Press Start 2026 : quand le jeu vidéo raconte des “Histoires sans fin

Une histoire de jeu vidéo ne se déroule pas toujours comme un roman que l’on lirait de la première à la dernière page. Elle bifurque, se cache dans un décor, dépend d’une décision ou attend qu’un joueur s’attarde sur un objet apparemment secondaire. C’est à ces différentes façons de raconter que la Bibliothèque publique d’information consacre la prochaine édition de son festival Press Start, organisée du 23 au 28 septembre 2026 sous le titre Histoires sans fin.

Pour cette nouvelle édition, la Bpi choisit ainsi de déplacer le regard. Plutôt que de considérer le jeu vidéo sous le seul angle de l’innovation technique ou de l’industrie, Press Start s’intéressera à la manière dont s’y fabriquent les récits. Écriture, musique, décors, level design, bruitages ou mise en scène participent tous à cette narration, tandis que les choix et les déplacements du joueur peuvent à leur tour modifier le cours d’une histoire.

Un thème qui rapproche évidemment le jeu vidéo d’autres formes de récit, tout en soulignant ce qui lui est propre : l’interactivité. Le festival entend parcourir plusieurs de ces écritures, du récit linéaire aux histoires à embranchements multiples en passant par la narration environnementale. Six pôles thématiques seront installés dans la bibliothèque, entre titres connus et productions indépendantes.

Cette question de l’écriture sera également abordée sous des angles plus inattendus : autobiographie, récits engagés, fanfiction ou encore création de fiction interactive. Une partie des propositions permettra d’ailleurs au public de passer derrière l’écran et d’expérimenter lui-même la conception d’une histoire vidéoludique.

Le festival conserve parallèlement une attention à l’accessibilité. L’association CapGame participe notamment à plusieurs dispositifs ; pour l’atelier consacré au rôle du son dans Mario Bros, la moitié des places est réservée aux personnes sourdes, avec un accompagnement en langue des signes française.

Le conteur et vidéaste Patrick Baud, créateur notamment d’Axolot et de La Veillée, sera le parrain de cette édition, un choix plutôt raccord avec un festival placé sous le signe des histoires.

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Créé en 2013, Press Start s’inscrit plus largement dans le travail mené par la Bpi autour du jeu vidéo et des cultures dites « nouvelle génération ». Après avoir consacré ses précédentes éditions à différentes dimensions du médium, le festival fait donc cette année du récit son terrain de jeu.

Press Start – Histoires sans fin, du 23 au 28 septembre 2026, à la Bibliothèque publique d’information. Entrée libre, mais certains ateliers sont sur inscription.

Le programme détaillé est à retrouver ci-dessous :

Par Lina Tinel-Sebie

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