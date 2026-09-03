De l’Algérie à la Palestine, les romans en lice pour le Prix de la littérature arabe 2026

Neuf romans restent en lice pour le Prix de la littérature arabe 2026, créé par la Fondation Jean-Luc Lagardère et l'Institut du monde arabe (IMA).

Les neuf ouvrages sélectionnés :

L'impossible Roman de l'honorable monsieur K., Taleb Alrefai, traduit de l'arabe par Luc Barbulesco (Koweït), Actes Sud

Hind ou la plus belle femme du monde, Hoda Barakat, traduit de l'arabe par Luc Barbulesco (Liban), Sindbad/Actes Sud

Houaria, Inam Bioud, traduit de l'arabe par Lotfi Nia (Algérie), Philippe Rey

Madame Bovary, ma mère et moi, Samira El Ayachi (Maroc), Éditions de l'Aube

Ici commence la terre, Jadd Hilal (Liban/Palestine), Elyzad

Chansons pour les ténèbres, Imane Humaydane, traduit de l'arabe par Marianne Babut (Liban), Gallimard, collection Verticales

Septentrionale, Karim Kattan (Palestine), Elyzad

Quatre jours sans ma mère, Ramsès Kefi (Tunisie), Philippe Rey

Le garçon ébloui, Xavier Leclerc (Algérie), Gallimard

Des rencontres littéraires avec les finalistes sont prévues au mois de novembre à la Bibliothèque de l'Institut du monde arabe. Elles seront proposées en accès libre, selon une programmation qui sera mise en ligne sur le site de l'IMA.

Créé en 2013, le Prix de la littérature arabe compte parmi les rares distinctions françaises spécifiquement consacrées à la création littéraire du monde arabe. Doté de 8000 €, il récompense un auteur ou une autrice originaire de l'un des pays de la Ligue arabe pour un roman ou un recueil de nouvelles écrit en arabe et traduit en français, ou directement rédigé en français.

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En 2025, Nasser Abu Srour avait remporté le Prix de la littérature arabe pour Je suis ma liberté (Gallimard), tandis que le Prix des lycéens avait distingué Rim Battal pour Je me regarderai dans les yeux (Bayard).

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Crédits photo : Prix de la littérature arabe

Par Hocine Bouhadjera

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