43e édition de bd BOUM à Blois : toutes les sélections

Ces différentes récompenses seront décernées lors de la cérémonie des prix, le samedi 21 novembre, 19h, dont le Grand BOUM – Ville de Blois 2026 qui distingue un auteur ou une autrice pour l’ensemble de son œuvre. La soirée se déroulera au Cinéma Les Lobis.

Prix des lycéennes et des lycéens de la BD à portée citoyenne

Ce prix décerné par la Région Centre Val de Loire, récompense une bande dessinée pour sa portée citoyenne. Le jury est composé d’élèves de 16 établissements des départements du Cher, Eure-et- Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher et le Loiret.

Amboise : Lycée Jean Chaptal, Blois : Lycée horticole - Agro campus, Lycée Professionnel Sonia Delaunay, Lycée International Robert Badinter, Lycée Camille Claudel, Bourges : Lycée Alain Fournier, Châteaudun : Lycée Emile Zola, Châteauroux : Lycée Agricole Naturapolis, Lycée des métiers Les Charmilles, Fondettes : LEGTA Tours- Fondettes, Ingré : Lycée Maurice Genevoix, Joué-lès-Tours : Lycée Jean Monnet, La Chatre : Lycée George Sand, Montoire sur le Loir : Lycée agricole, Orléans : Lycée Benjamin Franklin.

Le Paradoxe de l'Abondance, Hugo Clément, Vincent Ravalec, Dominique Mermoux, Dargaud

Le cocon, Alexandre de Moté, Natacha Sicaud, Glénat

L’envol du Pélican, Rudy Ortiz, Sophie Révil, Antonia Bañados, Sarbacane

Prix Jacques-Lob

Ce prix récompense un-e auteur-rice, scénariste ou dessinateur-scénariste, ayant déjà publié plusieurs albums.

Alain Ayroles

Christophe Dabitch - Xavier Dorison

Arnaud Le Gouëfflec - Loo Hui Phang

Valérie Mangin

Philippe Pelaez

Théa Rojzman

Prix Ligue de l'Enseignement

Ce prix distingue une bande dessinée de qualité destinée aux 6-10 ans publiée dans l’année. Le jury est composé des écoles de Malala Yousafzai à Blois, Cour-Cheverny, Fossé, Gy-en-Sologne, Savigny sur Braye et La Chaussée-Saint-Victor.

Le buveur d'encre, Eric Sanvoisin, Steve Baker, Nathan

Nuno les grandes oreilles, Laura Lion, Sarbacane

Youna, retour à la nature, Orianne Lallemand, Véronique Grisseaux, Christine Davenier, Vents d’Ouest

Prix Conseil départemental

Ce prix récompense une bande dessinée de qualité, pour les 11-14 ans. Le jury est composé d’élèves du collège Joseph Crocheton de Veuzain sur Loire.

Sumo Girl, Guillaume Scaillet, Léa Hybre, Sarbacane

Lyndon - Comme la mer sous la lune, Irène Marchesini, Carlotta Dicataldo, Le Lombard

Sœurs de glisse, Gwénola Morizur, Agnese Innocente, Jungle

Pym et la Forêt éternelle, T1, La nuit des hurleurs, Fuat Erkol, Clémentine Bouvier, Dupuis

Merlin, Clotilde Bruneau, Elisabeth Jammes, Nathan Bande dessinée

Pépouze, Thomas Vieille, Claire Loup, Clerpée, Nathan Bande dessinée

FolkLore - La cuisine jusqu’aux étoiles, Loïc Clément, Anne Montel, Nancy Peña, Dargaud

Mémoires d’un garçon agité, Vincent Zabus, Valérie Vernay, Dargaud

Bougainvillier, Marc Dubuisson, Sylvain Bec, coll. Pataquès, Delcourt

Luminous, Guillem Marí, Les éditions de la Gouttière

Prix La Nouvelle République

Ce prix récompense un-e auteur-rice de la région de la zone de diffusion du quotidien.

Dans la tête de Sherlock Holmes - Le cauchemar du Loch Leathan, Cyril Liéron, (Benoît Dahan), Ankama

Chamelle, Cynthia Thiéry, (Tony Lourenço), Dargaud

Le clan de Walden, Catherine Meurice, Dargaud

Belle de Soie, Pavel Bart, Delcourt

Date limite, Léa MKL, Deux Points Éditions

Les adieux ne durent jamais, Jim, (Laurent Bonneau), Grand Angle

Marie-Amélie Le Fur, Marie-Amélie Le Fur (Chloé Célérien, Djoïna Amrani), Marabulles

Dead Train, Face A - La prophétie de la Vierge Noire, Le Turk, (Wallace), Petit à Petit

Le sanctuaire, Jérôme Lavoine, (Laurine Roux), Sarbacane

Corps à corps - Enceinte et bipolaire, Lila Albanese, (Claire Paq), Steinkis

Prix Jeune Talent - La SAIF

Une bourse d’aide à la création est attribuée à un.e les auteur-rice de bande dessinée en voie de professionnalisation. Cette année, l’opération est marrainée par Jeanne Puchol, autrice et administratrice de la Saif. Le-a lauréat-e sera exposé-e lors de bd BOUM 44.

Le rien, Diogo Benedetti

Entre les plis, Anaïs Calfati

Le potager magique, Catstyle

Aïn Tagouraït, Inès Collet

Dead so Dead, Thomas Convers

Le Métier du père, Bérénice Dautry

Vive l’a-mour, Baptiste Delengaigne

Monsieur Lune, Ethan Ferant

Le masque et le miroir : une histoire de Claude Cahun et Marcel Moore, Eléa Forest

C’est le rôle des parents, Mathilde Lefrere

Fantasmagories, Pierre Mischieri-Peillet

Le palmarès complet de bd BOUM 2025 peut être consulté à cette adresse.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

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