Robert Aldrich, "Bob le Dynamiteur", ou l’art de dynamiter Hollywood

Robert Aldrich n’était manifestement pas homme à rentrer dans les cases. Arrivé dans le cinéma américain dans les années 1950, le réalisateur s’est rapidement employé à bousculer les règles d’une industrie qu’il connaissait de l’intérieur.

Issu d’une famille richissime, Robert Aldrich pouvait difficilement être soupçonné de chercher dans le cinéma une simple ascension sociale. Il choisit pourtant de se confronter à l’ordre établi et revendique le rôle de l’artiste comme force de révolte. Au fil de sa carrière, il renouvelle plusieurs genres, du western au film de guerre, en passant par la comédie et le film de sport. Parmi ses réalisations figurent notamment , Vera Cruz, En quatrième vitesse, Le Vol du Phénix et Deux filles au tapis.

Un cinéaste contre les conventions

Le livre s’intéresse à un réalisateur dont les choix et les œuvres ont régulièrement dérouté le public comme la critique. Pierre-Julien Marest décrit un cinéaste « parieur fou », auteur d’une œuvre personnelle qui s’attaque aux obscurantismes et aux dérives d’une société américaine marquée, selon le texte de présentation, par le racisme et le fascisme.

Les éditions Marest Éditeur nous en proposent un extrait, à paraître le 24 Septembre :

Pierre-Julien Marest, critique de cinéma, est également éditeur, traducteur et distributeur. Il a notamment coécrit Busby Berkeley, l’homme qui fixait des vertiges, récompensé par le Prix Michel-Ciment 2025. Robert Aldrich, le dynamiteur paraît dans Marest Bis, collection de poche lancée en 2024 qui entend rendre accessibles des textes consacrés au cinéma, notamment en faisant revivre certains ouvrages épuisés et en publiant des inédits à petit prix.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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