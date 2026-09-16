De journaliste à maçonne : Marion Lagardère retourne “voir la Terre

Après vingt ans passés à tendre le micro, Marion Lagardère a choisi la truelle. Dans Aller voir la Terre, elle raconte, sous la forme d’un journal de bord, sa reconversion dans la maçonnerie du bâti ancien, au cœur du Berry. Un récit où le travail manuel devient une manière de renouer avec la matière et avec soi-même.

De chantier en chantier, au fil des missions d’intérim et des saisons, elle découvre un univers à la fois concret et exigeant. Celui d’un métier physique, encore largement masculin, où l'on apprend avec son corps autant qu’avec ses mains.

Quand la matière raconte une histoire

La maçonnerie devient alors bien davantage qu’un nouveau métier. Elle constitue une autre manière d’observer le monde. Les pierres que Marion Lagardère manipule portent en elles une histoire géologique et humaine : anciennes laves, mollusques fossilisés, matériaux façonnés puis assemblés par d’autres générations.

Dans ce journal de bord, le chantier devient ainsi un lieu d’apprentissage et de transformation. Le froid, la chaleur, la fatigue ou les difficultés du travail côtoient les satisfactions de construire, réparer et comprendre ce qui nous abrite.

« Maçonner, c’est affronter physiquement l’espace et la diversité des éléments », écrit l’autrice, qui interroge à travers cette expérience notre rapport à l’habitat et aux matériaux qui nous entourent.

Les Éditions Rue de l'échiquier nous en proposent un extrait, à paraître le 02 Octobre :

Marion Lagardère a été journaliste reporter pendant vingt ans, principalement pour Radio France – métier qui lui a permis de tendre le micro à des milliers de voix, de Saint-Denis à Buenos Aires. Aujourd’hui installée dans le Berry, elle a échangé son enregistreur pour une truelle de maçon et travaille en restauration du bâti ancien et taille de pierre.

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Par Lina Tinel-Sebie

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