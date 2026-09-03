43e édition de bd BOUM à Blois : toutes les sélections

La 43e édition de bd BOUM, à Blois, approche à grands pas. Les 20, 21 et 22 novembre, la ville du Loir-et-Cher vivra au rythme du 9e art, avec une programmation associant expositions, concerts, spectacles, lectures, rencontres professionnelles ou grand public... Et des récompenses, bien sûr : les sélections sont annoncées.
Le 03/09/2026 à 14:56 par Dépêche
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03/09/2026 à 14:56
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Ces différentes récompenses seront décernées lors de la cérémonie des prix, le samedi 21 novembre, 19h, dont le Grand BOUM – Ville de Blois 2026 qui distingue un auteur ou une autrice pour l’ensemble de son œuvre. La soirée se déroulera au Cinéma Les Lobis.
Ce prix décerné par la Région Centre Val de Loire, récompense une bande dessinée pour sa portée citoyenne. Le jury est composé d’élèves de 16 établissements des départements du Cher, Eure-et- Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher et le Loiret.
Amboise : Lycée Jean Chaptal, Blois : Lycée horticole - Agro campus, Lycée Professionnel Sonia Delaunay, Lycée International Robert Badinter, Lycée Camille Claudel, Bourges : Lycée Alain Fournier, Châteaudun : Lycée Emile Zola, Châteauroux : Lycée Agricole Naturapolis, Lycée des métiers Les Charmilles, Fondettes : LEGTA Tours- Fondettes, Ingré : Lycée Maurice Genevoix, Joué-lès-Tours : Lycée Jean Monnet, La Chatre : Lycée George Sand, Montoire sur le Loir : Lycée agricole, Orléans : Lycée Benjamin Franklin.
Le Paradoxe de l'Abondance, Hugo Clément, Vincent Ravalec, Dominique Mermoux, Dargaud
Le cocon, Alexandre de Moté, Natacha Sicaud, Glénat
L’envol du Pélican, Rudy Ortiz, Sophie Révil, Antonia Bañados, Sarbacane
Ce prix récompense un-e auteur-rice, scénariste ou dessinateur-scénariste, ayant déjà publié plusieurs albums.
Alain Ayroles
Christophe Dabitch - Xavier Dorison
Arnaud Le Gouëfflec - Loo Hui Phang
Valérie Mangin
Philippe Pelaez
Théa Rojzman
Ce prix distingue une bande dessinée de qualité destinée aux 6-10 ans publiée dans l’année. Le jury est composé des écoles de Malala Yousafzai à Blois, Cour-Cheverny, Fossé, Gy-en-Sologne, Savigny sur Braye et La Chaussée-Saint-Victor.
Le buveur d'encre, Eric Sanvoisin, Steve Baker, Nathan
Nuno les grandes oreilles, Laura Lion, Sarbacane
Youna, retour à la nature, Orianne Lallemand, Véronique Grisseaux, Christine Davenier, Vents d’Ouest
Ce prix récompense une bande dessinée de qualité, pour les 11-14 ans. Le jury est composé d’élèves du collège Joseph Crocheton de Veuzain sur Loire.
Sumo Girl, Guillaume Scaillet, Léa Hybre, Sarbacane
Lyndon - Comme la mer sous la lune, Irène Marchesini, Carlotta Dicataldo, Le Lombard
Sœurs de glisse, Gwénola Morizur, Agnese Innocente, Jungle
Pym et la Forêt éternelle, T1, La nuit des hurleurs, Fuat Erkol, Clémentine Bouvier, Dupuis
Merlin, Clotilde Bruneau, Elisabeth Jammes, Nathan Bande dessinée
Pépouze, Thomas Vieille, Claire Loup, Clerpée, Nathan Bande dessinée
FolkLore - La cuisine jusqu’aux étoiles, Loïc Clément, Anne Montel, Nancy Peña, Dargaud
Mémoires d’un garçon agité, Vincent Zabus, Valérie Vernay, Dargaud
Bougainvillier, Marc Dubuisson, Sylvain Bec, coll. Pataquès, Delcourt
Luminous, Guillem Marí, Les éditions de la Gouttière
Ce prix récompense un-e auteur-rice de la région de la zone de diffusion du quotidien.
Dans la tête de Sherlock Holmes - Le cauchemar du Loch Leathan, Cyril Liéron, (Benoît Dahan), Ankama
Chamelle, Cynthia Thiéry, (Tony Lourenço), Dargaud
Le clan de Walden, Catherine Meurice, Dargaud
Belle de Soie, Pavel Bart, Delcourt
Date limite, Léa MKL, Deux Points Éditions
Les adieux ne durent jamais, Jim, (Laurent Bonneau), Grand Angle
Marie-Amélie Le Fur, Marie-Amélie Le Fur (Chloé Célérien, Djoïna Amrani), Marabulles
Dead Train, Face A - La prophétie de la Vierge Noire, Le Turk, (Wallace), Petit à Petit
Le sanctuaire, Jérôme Lavoine, (Laurine Roux), Sarbacane
Corps à corps - Enceinte et bipolaire, Lila Albanese, (Claire Paq), Steinkis
Une bourse d’aide à la création est attribuée à un.e les auteur-rice de bande dessinée en voie de professionnalisation. Cette année, l’opération est marrainée par Jeanne Puchol, autrice et administratrice de la Saif. Le-a lauréat-e sera exposé-e lors de bd BOUM 44.
Le rien, Diogo Benedetti
Entre les plis, Anaïs Calfati
Le potager magique, Catstyle
Aïn Tagouraït, Inès Collet
Dead so Dead, Thomas Convers
Le Métier du père, Bérénice Dautry
Vive l’a-mour, Baptiste Delengaigne
Monsieur Lune, Ethan Ferant
Le masque et le miroir : une histoire de Claude Cahun et Marcel Moore, Eléa Forest
C’est le rôle des parents, Mathilde Lefrere
Fantasmagories, Pierre Mischieri-Peillet
Le palmarès complet de bd BOUM 2025 peut être consulté à cette adresse.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 11/09/2026
256 pages
Dargaud
27,00 €
Paru le 30/04/2026
192 pages
Nathan
22,00 €
Paru le 12/03/2026
208 pages
Steinkis
22,00 €
Paru le 23/04/2026
Deux Points Editions
18,00 €
Paru le 04/03/2026
187 pages
Sarbacane Editions
26,00 €
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