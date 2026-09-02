Prix Décembre 2026 : 10 livres dans la première sélection

Le Prix Décembre a dévoilé sa première sélection pour l’édition 2026. Dix ouvrages restent en lice, avec notamment Aurélien Bellanger, Diaty Diallo, Anne Godard, Lucie Rico ou encore Thélyson Orélien. La deuxième liste sera annoncée le 6 octobre, avant la proclamation du lauréat le 27 octobre.
Le 02/09/2026 à 18:00 par Hocine Bouhadjera
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Publié le :
02/09/2026 à 18:00
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Créé en 1989 sous le nom de Prix Novembre, le prix avait été imaginé comme une alternative aux grands prix littéraires traditionnels.
Après le couronnement de Michel Houellebecq pour Les Particules élémentaires en 1998 et le départ de son premier mécène, il est devenu le Prix Décembre sous l’impulsion de Pierre Bergé. Aujourd’hui soutenue par la Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, la récompense est dotée de 15.000 €.
La première sélection du Prix Décembre 2026 :
Aurélien Bellanger, L’architecte de Notre Dame, Actes Sud
Carla Demierre, La fille de Mars, Corti
Diaty Diallo, Darya & Dounya, Seuil
Samuel Dock, Latex, Grasset
Anne Godard, Nous aussi, Actes Sud
Daria Marx, Tuer le vieux, Flammarion
Gaëlle Obiégly, Rien à voir, Verticales
Lucie Rico, Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ?, P.O.L
Thélyson Orélien, C’était ça ou mourir, Grasset
Nicolas Werth, Adieu ma Russie, Les Belles Lettres
L’année dernière, le Prix Décembre avait récompensé Laura Vazquez pour Les Forces (Éditions du Sous-Sol). La poète et romancière avait déjà obtenu quelques jours auparavant le Prix Les Inrockuptibles et le Prix Blù Jean-Marc Roberts pour le même ouvrage. En 2023, elle avait reçu le Goncourt de la poésie pour l’ensemble de son œuvre.
Le jury du Prix Décembre est présidé par Claude Arnaud et réunit Laure Adler, Maxime Catroux, Charles Dantzig, Chloé Delaume, Christophe Honoré, Maylis de Kerangal, Patricia Martin, Amélie Nothomb et Arnaud Viviant. Maylis de Kerangal avait rejoint le jury en 2025 pour remplacer Oriane Jeancourt-Galignani, partie rejoindre celui du Femina.
Après la deuxième sélection du 6 octobre, le Prix Décembre 2026 doit être attribué le 27 octobre, parmi les premiers grands verdicts de la saison des prix littéraires.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédits photo : Aurélien Bellanger, (© Stéphan Gladieu)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 19/08/2026
288 pages
Actes Sud Editions
22,00 €
Paru le 20/08/2026
220 pages
José Corti Editions
19,00 €
Paru le 21/08/2026
384 pages
Seuil
22,00 €
Paru le 10/09/2026
272 pages
Grasset & Fasquelle
22,00 €
Paru le 19/08/2026
237 pages
Actes Sud Editions
20,00 €
Paru le 19/08/2026
160 pages
Flammarion
18,00 €
Paru le 20/08/2026
288 pages
Editions Gallimard
21,00 €
Paru le 20/08/2026
272 pages
P.O.L
21,00 €
Paru le 19/08/2026
272 pages
Grasset & Fasquelle
21,50 €
Paru le 04/09/2026
400 pages
Belles Lettres
25,90 €
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