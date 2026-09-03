Ouvrages adaptés : Les Liens qui Libérent et Mengès mis en demeure

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a sévi, en mettant en demeure deux sociétés d'édition, d'après des décisions prises en juillet dernier et publiées au Journal officiel de ce 3 septembre.

Parmi les missions de l'Arcom se trouve en effet celle de s'assurer que l'accès des personnes en situation de handicap aux œuvres protégées par un droit d'auteur ou un droit voisin est facilité, dans les conditions prévues par le Code de la propriété intellectuelle, notamment dans l'article L122-5 et suivants.

La loi a ainsi prévu une exception au droit d'auteur, lorsque certaines personnes morales et établissements ouverts au public (associations ou bibliothèques par exemple) réalisent une adaptation d'une œuvre pour une consultation « strictement personnelle » par des personnes empêchées de lire (que le handicap soit moteur, physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique).

Afin de faciliter cette adaptation, les maisons d'édition sont tenues de déposer, sur demande d'une personne morale ou d'un établissement agréé, le fichier numérique correspondant à une œuvre à adapter, dans un délai de 45 jours après la demande. Ce dépôt s'effectue sur la plateforme sécurisée PLATON, gérée par la Bibliothèque nationale de France, laquelle en garantit la confidentialité et la bonne conservation, sans limitation de durée.

Rappelons que, pour les éditeurs scolaires, cette obligation de dépôt est plus stricte, puisqu'elle s'effectue dès la parution de l'ouvrage, sans qu'une demande par une personne morale ou un organisme agréé ne soit nécessaire.

Des demandes restées sans réponse

Les deux mises en demeure émises en juillet par l'Arcom, adressées aux éditions Les Liens qui Libèrent et aux éditions Mengès [intégrées au groupe Place des Victoires, NdR], portent sur des griefs similaires. Dans les deux cas, les structures ont reçu un certain nombre de demandes de fichiers — 16 en 2023, 4 en 2024 pour les éditions LLL ; 2 en 2023, 6 en 2025 pour Mengès — auxquelles il n'a été donné aucune suite.

Après des relances par courriers, l'Arcom a organisé l'audition des structures rappelées à l'ordre. Celle des éditions LLL « ne s'est pas tenue », indique l'Autorité dans sa décision. Pour les éditions Mengès, elle a eu lieu le 6 octobre 2023, au cours de laquelle la maison « a invoqué l'absence de sécurisation de la plateforme PLATON, d'une part, et fait état de difficultés relatives à l'articulation entre les contrats de droit étranger et l'obligation de dépôt des fichiers numériques sur celle-ci, d'autre part ».

L'Arcom avait d'ores et déjà rappelé, en 2024, que « la non détention par un éditeur des droits numériques n’exonère pas ce dernier de son obligation de livraison d’un fichier numérique à la BnF en vue de son adaptation ». Par ailleurs, ni l'auteur ni l'éditeur ne peuvent s'opposer à une exception au droit d'auteur.

À LIRE - Affaire Aristophil : une société condamnée pour de bien mauvais conseils

Dans les deux cas, les alertes et relances de l'Arcom n'ont pas eu l'effet escompté, contraignant l'autorité à émettre ces mises en demeure publiques. Les possibilités de l'institution sont toutefois limitées, puisqu'aucune sanction ou amende n'est prévue suite au non-respect des obligations des éditeurs en matière de dépôt des fichiers numériques en vue de leur adaptation.

Ces situations seraient toutefois rares, à en croire l'Arcom elle-même. Dans un rapport publié en 2024, elle se félicitait d'un taux annuel de satisfaction des demandes autour de 90 %.

La mise en demeure des éditions LLL est accessible à cette adresse, celle des éditions Mengès par ici.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com