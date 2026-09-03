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Prix des Deux Magots 2026 : la première sélection et une position ferme sur l'IA

Le jury du Prix des Deux Magots a dévoilé les dix ouvrages retenus dans sa première sélection 2026. Les quatre ou cinq finalistes seront connus le 21 septembre, avant la proclamation du 93e lauréat, le 5 octobre. Cette année, les jurés accompagnent leur sélection d'une déclaration sans ambiguïté sur l'usage de l'intelligence artificielle dans l'écriture.

Le 03/09/2026 à 11:21 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

03/09/2026 à 11:21

Hocine Bouhadjera

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Réuni mercredi 2 septembre sous la présidence d'Étienne de Montety, le jury du Prix des Deux Magots a retenu dix ouvrages pour sa 93e édition. Une liste un peu plus fournie que ces deux dernières années : neuf livres avaient été sélectionnés au premier tour en 2025, contre huit en 2024.

Les dix livres en lice :

Le Diable rit avec nous, Xavier-Marie Bonnot (Récamier)

La Méthode, David Djaïz (Stock)

Choses que je croyais perdues, Clémentine Mélois (L'Arbalète/Gallimard)

La Rédemption, Jean-Noël Orengo (Grasset)

Vivre sans bonheur et n'en point dépérir, Véronique Ovaldé (Flammarion)

Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ?, Lucie Rico (P.O.L)

Furia, Thomas Roy (Les Léonides)

Le dernier présage de Victoria Woodhull, Maxim Schwartz (Philippe Rey)

Chante Méchante, Guillaume Sire (Calmann-Lévy)

Fanny à la folie, Émilie de Turckheim (JC Lattès)

Le jury se réunira de nouveau lundi 21 septembre pour ramener cette sélection à quatre ou cinq finalistes. Le prix sera ensuite remis lundi 5 octobre 2026 à 12h30, au Café des Deux Magots, à Saint-Germain-des-Prés.

Pas de prix pour les livres coécrits avec une IA

Le jury profite de cette première sélection pour prendre publiquement position sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la création littéraire. Dans une déclaration d'intention adressée aux éditeurs, il estime que le recours à ces outils dans « la composition ou l'écriture » modifie à la fois « la paternité et la nature de l'œuvre ».

Jurés du prix des Deux Magots, nous affirmons une conviction : le recours à l'intelligence artificielle, dans la composition ou l'écriture, modifie la paternité et la nature de l'œuvre. Notre jury aime le jeu de la fiction, et ne rechigne pas à la manipulation du lecteur, au contraire ; mais la manipulation qui attribue à l'auteur les mots de la machine est dénuée de valeur.

 

Pour cette raison, nous ne souhaitons pas récompenser des livres co-écrits par l'homme et le robot. Cette exigence peut sembler un vœu pieux. Et cependant nous invitons les éditeurs qui nous adressent des ouvrages à s'assurer, autant que faire se peut, que leurs auteurs partagent cette vision et cette exigence.

 

- Déclaration du jury du Prix des Deux Magots

Présidé par Étienne de Montety, directeur du Figaro Littéraire et écrivain, le jury réunit Laurence Caracalla, Nicolas Carreau, Jean-Luc Coatalem, Pauline Dreyfus, Clara Dupont-Monod, Jessica Nelson, Marianne Payot et Abel Quentin. Ce dernier, entré au jury des Deux Magots en 2023, donne d'ailleurs un relief particulier à cette prise de position collective contre les œuvres coécrites avec une machine.

En mai dernier, l'auteur de Cabane publiait Sanctuaires (L'Observatoire), un essai conçu comme un « petit manuel de résistance » à l'intelligence artificielle générative. Interrogé par ActuaLitté aux côtés d'Hervé Le Tellier, il y prolongeait sa charge contre une technologie dont il conteste jusqu'à la qualification de « progrès », pointant ses coûts écologiques, sociaux et intellectuels, et appelant à préserver des espaces où puissent encore s'exercer l'intelligence et la création humaines.

Créé en 1933 en réaction à un Prix Goncourt jugé trop académique, le Prix des Deux Magots avait couronné pour sa première édition Raymond Queneau et son Chiendent. À l'occasion de ses 90 ans, en 2023, la récompense avait renoué avec une proclamation à l'automne, après avoir longtemps été remise en janvier.

Doté de 7700 €, auxquels s'ajoute une table ouverte aux Deux Magots pendant un an, le prix entend notamment distinguer des auteurs émergents ou encore insuffisamment reconnus. En 2025, Joseph Incardona l'avait remporté avec Le monde est fatigué (Finitude), après Jean-Pierre Montal et La Face nord (Séguier) en 2024, et Guy Boley pour À ma sœur et unique (Grasset) en 2023.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Roger Salz (CC BY-SA 2.0)

 
 
 
 

DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Le diable rit avec nous

Xavier-Marie Bonnot

Paru le 20/08/2026

352 pages

Editions Récamier

21,00 €

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La méthode

David Djaïz

Paru le 19/08/2026

256 pages

Stock

20,50 €

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Choses que je croyais perdues

Clémentine Mélois

Paru le 20/08/2026

176 pages

Editions Gallimard

19,00 €

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La Rédemption

Jean-Noël Orengo

Paru le 02/09/2026

412 pages

Grasset & Fasquelle

24,00 €

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Vivre sans bonheur et n'en point dépérir

Véronique Ovaldé

Paru le 19/08/2026

208 pages

Flammarion

21,00 €

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Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ?

Lucie Rico

Paru le 20/08/2026

272 pages

P.O.L

21,00 €

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Furia

Thomas Roy

Paru le 26/08/2026

246 pages

Les Léonides

20,00 €

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Le dernier présage de Victoria Woodhull

Maxim Schwartz

Paru le 20/08/2026

153 pages

Philippe Rey

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Chante Méchante

Guillaume Sire

Paru le 19/08/2026

160 pages

Calmann-Lévy

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Fanny à la folie

Turckheim emilie De, Emilie de Turckheim

Paru le 19/08/2026

281 pages

Jean-Claude Lattès

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