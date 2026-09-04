Conférence nationale du handicap : vers un “plan de rattrapage” des livres adaptés

Parmi la soixantaine de mesures annoncées à l'occasion de la Conférence nationale du handicap, quelques-unes portent sur la culture. En amont du rendez-vous, l'Élysée avait en effet assuré qu'il s'agissait d'« [o]uvrir une nouvelle étape d'une société pleinement accessible [...] où chacun peut aller à l'école, étudier, travailler, se déplacer, se loger, accéder aux soins, accéder à la culture, au sport, dans les mêmes conditions que les autres ».

« Trop souvent encore, se loger, se déplacer, accéder à un service public, effectuer une démarche en ligne reste un parcours d'obstacles », a reconnu Emmanuel Macron, ce vendredi 4 septembre, en esquissant la stratégie nationale de l'accessibilité, définie et conduite pour la période 2026-2030.

Au sein de cette stratégie se trouve un « plan de rattrapage de livres adaptés », lequel doit être engagé en 2026-2027. Il s'appuie notamment sur un travail préparatoire mené par l'Institut national des jeunes aveugles (INJA) et remis au ministère de la Culture en fin d'année 2025. Mais sa concrétisation restait suspendue aux arbitrages budgétaires, ce qui laissait les organisations spécialisées dans l'incertitude.

Ce plan « s'accompagne d’un financement qui couvrira les années 2027-2028 », nous précisait Jérôme Belmon, chef du département des bibliothèques du ministère de la Culture, en juin dernier. « Ces fonds publics aideront à l’adaptation, dans le cadre de marchés publics, d’ouvrages qui ne relèvent pas des obligations faites aux éditeurs en matière de mise en accessibilité de leurs fonds, jusqu’en 2030 », poursuit-il.

Depuis le 28 juin 2025, une directive européenne a en effet introduit une série d'obligations, qui incombent notamment aux éditeurs, pour assurer que les ouvrages vendus sur les librairies en ligne soient « nativement accessibles » à un lecteur handicapé ou empêché de lire, sans désagrément et sans opération technique contraignante.

Quelques exemptions existent, cependant, notamment pour les petites entreprises d'édition, ou lorsque la mise en accessibilité « impose une charge disproportionnée ».

Une coordination avec les éditeurs

Ce Plan de production des livres adaptés se déploiera donc en fonction des besoins identifiés lors d'une « coordination très fine, très poussée avec les éditeurs afin de déterminer ce qu’ils ont prévu dans leur plan d’accessibilité, et ce pour que les budgets publics ne les prennent pas en charge dans le plan national », souligne Jérôme Belmon.

À LIRE - Ouvrages adaptés : Les Liens qui Libérent et Mengès mis en demeure

Parmi les titres plus particulièrement visés, les ouvrages sortis du circuit de commercialisation, épuisés, ou à maquette complexe, notamment les livres scolaires ou parascolaires, « pour lesquels une très forte demande a été exprimée par les associations, auprès de l'INJA », termine le chef du département des bibliothèques.

Ce plan se déploiera parallèlement au développement du Portail national de l'édition accessible et adaptée, mentionnée par Emmanuel Macron et dont la mise en ligne, retardée, est désormais prévue pour 2028 ou le début d'année 2029. Géré par les services de la Bibliothèque nationale de France, il devrait permettre, dans un premier temps, de consulter un catalogue des livres adaptés par les organismes spécialisés, tandis que le Fichier Exhaustif du Livre (FEL) renseigne d'ores et déjà quant à l'accessibilité native des titres publiés par les éditeurs.

Photographie : Emmanuel Macron, à Bobigny, ce vendredi 4 septembre, lors de la Conférence nationale du handicap (capture d'écran retransmission vidéo)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com