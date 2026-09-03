Ce roman raconte avant tout le besoin de reconnaissance

Dans Horélie, tout commence derrière les murs d’une prison. Aurélie se trouve face à un avocat dont la voix demeure hors champ : il parle, mais ses paroles ne nous parviennent qu’indirectement, à travers ce que la jeune femme lui répond, reformule ou lui attribue.

C’est dans cet étrange tête-à-tête que Delphine Saada installe son récit. Aurélie parle, revient sur son parcours et tente de comprendre comment sa fascination pour Hortense, une influenceuse parisienne, a pu la conduire jusqu’au point de rupture.

Un texte que Coralie nous présente dans notre nouvelle émission, Paroles de libraire, à écouter ci-dessous :

Le choix du monologue demande d’abord à Coralie un court temps d’adaptation. « J’ai eu un petit peu de mal avec les 5-6 premières pages », reconnaît-elle. Une réserve vite dépassée : « On se laisse complètement portée par l’écriture de l’autrice. » Elle décrit ensuite une lecture « hyper fluide », qui l’entraîne progressivement dans la relation entre Aurélie et Hortense.

Car Horélie raconte d’abord un regard qui se fixe sur une autre existence. Hortense semble offrir à Aurélie une issue, presque une bouée : de l’énergie, des projets, la possibilité d’imaginer une autre vie. Jusqu’au moment où cette fascination change de nature. Coralie place précisément là le basculement : « Quand la fascination a vraiment pris le dessus », quand Aurélie se met à observer constamment ce que fait Hortense, à « décortiquer les photos, les faits et gestes ». La curiosité s’efface. Elle devient surveillance, puis dépendance. « Une addiction, une obsession pour Aurélie », résume la libraire.

Hortense, pourtant, demeure longtemps une image : sa famille, son corps, ses voyages, son appartement, sa réussite. Une vie regardée à travers ce qu’elle choisit d’en montrer. À mesure que le roman avance, la perfection affichée se trouble. Coralie y retrouve une interrogation désormais familière : que sait-on véritablement des existences exposées quotidiennement sur les réseaux sociaux ? Elle suppose que derrière cette volonté de présenter une vie parfaite, Hortense « cache un peu des failles aussi, elle cache des choses ». Mais c’est Aurélie qui la retient davantage : « Je me suis plus attachée à Aurélie, j’ai plus l’empathie pour Aurélie que pour Hortense. »

Cette empathie ne vaut pas absolution. Le roman avance dans des territoires lourds : solitude, honte du corps, chômage, déterminisme social, violences scolaire et familiale. Pourtant, Delphine Saada ménage de l’humour, parfois au cœur même de la noirceur. Pour Coralie, ce mélange permet au récit de ne jamais devenir écrasant. « C’est ni trop noir, ni trop drôle », juge-t-elle. Ce contrepoint ne minimise pas la violence du parcours ; il donne au contraire de l’air à un texte où l’emprise des réseaux sociaux se resserre peu à peu sur son héroïne.

Au fond, derrière les écrans, c’est une question plus ancienne qui affleure : celle du besoin d’être vu. Coralie en fait même l’une des clés du roman : « Ça raconte surtout le besoin de reconnaissance. » Hortense construit son existence sous le regard permanent des autres ; Aurélie voudrait, elle aussi, obtenir une forme de validation, trouver la preuve qu’elle compte. Le réseau devient ainsi moins un simple décor contemporain qu’une machine où s’exacerbent frustration, comparaison et désir d’une autre place.

C’est pourquoi Coralie présente Horélie comme un roman « profondément contemporain », susceptible selon elle de rencontrer particulièrement les lycéens, les étudiants et les jeunes adultes très présents sur les réseaux. Non que les lecteurs plus âgés en soient exclus. Mais l’impact, estime-t-elle, ne sera sans doute pas identique selon que l’on a vingt ou cinquante ans. Le livre pourrait « percuter » plus directement ceux dont une part importante de la sociabilité et de la représentation de soi passe par les écrans.

Reste à savoir où poser un tel texte sur les tables d’une librairie. Le classement n’a rien d’évident : monologue, récit carcéral, fait divers, étude psychologique, critique sociale… Coralie tranche pourtant sans hésiter. Elle le maintiendrait en littérature générale plutôt que de l’« enterrer » dans une niche consacrée au témoignage ou à la prison. Pour elle, défendre ces textes dont on parlera peut-être moins que d’autres durant la rentrée littéraire appartient pleinement au travail du libraire.

Le métier n’est d’ailleurs jamais très loin. Aurélie a elle-même été libraire, surnommée « Aurélivre », et la littérature traverse son histoire. Les références aux livres — parmi lesquelles L’Attrape-Cœurs de Salinger ou Julien Sorel — rappellent ce que la lecture peut ouvrir dans une existence contrainte. Coralie formule ce pouvoir sans détour : « Les livres peuvent avoir le pouvoir de nous sauver finalement. » Ils offrent une évasion, un voyage, parfois la possibilité de regarder sa propre vie autrement.

Son dernier argument est presque un avertissement. Horélie touche, dit-elle, à « une réalité glaçante, mais d’actualité ». Un texte qu’elle juge « terriblement actuel » et qui, à ses yeux, mérite de circuler largement. Jusqu’à conseiller aux parents : « Lisez-le, ne serait-ce que pour vos enfants, pour pouvoir en parler avec eux. » Derrière l’histoire singulière d’Aurélie, c’est finalement une inquiétude collective qui se dessine : ce que devient le désir de reconnaissance lorsqu’un écran, des images et le regard des autres finissent par en fixer la mesure.

Crédits photo : Coralie Chevillon

Par Inès Lefoulon

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