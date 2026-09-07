Olivier Truc et Base Toundra : sous la neige, les vieux démons de la neutralité suédoise

Olivier Truc c’est notre frenchy devenu l’ami des rennes et des Lapons : il vit depuis de nombreuses années en Suède, à Stockholm, où il a été correspondant pour Le Monde.

C’est la série La police des rennes (la police rurale de l’ethnie Sami) qui avait placé cet écrivain en haut de nos étagères de polars, mais on l’avait également retrouvé sur Les sentiers obscurs de Karachi et même au Siam dans une BD avec son cousin.

Avec Base Toundra, Olivier Truc entend nous faire mieux connaître l’histoire de son pays d’adoption et nous propose de découvrir la face cachée, le côté obscur, de la fameuse neutralité suédoise.

Nous sommes en 2023 dans les neiges de Laponie, tout près des « Trois frontières », au nord de la mine géante de Kiruna (qu’Olivier Truc nous avait fait visiter avec Le premier renne en 2024), sur un ancien aérodrome militaire, la Base Toundra 67, Tundrafl yg-fält en VO. On va découvrir des carnets secrets qui vont faire resurgir du passé des événements de la Seconde Guerre mondiale, entre 1939 et 1945.

En 2023, la Suède se prépare à quitter sa neutralité ancestrale pour adhérer à l’Otan et des manœuvres préparatoires ont lieu dans le Grand Nord entre commandos suédois et parachutistes français. Les gars du 3e RPIMa de Carcassonne sont sous le commandement du capitaine Guy Puech, un « grand type musclé à la gueule d’aventurier, cheveux ras et cintré dans son uniforme d’officier para ». Et c’est la capitaine Maria-Pia Tedelius qui commande les Suédois, une jeune femme avec « un regard qui tombait du ciel ».

Une vieille dame Sami, la grand-mère de Maria-Pia, va leur confier des carnets venus d’un autre âge, le journal de bord du capitaine Stig Blumfors rédigé il y a plus de quatre-vingts ans. Durant la Seconde Guerre mondiale, la base fut le théâtre d’événements mystérieux et l’armée suédoise avait ordonné « la mise sous silence absolu des événements ayant eu lieu sur l’aérodrome F67 durant la période allant de septembre 1939 à mai 1945 ».

Que s’est-il passé sur la Base Toundra ?

On est curieux de découvrir les secrets du journal capitaine Blumfors, car « les carnets avaient encore beaucoup à dire » et va faire resurgir du passé les cadavres gelés (pour une fois, ce ne sera pas le réchauffement climatique).

Toujours très didactique Olivier Truc nous brosse un véritable panorama de l’histoire militaire récente de la Suède, de son ancienne soi-disant neutralité et de sa récente adhésion contestée à l’Otan.

On s’instruit en découvrant ainsi quelques pans ignorés de cette guerre mondiale et les compromissions d’une neutralité suédoise beaucoup trop bienveillante envers l’Allemagne au cours d’un conflit dont « personne n’était sorti moralement indemne ».

Fidèle à la tradition de ses romans lapons, Olivier Truc ne manque pas de mettre en scène les éleveurs de rennes, de glisser un clin d’œil à sa police des rennes (Nina et Klemet font une apparition) et on apprendra aussi que les Samis, comme beaucoup d’autres populations opprimées qui se sont retrouvées embarquées dans des conflits qui n’étaient pas les leurs, avaient choisi un camp différent de leurs colonisateurs suédois.

Mais le travers de ce conte pédagogique tient dans une mise en scène un peu artificielle, où l’auteur mêle savamment les deux époques (la guerre de 1940 et l’Otan de 2023), mais son propos très explicatif ne parvient pas à nous emporter vraiment dans les neiges de la toundra et son roman tourne souvent au manuel d’Histoire.

D’autant que ces combats dans la neige évoquent bien sûr la guerre de Finlande, et qu’il est donc difficile de ne pas songer au livre d’Olivier Norek, (Les guerriers de l’hiver - 2024) : certes, ça se passait en Finlande, mais on est ici tout proche de la frontière et l’épopée de Norek vient faire de l’ombre jusque sur les neiges suédoises d’Olivier Truc.

De plus, les romances esquissées en 1940 et en 2003 manquent un peu de naturel et certains personnages frisent la gentille caricature un peu naïve. Olivier Truc s’est essayé au roman de guerre, mais ce n’est certainement pas avec ce livre-ci qu’il faut découvrir cet auteur, par ailleurs beaucoup plus intéressant.

Par Bruno Ménétrier

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