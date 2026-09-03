Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président

Cent ans après sa création, le Prix Renaudot lance son édition 2026. Le jury, présidé cette année par Frédéric Beigbeder, s'est réuni chez Drouant pour établir une première liste particulièrement large : 17 romans et 9 essais restent en lice.

Plusieurs auteurs figurent également dans d'autres sélections de cette rentrée, à l'image d'Ananda Devi, Philippe Jaenada, Clémentine Mélois ou Thélyson Orélien dans les différents grands prix d'automne.

Les 16 romans sélectionnés

Minotaure, Boris Bergmann (Albin Michel)

Cipango, Jean-Marie Blas de Roblès (Zulma)

Le ciel ici déborde, Eva Bottega (Denoël)

Nos vies sauvages, Hemley Boum (Gallimard)

Le Palais, François-Henri Désérable (Gallimard)

Chronique d'un royaume perdu, Ananda Devi (Grasset)

La Méthode, David Djaïz (Stock)

La Punition, Arthur Dreyfus (P.O.L)

L'Inconnue du quai de Javel, Philippe Jaenada (Flammarion)

Stay Free, Patrice Jean (Le Cherche Midi)

Une histoire d'amours, Serge Joncour (Albin Michel)

Un corps indocile, Osvalde Lewat (Philippe Rey)

C'était ça ou mourir, Thélyson Orélien (Grasset)

Eugénie sous les bombes, Anne Percin (Buchet-Chastel)

Heures sauvages, Marie Petitcuénot (Héloïse d'Ormesson)

Grenouille, Sergueï Shikalov (Seuil)

Debout dans tes rêves, Abdellah Taïa (Julliard)

Neuf essais en lice

Aimer Jérusalem, Nathan Devers (Gallimard)

Le Fabuleux Piano, Sonia Devillers (Robert Laffont)

Dictionnaire amoureux du bonheur, Jean-Paul Enthoven (Plon)

Un diamant dans les gravats, Luz (Stock, collection « Ma nuit au musée »)

Cinq silences, Raphaël Meltz (Bayard)

Mon ami Curnonsky, Louis Michaud (Le Rocher)

L'Odyssée de l'Odyssée, Christophe Ono-dit-Biot (Grasset)

La Guerre éternelle, Olivier Rolin (Gallimard)

La vie brute, Joy Sorman (Flammarion)

Frédéric Beigbeder président pour le centenaire

Pour cette édition anniversaire, le jury est composé de Frédéric Beigbeder, président, Georges-Olivier Châteaureynaud, secrétaire général, Mohammed Aïssaoui, Patrick Besson, Dominique Bona, Jean-Marie Gustave Le Clézio, Franz-Olivier Giesbert, Cécile Guilbert, Stéphanie Janicot et Jean-Noël Pancrazi.

Les jurés se retrouveront le mercredi 7 octobre à 18 heures, à l'Hôtel de Massa, pour établir leurs deuxièmes sélections. Les finalistes seront ensuite désignés au même endroit le mercredi 28 octobre à 18 heures.

Le verdict sera rendu le mardi 3 novembre 2026 chez Drouant, où le Renaudot est traditionnellement proclamé le même jour que le Prix Goncourt.

L'édition 2026 marque le centenaire du Prix Renaudot. La récompense est née en 1926 à l'initiative de dix journalistes et critiques littéraires qui attendaient la proclamation du Prix Goncourt. Ils choisissent de donner à leur prix le nom de Théophraste Renaudot, fondateur de La Gazette au XVIIe siècle et considéré comme l'une des grandes figures fondatrices de la presse française.

Le premier Renaudot avait été attribué à Armand Lunel pour Nicolo-Peccavi ou l'Affaire Dreyfus à Carpentras. Depuis, le palmarès a notamment accueilli Marcel Aymé, Louis-Ferdinand Céline, Louis Aragon, Michel Butor, Georges Perec, Jean-Marie Gustave Le Clézio, Annie Ernaux ou encore Virginie Despentes. Le prix n'est assorti d'aucune dotation financière.

Le prochain lauréat succédera à Adélaïde de Clermont-Tonnerre, récompensée en 2025 pour Je voulais vivre (Grasset), roman dans lequel elle redonnait voix à Milady de Winter, personnage des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas.

Le Renaudot Essai 2025 avait été attribué à Alfred de Montesquiou pour Le Crépuscule des hommes (Robert Laffont), consacré au procès de Nuremberg et aux écrivains et journalistes venus en rendre compte. Le Renaudot Poche avait de son côté distingué Boualem Sansal pour Vivre : le compte à rebours (Gallimard).

En 2024, le Renaudot du roman avait couronné Gaël Faye pour Jacaranda (Grasset), tandis que Sébastien Lapaque avait reçu le Renaudot Essai pour Échec et mat au paradis (Actes Sud).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Philippe Jaenada (Pascal Ito © Éditions Flammarion)

DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com