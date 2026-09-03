Prix Première Plume : quel livre succède à Quatre jours sans ma mère ?

Le Prix Première Plume 2026 revient à Thélyson Orélien pour C'était ça ou mourir (Grasset). Créée en 2017 par le Furet du Nord, la récompense célèbre ainsi sa dixième édition, organisée cette année par le groupe Furet du Nord-Decitre, avec le Crédit Agricole Nord de France et La Voix du Nord.

Publié chez Grasset le 19 août 2026, C'était ça ou mourir suit Jonas Dorléon, professeur d'histoire-géographie contraint de fuir Port-au-Prince après l'embrasement de son quartier, livré à la violence des gangs. Il quitte Haïti avec quelques affaires dans un sac et entreprend un périple qui le conduit en République dominicaine, au Brésil et au Mexique, avec l'espoir de gagner le Canada.

Au fil du voyage se succèdent la faim, la maladie, la peur, les humiliations et la violence des frontières, mais aussi les rencontres et les solidarités entre exilés. Le roman, nourri notamment de témoignages de migrants recueillis par l'auteur, mêle ainsi récit de survie, humour noir et poésie.

Né en 1988, Thélyson Orélien est un écrivain québécois d'origine haïtienne, également poète et critique. Son œuvre travaille notamment les questions de mémoire, d'exil et d'appartenance. Publié dans un premier temps au Québec par les éditions du Boréal, C'était ça ou mourir a déjà vu ses droits acquis dans plus d'une vingtaine de pays.

Le livre figurait parmi les cinq premiers romans retenus cette année : L'Âge de déplaire, Abibou Diouf (Albin Michel), Le Dernier Présage de Victoria Woodhull, Maxim Schwartz (Philippe Rey), Le Nénuphar, Alexandrine Descotes (Le Bruit du Monde), C'était ça ou mourir, Thélyson Orélien (Grasset), et Un ange passe, Camille Pelletier (Le Nouvel Attila).

Depuis 2017, le Prix Première Plume entend mettre en lumière un primo-romancier de la rentrée littéraire, choisi pour la force de son récit, la singularité de sa voix et les émotions suscitées par son texte. Les libraires du Furet du Nord et de Decitre participent directement à cette sélection, tandis que le Crédit Agricole Nord de France entend également souligner « l'aventure entrepreneuriale » que constitue la publication d'un premier roman.

La composition du jury associe cette année plusieurs profils. Cinq libraires représentent les enseignes : Clara, du Furet du Nord Lille, Camille, de Decitre Part-Dieu, Jérémy, de Decitre Bellecour, Sabah, libraire B2B, et Fred, du Furet du Nord Englos.

À leurs côtés siègent Maud, Agathe, Julien, Karine et Valérie, pour le Crédit Agricole, ainsi que Marianne Payot, chroniqueuse littéraire. La Voix du Nord est également partenaire de cette dixième édition, tandis que des clients du Furet du Nord et de Decitre participent au choix par l'intermédiaire d'un vote du public.

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Le choix de Thélyson Orélien aurait rapidement fait consensus au sein du jury. Les lecteurs ont notamment retenu la puissance du parcours de Jonas, la documentation du récit, mais aussi le parti pris d'une langue capable d'introduire de l'humour au milieu de situations particulièrement éprouvantes.

La remise officielle du Prix Première Plume aura lieu le mercredi 16 septembre 2026 à Lille, à l'occasion d'une journée consacrée à la rentrée littéraire. Des rencontres avec plusieurs écrivains, parmi lesquels Franck Thilliez, Agnès Martin-Lugand et Émilie de Turckheim, sont également annoncées.

Thélyson Orélien succède à Ramsès Kefi, lauréat du Prix Première Plume 2025 avec Quatre jours sans ma mère (Philippe Rey). Le journaliste et écrivain y racontait la disparition soudaine d'Amani, femme de ménage retraitée de 67 ans, et les bouleversements provoqués par son départ au sein de sa famille.

Cette dixième édition intervient toutefois dans un contexte particulièrement délicat pour le groupe Nosoli, maison mère du Furet du Nord et de Decitre.

Placé en redressement judiciaire le 1er juin 2026, le groupe a depuis présenté un projet de restructuration prévoyant la fermeture de 11 librairies Furet du Nord et Decitre et jusqu'à 163 suppressions de postes. Le maintien de cette dixième édition du Prix Première Plume intervient donc alors que les deux enseignes traversent une période décisive pour leur avenir.

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Crédits photo : Thélyson Orélien (©JF PAGA, Grasset)

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Par Hocine Bouhadjera

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