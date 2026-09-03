Une IA explore la mémoire moléculaire des livres anciens

Un document ancien ne conserve pas seulement un texte, une écriture ou des annotations. Sa surface accumule aussi protéines, peptides, métabolites, microorganismes, résidus de médicaments ou composants d’encres. Gleb Zilberstein, directeur de SpringStyle Tech Design, propose d’en faire une couche documentaire supplémentaire, qu’il qualifie de « métadonnées biochimiques ».

Avec le Cabilly Project, explique-t-il à ActuaLitté, son équipe cherche à confronter ces résultats aux connaissances historiques au moyen de modèles de langage et d’un système multi-agents. Le dispositif doit produire des hypothèses, les hiérarchiser puis les replacer dans le contexte d’un corpus ou d’une période. « Nous travaillons actuellement au développement d’un système entièrement autonome de découverte d’hypothèses », indique le chercheur.

Une frontière s’impose toutefois : cette architecture d’intelligence artificielle n’a pas encore fait l’objet de la publication scientifique annoncée par l’équipe. Ses performances ne sont donc pas évaluées par les pairs. Une signature moléculaire peut orienter l’enquête ; elle ne transforme pas une hypothèse en fait historique.

Malraux, Stendhal et Proust, travaux encore inédits

Plusieurs recherches concernant des figures françaises peuvent désormais être rendues publiques. L’équipe dit avoir achevé l’analyse de documents du Komintern relatifs à André Malraux pendant la guerre d’Espagne, conservés au RGASPI, les Archives d’État russes d’histoire sociopolitique à Moscou. Ce dépôt abrite notamment les fonds de l’Internationale communiste. Les résultats seront publiés ultérieurement.

D’autres investigations portent, selon Zilberstein, sur des documents de Stendhal conservés dans plusieurs fonds milanais et sur des pièces liées à Marcel Proust présentes dans différentes collections à Venise. Leur existence peut être mentionnée, mais leurs conclusions scientifiques restent inédites.

Le Cabilly Project s’étend aussi à l’histoire sanitaire. L’équipe prépare une étude de pièces conservées aux Archives d’État de Milan et liées aux campagnes antivarioliques du début du XIXe siècle. Le contexte est bien établi : Luigi Sacco réalise ses premières vaccinations en Lombardie en 1800, avant de jouer un rôle majeur dans leur diffusion dans les territoires sous influence napoléonienne. Une étude d’Acta Biomedica retrace cette première grande campagne lombarde sur la décennie 1800-1810.

Du feuillet au spectromètre

Avant l’IA, il y a le prélèvement. La technologie EVA — pour éthylène-acétate de vinyle — utilise un film polymère fonctionnalisé capable de capter à la surface d’un objet d’infimes quantités de protéines et de petites molécules, ensuite analysées notamment par spectrométrie de masse. Uneétude méthodologique publiée en 2017 dans Analytical Chemistry a testé le procédé sur différents supports : microscopie électronique et imagerie multispectrale n’y ont relevé ni altération du support ni résidu laissé par le film.

Un système de fluorescence associé à un smartphone permet de repérer les zones les plus propices au prélèvement de protéines avant l’application des films EVA.

Pour les lettres de Vlad III, une étape de repérage s’ajoute. Sous ultraviolet, la fluorescence de la phénylalanine, de la tyrosine et du tryptophane est captée par un smartphone doté d’un filtre optique. Un logiciel de réalité augmentée traduit l’intensité en pseudo-couleurs afin de localiser les zones à prélever avant la pose des films EVA. Le système est décrit dans l’article publié en 2023 dans Analytical Chemistry.

Reste le problème de la contamination : un feuillet a pu être touché par son auteur, mais aussi par des destinataires, lecteurs, archivistes ou restaurateurs. Les chercheurs examinent notamment certaines modifications chimiques des peptides pour tenter de distinguer composants anciens et apports plus récents.

Les films EVA sont appliqués temporairement sur différentes zones du document afin d’y recueillir d’infimes quantités de molécules destinées à l’analyse.

Après leur retrait, les films EVA sont conditionnés avant leur analyse en laboratoire, notamment par chromatographie et spectrométrie de masse.

Cette démarche s’inscrit dans un champ plus vaste. La biocodicologie, terme déjà établi dans la littérature scientifique, étudie les informations biologiques conservées par les manuscrits grâce à la protéomique, la génomique ou l’analyse des microbiomes. La « codicologie biochimique » mise en avant par SpringStyle Tech Design constitue donc une déclinaison particulière d’un domaine qui ne se limite pas à ses travaux.

Dracula, Jack London : ce que les traces dévoilent

L’étude consacrée à Vlad III montre à la fois la puissance et les écueils de l’exercice. Trois lettres de 1457 et 1475 ont été examinées, et les données déposées dans ProteomeXchange sous l’identifiant PXD041350. Des peptides humains associés notamment à la peau, au sang ou au système respiratoire ont été identifiés.

Les auteurs jugent certaines signatures compatibles avec des processus inflammatoires et évoquent une possible hémolacrie, affection dans laquelle les larmes contiennent du sang. Mais leur article précise que les résultats ne sont pas exhaustifs et que d’autres personnes ont pu manipuler les pièces. Cinq siècles plus tard, ces indices ne valent donc pas diagnostic médical assuré.

Chez Jack London, les molécules compliquent plutôt le récit biographique. Une étude publiée en 2022 dans les Comptes Rendus Chimie de l’Académie des sciences a examiné neuf objets lui ayant appartenu, datés de 1906 à 1915. Douze substances médicamenteuses ont été identifiées, parmi lesquelles morphine et diacétylmorphine, ou héroïne.

Le résultat ne confirme pourtant pas une consommation chronique d’opiacés. L’héroïne apparaît avec de l’hydrate de terpine, association alors commercialisée contre la toux. Les auteurs estiment que l’usage régulier d’opioïdes ne peut être ni démontré ni totalement exclu.

Avec Alessandro Volta, la question change encore. L’analyse de plusieurs feuillets de 1796 a révélé plus de 1800 composés dans son encre : tanins, huiles et résines végétales, dérivés de garance, colophane ou indices de gomme naturelle. Les auteurs ignorent toutefois si le savant fabriquait cette préparation ou se la procurait ailleurs. La donnée renseigne la matière de l’écriture, pas automatiquement son fabricant.

De Casanova aux historiens

La France avait déjà servi de terrain à cette approche. En 2019, une équipe comprenant Gleb, Roman et Svetlana Zilberstein, Guillaume Fau, Alfonsina D’Amato et Pier Giorgio Righetti a étudié quelques pages des chapitres 1 et 2 du manuscrit d’Histoire de ma vie de Giacomo Casanova, conservé à la Bibliothèque nationale de France.

Elle recherchait notamment des traces liées à la gonorrhée, sans en détecter. Des concentrations de sulfure de mercure supérieures au bruit de fond ont en revanche été mesurées sur certaines zones rouges ; les auteurs ont proposé un lien possible avec les usages médicinaux du mercure, sans établir qu’il s’agissait d’un traitement utilisé par Casanova au moment de l’écriture.Étude publiée dans Electrophoresis

Une étape importante a été franchie en novembre 2025 avec unarticle de The American Historical Review consacré à deux manuels médicaux allemands imprimés à Augsbourg en 1531, aujourd’hui conservés à la John Rylands Research Institute and Library de Manchester. Quinze disques EVA ont été placés près d’annotations anciennes, puis les résultats confrontés aux recettes, aux marginalia et aux sources archivistiques.

Ce travail formule surtout une précaution décisive : l’analyse scientifique ne permet pas de dater directement les protéines prélevées. Désamidation et oxydation peuvent fournir des indices de vieillissement, mais la contextualisation historique reste indispensable. L’équipe a d’ailleurs écarté un échantillon manifestement contaminé, dont le nombre de peptides dépassait très largement celui des autres prélèvements.

Le document est examiné après le retrait des films utilisés pour recueillir les protéines présentes à sa surface.

C’est à cette articulation que le Cabilly Project veut ajouter l’intelligence artificielle. La présentation de SpringStyle Tech Design parle d’un « passeport chimique et biologique » réunissant données protéomiques, métabolomiques, génomiques et bioinformatiques, puis de systèmes experts chargés de les exploiter.

La nouveauté se situe pour l’heure dans le programme de recherche : si les molécules ajoutent une pièce au dossier de l’historien, elles ne dispensent ni de dater, ni de recouper– et certainement pas de contextualiser chaque trace. Une page peut conserver une seconde mémoire. Encore faut-il établir à qui elle appartient et ce qu’elle permet réellement d’affirmer.

Crédits photo illustration principale : Guido Gloor Modjib, CC BY NC ND 4.0 - Crédits photos corps de texte © Gleb ZILBERSTEIN and Svetlana ZILBERSTEIN / SpringStyle Tech Design Ltd

Par Nicolas Gary

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