Les producteurs de France Culture présentent leurs livres favoris de la rentrée

Marie Richeux, productrice du Book Club

Baignade Surveillée, Laura Kasischke (Gallimard)

« On croit que l’on connait tout du drame en apprenant dès les premières pages du nouveau roman de Laura Kasischke, que Richie, 5 ans, se noie un après-midi de 1969, les humains ayant marché sur la lune le matin-même. Mais non. L’écriture et la construction fascinantes de la romancière américaine en explorent les moindres et douloureux miroitements. Vertige. »

Mon œil, Victoria Kaario (Verdier)

« Victoria Kaario signe ici un premier roman ténu et émouvant sur la possibilité - parfois illusoire - d’y voir clair dans le passé, dans le couple parental, toxique et vieillissant, dans la vie tout court. La narratrice souffrant d’un strabisme intermittent, on avance de côté, avec elle, et les auteurs qui nourrissent, chemin faisant, toute sa réflexion sur le regard. »

Notons que, cette saison, Marie Richeux lance un nouveau format : les Book Clubs du futur, une nouvelle série de rendez-vous imaginée avec le Théâtre de l’Odéon et la MC93. De jeunes passionnés de littérature, de radio et de théâtre participent à la préparation et à l’animation de ces émissions du Book Club enregistrées hors les murs.

À chaque épisode, un ou une invitée partage les textes qui comptent pour lui ou pour elle. Au fil de la saison, ces échanges feront naître une bibliothèque collective, commentée et partagée, pensée comme une conversation entre les générations autour de la littérature et de sa transmission.

La première émission est annoncée pour le vendredi 4 septembre à 15h avec Reda Kateb à l’antenne, sur le site de France Culture et l’application Radio France.

Lucile Commeaux, productrice du Regard culturel

Le livre des souterrains, Phoebe Hadjimarkos-Clarke (Éditions du sous-sol)

« Le journal d’une femme en pleine crise : artistique - on lui demande une performance qu’elle n’a pas envie de faire ; physique - elle est en pleine ménopause. Dans une ville en proie à une canicule harassante et envahie d’une plante étrange, elle se réfugie dans le métro et dans une activité de cleptomane qui lui met un jour entre les mains un autre journal, texte bizarre qui semble venir d’un autre monde. Le troisième livre de cette écrivaine décidément passionnante est un objet qui ne ressemble qu’à lui-même : apocalyptique, mais plein d’amour ; récit à protocole, mais totalement libre ; branché sur notre monde, mais hors-norme. »

Ici, maintenant, Tom Newlands (trad. Anatole Pons-Reumaux et Marguerite Capelle, Métailié)

« Premier roman d’un auteur écossais très prometteur, Ici, maintenant renouvelle avec une singulière vigueur le naturalisme britannique. On y suit quelques années de la vie d’une certaine Cora Mowat, depuis ses quatorze ans jusqu’à l’âge adulte, une adolescente qui se débat avec des déterminismes de tous types dans une petite ville déshéritée de l’Ecosse. Un récit nerveux, bourré d’empathie, à hauteur d’une enfant atteinte de TDAH dans un monde qui va à la fois trop et pas assez vite pour elle. »

Arnaud Laporte, producteur de Comme un samedi

L'inconnue du quai de Javel, Philippe Jaenada (Flammarion)

« Avec le commissaire Maigret comme boussole, Philippe Jaenada retrace la vie et cherche à élucider le meurtre de “la fille aux 100 portraits”, Lise Cansot, Bretonne montée à 15 ans à Paris pour y vivre le meilleur… et le pire. »

L’enfant grise, Grégoire Courtois (Robert Laffont)

« Déjà repéré pour ses polars sociaux sous l’alias de Tristan Saule, Grégoire Courtois publie sous son vrai nom un roman à l’écriture envoûtante, en transposant sous nos latitudes le réalisme magique cher aux auteurs sud-américains. »

François Angelier, producteur de Mauvais genres

Retour au gourdon, Antoine Volodine (La Marelle)

« Avec ce bouquet final de onze volumes, Volodine clôt 41 ans d’une aventure littéraire hors norme. Né en 1985, le “post-exotisme” déploie un univers fascinant, entre empires totalitaires en ruines, cultures archaïques, errance et révélation mystique. Guidé par le Livre des Morts tibétain, ce dernier cycle réunit et exacerbe les grands motifs d’un imaginaire unique, à la croisée de Conrad, Beckett et Corto Maltese. »

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Fuck circus, Esther Teillard (Grasset)

« Après Carnes, premier roman incendiaire et sauvage, Esther Teillard revient avec Fuck Circus, récit d’une rupture et d’une dérive nocturne dans les rues de Paris. Jusqu’au Mythe, une boîte de nuit où la douleur se transforme en vertige et en jeu de massacre érotique. Une littérature fiévreuse, libre et à boulets rouges. »

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Dépêche

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