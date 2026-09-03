Les Éditions du Cerf recrutent un éditeur chez l'Observatoire

Une arrivée qu’il présente comme l’aboutissement d’un intérêt ancien pour la maison : « Lecteur assidu des éditions du Cerf, j’ai longtemps pensé que mes pas m’y conduiraient un jour », écrit-il en annonçant sa prise de fonction.

Il quitte ainsi les Éditions de l’Observatoire, où il aura passé quatre années, d’abord comme assistant éditorial à partir de 2022, puis comme coordinateur éditorial. Une expérience qu’il décrit comme « quatre belles années formatrices ».

Des essais à la théologie

Son parcours paraît particulièrement raccord avec la ligne du Cerf, maison historiquement tournée vers les sciences humaines, la philosophie, la religion et les essais. Marc Decoudun souligne : « Mon expérience des essais et mon cursus en théologie à l’Institut catholique de Paris m’ont naturellement conduit à ce poste : j'en mesure la chance. »

Avant son passage à l’Observatoire, il avait déjà collaboré en indépendant avec les Éditions Ouest-France, Larrivière et Herscher, après des stages chez Hachette Pratique et Ouest-France. Il a également participé pendant plusieurs années au comité de rédaction de Mare Nostrum – Une Méditerranée Autrement.

Son arrivée dans l’édition s’est faite après une première carrière dans l’enseignement : Marc Decoudun a enseigné le français et le latin pendant près de sept ans, principalement à Perpignan, avant de se tourner vers les métiers du livre.

Aux Éditions du Cerf, il évoluera désormais sous la direction de Jean-François Colosimo, président du directoire de la maison. Une nouvelle étape que l’intéressé résume simplement : « Bien entouré, à nouveau. »

Fondées en 1929 par le dominicain Marie-Vincent Bernadot et toujours liées à l'ordre dominicain, les Éditions du Cerf approchent de leur centenaire. Historiquement reconnue pour ses publications en théologie, philosophie, histoire et sciences religieuses - notamment la Bible de Jérusalem -, la maison a élargi son catalogue aux sciences humaines, aux essais et aux documents d'actualité sous la direction de Jean-François Colosimo, arrivé à sa tête en 2013 alors que l'entreprise traversait plusieurs exercices déficitaires.

Sur le plan économique, les derniers comptes disponibles, ceux de 2024, montrent une maison bénéficiaire. La Société des Éditions du Cerf a réalisé un chiffre d'affaires de 6,10 millions €, contre 5,97 millions en 2023, soit une progression d'un peu plus de 2 %. Son résultat net atteint 126.762 €, en recul par rapport aux 179.400 € enregistrés un an plus tôt, tandis que le résultat d'exploitation reste quasiment stable, à 374.063 €.

Par Hocine Bouhadjera

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