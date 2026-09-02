France Livre renforce son équipe avec une ancienne de Bayard Jeunesse

Avant cette prise de fonction, Marianne Fournier occupait depuis janvier 2026 le poste de responsable des droits étrangers chez Bayard Jeunesse. Une expérience de quelques mois qui prolongeait un parcours déjà très orienté vers la vente et la négociation de droits internationaux.

Entre 2023 et 2025, elle avait travaillé pour le groupe éditorial britannique The Quarto Group. D’abord basée à Londres, puis à Paris, elle y occupait également les fonctions de responsable des droits étrangers.

Auparavant, Marianne Fournier avait passé près de quatre ans chez Pan Macmillan, l’un des principaux groupes d’édition britanniques, où elle avait progressivement évolué d’assistante aux droits à chargée de droits, puis chargée de droits dite senior.

Son parcours dans le secteur avait débuté en 2019 chez l’agence littéraire londonienne United Agents, d’abord comme stagiaire puis comme assistante. Elle a ainsi travaillé successivement du côté de la représentation littéraire, des maisons d’édition et de la commercialisation internationale des droits.

L’association multiplie en effet les opérations à l’étranger, avec des présences collectives dans les foires de Londres, Bologne, Francfort, Shanghai ou Guadalajara, ainsi que des rencontres et programmes professionnels consacrés aux marchés internationaux.

Anciennement connu sous le nom de Bureau international de l’édition française (BIEF), devenu France Livre en mai 2025, l’organisme est une association loi 1901 dédiée au développement international de l’édition française.

Financé notamment par les ministères de la Culture et de l’Europe et des Affaires étrangères, ainsi que par les contributions de ses quelque 350 maisons d’édition adhérentes, il accompagne les éditeurs dans leurs exportations, leurs échanges de droits et la recherche de partenaires étrangers.

France Livre organise notamment la présence collective française dans les grandes foires internationales, des rencontres professionnelles et des programmes destinés à mettre en relation éditeurs français et étrangers.

Par Hocine Bouhadjera

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