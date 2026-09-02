Prix Rive Gauche à Paris : le retour après une année blanche

Les Prix Rive Gauche à Paris ont dévoilé leurs premières sélections pour l’édition 2026, à l’issue d’une réunion organisée à l’Hôtel La Louisiane, à Paris. Après une interruption en 2025, les récompenses reprennent avec 10 romans français et six romans étrangers en lice, avant une remise des prix prévue le 4 décembre.
Le 02/09/2026 à 18:33 par Hocine Bouhadjera
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Publié le :
02/09/2026 à 18:33
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Créé en 2011 par Laurence Biava, le Prix Rive Gauche à Paris entend distinguer des œuvres imprégnées de « l’esprit Rive Gauche », en référence à la chanson éponyme d’Alain Souchon. D’abord consacré au roman français, il s’est ouvert dès 2012 à la littérature étrangère traduite et aux revues littéraires, avant d’accueillir de nouvelles catégories.
Pour ce retour en 2026, le dispositif compte désormais six récompenses : cinq Prix Rive Gauche à Paris - roman français, roman étranger, revue littéraire, couverture de livre et nouvelle - auxquels s’ajoute le Prix Aleph du roman français, organisé depuis 2024 avec l’école Aleph-Écriture et Marianne Jaeglé. Ce dernier repose sur la même sélection que le Prix Rive Gauche du roman français.
Ernestine Garnier, Le Collectionneur du cimetière Montparnasse, J’ai lu
Franck Courtès, Le Petit Cosmonaute, Julliard
Andreas Becker, Minuit, Métropolis
Anne Godard, Nous aussi, Actes Sud
Daphné Tamage, Le Chant des contraires, Stock
Cyrille Falisse, Fatal Eros, Maurice Nadeau
Cécile Chabaud, Si nous n’étions captives, L’Archipel
Christophe Langlois, Je commence toujours par le ciel, Éditions des Instants
Dounia Tengour, L’Écrivain de Tanger, Éditions du Rocher
Thomas Morales, Les Tendresses de Zanzibar, Éditions du Rocher
Lukas Bärfuss, Les Miettes, Zoé, traduit de l’allemand par Camille Luscher
Fabiano Massimi, Le Pacte de Venise, Albin Michel, traduit de l’italien par Renaud Temperini
Katie Kitamura, L’Audition, Stock, traduit de l’anglais par Céline Leroy
Lavinia Braniște, Camping, Éditions des Syrtes, traduit du roumain par Sylvain Audet-Găinar
Robert Seethaler, La Rue, Sabine Wespieser éditeur, traduit de l’allemand par Élisabeth Landes
Douglas Stuart, John, fils de John, Globe, traduit de l’anglais par Charles Bonnot
Le jury 2026 réunit Charlotte Saliou, Fabrice Gaignault, Anne Vassivière, Florence Marguerie, Aymeric Patricot, Bruno Girardon, Marianne Jaeglé, Pia Petersen, Nathalie Bianco, Michel Bouetard, Audrey Leroy-Coscas, Harold Cobert, Pierre Vavasseur, Jean-Daniel Belfond, Gilles Paris, Jean-Pierre Lanos, Jean-Maurice de Montremy et Marie-Amélie Rigal.
L’édition est placée sous le parrainage de l’écrivain Patrice Jean, dont le nouveau roman, Stay Free, vient de paraître au Cherche Midi.
Après cette première réunion à La Louisiane, un point d’étape est prévu en visio le 2 octobre. Les jurés se retrouveront ensuite pour un second comité de lecture avant le 3 décembre. La remise des six récompenses aura lieu le 4 décembre 2026 à l’Hôtel Swann, à Paris.
Le Prix Rive Gauche à Paris de la nouvelle, créé en 2024, revient lui aussi cette année. Ouvert aux personnes majeures, à l’exception des jurés, le concours est doté de 400 €. La participation coûte 15 €.
Le thème 2026, « Un été brûlant », demande aux candidats d’imaginer, en 6 000 signes espaces compris, un incendie se déclarant sur les quais de Seine, rive gauche, pendant une éclipse solaire partielle ou totale. Incendie et éclipse doivent occuper une place équivalente dans le récit. Le prix sera lui aussi remis le 4 décembre.
En l’absence d’édition en 2025, les derniers lauréats du roman remontent à 2024 : Laurent Gaudé avait alors été distingué pour Terrasses ou notre long baiser si longtemps retardé (Actes Sud) dans la catégorie française, et Barbara Kingsolver pour On m’appelle Demon Copperhead (Albin Michel, traduction de Marine Aubert) dans la catégorie étrangère.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédits photo : le Pont des Arts, reliant le Louvre à l’Institut de France sur la rive gauche (DXR, CC BY-SA 3.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Paru le 04/09/2026
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Paru le 27/08/2026
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Paru le 04/03/2026
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Paru le 26/08/2026
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