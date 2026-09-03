Une forêt de Jean-Yves Jouannais : Le Chant des ruines

Tout d'abord, le contexte historique : l’Allemagne d’après-guerre, la ville de Brême transformée en un champ de ruines et le processus de dénazification sous le contrôle des américains, à qui est revenue la gestion de cette partie du territoire allemand. Le capitaine américain Jacob Brenz est envoyé à Brême pour une étrange affaire.

Un tiers du récit s’écoule, dans une lente introduction qui donne son rythme à la suite du texte, avant qu’il ne découvre la raison de son voyage en Allemagne. Il devra prendre part à la commission de dénazification pour statuer sur le sort d’une espèce d’oiseaux, les mainates, qui ont retenu un chant nazi et continuent à le chanter dans leur forêt.

Pendant plus d’un an, le capitaine Brenz jouera le rôle d’avocat des oiseaux, sans que le lecteur puisse deviner pourquoi cette mission lui est échue, et arpentera cette ville et ses environs réduits à l’état de gravats, mu par une quête aussi obsessionnelle qu’inconnue.

Une forêt contaminée par l’Histoire

La force de ce récit est de réussir à créer une sensation d’immobilité, de surplace. Errance et réunions acquièrent une forme d’éternité. Autour du capitaine gravitent quelques personnages : la patronne de l’hôtel, Irma Meseritscher, et son fils Oskar, ainsi que les membres de la commission, Georg Niege et Effie Richter. Tous ces personnages semblent incarner différentes manières de se confronter à un passé nazi dont chacun cherche à se laver.

Plus que des destins singuliers, le récit nous confronte à la question de la responsabilité collective, que le processus de dénazification transforme en virus, en processus presque naturel. L’ombre de la maladie qui a frappé les habitants de cette ville plane encore entre eux, et le chant des oiseaux devient l’une des impuretés dont il faut se débarrasser pour s’extraire de ce milieu morbide.

Dans cette pesanteur qui inhibe toute évolution narrative, quelques éclairs surgissent. Le passé du père et du grand-père d’Oskar, la rencontre improbable avec Georg Niege s’entraînant au ski sur un terrain plat, le récit du passé du capitaine Brenz, qui éclaire les raisons de sa venue, ainsi que la plongée dans l’origine lointaine de sa tristesse viennent soudain fissurer cette impression d’immobilité.

Quand le temps recommence à couler

Puis vient le moment du dénouement. En prenant conscience de son vieillissement, Brenz entraîne à nouveau le récit sur la route du temps. En une série de courts chapitres, chaque fil narratif trouve sa fin, et seule demeure une violence feutrée, ce refoulé que tous les habitants de Brême tentent de cacher sous les ruines de leur ville.

Personnages aussi omniprésents qu’invisibles, les oiseaux nous rappellent l’ironie des forces naturelles qui échappent aux calculs humains, mais aussi leur impassibilité sylvestre. Par leur proximité avec les humains, ils deviennent malgré eux prisonniers des cercles de la culpabilité et de la punition, leur chant se transmuant en virus prêt à ranimer la folie nazie s’il était entendu furtivement par des humains.

Ce maléfique chant des sirènes, toujours évoqué sans être jamais présent dans le roman, contraste avec le bavardage répétitif de la commission, qui égrène ses arguments contradictoires. Par le détour du roman, Jean-Yves Jouannais poursuit, avec un récit aussi compact que poétique, son exploration de la guerre entamée depuis 2009 dans les conférences de L’Encyclopédie des guerres (IMEC).

Par Auteur invité

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