événement, une lecture, une rencontre, ... ?

Patrick Collignon : Dès l’enfance, j’ai rêvé d’écrire des fictions, mais jusqu’en 1999, je n’avais pas de sujet. Parler de moi n’avait que peu d’intérêt. Le naufrage de l’Erika m’a donné un sujet, et j’ai fait deux ans de recherches pour créer une intrigue autour d’une marée noire, un peu dans le genre de SexOD. J’ai eu un contrat, à 30 ans, mais l’aventure ne s’est pas bien terminée. J’ai divorcé. Mon éditeur a fait faillite.

J’ai abandonné le projet. Puis je l’ai repris, à la faveur du confinement de 2020, pour le terminer en 2021, 18 ans plus tard, et le proposer en crowdfunding. Je rééditerai POLMAR l’an prochain. Depuis, j’ai écrit presque une fiction par an. Deux thrillers (POLMAR et SexOD) et deux romans initiatiques (Semeur de cœurs et Sam a dit). Je suis sur le troisième roman initiatique (c’est une série où les mêmes personnages se croisent et se recroisent en poursuivant chacun son propre chemin d'évolution spirituelle).

Vous avez situé votre intrigue à Stockholm. Là encore, c'est un peu surprenant. J'imagine que ce n'est pas uniquement pour surfer sur la mode du polar scandinave (!), alors auriez-vous des attaches particulières avec cette ville ou ce pays ? Avez-vous vécu là-bas ? Ou bien est-ce une gageure, un pari ? Est-ce pour mieux critiquer le fameux "modèle suédois" ? Où et comment avez-vous pu assimiler la connaissance du monde suédois, notamment l'organisation policière (la SÄPO, etc.) ?

Patrick Collignon : Je connais la Suède et Stockholm pour avoir vécu avec une Finlandaise pendant 15 ans, et y être resté quelques jours chaque année, sur le trajet pour Helsinki (le ferry de nuit part de Stockholm). J’adore cette ville et ses habitants. Et il me fallait un pays où, d’une part les mœurs en matière de sexualité sont assez ouvertes et d'autre part, la politique avant-gardiste de Jean-Luc Väktaren (NDLR : l'un des personnages de SexOD) était envisageable.

L’État-providence suédois offrait cette possibilité, comme le Danemark, la Norvège et, dans une moindre mesure l’Allemagne ou les Pays-Bas. À ces deux niveaux, l’idée n’aurait pas été viable en Europe du Sud ni même de l’Est, de mon point de vue. J’ai opté pour la Suède, qui permettait aussi d’avoir une structure d’équipe d’enquêteurs très horizontale, ce qui facilitait la complicité entre les protagonistes du commissariat de Täby.

Il fallait, enfin, que ce soit près des lieux de pouvoir, donc Stockholm. Enfin, j’apprécie énormément les thrillers scandinaves, Jo Nesbø, Camilla Läckberg ou Jussi Adler-Olsen en tête. Donc je me sentais dans un univers familier auquel j’ai aimé rendre hommage, à ma manière.

Et puis il y a le "sexe" bien sûr. Là encore c'est un peu inattendu puisqu'on ne se contente pas d'un thriller érotique et que le "sexe" est bel et bien l'arme même du crime. Pourquoi avoir choisi ce thème, j'imagine que ce n'est pas uniquement pour faire du buzz !? Est-ce en lien avec les mœurs réputées libérées de nos voisins suédois ? Ou bien pensez-vous que le sexe est un moteur encore plus puissant que l'argent ou le pouvoir ?

Patrick Collignon : Après avoir lu POLMAR, mon ex-compagne m’a dit, en vacances : « Pourquoi tu n’écris pas un livre sur le sexe, ça marche toujours ! ». Mais ce n’était pas trop mon truc. Je n’avais rien à dire. Sauf que, trois jours plus tard, je me suis réveillé avec l’idée de vivre tous ses fantasmes sans le moindre risque, que j’ai développée pour en faire un thriller qui pousse à la réflexion à partir d’un sujet qui concerne tout le monde. Comme expliqué dans SexOD, c’est potentiellement un vrai outil de manipulation.

Le sexe est indissociable du pouvoir et de l’argent, d’un point de vue purement grégaire. Les personnalités dominantes, à l’instar des individus alpha dans les troupeaux de mammifères, veulent avoir accès aux meilleures ressources… et aux meilleurs partenaires pour transmettre leurs gènes. Or l’homme est d’abord et avant tout un mammifère social, ce qui explique qu’on peut tirer un parallèle avec les groupes de mammifères.

Je suis en train de poser cette théorie, développée notamment par Jacques Fradin, dans un livre pratique pour mieux identifier et se protéger des manipulateurs qui fonctionnent en mode « fausse victime », mais en tant qu’expert des comportements humains, c’est intéressant de placer ce type de personnages dans une fiction, évidemment. Je pense que cette expertise rend les personnages crédibles.

Enfin, je voulais traiter le sujet sans jugement, ni faux-semblants, ni édulcoration. Le but n’est pas de choquer, mais de poser des réalités dont on parle, finalement, assez peu. Personnellement, je trouve qu’on fait un peu trop l’apologie de la violence décomplexée et qu’on entretient une forme de voile pudique complexant sur la sexualité, qui concerne pourtant la grande majorité de nos concitoyens. J’y vois une grande hypocrisie. Pour ma part, je limite la violence au minimum vital pour un thriller, et je n’écrirai jamais quoi que ce soit de gore.

Enfin, dernière question convenue, mais un peu obligatoire ! Allez-vous persévérer dans cette nouvelle carrière d'écrivain de thrillers ? Auriez-vous déjà d'autres projets en perspective ?

Patrick Collignon : Oui. POLMAR, qui sortira en 2027.

Un projet sur une arnaque dans l’agroalimentaire. Le plan est prêt. Il n’y a plus qu’à l’écrire…

Un projet sur le commerce international du sang et les scandales dans le monde médical.

Avec, toujours, les mêmes protagonistes : ceux qui tirent les ficelles et s’en sortent. Je pense que les héros « positifs » (Tyko dans SexOD, Milena dans POLMAR) se retrouveront un jour pour unir leurs forces et faire tomber les manipulateurs… Mais ce n’est pas pour tout de suite.

À LIRE - SexOD : quand le sexe devient l’arme du crime

Donc oui, des projets, mais il faut du temps et des finances pour pouvoir les mener à bien. Pas de date de sortie programmée pour la suite !

Crédits photo : Patrick Collignon (Patchenco Editions)

Par Bruno Ménétrier

Contact : bmr.menetrier@gmail.com