Gloria Steinem, figure majeure du féminisme américain, est morte à 92 ans

Gloria Steinem est morte à son domicile de New York, entourée de plusieurs de ses proches, a annoncé sa fondation. La cause de sa mort n'a pas été précisée. Jusqu'à ses dernières années, elle était restée engagée en faveur de l'égalité, des droits des femmes et des libertés reproductives.

Née le 25 mars 1934 à Toledo, dans l'Ohio, elle commence sa carrière dans le journalisme à la fin des années 1950. Elle se fait particulièrement remarquer en 1963 avec une enquête menée sous couverture dans un Playboy Club de New York. Engagée comme « Bunny », elle raconte les conditions de travail et le traitement réservé aux employées, dans un reportage qui deviendra l'un des textes emblématiques de sa carrière.

Du journalisme au mouvement féministe

À la fin des années 1960 et au début des années 1970, Gloria Steinem devient l'un des principaux visages du mouvement féministe américain. Elle défend notamment le droit à l'avortement, l'égalité professionnelle et politique et l'Equal Rights Amendment, qui devait inscrire l'égalité des sexes dans la Constitution américaine.

En 1971, elle participe à la création du National Women's Political Caucus, avant de cofonder le magazine Ms., lancé en 1972 et appelé à devenir une publication majeure du féminisme américain. La revue aborde alors frontalement des sujets encore largement marginalisés dans la presse généraliste : discriminations professionnelles, violences conjugales, sexualité, avortement ou représentation politique des femmes.

Son militantisme s'étend également aux droits civiques, à la lutte contre le racisme et à la défense des minorités. En 2005, elle fonde avec Jane Fonda et Robin Morgan le Women's Media Center, organisation créée pour renforcer la présence et la représentation des femmes dans les médias.

Une œuvre progressivement traduite en France

Longtemps beaucoup plus célèbre aux États-Unis qu'en France, Gloria Steinem a vu plusieurs de ses textes importants rejoindre les librairies françaises au cours de la dernière décennie.

En 2018 paraissait Actions scandaleuses et rébellions quotidiennes, traduit de l'anglais (États-Unis) par Mona de Pracontal, Alexandre Lassalle, Laurence Richard et Hélène Cohen (Éditions du Portrait), avec une préface d'Emma Watson. Le recueil, repris chez Points en 2022, rassemble certains de ses textes les plus connus, de son infiltration chez Playboy à ses réflexions sur le travail des femmes, le sexisme ou la pornographie.

Ses mémoires, Ma vie sur la route, ont été traduits par Karine Lalechère et publiés en France chez HarperCollins en 2019, avec une préface de Christiane Taubira. Gloria Steinem y retrace plusieurs décennies de voyages et de mobilisations, des droits civiques et de la cause amérindienne aux combats féministes et politiques américains.

Les Éditions du Portrait ont également publié en 2022 Après le Black Power, la libération des femmes et Comment j'ai commencé à écrire, traduit par Marguerite Capelle, deux textes qui résument une conviction centrale chez Steinem : l'écriture constitue elle-même un moyen d'action politique.

En 2023, Une révolution intérieure : renforcer l'estime de soi, traduit par Juliette Bourdin (HarperCollins), paraissait dans une nouvelle traduction accompagnée d'une préface de Mona Chollet. L'ouvrage a depuis été repris en poche.

Plus récemment, HarperCollins a réédité en poche, en février 2026, La vérité vous libérera, mais d'abord elle vous mettra en rage : Réflexions sur l'amour, la vie, la révolte, traduit par Karine Lalechère. Le volume rassemble réflexions et formules tirées de plusieurs décennies d'écrits et de prises de parole.

Ses derniers mémoires paraîtront en France en novembre

Gloria Steinem laisse également un dernier livre inédit. An Unexpected Life: A Memoir doit paraître aux États-Unis le 22 septembre 2026 chez Random House, moins de trois semaines après sa disparition. Une édition française est d'ores et déjà annoncée : sous le titre Une vie inattendue, l'ouvrage paraîtra le 5 novembre 2026 chez Leduc Société. Le nom du traducteur ou de la traductrice n'est pas encore indiqué.

Gloria Steinem y revient sur son enfance, ses années passées en Inde, les rencontres qui ont façonné sa pensée et six décennies d'activisme, tout en s'adressant aux générations appelées à poursuivre ces combats.

En 2013, Barack Obama lui avait remis la Presidential Medal of Freedom, plus haute distinction civile américaine.

Crédits photo : Gloria Steinem à la Brighton High School, à Brighton (Colorado), en 2008 (Mindy Kitta, CC BY 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com