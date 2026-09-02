600 détenus vont lire et juger la première sélection du Goncourt 2026

Créé par le Centre national du livre (CNL) et le ministère de la Justice, sous le patronage de l’Académie Goncourt, le dispositif repose sur la même première sélection que le prix historique. Il entend faire des personnes détenues de véritables jurés, avec plusieurs mois de lectures, de rencontres avec les écrivains et de délibérations.

Les 16 romans en lice sont les même que pour le Prix Goncourt historique :

Boris Bergmann, Minotaure, Albin Michel

Louise Chennevière, Faire la peau, P.O.L

Ananda Devi, Chronique d’un royaume perdu, Grasset

Sonia Devillers, Le fabuleux piano, Robert Laffont

Anne Godard, Nous aussi, Actes Sud

Olivier Grondeau, Joseph dans la nuit, L’Iconoclaste

Yannick Haenel, La solitude des professeurs est infinie, Gallimard

Lilia Hassaine, Je, Gallimard

Philippe Jaenada, L’inconnue du quai de Javel, Flammarion

Jean-Yves Jouannais, Une forêt, Albin Michel

Emma Marsantes, N’efface pas mes cercles, Verdier

Clémentine Mélois, Choses que je croyais perdues, L’Arbalète/Gallimard

Thélyson Orélien, C’était ça ou mourir, Grasset

Sylvain Prudhomme, De l’autre côté du lac, Les Éditions de Minuit

Olivier Rolin, La Guerre éternelle, Gallimard

Patrice Trigano, Bataille au procès, Maurice Nadeau

Le lancement se poursuivra dès le 3 septembre à la maison centrale de Poissy, avec une rencontre entre l’académicienne Paule Constant et les détenus. Les exemplaires des 16 romans seront ensuite distribués dans les 45 établissements engagés, de Saint-Martin-de-Ré à Nouméa, en passant par Fleury-Mérogis, Arles, Nantes ou Lannemezan.

Entre le 12 octobre et le 13 novembre, les participants pourront rencontrer et interroger les auteurs en lice. Chaque établissement retiendra ensuite trois livres. 10 délibérations interrégionales se tiendront du 23 au 27 novembre, avant la réunion des délégués nationaux au CNL, le 15 décembre 2026. Le nom du lauréat sera proclamé à l’issue de cette dernière délibération.

En 2025, le prix avait été attribué à Paul Gasnier pour La Collision (Gallimard), choisi après plus de trois mois de lectures et une trentaine de rencontres organisées dans les établissements partenaires.

Le Goncourt des détenus conserve ainsi une temporalité sensiblement différente de celle du Goncourt traditionnel : au lieu de resserrer rapidement sa liste, il laisse plusieurs mois aux jurés pour lire l’intégralité de la première sélection, rencontrer les écrivains et confronter leurs choix avant le vote final.

Les 45 établissements pénitentiaires participants

Pour cette cinquième édition, les 45 établissements pénitentiaires répartis dans l’ensemble des directions interrégionales des services pénitentiaires, qui participent au prix :

DISP de Bordeaux : Maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, Maison d’arrêt de Bayonne, Centre de détention de Bédenac, Centre de détention de Mauzac, Maison d’arrêt de Limoges.

DISP de Dijon : Centre pénitentiaire d’Orléans Saran, Maison d’arrêt de Vesoul, Maison d’arrêt d’Auxerre, Centre pénitentiaire de Châteauroux, Maison d’arrêt de Nevers.

Outre-mer : Centre pénitentiaire de Baie-Mahault, Centre de détention de Tatutu, Centre pénitentiaire de Nouméa, Maison d’arrêt de Saint-Pierre, Centre pénitentiaire de Saint-Denis.

DISP de Lille : Centre pénitentiaire de Maubeuge, Maison d’arrêt de Béthune, Maison d’arrêt d’Arras, Centre pénitentiaire de Laon, Maison d’arrêt de Valenciennes.

DISP de Lyon : Centre pénitentiaire de Saint-Étienne, Centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure.

DISP de Marseille : Maison d’arrêt d’Ajaccio, Maison centrale d’Arles, Maison d’arrêt de Nice, Centre pénitentiaire de Borgo.

DISP de Paris : Structure d’accompagnement à la sortie de Noisy-le-Grand, Centre pénitentiaire de Seine-Saint-Denis, Centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine, Maison centrale de Poissy, Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis.

DISP de Rennes : Maison d’arrêt de Brest, Maison d’arrêt de Rouen, Centre pénitentiaire de Nantes, Centre pénitentiaire de Ploemeur.

DISP de Strasbourg : Centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach, Centre de détention de Toul, Centre pénitentiaire de Troyes-Lavau, Maison d’arrêt de Reims, Maison centrale d’Ensisheim.

DISP de Toulouse : Maison d’arrêt de Foix, Maison d’arrêt de Rodez, Centre pénitentiaire de Lannemezan, Centre pénitentiaire de Perpignan, Maison d’arrêt de Nîmes.

Crédits photo : Goncourt des détenus

Par Hocine Bouhadjera

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