Orange et Ammareal relancent leur collecte de livres auprès de 7000 salariés

L’opération est organisée pendant tout le mois de septembre sur 21 sites du Grand Sud-Est, notamment à Lyon, Marseille, Aix-en-Provence, Grenoble, Clermont-Ferrand, Annecy, Valence, Avignon, Nice et Toulon. Des points de dépôt sont installés dans les accueils, cafétérias et autres lieux de passage afin que les salariés puissent y laisser livres et autres produits culturels dont ils n’ont plus l’usage.

Selon Orange et Ammareal, 6400 articles avaient été réunis lors de la première édition, en 2025. Les partenaires ne communiquent pas de ventilation de ce bilan entre livres et autres supports, ni le nombre d’articles effectivement remis en vente à l’issue du tri. Ils n’annoncent pas non plus d’objectif chiffré pour cette deuxième campagne, mais indiquent vouloir dépasser le résultat de l’année précédente.

Les biens récupérés sont confiés à Ammareal, qui assure leur tri et leur valorisation. L’entreprise, créée en 2013, collecte notamment des ouvrages auprès de particuliers, d’entreprises, d’associations et de bibliothèques. Elle privilégie leur réemploi et indique orienter vers des filières spécialisées les supports qui ne peuvent plus être remis en circulation. Ammareal est agréée Entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) et possède la qualité d’entreprise à mission.

La collecte menée avec Orange s’inscrit dans un secteur désormais structuré autour du réemploi des ouvrages. Recyclivre propose ainsi depuis plus de quinze ans des collectes directement sur les lieux de travail. Dès 2010, l’entreprise citait parmi les organisations ayant adopté ce dispositif l’AFNOR, France Télévisions Publicité, Arte, AXA ou Disney.

Le principe reposait déjà sur l’installation de caisses dans les espaces de passage des entreprises avant récupération des ouvrages. Recyclivre commercialise toujours aujourd’hui des solutions de collecte destinées notamment aux entreprises et aux CSE et revendique deux millions de livres remis en circulation chaque année, toutes provenances confondues.

D’autres opérations sont organisées à beaucoup plus grande échelle. Bibliothèques Sans Frontières (BSF), qui collecte des ouvrages auprès des particuliers comme des professionnels, a ainsi annoncé avoir recueilli plus de 410 000 livres lors de sa Très Grande Collecte organisée du 18 avril au 10 mai 2026. Plus de 500 points avaient été mobilisés avec plusieurs partenaires, parmi lesquels la Fnac, Cultura, Nature & Découvertes, Darty, Homebox ainsi que des hôtels du groupe Marriott International.

Le partenariat historique entre la Fnac et BSF constitue un autre précédent : lors de la douzième édition de leur Grande collecte solidaire, en 2024, 190 magasins avaient servi de points de dépôt. L’association indiquait alors avoir récupéré plus de 2,5 millions de livres en un peu plus de dix ans grâce à cette opération. Les ouvrages utilisables alimentent ses projets et ceux de structures partenaires ; certains titres qui ne correspondent pas aux besoins identifiés sont revendus afin de contribuer au financement de ses activités.

Orange inscrit pour sa part l’opération menée avec Ammareal dans sa politique d’économie circulaire. Le groupe développe depuis 2020 son programme « RE », consacré notamment à la collecte, au recyclage, à la réparation et au reconditionnement des équipements. Orange indiquait en juin 2026 avoir collecté plus de 24,5 millions de téléphones depuis 2010 à l’échelle du groupe.

Crédits photo : Ammareal

Par Dépêche

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