Ce roman raconte avant tout le besoin de reconnaissance

Dans Horélie, Delphine Saada ausculte la fascination pour les réseaux sociaux jusqu’à l’obsession, à travers le parcours d’Aurélie et son rapport trouble à l’influenceuse Hortense. Pour Coralie, de la librairie Charlemagne, ce roman « profondément contemporain » interroge surtout notre besoin de reconnaissance et le pouvoir du regard des autres.
Le 03/09/2026 à 17:10 par Inès Lefoulon
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03/09/2026 à 17:10
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Dans Horélie, tout commence derrière les murs d’une prison. Aurélie se trouve face à un avocat dont la voix demeure hors champ : il parle, mais ses paroles ne nous parviennent qu’indirectement, à travers ce que la jeune femme lui répond, reformule ou lui attribue.
C’est dans cet étrange tête-à-tête que Delphine Saada installe son récit. Aurélie parle, revient sur son parcours et tente de comprendre comment sa fascination pour Hortense, une influenceuse parisienne, a pu la conduire jusqu’au point de rupture.
Un texte que Coralie nous présente dans notre nouvelle émission, Paroles de libraire, à écouter ci-dessous :
Le choix du monologue demande d’abord à Coralie un court temps d’adaptation. « J’ai eu un petit peu de mal avec les 5-6 premières pages », reconnaît-elle. Une réserve vite dépassée : « On se laisse complètement portée par l’écriture de l’autrice. » Elle décrit ensuite une lecture « hyper fluide », qui l’entraîne progressivement dans la relation entre Aurélie et Hortense.
Car Horélie raconte d’abord un regard qui se fixe sur une autre existence. Hortense semble offrir à Aurélie une issue, presque une bouée : de l’énergie, des projets, la possibilité d’imaginer une autre vie. Jusqu’au moment où cette fascination change de nature. Coralie place précisément là le basculement : « Quand la fascination a vraiment pris le dessus », quand Aurélie se met à observer constamment ce que fait Hortense, à « décortiquer les photos, les faits et gestes ». La curiosité s’efface. Elle devient surveillance, puis dépendance. « Une addiction, une obsession pour Aurélie », résume la libraire.
Hortense, pourtant, demeure longtemps une image : sa famille, son corps, ses voyages, son appartement, sa réussite. Une vie regardée à travers ce qu’elle choisit d’en montrer. À mesure que le roman avance, la perfection affichée se trouble. Coralie y retrouve une interrogation désormais familière : que sait-on véritablement des existences exposées quotidiennement sur les réseaux sociaux ? Elle suppose que derrière cette volonté de présenter une vie parfaite, Hortense « cache un peu des failles aussi, elle cache des choses ». Mais c’est Aurélie qui la retient davantage : « Je me suis plus attachée à Aurélie, j’ai plus l’empathie pour Aurélie que pour Hortense. »
Cette empathie ne vaut pas absolution. Le roman avance dans des territoires lourds : solitude, honte du corps, chômage, déterminisme social, violences scolaire et familiale. Pourtant, Delphine Saada ménage de l’humour, parfois au cœur même de la noirceur. Pour Coralie, ce mélange permet au récit de ne jamais devenir écrasant. « C’est ni trop noir, ni trop drôle », juge-t-elle. Ce contrepoint ne minimise pas la violence du parcours ; il donne au contraire de l’air à un texte où l’emprise des réseaux sociaux se resserre peu à peu sur son héroïne.
Au fond, derrière les écrans, c’est une question plus ancienne qui affleure : celle du besoin d’être vu. Coralie en fait même l’une des clés du roman : « Ça raconte surtout le besoin de reconnaissance. » Hortense construit son existence sous le regard permanent des autres ; Aurélie voudrait, elle aussi, obtenir une forme de validation, trouver la preuve qu’elle compte. Le réseau devient ainsi moins un simple décor contemporain qu’une machine où s’exacerbent frustration, comparaison et désir d’une autre place.
C’est pourquoi Coralie présente Horélie comme un roman « profondément contemporain », susceptible selon elle de rencontrer particulièrement les lycéens, les étudiants et les jeunes adultes très présents sur les réseaux. Non que les lecteurs plus âgés en soient exclus. Mais l’impact, estime-t-elle, ne sera sans doute pas identique selon que l’on a vingt ou cinquante ans. Le livre pourrait « percuter » plus directement ceux dont une part importante de la sociabilité et de la représentation de soi passe par les écrans.
Reste à savoir où poser un tel texte sur les tables d’une librairie. Le classement n’a rien d’évident : monologue, récit carcéral, fait divers, étude psychologique, critique sociale… Coralie tranche pourtant sans hésiter. Elle le maintiendrait en littérature générale plutôt que de l’« enterrer » dans une niche consacrée au témoignage ou à la prison. Pour elle, défendre ces textes dont on parlera peut-être moins que d’autres durant la rentrée littéraire appartient pleinement au travail du libraire.
Le métier n’est d’ailleurs jamais très loin. Aurélie a elle-même été libraire, surnommée « Aurélivre », et la littérature traverse son histoire. Les références aux livres — parmi lesquelles L’Attrape-Cœurs de Salinger ou Julien Sorel — rappellent ce que la lecture peut ouvrir dans une existence contrainte. Coralie formule ce pouvoir sans détour : « Les livres peuvent avoir le pouvoir de nous sauver finalement. » Ils offrent une évasion, un voyage, parfois la possibilité de regarder sa propre vie autrement.
Son dernier argument est presque un avertissement. Horélie touche, dit-elle, à « une réalité glaçante, mais d’actualité ». Un texte qu’elle juge « terriblement actuel » et qui, à ses yeux, mérite de circuler largement. Jusqu’à conseiller aux parents : « Lisez-le, ne serait-ce que pour vos enfants, pour pouvoir en parler avec eux. » Derrière l’histoire singulière d’Aurélie, c’est finalement une inquiétude collective qui se dessine : ce que devient le désir de reconnaissance lorsqu’un écran, des images et le regard des autres finissent par en fixer la mesure.
Crédits photo : Coralie Chevillon
Par Inès Lefoulon
Contact : il@actualitte.com
Paru le 19/08/2026
256 pages
HarperCollins France
19,90 €
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François Belley arrive avec une énergie presque contagieuse, celle de quelqu’un qui vit ses idées autant qu’il les écrit. Présenté comme un « producteur d’idées », il s’amuse de cette formule autant qu'il la revendique pleinement. Ou l'inverse ?
04/12/2025, 17:07
Au Palais de la Porte Dorée, Clara Lodewick sourit encore de l’effervescence provoquée par Moheeb sur le parking, la bande dessinée qui lui vaut le prix Porte Dorée 2025. L’album, pensé comme un huis clos à ciel ouvert, suit un jeune réfugié afghan, échoué dans une attente interminable. Une histoire qui, comme elle le raconte, « remonte à mes 17 ans, quand je passais mes journées auprès d’un collectif d’Afghans sans papiers ».
01/12/2025, 12:00
Dans le silence minéral de la Bibliothèque Abbé-Grégoire à Blois, l’autrice taïwanaise s’installe avec douceur, presque à pas feutrés. Elle a rejoint le festival BD Boum qui a mis Taiwan à l’honneur cette année. Un entretien à pas feutrés…
24/11/2025, 11:46
Quand il se présente, Maxime Garbarini esquisse un sourire timide, presque incrédule face au chemin parcouru. Il se décrit d’abord simplement comme « dessinateur et auteur de comics dans mon temps libre ». Et pourtant, quinze ans après la naissance de Close Call Comics, ce label indépendant devenu, presque malgré lui, une petite pépinière internationale, force est de constater que son univers est désormais solidement bâti, réfléchi, exigeant — à son image.
22/11/2025, 16:01
Dans la voix chaleureuse de Joseph Doverman, quelque chose accroche immédiatement : un mélange d’enthousiasme juvénile et de profondeur tranquille, comme si chaque souvenir culinaire avait laissé une empreinte vivante. L’auteur d’Irlande – Les meilleures recettes d’un pays chaleureux et authentique raconte son parcours comme on déroule un fil de laine, sans effets ni artifices, mais avec cette sincérité têtue qui le caractérise.
16/11/2025, 13:08
Lors du Festival du Livre Gourmand de Périgueux, Claire Bergé-Lefranc et Benoist Husson ont offert un moment suspendu, à mi-chemin entre confidence culinaire et coulisses de création. L’un est fondateur de KidSono — une société spécialisée dans l’audio jeunesse — l’autre cheffe et fondatrice du traiteur Chicken Bacon Lettuce. Ensemble, ils racontent cette aventure singulière : Madeleine de cheffes, un podcast devenu livre jeunesse publié chez Gallimard Jeunesse.
16/11/2025, 10:10
À Périgueux, la rencontre avec Marion Chatelain a pris des allures de conversation joyeuse autour d’un sujet qu’elle porte avec panache : le gras. Son ouvrage Le gras c’est la vie (Flammarion - photos de Rina Nurra), défend une vision chaleureuse, presque philosophique de cette matière tant aimée que souvent mal comprise. Dès les premières minutes, l’autrice rappelle que « le gras rassemble », comme une évidence qui se vérifie autant dans une cuisine familiale que dans une salle de banquet.
15/11/2025, 18:33
À l’approche du Festival du Livre Gourmand 2025, la ville de Périgueux s’apprête à se transformer, une fois encore, en un vaste théâtre dédié à la littérature culinaire et à l’art de vivre. Pour le maire Émeric Lavitola, l’événement incarne bien plus qu’une célébration des plaisirs de la table : c’est une respiration collective, un moment d’unité.
12/11/2025, 15:22
Dans Même le froid tremble, Nicole Mersey Ortega explore la fatigue des corps qui ploient sans jamais rompre, ces corps façonnés par le travail, la honte et le désir. Son écriture, charnelle et politique, redonne souffle et dignité à ceux que la société rend invisibles. À travers la voix de l’autrice, la littérature devient à la fois cicatrice et résistance : un cri discret mais inaltérable.
08/11/2025, 09:46
Dans l’univers feutré de la bande dessinée franco-belge, rares sont les héros à demeurer aussi vivants après un quart de siècle d’albums. Largo Winch, l’aventurier milliardaire créé par Jean Van Hamme et Philippe Francq, fait partie de ceux-là. Avec Si les dieux t’abandonnent, vingt-cinquième tome de la série, le dessinateur s’associe pour la première fois au scénariste et réalisateur Jérémie Guez. Une rencontre placée sous le signe du respect et du renouvellement.
06/11/2025, 15:11
Dans Même le froid tremble, Nicole Mersey Ortega fait danser la langue au rythme des rues de Santiago. Entre poésie et pulsation, son écriture respire, tape, trébuche parfois, mais ne s’arrête jamais. Portée par une musicalité organique, l’autrice compose un roman vibrant où chaque phrase semble battue par un cœur collectif.
31/10/2025, 15:22
Avec Même le froid tremble, Nicole Mersey Ortega raconte le traumatisme d’un Chili qui n’a jamais refermé ses plaies. À travers la voix des femmes et des quartiers populaires, son roman met à nu les fractures d’un pays où la mémoire, la lutte et la tendresse se confondent.
24/10/2025, 13:23
Lauréat du Prix des Deux Magots 2025 pour Le Monde est fatigué (Éditions Finitude), Joseph Incardona signe un roman d’une intensité rare, où la douleur, la dignité et le secret se répondent. On y suit Ève, performeuse-sirène qui plonge dans les aquariums des centres commerciaux, entre spectacle et solitude, qui affronte un deuil impossible. Roman de la chair et du silence, il explore la tension constante entre pardon et vengeance, pudeur et exposition.
13/10/2025, 18:03
Sous les arbres de Gradignan, les voix de Julien Biziat et Gaëlle Duhazé s’accordent naturellement. Entre deux séances de dédicaces, les deux auteurs jeunesse évoquent leur parcours, leurs doutes et cette part d’enfance qu’ils n’ont jamais voulu abandonner. Tout, chez eux, semble partir de là : un émerveillement intact, une curiosité têtue, et le plaisir du jeu devenu art narratif.
12/10/2025, 09:29
Sous les chapiteaux bruissants de Lire en Poche, à Gradignan, deux autrices-illustratrices partagent une complicité contagieuse. Caly et Maylis, figures montantes du manga francophone, parlent de création, d’indépendance et d’une passion née très tôt, entre lycées et carnets de croquis. Leur rencontre, ponctuée de rires et de réflexions profondes, dit beaucoup sur l’énergie d’une génération décidée à tracer sa propre voie dans le neuvième art.
12/10/2025, 08:31
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