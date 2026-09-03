Rentrée littéraire : où sont passés les noms des traducteurs ?

Rentrée littéraire : pourquoi les traductrices et traducteurs restent-ils invisibles dans la presse ?

La rentrée littéraire 2026 est lancée ! L’occasion pour de nombreux médias et agences de presse d’évoquer les sorties littéraires de septembre.

Parmi elles, des ouvrages français, mais aussi des ouvrages étrangers traduits… pour lesquels les traductrices et traducteurs ne semblent pas exister ! Le nom de l’autrice ou de l’auteur original est cité, le titre de l’œuvre traduit en français l’est également, mais le nom de la traductrice ou du traducteur, lui, est trop souvent effacé.

Une question se pose alors : pourquoi un tel oubli des traductrices et traducteurs, alors même que ce sont eux qui rendent l’œuvre accessible au grand public ?

Le respect du nom des traducteurs et traductrices, une obligation légale ?

La problématique de la citation du nom de l’autrice ou de l’auteur est aussi très intéressante en termes de droit d’auteur : le traducteur est l’auteur de sa traduction. L’article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale ».

En tant qu’auteur, la traductrice ou le traducteur possède donc, à ce titre, des droits d’auteurs et parmi eux, le droit moral. Or, le droit moral donne droit au respect du nom de l’auteur.

L’article L121-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. »

Cela nous interroge sur la tendance des journalistes à ne pas nommer les traductrices et traducteurs quand ils évoquent pourtant une œuvre traduite. Car quand les journalistes font référence à une œuvre, à quelle version renvoient-ils ? À l’œuvre originale non traduite ?

C’est peu probable puisqu’ils citent presque systématiquement le titre de l’œuvre en français, c’est à dire le titre traduit. C’est bien la version traduite de l’œuvre que le lecteur se voit proposer et c’est très probablement cette version qu’il achètera.

Si la version référencée est la traduction, à ce titre, le journaliste ne devrait-il pas respecter le droit moral du traducteur et citer son nom au côté de l’auteur original ?

Il n’existe pour l’instant aucune jurisprudence à ce propos, et cette question est si spécifique qu’il est peu probable qu’elle donne un jour lieu à un procès. Mais la question du droit au respect du nom des traductrices et traducteurs lorsqu’une personne cite une œuvre traduite par leur soin reste ouverte. Finalement, créditer le traducteur ne relève-t-il pas tout simplement d’une obligation légale ?

Un droit au respect du nom pouvant aller jusqu’au titre de l’œuvre

Le travail des traductrices et traducteurs est parfois si original, qu’il leur permet même de bénéficier de droit d’auteur sur le titre traduit. C’est assez exceptionnel, mais cela illustre l’étendue des droits d’auteur pouvant être revendiqués par les traducteurs et traductrices.

Les titres des œuvres sont en effet protégeables en eux-mêmes, lorsqu’ils sont originaux. L’article L. 112-4 du Code de propriété intellectuelle précise : « Le titre d’une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'œuvre elle-même. »

Or, la jurisprudence a déjà admis la protection de titres traduits : Les Hauts de Hurlevent, traduction non littérale du titre du roman Wuthering Heights d'Emily Brontë, a été jugé comme étant un titre original, fruit de la trouvaille personnelle du traducteur Frédéric Délebecque.

En conséquence, si un titre traduit est original, cela n’oblige-t-il pas celui qui y fait référence, à créditer son traducteur, additionnellement au nom de l’auteur original ?

Cette question est surtout un exercice de pensée. Le titre n’est parfois ni original, ni choisi par la traductrice ou le traducteur. Pour autant, cela ne dispense pas les journalistes de citer le nom de ces derniers, car le titre, qu’il soit imposé ou non, original ou non, renvoie au travail de traduction du traducteur ou de la traductrice qui lui, est original. Les professionnels du secteur de la traduction méritent que leur travail soit crédité.

Les éditeurs, premiers fautifs ?

Notre propos vise avant tout à encourager une meilleure reconnaissance du travail des traductrices et traducteurs littéraires et d’édition.

Notre but n’est pas d’accuser les journalistes du manque de représentation et de considération des traductrices et traducteurs dans le secteur de la littérature : ils ne sont pas les seuls fautifs, et le secteur littéraire et ses acteurs contribuent eux-mêmes grandement à cette invisibilisation des traductrices et traducteurs. Le refus d’un grand nombre d’éditeurs d’apposer le nom du traducteur sur la couverture du livre traduit participe notamment à cette invisibilisation.

Ce phénomène d’effacement des traductrices et traducteurs est d’autant plus incompréhensible que les liens entre écrivains et traducteurs sont très étroits : beaucoup d’écrivains sont ou ont été traducteurs, et vice versa. Il y a à ce propos de nombreux exemples connus : Marcel Proust a traduit Ruskin, Marguerite Yourcenar a traduit Virginia Woolf, Gérard de Nerval a traduit Goethe, Agnès Desarthe a traduit Alice Munro…

Indiquer le nom de la traductrice ou du traducteur sur la couverture peut également permettre de distinguer clairement les traductions les unes des autres. Certains ouvrages connaissent plusieurs traductions et créditer la traductrice ou le traducteur facilite leur identification et leur distinction.

Cette identification des traductrices et traducteurs sur la couverture pourrait aussi potentiellement créer une réelle notoriété pour ces professionnels de l’écrit. Le lecteur pourra plus facilement associer une traduction à un nom, et reconnaître ce nom sur d’autres traductions. Cela peut susciter sa curiosité et l’amener à se procurer l’ouvrage. Lorsque le traducteur est aussi écrivain, cela lui donne également deux sources de visibilité : il peut être reconnu en tant qu’écrivain et en tant que traducteur.

Citons les traductrices et traducteurs : en couverture, dans la presse et partout où leur nom doit apparaître

Tout comme nos collègues de l’Association des traducteurs littéraires de France (ATLF), nous incitons donc nos lectrices et lecteurs à identifier les maisons d'édition oubliant malencontreusement d’indiquer le nom de leurs traductrices et traducteurs à l’aide du hashtag #citetontrad et enjoignons aux éditeurs d'indiquer le nom des traductrices et traducteurs sur la couverture de leurs ouvrages.

Nous encourageons également les journalistes à citer les traductrices et traducteurs dans leurs articles. Il ne devrait pas être nécessaire d’invoquer le respect du droit moral du traducteur pour qu’un journaliste le crédite : une telle reconnaissance relève tout simplement de la déontologie journalistique et du respect du travail d’autrui.

À LIRE - Où sont les noms des traducteurs et traductrices sur les couvertures des livres ?

Quand les journalistes vantent la qualité de l’écriture d’une œuvre traduite, cette qualité provient au moins autant de l’œuvre originale que du travail d'écriture du traducteur. La traduction contribue souvent à l'expérience positive de lecture d'une œuvre, elle nous donne accès à des textes que nous ne pourrions pas lire autrement ; il serait donc logique que cette contribution soit reconnue de manière systématique.

Elise Leroy, pour la commission Traducteurs auteurs de la SFT

Crédits photo : Tama66 (CC0)

Par Auteur invité

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