Prix Encre Marine 2026 : cinq livres en lice pour le prix littéraire de la Marine nationale

La sélection peut réunir fiction, récit biographique ou autobiographique et essai, à condition que l’ouvrage soit écrit en français, publié par une maison d’édition et paru dans les douze mois précédant la remise du prix.

Le règlement précise que le jury prend notamment en compte les qualités littéraires et la dimension maritime, mais que « la cohérence et la force du récit priment » sur les considérations scientifiques, historiques ou philosophiques.

Les cinq livres sélectionnés en 2026 :

Stéphane Dugast, Atoll Circus, voyages à Clipperton, Éditions du Trésor

Loïc Finaz, Ligne de foi, Les Équateurs

Christophe Ono-dit-Biot, L’Odyssée de l’Odyssée, Grasset

Martin Dumont, Prendre le large, Les Avrils

Norbert Tafzi, Carnets de combat, de matelot à capitaine de vaisseau, Mareuil Éditions

Les ouvrages couvrent ainsi plusieurs formes du récit maritime, du voyage à l’histoire navale, en passant par la littérature et l’expérience personnelle de la mer.

Le jury est placé sous la présidence de l’amiral préfet maritime de Méditerranée, dont la voix compte double en cas d’égalité. Il comprend également un commandant en activité d’un navire de la Marine nationale, un écrivain de Marine et plusieurs personnalités issues des mondes maritime, culturel et littéraire. Les délibérations se tiennent à l’automne, à Toulon, à la résidence du préfet maritime.

Le prix offre au lauréat la possibilité d’embarquer à bord d’une unité de la Marine nationale. L’ouvrage bénéficie également d’un bandeau « Prix Encre Marine » et d’une mise en avant sur les canaux de communication de la Marine.

En 2025, le prix Encre Marine avait récompensé Vincent Guéquière pour Le Capitaine égaré (Paulsen). L’année précédente, Arnaud de La Grange avait été distingué pour La Promesse du large (Gallimard). Le lauréat 2026 sera annoncé le 20 novembre à Toulon, lors de l’inauguration de la Fête du livre du Var, organisée au Palais Neptune.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : le porte-avions français Charles de Gaulle (R91) navigue en mer Rouge, accompagné d’aéronefs de la Marine nationale et de l’US Navy, le 15 avril 2019 (Skyler Okerman, domaine public)

Par Hocine Bouhadjera

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