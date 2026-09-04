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Crédit, crises, régulation : lire l’histoire des géants bancaires

JPMorgan Chase, HSBC, BNP Paribas, Deutsche Bank, UBS ou Industrial and Commercial Bank of China : leurs noms reviennent dans l’actualité économique, mais ce qu’elles font réellement demeure souvent moins évident.

Le 04/09/2026 à 11:32 par Publicommuniqué

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Publié le :

04/09/2026 à 11:32

Publicommuniqué

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Une grande banque internationale ne se contente plus de conserver les dépôts et d’accorder des crédits. Elle finance des entreprises et des États, intervient sur les marchés, organise des émissions de titres, gère des patrimoines et participe à une part essentielle des paiements qui circulent entre pays.

Le poids pris par ces institutions explique la surveillance particulière dont elles font l’objet. Plusieurs dizaines d’établissements sont aujourd’hui considérés comme systémiques à l’échelle mondiale. Leur éventuelle défaillance pourrait avoir des conséquences suffisamment graves pour justifier des exigences spécifiques en matière de fonds propres, de contrôle et de résolution.

Pour comprendre comment cette architecture s’est constituée et pourquoi elle continue de provoquer débats et inquiétudes, les livres restent d’excellents guides. Histoire des dynasties bancaires, récit des crises, enquête au cœur de Wall Street ou réflexion sur la réglementation : plusieurs ouvrages devenus incontournables permettent de lire derrière les bilans, les ratios et les acronymes.

Quand une banque devient une puissance internationale

Un point de départ s’impose : The House of Morgan : An American Banking Dynasty and the Rise of Modern Finance (La Maison Morgan : une dynastie bancaire américaine et l’essor de la finance moderne), de Ron Chernow. Publié en 1990 et récompensé par le National Book Award dans la catégorie non-fiction, l’ouvrage retrace quatre générations de l’histoire de la maison Morgan, depuis ses origines dans la Londres victorienne jusqu’aux transformations de la finance à la fin du XXe siècle.

Le livre permet surtout de comprendre une évolution décisive. Les grandes banques ont progressivement cessé d’être des intermédiaires essentiellement locaux pour devenir des institutions capables de faire circuler les capitaux entre continents, de financer de vastes entreprises et d’entretenir des relations étroites avec les pouvoirs politiques. La banque internationale moderne est aussi issue de cette histoire : celle d’établissements dont les activités ont accompagné l’industrialisation et l’internationalisation des économies.

Niall Ferguson élargit encore la perspective dans The Ascent of Money : A Financial History of the World (L’Ascension de l’argent : une histoire financière du monde). L’historien remonte beaucoup plus loin pour suivre le développement du crédit, des obligations, des marchés financiers, de l’assurance et des banques. Son principal mérite tient à ce changement de focale : la finance n’apparaît plus comme un univers séparé, mais comme l’un des instruments par lesquels les sociétés organisent l’investissement, le risque et le temps long.

Il faut dire que les problématiques qui s'imposent aux grandes banques sont aussi présentes dans l'univers des casinos où il s'agit de construire un climat de confiance. Les plaintes concernant les casinos en ligne restent un enjeu majeur pour le secteur des jeux d'argent ; les litiges liés aux paiements, les retards de retrait et une communication défaillante amènent souvent les joueurs à chercher des recours au-delà du simple service client des opérateurs. Les données publiées par la UK Gambling Commission révèlent que son centre de contact a reçu 7 180 plaintes concernant des opérateurs de jeux en 2025, contre 6 896 en 2024. Par ailleurs, 3 918 plaintes ont été enregistrées au cours du premier semestre 2026. Les retraits et les transactions financières constituent la catégorie la plus importante, avec 875 plaintes recensées entre janvier et juin 2026, suivis par le service client (804 plaintes).

Cette histoire éclaire le présent. Les grandes banques internationales sont désormais au croisement de plusieurs activités : banque de détail, financement des entreprises, banque d’investissement, gestion d’actifs, marchés financiers ou encore services aux investisseurs. Toutes ne possèdent pas la même structure, mais leur influence dépasse largement le cadre traditionnel du compte bancaire.

Les crises, moments de vérité du système bancaire

Reste que l’histoire bancaire avance rarement sans accident. Dans Lords of Finance : The Bankers Who Broke the World (Les Seigneurs de la finance : les banquiers qui ont brisé le monde), Liaquat Ahamed revient sur les grands banquiers centraux qui dominèrent la politique monétaire internationale avant et après le krach de 1929. Le livre, lauréat du prix Pulitzer d’histoire en 2010, montre combien les décisions prises au sommet des institutions financières peuvent peser sur l’économie réelle.

Cette répétition des crises constitue précisément le sujet de Manias, Panics, and Crashes : A History of Financial Crises (Manies, paniques et krachs : une histoire des crises financières). Devenu un classique de l’histoire financière à partir du travail de Charles P. Kindleberger, l’ouvrage a été régulièrement actualisé. Sa huitième édition associe Robert Z. Aliber, Charles P. Kindleberger et Robert N. McCauley. Bulles spéculatives, expansion du crédit, contagion et intervention des banques centrales y sont examinées sur plusieurs siècles.

Un constat se dégage. Le crédit est indispensable au fonctionnement de l’économie, mais son expansion peut également créer des fragilités. Lorsqu’une grande banque rencontre de graves difficultés, ses problèmes peuvent se transmettre aux établissements qui lui ont prêté, aux investisseurs qui détiennent ses titres, aux entreprises qu’elle finance et aux marchés sur lesquels elle intervient.

C’est précisément cette interdépendance qui explique la notion de banque systémique. Plus un établissement occupe une position centrale dans les flux financiers, plus les conséquences de sa chute risquent de dépasser son seul bilan. La solidité de chaque acteur devient alors une question collective.

Il en va de même dans l'univers des casinos et il est nécessaire de pouvoir compter sur les plateformes sûres. A cet égard, quand un problème survient, il existe des plateformes de réclamation indépendantes, telles que PlayersTime, qui offrent une alternative lorsque la communication directe avec l'opérateur ne permet plus d'obtenir de réponses satisfaisantes. Les joueurs peuvent y soumettre des captures d'écran, des historiques de transactions et des échanges antérieurs afin de faire examiner le litige avant de solliciter le casino.

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2008 et le retour du « too big to fail »

Pour saisir cette mécanique au plus près des acteurs, Too Big to Fail (Trop gros pour faire faillite), d’Andrew Ross Sorkin, demeure l’une des grandes enquêtes consacrées à la crise financière de 2008. Le journaliste restitue les décisions prises à Wall Street et Washington alors que plusieurs institutions majeures vacillent. Le livre plonge au cœur des négociations, des hésitations et des rapports de force d’une période où la survie de certaines banques devient une affaire politique.

Cette crise a popularisé une expression devenue incontournable : « too big to fail », trop important pour faire faillite. Elle résume un dilemme considérable. Laisser disparaître une banque systémique peut provoquer une réaction en chaîne. Intervenir pour la sauver revient, au contraire, à faire supporter une partie du risque au reste de la société.

Depuis 2008, la réglementation internationale a donc cherché à rendre les grands établissements plus résistants et, si nécessaire, à organiser leur disparition sans provoquer l’effondrement du système. Le cadre de Bâle III se trouve au cœur de cette évolution. Les banques doivent notamment respecter des exigences renforcées en matière de fonds propres, de liquidité et de gestion des risques.

Les établissements considérés comme systémiques font l’objet d’obligations supplémentaires. L’objectif est simple à formuler, beaucoup plus délicat à réaliser : une banque doit pouvoir absorber des pertes importantes sans entraîner avec elle l’ensemble du système financier.

Combien de capital pour rendre les banques plus sûres ?

C’est précisément ce sujet qu’abordent Anat Admati et Martin Hellwig dans The Bankers’ New Clothes : What’s Wrong with Banking and What to Do about It (Les Habits neufs des banquiers : ce qui ne va pas dans le système bancaire et comment y remédier). Les deux économistes contestent notamment l’idée selon laquelle une augmentation importante des capitaux propres des banques empêcherait nécessairement celles-ci de financer correctement l’économie.

L’un des intérêts du livre tient à sa volonté de rendre accessible un débat généralement réservé aux spécialistes. Derrière les termes techniques se trouve pourtant une question assez directe : qui doit supporter les pertes lorsqu’une banque prend trop de risques ? Ses actionnaires, ses créanciers, les déposants, les pouvoirs publics ? La réponse conditionne en grande partie l’architecture du système bancaire contemporain.

Les montants concernés donnent la mesure de l’enjeu. Les grandes banques européennes gèrent chacune des centaines de milliards, parfois plusieurs milliers de milliards d’euros d’actifs. À l’échelle mondiale, les bilans cumulés des principaux groupes atteignent des volumes considérables. Une variation apparemment limitée dans les règles de capital ou de liquidité peut donc produire des effets majeurs.

Mais le système financier actuel ne peut plus être compris en regardant les banques seules. Fonds d’investissement, assureurs, fonds de pension, fonds monétaires et autres intermédiaires occupent désormais une place immense. Les liens entre ces acteurs et les établissements bancaires sont nombreux : crédits, dépôts, titres, produits dérivés, opérations de marché. Les risques circulent donc dans un réseau beaucoup plus vaste que celui des seules banques traditionnelles.

Des livres pour lire derrière les bilans

C’est peut-être là que ces ouvrages conservent toute leur utilité. Ron Chernow, Niall Ferguson, Liaquat Ahamed, Charles P. Kindleberger, Robert Z. Aliber, Robert N. McCauley, Andrew Ross Sorkin, Anat Admati et Martin Hellwig n’écrivent ni sur la même époque ni depuis la même perspective. Ensemble, leurs livres permettent pourtant de comprendre quelques constantes.

La banque repose sur la confiance, mais aussi sur l’effet de levier, le crédit et l’anticipation. Elle transforme des ressources disponibles aujourd’hui en financements destinés à produire de la valeur demain. Cette fonction est indispensable. Elle devient cependant dangereuse lorsque les risques sont mal évalués, excessivement concentrés ou suffisamment imbriqués pour que la défaillance d’un acteur menace tous les autres.

Lire l’histoire des grandes banques, c’est donc mieux comprendre le présent. Derrière les marques internationales et les applications mobiles subsiste une vieille question : comment organiser la circulation de l’argent tout en évitant que ceux qui la contrôlent ne deviennent eux-mêmes une source d’instabilité ?

La réponse change avec les crises, les innovations et la réglementation. Les livres, eux, rappellent que la finance n’est jamais seulement une affaire de chiffres. Elle raconte aussi des rapports de pouvoir, des choix politiques et une certaine manière d’organiser l’économie mondiale.

Crédits illustration Pexels CC 0 

 
 
 
 
 
 
 

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