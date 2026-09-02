Pirater la rentrée littéraire avec un seul livre imprimé, mais des milliers d'exemplaires

Le livre est là. Enfin, LE livre. Sur l’exemplaire remis à la rédaction d’ActuaLitté, François Belley a fait inscrire : « Exemplaire unique 1/1. » Juste au-dessus, le programme tient déjà en trois phrases : « Ce manifeste n’est pas à vendre. Il se lit ou se jette à la mer. Il se donne ou s’échange sur la côte. » Voilà donc un ouvrage qui commence sa carrière éditoriale en refusant obstinément d’en avoir une.

Pas de prix. Pas de tirage à écouler. Pas de stock. Pas même cette édition limitée qui permettrait encore de transformer la rareté en argument commercial. Un volume numéroté 1/1, offert à la rédaction, et un contenu voué à prendre le large.

À l’autre extrémité du manifeste, le verrou du copyright saute : reproduction, traduction, adaptation, transformation sont encouragées. « Copiez. Modifiez. Diffusez. » L’auteur fabrique donc de la rareté avec l’objet pour organiser la prolifération du texte. C’est contradictoire. C’est précisément le projet.

Ceci n’est pas une tournée promo

François Belley ne découvre pas aujourd’hui le plaisir d’introduire du sable dans les rouages bien huilés de l’édition. Autour de son Petit Traité des idées, à l’usage de ceux qui veulent se faire entendre, l’auteur s’est déjà appliqué à transformer les librairies en terrain de jeu.

En octobre 2025, il racontait dans ActuaLitté son « art du piratage en librairie » : fiches « coups de cœur » détournées, bandeaux promotionnels bricolés, panneaux miniatures, extensions inédites insérées dans ses ouvrages. Dans son manifeste, les photographies de ces interventions constituent les archives de la petite guérilla : Fnac Montparnasse, Cultura La Défense, Fnac des Halles, Delamain, La Procure, Gibert Joseph, mobilier urbain ou boîte à livres.

Deux mois plus tard, lors d’un entretien avec ActuaLitté, il résumait sa mécanique personnelle par une phrase-programme : « Une idée n’a de sens que si elle passe à l’action. » Cette fois, la chaise passe directement par-dessus bord. Et oui, il y a quelque chose de délicieusement bancal à envoyer un communiqué de presse pour proclamer que « l’écrivain pirate n’est pas en promotion ».

Belley ne cherche même pas vraiment à résoudre la contradiction. Il préfère l’utiliser comme combustible. Dans son vocabulaire, la promotion ne disparaît pas : elle est détournée, court-circuitée, retournée contre ses propres automatismes.

Le mode d’emploi dans les livres des autres

Voilà surtout où l’affaire devient plus amusante. Le Manifeste est accompagné d’un Mode d’emploi de l’écrivain pirate, une feuille de route condensée en injonctions. Ne pas suivre le marché. Ne pas se soumettre à la machine. Ne pas courir après les prix. Ne pas « être en promotion ». Ne pas s’étaler. Ne rien attendre. Et surtout ne pas tenir salon comme on tient une permanence commerciale derrière une table pliante.

Puis viennent les travaux pratiques : détourner les bandeaux promotionnels, glisser des extensions inédites, tracter dans les best-sellers, déposer des post-it, pirater les discours officiels, brouiller les genres.

Ce document n’a pas vocation à rester sagement rangé à côté du manifeste. François Belley prévoit de le glisser lui-même dans les livres de la rentrée littéraire, sans distinction de genre. Romans, essais et autres ouvrages deviennent ainsi, à leur insu, les véhicules d’un texte qui conteste précisément la mécanique dans laquelle ils circulent.

On pourra trouver le procédé gonflé, parasitaire, potache ou parfaitement cohérent. Une chose est sûre : il se passe dans le monde physique. Un point reste néanmoins dans le brouillard : les éléments transmis à la rédaction ne précisent pas si les libraires concernés seront avertis ou auront donné leur accord. Ce sera peut-être la différence entre happening et abordage.

Paris, format A1

Et il compte en mettre beaucoup. Selon les informations communiquées à ActuaLitté, le texte intégral du manifeste a été reproduit sur de grands placards au format A1, imprimés dans un premier temps sur un papier de qualité. Ils doivent être dispersés dans les rues de Paris. Une seconde vague suivra, sur un support moins coûteux, afin de prolonger l’opération et de multiplier les affichages.

Le livre à un seul exemplaire devient donc un livre sur des murs. La contradiction continue de travailler : raréfier l’objet pour proliférer le texte. Le communiqué présente explicitement cette stratégie comme celle de la « rareté absolue » opposée à une « diffusion illimitée » et annonce des interventions dans les rues, librairies, salons, chez les bouquinistes, dans les boîtes à livres et jusque dans les piles de nouveautés.

Autrement dit, ne cherchez pas nécessairement le Manifeste de l’écrivain pirate à la lettre B. Regardez peut-être à l’intérieur du livre posé juste devant.

Le pilon comme père fondateur

Derrière la fanfaronnade, le point de départ est moins joyeux : la surproduction et le pilon. Belley s’était déjà offert, en juillet dernier, une incursion littéraire dans la tête de la machine à broyer les invendus, dans une humeur publiée par ActuaLitté, après avoir consacré un autre texte à l’hypervisibilité imposée aux auteurs.

Son nouveau manifeste fusionne désormais les trois obsessions : trop de livres, trop d’images, trop de contenus — et un écrivain sommé de produire, publier, apparaître et promouvoir sans interruption.

Sur le pilon, mieux vaut toutefois ranger le spectaculaire chiffre de « 100 millions de livres » employé dans le communiqué parmi les ordres de grandeur avancés par l’auteur, et non parmi les statistiques annuelles consolidées.

L’étude de référence du Syndicat national de l’édition, réalisée en 2023 à partir des flux 2021-2022 puis extrapolée à l’ensemble du marché, évalue à 25.000 tonnes par an en moyenne les livres destinés au pilon, soit 13 % du flux expédié vers les points de vente. Le SNE précise que ces ouvrages sont intégralement dirigés vers le recyclage ; il ne convertit pas ce tonnage en nombre annuel d’exemplaires.

Belley répond à cette masse avec son chiffre préféré : 1. Et un seulement. Dans le manifeste, il s’en amuse lui-même : impossible, explique-t-il, d’imprimer un demi, un quart ou un huitième d’exemplaire. Mais cette économie radicale de matière n’a de sens que parce qu’elle s’accompagne de l’inverse exact pour le contenu : le texte est destiné à être téléchargé, photocopié, imprimé et partagé sans limite.

Et puis il y a la machine

La deuxième cible porte deux lettres. L’IA occupe tout un chapitre du texte, dans lequel Belley lui prête les qualités d’une créature docile, lisse, standardisante et vorace. Il lui reproche notamment de s’alimenter du travail des créateurs — propos qui relèvent ici de sa démonstration et de sa vision de l’intelligence artificielle, non d’une description technique de son fonctionnement.

La riposte proposée est merveilleusement paradoxale : « Écris contre la machine. Jamais avec », ordonne le mode d’emploi, avant d’enjoindre quelques lignes plus loin d’« inonder l’IA de ton propre style ».

Le manifeste développe l’idée : injecter dans l’outil ses livres, carnets, notes et brouillons pour tenter d’imprimer sa voix à ce qu’il produira ensuite. Tout Belley tient dans cet écart.

Il dénonce le marché, puis l’infiltre. Refuse la promotion, puis en invente une autre. Raille les prix littéraires, mais recommande d’accepter les invitations pour mieux en retourner le décor. Revendique la disparition de l’auteur après avoir passé des mois à organiser des apparitions clandestines de ses propres livres.

Alors François Belley mène-t-il une offensive contre les mécanismes promotionnels de l’édition ou vient-il d’inventer une opération promotionnelle particulièrement sophistiquée ? Les deux, probablement. Et c’est là que la chose devient intéressante.

Le marché est attaqué en utilisant ses rayons. La promotion est dénoncée par communiqué de presse. L’hypervisibilité est combattue en organisant une disparition suffisamment spectaculaire pour qu’on la remarque. Le livre est réduit à un exemplaire afin que son texte puisse se multiplier.

Chez Belley, chaque porte claquée semble servir à entrer par la fenêtre. On peut appeler cela de la communication, un happening ou même une guérilla littéraire. Belley, évidemment, préfère « piratage ». Alors ouvrez les yeux, ce 3 septembre, dans les rues de la capitale : sait-on jamais ce sur quoi vous tomberez...

Sur la table de la rédaction, son exemplaire porte toujours le numéro 1/1. Pour tous les autres, il va falloir chercher ailleurs. Le Manifeste de l'écrivain pirate est, bien entendu, disponible ci-dessous dans son intégralité. Ou ailleurs sur la toile, de toute manière...

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Article coécrit par Lina Tinel-Sebie et Nicolas Gary

Par Nicolas Gary

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