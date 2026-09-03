Ultime numéro pour la revue 303, victime des coupes budgétaires

Le numéro 190 de la revue trimestrielle 303, paru en juillet dernier, clôt une aventure éditoriale démarrée il y a 42 ans, qui a également permis la publication de centaines d'ouvrages. Centrée sur les Pays de la Loire, la structure a été largement fragilisée par les coupes budgétaires décidées par la région et sa présidente, Christelle Morançais.
Le 03/09/2026 à 16:25 par Antoine Oury
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03/09/2026 à 16:25
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Fondée en 1984 grâce au soutien de la Région Pays de la Loire, la revue 303 tire sa révérence quelques mois après la suppression de la subvention versée par la collectivité. Le n° 190, titré La plage, sera ainsi le dernier de son histoire.
La fragilisation de la revue et de la structure qui la porte, les éditions 303, remonte à 2024, quand Christelle Morançais, présidente de la région et soutien d'Édouard Philippe — qui l'imagine déjà en ministre de l'Économie — passe le financement public de la culture à la tronçonneuse. Les coupes budgétaires, pour les éditions 303, signifient que la subvention de 319.200 € reçue en 2024 sera réduite de moitié en 2025, avant une suppression complète en 2026.
« Une décision comme celle-ci, qui équivaut à une mise à mort de l'association, met en péril la diffusion du catalogue, en plus des nouveaux titres », naous expliquait en décembre 2024 Aurélie Guitton, directrice des éditions 303 depuis 2013. Le choix de la région était d'autant plus absurde que 5 emplois étaient dans la balance, mais aussi tout un écosystème faisant travailler des artistes, des journalistes, des photographes...
« Si l'on excepte nos salaires, l'intégralité de cette subvention est redistribuée sur le territoire, ce qui représente un sérieux manque à gagner pour les métiers de l'art et de la culture », rappelait ainsi Aurélie Guitton.
La revue avait tenté de compenser la disparition de cette subvention avec une campagne de financement participatif, la première de son histoire, en début d'année 2025. Malgré sa réussite, la pérennisation de ce nouveau modèle semblait délicate.
« Depuis deux ans, l'équipe de 303 a multiplié les démarches pour assurer la pérennité de la maison d’édition et de la revue : recherche de nouveaux partenaires, développement du mécénat, campagne de financement participatif, diversification des activités éditoriales... Malgré ces efforts, la suppression de la subvention régionale rend impossible la poursuite de l'activité après décembre 2026 », constate d'ailleurs la structure dans un communiqué.
Déjà réduite à 3 personnes salariées — Aurélie Guitton, Élise Gruselle et Carine Sellin —, l'équipe des Éditions 303 sera licenciée en fin d'année. Dans l'intervalle, « plusieurs opérations seront menées pour permettre la diffusion la plus large possible du catalogue avant la fermeture : présence sur plusieurs salons, remise exceptionnelle sur les achats en ligne, vente samedi 21 novembre à Nantes au Passage Sainte-Croix, etc. », indique la maison d'édition.
À LIRE - Culture : des coupes budgétaires qui obligent à un “arbitrage entre les actions”
L'association 303 survit néanmoins à cette double disparition, avec « les moyens de rester active », assure l'équipe. L'aventure, malgré cet épisode tragique, n'est donc pas terminée et pourrait se poursuivre « sous une autre forme » grâce aux adhérents, « avec l'espoir d'un redéploiement futur ».
Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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26/08/2026, 16:21
Exclusif - Menacée de fermeture à la fin de l’année 2025, la librairie L’Arbre à Papillons de Phalsbourg, en Moselle, a finalement changé de mains. Son fonds de commerce a été acquis pour 65.000 € par Cécile Irlinger, venue de la traduction et du doublage de jeux vidéo. Café, rencontres, jeunesse et cultures numériques doivent progressivement rejoindre les livres, sans effacer l’identité construite par les libraires historiques.
26/08/2026, 15:09
L’écrivain hongrois Péter Nádas est mort mercredi 26 août 2026 à l’âge de 83 ans, à son domicile de Gombosszeg, dans l’ouest de la Hongrie. Romancier, dramaturge, essayiste et photographe, plusieurs fois cité parmi les possibles lauréats du Nobel, il laisse une œuvre monumentale où l’histoire européenne du XXe siècle se mêle à celle des corps, de la mémoire et de l’intime.
26/08/2026, 14:38
Depuis le 26 juillet dernier, la Commission européenne collecte des contributions autour d'une thématique brûlante, l'usage d'outils d'intelligence artificielle et de larges modèles de langage dans les secteurs de la culture et de la création. La Commission met en avant de « nouvelles perspectives » pour ces derniers, mais aussi des « difficultés ».
26/08/2026, 13:27
L'éditeur et mécène turc Osman Kavala a été condamné, en 2022, à une peine de prison à perpétuité en Turquie, accusé d'avoir organisé les manifestations du Parc Gezi, en 2013, puis d'avoir participé au coup d'État manqué de 2016 contre Recep Tayyip Erdoğan. Ce 25 août, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a ordonné à la Turquie la remise en liberté de Kavala, dont la condamnation est « nulle et non avenue au regard du droit conventionnel ».
26/08/2026, 11:12
Exclusif — La librairie parisienne de l'association L'Autre Livre, située au 13 rue de l'École-Polytechnique, dans le 5e arrondissement, fermera ses portes au cours du mois de septembre prochain, a appris ActuaLitté. Dans une communication aux adhérents, la structure, qui réunit des maisons d'édition indépendantes, évoque des recettes qui ne seraient « absolument pas à la hauteur de ce qui était envisagé ».
26/08/2026, 08:59
Plus de 10 ans après avoir obtenu en justice l’interdiction faite à sa mère d’exploiter des photographies d’elle sans son consentement, Eva Ionesco poursuit son combat pour empêcher leur circulation. L’écrivaine et réalisatrice a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre l’avocat Emmanuel Pierrat, exécuteur testamentaire de la photographe Irina Ionesco, qu’elle accuse de détenir et de receler certains de ces clichés.
25/08/2026, 18:33
Après près de 20 ans dans le recyclage des ferrailles et des métaux, Julie Menant change de vie. Le 2 septembre, elle reprendra la librairie Anagramme de Sèvres, rebaptisée l’a.nagramme des jours. Une première expérience d’entrepreneuse pour cette ancienne responsable de contrats, qui entend conserver l’identité généraliste de l’établissement tout en donnant davantage de place aux éditeurs indépendants, à la jeunesse et aux rencontres.
25/08/2026, 18:15
Comment construire un avenir plus viable pour les auteurs et autrices de bande dessinée ? La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image consacrera ses Rencontres internationales 2026 à cette question, le 12 novembre à Angoulême, en partenariat avec les États Généraux de la Bande Dessinée (EGBD).
25/08/2026, 16:59
Depuis le mois de février 2025, le crédit accordé aux bénéficiaires du pass Culture s'élève à 150 €, une somme bien moindre par rapport aux 300 € proposés lors de sa généralisation, en 2021. Le ministère de la Culture avait toutefois prévu des situations dans lesquelles une bonification de 50 € s'y ajouterait pour les jeunes âgés de 18 ans, dont un seuil du quotient familial du foyer.
25/08/2026, 11:02
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