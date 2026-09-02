Prix Encre Marine 2026 : cinq livres en lice pour le prix littéraire de la Marine nationale

Le prix Encre Marine a dévoilé les cinq ouvrages retenus pour son édition 2026. Créée en 1991 par la préfecture maritime de la Méditerranée, cette récompense de la Marine nationale distingue chaque année un récit accordant une place centrale à la mer et au monde maritime, civil ou militaire.
Le 02/09/2026 à 17:51 par Hocine Bouhadjera
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02/09/2026 à 17:51
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La sélection peut réunir fiction, récit biographique ou autobiographique et essai, à condition que l’ouvrage soit écrit en français, publié par une maison d’édition et paru dans les douze mois précédant la remise du prix.
Le règlement précise que le jury prend notamment en compte les qualités littéraires et la dimension maritime, mais que « la cohérence et la force du récit priment » sur les considérations scientifiques, historiques ou philosophiques.
Les cinq livres sélectionnés en 2026 :
Stéphane Dugast, Atoll Circus, voyages à Clipperton, Éditions du Trésor
Loïc Finaz, Ligne de foi, Les Équateurs
Christophe Ono-dit-Biot, L’Odyssée de l’Odyssée, Grasset
Martin Dumont, Prendre le large, Les Avrils
Norbert Tafzi, Carnets de combat, de matelot à capitaine de vaisseau, Mareuil Éditions
Les ouvrages couvrent ainsi plusieurs formes du récit maritime, du voyage à l’histoire navale, en passant par la littérature et l’expérience personnelle de la mer.
Le jury est placé sous la présidence de l’amiral préfet maritime de Méditerranée, dont la voix compte double en cas d’égalité. Il comprend également un commandant en activité d’un navire de la Marine nationale, un écrivain de Marine et plusieurs personnalités issues des mondes maritime, culturel et littéraire. Les délibérations se tiennent à l’automne, à Toulon, à la résidence du préfet maritime.
Le prix offre au lauréat la possibilité d’embarquer à bord d’une unité de la Marine nationale. L’ouvrage bénéficie également d’un bandeau « Prix Encre Marine » et d’une mise en avant sur les canaux de communication de la Marine.
En 2025, le prix Encre Marine avait récompensé Vincent Guéquière pour Le Capitaine égaré (Paulsen). L’année précédente, Arnaud de La Grange avait été distingué pour La Promesse du large (Gallimard). Le lauréat 2026 sera annoncé le 20 novembre à Toulon, lors de l’inauguration de la Fête du livre du Var, organisée au Palais Neptune.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédits photo : le porte-avions français Charles de Gaulle (R91) navigue en mer Rouge, accompagné d’aéronefs de la Marine nationale et de l’US Navy, le 15 avril 2019 (Skyler Okerman, domaine public)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 23/04/2026
224 pages
Editions du Trésor
21,00 €
Paru le 03/12/2025
176 pages
Editions des Equateurs
19,00 €
Paru le 15/04/2026
365 pages
Grasset & Fasquelle
23,00 €
Paru le 07/05/2026
192 pages
Les Avrils
19,00 €
Paru le 10/09/2026
Mareuil éditions
22,00 €
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