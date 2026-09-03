Qui a signé les plus beaux titres de livres de l’année 2026 ?

Après avoir dévoilé en juin sa première sélection 2026, le Prix du Titre – Hôtel de Paris Saint-Tropez annonce les deux lauréats de sa cinquième édition.

Dans la catégorie roman, le jury a choisi Benjamin Patou pour Itinéraire d'un enfant raté (Fayard). Pour ce premier livre, l'auteur revient sur un parcours marqué par la disparition de sa mère lorsqu'il avait huit ans, les difficultés scolaires et une adolescence mouvementée, avant sa trajectoire dans l'univers de la nuit et de la restauration parisiennes. Le jury salue un premier roman « écrit comme [l'auteur] vit », porté par une plume « tendre et nerveuse ».

Dans la catégorie essai, Chantal Thomas est récompensée pour Femmes sur fond azur (Seuil). L'académicienne y rassemble six destins féminins liés à la Côte d'Azur : Sophie Cruvelli, la reine Victoria, Marie Bashkirtseff, Katherine Mansfield, Colette et Jackie, sa propre mère. Autant de femmes pour lesquelles la Méditerranée devient, de différentes manières, un espace de liberté, d'émancipation ou de recommencement.

Un choix qui résonne particulièrement avec l'ancrage tropézien de la récompense : selon les organisateurs, l'ouvrage confirme l'attachement de Chantal Thomas au Sud et à l'influence que celui-ci peut exercer sur les trajectoires de celles qui ont choisi de s'y établir.

Un prix qui commence par le titre

Créé en 2022 à l'initiative d'Agnès Bouquet, le Prix du Titre repose sur un principe inhabituel : les livres sont d'abord remarqués pour leur titre, avant que la lecture du texte ne vienne confirmer la cohérence et « l'unité de l'œuvre ». Dès sa création, le prix entendait ainsi poser une question simple : qu'est-ce qu'un bon titre ?

La récompense cherche plus largement à interroger la fonction du titre chez l'auteur comme chez le lecteur : ce qui préside à sa naissance, ce qu'il annonce — ou dissimule — du livre et la manière dont quelques mots peuvent provoquer la rencontre avec un lecteur.

Le jury, présidé par Agnès Bouquet, est composé de Sarah Chiche, Éric Garandeau, Charlotte Cachin, Cyrille Gouyette, Stéphanie des Horts, Gilles Hittinger-Roux, Adèle Bréau, Clotilde Leguil, Blaise Renaud et Walid Ben Youssef.

Ses membres se retrouveront à Saint-Tropez le 26 septembre 2026 pour couronner officiellement les deux lauréats, qui recevront leur prix des mains de Simone Dray, propriétaire de l'Hôtel de Paris Saint-Tropez.

L'année dernière, le Prix du Titre avait récompensé Adélaïde de Clermont-Tonnerre dans la catégorie roman pour Je voulais vivre (Grasset), et Rudy Ricciotti dans la catégorie essai pour Insoumission (Albin Michel). Un prix spécial avait également été attribué à Raphaël Quenard pour Clamser à Tataouine (Flammarion), afin de distinguer l'inventivité de son titre.

En 2024, Simonetta Greggio avait été distinguée pour Mes nuits sans Bardot (Albin Michel), après Violette d'Urso pour Même le bruit de la nuit a changé (Flammarion) en 2023 et César Morgiewicz, premier lauréat du prix en 2022 avec Mon pauvre lapin (Gallimard).

Cette cinquième édition coïncide également avec un autre anniversaire à l'Hôtel de Paris Saint-Tropez. Depuis 2016, Simone Dray y accueille artistes et écrivains dans le cadre des « Conversations d'Agnès », rendez-vous littéraire bimensuel imaginé par Agnès Bouquet, qui célèbre ainsi ses dix années d'existence en 2026.

Pour l'établissement, le Prix du Titre s'inscrit dans le prolongement de ces rencontres et de son engagement auprès des écrivains, en faisant du titre lui-même - premier point de contact entre le livre et son lecteur - l'objet d'une récompense littéraire.

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Crédits photo : Prix du Titre – Hôtel de Paris Saint-Tropez

Par Hocine Bouhadjera

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