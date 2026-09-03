À l'occasion d'Halloween, Ducobu redouble au cinéma

La saga Ducobu a commencé en 2011 avec L'Élève Ducobu, rapidement suivi par Les Vacances de Ducobu (2012), réalisés par Philippe de Chauveron. Quelques années plus tard, Élie Semoun, qui incarnait déjà le professeur Latouche, reprend la caméra pour Ducobu 3, en 2020. Il poursuit avec Ducobu président !, puis Ducobu passe au vert ! et enfin Ducobu et le fantôme de Saint-Potache.

La distribution réunit Charlie Garnier Naslin, Élie Semoun, Émilie Caen, Frédérique Bel, Loïc Legendre ou encore Gérard Jugnot. Le scénario du long-métrage a été cosigné par Guy Laurent, Élie Semoun et Marc de Chauveron.

L'Élève Ducobu, la série BD, remonte à 1992, sous les crayons des Belges Zidrou et Godi. Un tome 30, intitulé Duco... Bouh !, doit paraitre le 9 octobre prochain, toujours aux éditions Le Lombard.

Par Antoine Oury

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