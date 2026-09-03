Anne Godard, Prix des Libraires de Nancy - Le Point 2026 pour Nous aussi

Décerné à l'occasion de la 48e édition du Livre sur la Place (du 11 au 13 septembre), à Nancy, organisé sous le parrainage de l'Académie Goncourt, le Prix des Libraires de Nancy — Le Point participe au lancement de la rentrée littéraire.

On fait partie d'une grande famille. On sait qu'on est privilégiés. On vit ensemble, dans notre immeuble au centre de Paris, on se retrouve l'été dans notre maison à la montagne. On trouve que c'est normal. C'est chez nous, c'est à nous, c'est pour nous. On se ressemble, on se compare, on se confronte, on ne se quitte pas, on se confond, on s'appartient. On ne sait pas comment dire je, on n'en a pas besoin, puisqu'on est nous. Nous les enfants, les frères et soeurs, les cousins, les cousines, on partage tout, nos écoles, nos chambres, nos habits, nos repas, nos jeux, nos bains, nos lits. On est les membres indissociables du grand corps familial. On n'a jamais vécu dehors. On ne sait pas ce que c'est. On n'en est pas capables. On n'en a même pas envie. Et tout aurait dû continuer ainsi, dans un même immuable recommencement. Le jour où la façade s'est fissurée, on n'a pas compris. Ca n'aurait pas dû se produire, pas dans notre famille. Ce n'était pas possible que ça nous arrive, à nous aussi. - Le résumé de l'éditeur pour Nous aussi

« Porté par des chapitres courts et un “on” aussi fusionnel et étouffant qu’indéfini, ce roman est bien plus que la chronique d’un milieu privilégié ébranlé par un drame. On est immédiatement happé par ce texte, au point d’avoir l’étrange impression de ne pouvoir, “nous aussi”, lui échapper », souligne le service culture du Point.

« Au cœur de ce texte, l’emprise familiale, les secrets enfouis, la difficulté de dire “je” quand le “nous”, au lieu de protéger, écrase, violente et annihile l’individu. Singulier et virtuose ! », remarque pour sa part Isabelle Gegoux, de la librairie Le Hall du livre. « “Nous”, lecteurs, qui sommes aussi une famille chorale, sommes portés par ce “on” collectif, qui nous amène à discerner les points de rupture et d’éclatement de cette unité familiale. J’ai été complètement séduit par l’idée du livre et par son architecture ! », renchérit son confrère Marc Didier, de la Librairie Didier.

Emma Navarro, de la librairie L’Autre Rive, relève pour sa part « [u]ne chronique familiale portée par une voix clanique envoûtante », pour un « livre puissant sur l’enfance, la transmission et le secret ».

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Le jury réunissait Emma Navarro et Frédéric Jaffrennou (L’Autre Rive), Marc Didier (Librairie Didier), Astrid Canada et Isabelle Gegoux (Le Hall du livre) et le service culture du Point.

Depuis sa création, en 2008, cette récompense a déjà couronné Pierre Lemaitre, Alice Zeniter, Marie-Hélène Lafon, Yves Ravey, Mathias Enard, Lydie Salvayre, Nathacha Appanah, Abel Quentin ou encore Laurent Mauvignier, lauréat 2025 pour La Maison vide (P.O.L).

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Photographie : © Stéphan Gladieu

DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats

Par Dépêche

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