Une série Les Carnets de l'Apothicaire annoncée par Amazon Prime Video

Pour l'instant, les éléments visuels se limitent à une simple image, montrant sans doute la jeune Mao Mao, personnage principal de la série Les Carnets de l'Apothicaire. Une publication sur les réseaux sociaux d'Amazon Prime Video Japon ajoute que l'actrice et chanteuse japonaise Mana Ashida prêtera ses traits à la protagoniste.

À 17 ans, Mao Mao a une vie compliquée. Formée dès son jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs, elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial ! Entouré de hauts murs, il est coupé du monde extérieur. Afin de survivre dans cette prison de luxe grouillant de complots et de basses manœuvres, la jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse. – Le résumé de l'éditeur pour Les Carnets de l'Apothicaire

La diffusion de la série est prévue pour 2028, exclusivement sur la plateforme vidéo de la multinationale.

D'abord raconté sous forme de light novels, cosignés par Hyūganatsu et Touko Shino, le récit des Carnets de l'Apothicaire a été traduit en France par Sasha Boucheron et Jean-Baptiste Flamin chez Lumen. Le manga, pour sa part, est publié par Ki-oon dans une traduction de Géraldine Oudin. Le dernier tome en date, le n° 16, est paru en février 2026. La série est toujours en cours, aussi bien en light novels qu'en mangas.

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Les Carnets de l'Apothicaire a bien sûr été adapté en série animée, à partir de 2023, laquelle compte à présent 3 saisons. La plus récente sera diffusée en deux temps, en octobre 2026 et en avril 2027, sur Crunchyroll, en France.

Par ailleurs, un film d'animation est prévu pour la fin d'année 2026 au Japon. Intitulé Kusuriya no Hitorigoto: Bо̄hi no Hihо̄, il s'appuie sur un scénario inédit de Hyūganatsu. Aucune date de diffusion n'est pour l'instant confirmée en France.

Photographie : Visuel d'annonce de la série Les Carnets de l'Apothicaire, partagé par Amazon Prime Video

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Par Antoine Oury

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