Ultime numéro pour la revue 303, victime des coupes budgétaires

Fondée en 1984 grâce au soutien de la Région Pays de la Loire, la revue 303 tire sa révérence quelques mois après la suppression de la subvention versée par la collectivité. Le n° 190, titré La plage, sera ainsi le dernier de son histoire.

La fragilisation de la revue et de la structure qui la porte, les éditions 303, remonte à 2024, quand Christelle Morançais, présidente de la région et soutien d'Édouard Philippe — qui l'imagine déjà en ministre de l'Économie — passe le financement public de la culture à la tronçonneuse. Les coupes budgétaires, pour les éditions 303, signifient que la subvention de 319.200 € reçue en 2024 sera réduite de moitié en 2025, avant une suppression complète en 2026.

« Une décision comme celle-ci, qui équivaut à une mise à mort de l'association, met en péril la diffusion du catalogue, en plus des nouveaux titres », naous expliquait en décembre 2024 Aurélie Guitton, directrice des éditions 303 depuis 2013. Le choix de la région était d'autant plus absurde que 5 emplois étaient dans la balance, mais aussi tout un écosystème faisant travailler des artistes, des journalistes, des photographes...

« Si l'on excepte nos salaires, l'intégralité de cette subvention est redistribuée sur le territoire, ce qui représente un sérieux manque à gagner pour les métiers de l'art et de la culture », rappelait ainsi Aurélie Guitton.

Couverture du 190e et dernier numéro de la revue 303 (juillet 2026)

La revue avait tenté de compenser la disparition de cette subvention avec une campagne de financement participatif, la première de son histoire, en début d'année 2025. Malgré sa réussite, la pérennisation de ce nouveau modèle semblait délicate.

« Depuis deux ans, l'équipe de 303 a multiplié les démarches pour assurer la pérennité de la maison d’édition et de la revue : recherche de nouveaux partenaires, développement du mécénat, campagne de financement participatif, diversification des activités éditoriales... Malgré ces efforts, la suppression de la subvention régionale rend impossible la poursuite de l'activité après décembre 2026 », constate d'ailleurs la structure dans un communiqué.

Déjà réduite à 3 personnes salariées — Aurélie Guitton, Élise Gruselle et Carine Sellin —, l'équipe des Éditions 303 sera licenciée en fin d'année. Dans l'intervalle, « plusieurs opérations seront menées pour permettre la diffusion la plus large possible du catalogue avant la fermeture : présence sur plusieurs salons, remise exceptionnelle sur les achats en ligne, vente samedi 21 novembre à Nantes au Passage Sainte-Croix, etc. », indique la maison d'édition.

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L'association 303 survit néanmoins à cette double disparition, avec « les moyens de rester active », assure l'équipe. L'aventure, malgré cet épisode tragique, n'est donc pas terminée et pourrait se poursuivre « sous une autre forme » grâce aux adhérents, « avec l'espoir d'un redéploiement futur ».

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Antoine Oury

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