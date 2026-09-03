Goncourt des Lycéens 2026 : 50 classes et trois mois de lectures

Né à Rennes et parrainé par l'Académie Goncourt, le Prix Goncourt des Lycéens reprend en 2026 son principe désormais bien installé : confier à des élèves la lecture de l'intégralité de la première sélection du Prix Goncourt, avant de les laisser débattre et désigner eux-mêmes leur lauréat.

L'opération concerne cette année encore une cinquantaine de classes, de la seconde aux BTS et classes préparatoires, dans les lycées généraux, technologiques, professionnels et agricoles. Les établissements de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) et de la Mission laïque française (MLF) peuvent également participer, tout comme certains établissements pénitentiaires.

Les élèves travailleront à partir de la première sélection établie par l'Académie Goncourt, composée cette année de 16 titres :

Minotaure, Boris Bergmann (Albin Michel)

Faire La Peau, Louise Chennevière (P.O.L)

Chronique d’un royaume perdu, Ananda Devi (Grasset)

Le Fabuleux Piano, Sonia Devillers (Robert Laffont)

Nous aussi, Anne Godard (Actes Sud)

Joseph dans la nuit, Olivier Grondeau (L’Iconoclaste)

La Solitude des professeurs est infinie, Yannick Haenel (Gallimard)

Je, Lilia Hassaine (Gallimard)

L’Inconnue du Quai de Javel, Philippe Jaenada (Flammarion)

Une forêt, Jean-Yves Jouannais (Albin Michel)

N’efface pas mes cercles, Emma Marsantes (Verdier)

Choses que je croyais perdues, Clémentine Mélois (L’Arbalète/Gallimard)

C’était ça ou mourir, Thélyson Orélien (Grasset)

De l’autre côté du lac, Sylvain Prudhomme (Minuit)

La Guerre Éternelle, Olivier Rolin (Gallimard)

Bataille au procès, Patrice Trigano (Maurice Nadeau)

L'inscription au prix implique pour les classes participantes d'accepter sans restriction la première sélection de l'Académie Goncourt. L'objectif affiché est de tendre vers une lecture intégrale des ouvrages entre septembre et novembre, y compris lorsque les textes abordés sont éloignés de la littérature jeunesse habituellement étudiée au lycée.

Chaque projet doit mobiliser une classe entière ou un groupe de spécialité complet, encadré par deux enseignants de disciplines différentes. Six professeurs coordonnateurs régionaux accompagnent les équipes pédagogiques tout au long de l'opération.

Des livres fournis aux 50 lycées participants

Pour les établissements situés en France, la Fnac, cofondatrice du prix, fournit quatre jeux complets de la sélection à chacun des 50 lycées participants. À cette dotation s'ajoute la possibilité de retirer dans un magasin Fnac de rattachement un lot pouvant contenir jusqu'à deux exemplaires supplémentaires de chaque titre, selon les stocks disponibles.

Les établissements de l'Agence pour l'AEFE et de la MLF doivent de leur côté se procurer les ouvrages par leurs propres moyens. La Fnac met toutefois à leur disposition un accès à la sélection sous forme numérique via l'application Kobo.

Au-delà de la lecture, le dispositif entend développer le jugement critique et la capacité d'argumentation des élèves, leur faire découvrir la littérature contemporaine ainsi que les métiers du livre et les familiariser avec le fonctionnement d'une institution littéraire.

Sept villes pour rencontrer les auteurs

Entre le 5 et le 15 octobre 2026, les classes participeront à des rencontres régionales avec les écrivains de la sélection. Sept villes accueilleront ces échanges : Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Nancy, Paris, Rennes et Toulouse.

Ces rendez-vous, organisés à l'initiative de la Fnac, sont obligatoires pour les établissements retenus. Les élèves prépareront notamment des questions à destination des auteurs afin d'échanger directement avec eux sur leurs livres et leur travail d'écriture.

Le dispositif doit permettre, selon ses organisateurs, de rapprocher les élèves de la création contemporaine et de modifier leur représentation de l'écrivain et du livre.

Des classes au jury national

Le choix du lauréat repose sur un système de délibérations successives. Dans un premier temps, chaque classe sélectionnera à huis clos trois romans et élira un élève délégué, qui devra avoir lu le plus grand nombre possible d'ouvrages.

Les délibérations régionales se dérouleront le lundi 23 novembre à Lyon, Metz, Nîmes, Paris, Poitiers et Rennes. Les représentants des classes y choisiront à leur tour trois romans et éliront deux délégués chargés de porter leur choix au niveau national.

Les délégués régionaux se retrouveront ensuite à Rennes les 25 et 26 novembre. La délibération nationale aura lieu le jeudi 26 novembre, à huis clos, avant une remise du Prix Goncourt des Lycéens 2026 à Paris le soir même.

Entre-temps, les académiciens auront décerné le Prix Goncourt le 4 novembre 2026. Les lycéens restent cependant totalement libres de leur choix : leur palmarès peut donc diverger de celui de l'Académie.

Un dispositif né à Rennes

Le Goncourt des Lycéens est piloté par le ministère chargé de l'Éducation nationale, la Fnac et l'association Bruit de Lire, en lien avec la région académique de Bretagne. La Ville de Rennes accueille la délibération nationale, tandis que la Région Bretagne soutient notamment la participation des établissements bretons.

La Fnac assure l'acheminement des ouvrages, l'organisation des rencontres avec les auteurs ainsi que celle des jurys régionaux et national. L'association Bruit de Lire prend en charge la coordination logistique, l'accueil du jury national et l'organisation des Journées nationales de Rennes.

Ces dernières auront lieu du 9 au 11 décembre 2026 et seront ouvertes à une douzaine de classes volontaires. Les établissements participants devront contribuer aux frais à hauteur de 1000 €, financés par la part collective du pass Culture, montant ramené à 500 € pour les lycées bretons grâce au soutien de la Région Bretagne.

Après Nathacha Appanah en 2025

Le lauréat 2026 succédera à Nathacha Appanah, récompensée en 2025 pour La nuit au cœur (Gallimard). Ces dernières années, le Goncourt des Lycéens a également distingué Sandrine Collette pour Madelaine avant l'aube en 2024, Neige Sinno pour Triste Tigre en 2023, Sabyl Ghoussoub pour Beyrouth-sur-Seine en 2022 et Clara Dupont-Monod pour S'adapter en 2021.

Créé en 1988, le Goncourt des Lycéens est devenu l'un des principaux prix littéraires décernés par des lecteurs non professionnels. Près de quatre décennies après sa naissance, son principe reste le même : faire de la rentrée littéraire un exercice grandeur nature de lecture, de critique et de délibération pour des lycéens venus d'établissements et de territoires très différents.

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Crédits photo : Prix Goncourt des Lycéens

DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats

Par Hocine Bouhadjera

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