Prix Décembre 2026 : 10 livres dans la première sélection

Créé en 1989 sous le nom de Prix Novembre, le prix avait été imaginé comme une alternative aux grands prix littéraires traditionnels.

Après le couronnement de Michel Houellebecq pour Les Particules élémentaires en 1998 et le départ de son premier mécène, il est devenu le Prix Décembre sous l’impulsion de Pierre Bergé. Aujourd’hui soutenue par la Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, la récompense est dotée de 15.000 €.

La première sélection du Prix Décembre 2026 :

Aurélien Bellanger, L’architecte de Notre Dame, Actes Sud

Carla Demierre, La fille de Mars, Corti

Diaty Diallo, Darya & Dounya, Seuil

Samuel Dock, Latex, Grasset

Anne Godard, Nous aussi, Actes Sud

Daria Marx, Tuer le vieux, Flammarion

Gaëlle Obiégly, Rien à voir, Verticales

Lucie Rico, Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ?, P.O.L

Thélyson Orélien, C’était ça ou mourir, Grasset

Nicolas Werth, Adieu ma Russie, Les Belles Lettres

L’année dernière, le Prix Décembre avait récompensé Laura Vazquez pour Les Forces (Éditions du Sous-Sol). La poète et romancière avait déjà obtenu quelques jours auparavant le Prix Les Inrockuptibles et le Prix Blù Jean-Marc Roberts pour le même ouvrage. En 2023, elle avait reçu le Goncourt de la poésie pour l’ensemble de son œuvre.

Le jury du Prix Décembre est présidé par Claude Arnaud et réunit Laure Adler, Maxime Catroux, Charles Dantzig, Chloé Delaume, Christophe Honoré, Maylis de Kerangal, Patricia Martin, Amélie Nothomb et Arnaud Viviant. Maylis de Kerangal avait rejoint le jury en 2025 pour remplacer Oriane Jeancourt-Galignani, partie rejoindre celui du Femina.

Après la deuxième sélection du 6 octobre, le Prix Décembre 2026 doit être attribué le 27 octobre, parmi les premiers grands verdicts de la saison des prix littéraires.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Aurélien Bellanger, (© Stéphan Gladieu)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com