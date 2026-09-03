De l’Algérie à la Palestine, les romans en lice pour le Prix de la littérature arabe 2026

La Fondation Jean-Luc Lagardère et l'Institut du monde arabe ont dévoilé les neuf ouvrages retenus pour la 14e édition du Prix de la littérature arabe. Des auteurs et autrices liés à l'Algérie, au Koweït, au Liban, au Maroc, à la Palestine et à la Tunisie composent cette sélection, dont le lauréat sera annoncé en décembre 2026.
Le 03/09/2026 à 11:22 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 1 Partages
Publié le :
03/09/2026 à 11:22
0
Commentaires
1
Partages
Neuf romans restent en lice pour le Prix de la littérature arabe 2026, créé par la Fondation Jean-Luc Lagardère et l'Institut du monde arabe (IMA).
Les neuf ouvrages sélectionnés :
L'impossible Roman de l'honorable monsieur K., Taleb Alrefai, traduit de l'arabe par Luc Barbulesco (Koweït), Actes Sud
Hind ou la plus belle femme du monde, Hoda Barakat, traduit de l'arabe par Luc Barbulesco (Liban), Sindbad/Actes Sud
Houaria, Inam Bioud, traduit de l'arabe par Lotfi Nia (Algérie), Philippe Rey
Madame Bovary, ma mère et moi, Samira El Ayachi (Maroc), Éditions de l'Aube
Ici commence la terre, Jadd Hilal (Liban/Palestine), Elyzad
Chansons pour les ténèbres, Imane Humaydane, traduit de l'arabe par Marianne Babut (Liban), Gallimard, collection Verticales
Septentrionale, Karim Kattan (Palestine), Elyzad
Quatre jours sans ma mère, Ramsès Kefi (Tunisie), Philippe Rey
Le garçon ébloui, Xavier Leclerc (Algérie), Gallimard
Des rencontres littéraires avec les finalistes sont prévues au mois de novembre à la Bibliothèque de l'Institut du monde arabe. Elles seront proposées en accès libre, selon une programmation qui sera mise en ligne sur le site de l'IMA.
Créé en 2013, le Prix de la littérature arabe compte parmi les rares distinctions françaises spécifiquement consacrées à la création littéraire du monde arabe. Doté de 8000 €, il récompense un auteur ou une autrice originaire de l'un des pays de la Ligue arabe pour un roman ou un recueil de nouvelles écrit en arabe et traduit en français, ou directement rédigé en français.
À LIRE - Prix Rive Gauche à Paris : le retour après une année blanche
En 2025, Nasser Abu Srour avait remporté le Prix de la littérature arabe pour Je suis ma liberté (Gallimard), tandis que le Prix des lycéens avait distingué Rim Battal pour Je me regarderai dans les yeux (Bayard).
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédits photo : Prix de la littérature arabe
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 01/04/2026
246 pages
Actes Sud Editions
22,80 €
Paru le 02/09/2026
336 pages
Actes Sud Editions
22,50 €
Paru le 23/04/2026
256 pages
Philippe Rey
21,00 €
Paru le 09/01/2026
272 pages
Editions de l’Aube
19,90 €
Paru le 21/08/2026
300 pages
Elyzad
21,50 €
Paru le 09/10/2025
288 pages
Editions Gallimard
23,00 €
Paru le 04/09/2026
160 pages
Elyzad
19,50 €
Paru le 21/08/2025
204 pages
Philippe Rey
20,00 €
Paru le 20/08/2026
128 pages
Editions Gallimard
16,00 €
Commenter cet article