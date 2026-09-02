Harry Potter : HBO dévoile une nouvelle bande-annonce de la série

HBO Max avait diffusé un premier teaser le 25 mars, dont ActuaLitté présentait les premières images dès le lendemain. Cette seconde vidéo entre davantage dans le vif du sujet : cérémonie du Choixpeau, cours à Poudlard, Quidditch, cape d’invisibilité ou encore affrontement avec le troll des cachots. Le professeur Quirrell apparaît également plus nettement, tout comme Minerva McGonagall et Severus Rogue.

La première saison reprend le roman de J.K. Rowling, Harry Potter à l’école des sorciers, publié en France chez Gallimard Jeunesse en 1998 dans la traduction de Jean-François Ménard. Dominic McLaughlin incarne Harry, Arabella Stanton Hermione et Alastair Stout Ron, un nouveau trio dévoilé en mai 2025. Autour d’eux figurent notamment John Lithgow en Albus Dumbledore, Janet McTeer en Minerva McGonagall, Paapa Essiedu en Severus Rogue et Nick Frost en Rubeus Hagrid.

Supervisée par Francesca Gardiner, la série doit reprendre les sept romans de la saga sur plusieurs saisons, en profitant du format télévisuel pour développer davantage personnages, intrigues et scènes laissés de côté par les huit films. Vingt-cinq ans après le premier long métrage de Chris Columbus, cette nouvelle bande-annonce donne surtout la mesure du pari de HBO : retourner au même Poudlard et raconter à nouveau une histoire que plusieurs générations connaissent déjà presque par cœur.

Par Hocine Bouhadjera

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