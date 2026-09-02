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Bon, ça, c’est sérieux” : le manuscrit que Marion Mazauric ne voulait pas lire

Le 1er septembre, dans les locaux de La Banque Postale, Marie Colombe est venue recevoir le prix « Envoyé par La Poste » 2026 pour Le Bruit du melon qui explose (Au diable vauvert). Des mois plus tôt, son texte n’était encore qu’un manuscrit parmi d’autres, arrivé sans recommandation sur le bureau d’un éditeur. La soirée a raconté un premier roman presque refusé, puis lu, défendu et finalement célébré.

Le 02/09/2026 à 16:15 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

02/09/2026 à 16:15

Hocine Bouhadjera

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Anne-Marie Jean, déléguée générale de la Fondation La Poste, commence par rappeler la règle du jeu : le texte doit avoir été envoyé par la poste à un éditeur, « sans recommandation, sans piston ». Une « bouteille à la mer », dit-elle, lancée par des auteurs qui, souvent, ne connaissent personne dans le petit monde de l’édition.

C’est précisément ce que le prix veut distinguer : le moment où, au milieu des enveloppes et des fichiers qui s’accumulent, quelqu’un décide de lire sérieusement le texte d’« un parfait inconnu ». 

« Soit on a adoré, soit on a détesté »

Cette année, Olivier Poivre d’Arvor, président du jury et ambassadeur pour les pôles et les enjeux maritimes, participait aux délibérations depuis les Terres australes. La distance n’a manifestement pas refroidi les échanges.

Christophe Ono-dit-Biot décrit un jury « extrêmement franc, direct », où personne ne prend soin d’arrondir les angles ni de dissimuler ce qu’il a détesté. Dominique Blanchecotte confirme : cette année, les jurés ont « bien bataillé ». 

Gabrielle de Tournemire, lauréate en 2025 et passée cette fois de l’autre côté, dit avoir lu « des livres vers lesquels je ne me serais pas forcément tournée » et découvert « plein d’univers, plein de voix, plein d’écritures singulières ». Elle y a aussi trouvé la réponse à une question qu’elle se posait depuis longtemps : à quoi ressemble, concrètement, un jury littéraire lorsque la porte se referme ?

Nicolas Jacky Le Duigou, postier et juré de cette édition, insiste de son côté sur ce basculement étrange : lire est d’ordinaire « un moment personnel, presque intime ». Là, il faut sortir de soi, mettre des mots sur ce qu’un texte a provoqué, puis accepter que le voisin de table ait ressenti exactement l’inverse. La sélection 2026 n’a d’ailleurs pas produit beaucoup de tiédeur : « Il n’y avait pas de livres moyens. Soit on a adoré, soit on a détesté. »

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Christophe Ono-dit-Biot, entouré de plusieurs membres du jury du prix « Envoyé par La Poste » 2026 et d'Anne-Marie Jean. Son président, Olivier Poivre d’Arvor, participait à distance depuis les Terres australes.

Sept premiers romans mis en valeur

Avant de remettre le prix, la cérémonie impose aux sept auteurs et autrices sélectionnés un exercice qui ne trompe pas : lire eux-mêmes un passage de leur premier roman. 

Avec courage, Romain Aguila ouvre la marche avec Roxanne (Buchet Chastel). Son héroïne vient de rechuter dans l’addiction et décide de quitter la ville, un sac au dos, une guitare à la main. La ville la retient encore, séduisante et dangereuse, « belle, comme on peut trouver beau un serpent ou un scorpion ». Marie Colombe lit ensuite l’ouverture du Bruit du melon qui explose. Mila, New York, une explosion, et cette obsession rétrospective : retrouver l’instant précis où « sa vie s’était retournée comme une chaussette ».

À LIRE - Une fille perdue dans un palace de New York et Le bruit du melon qui explose

Avec Aride (La Manufacture de livres), Ugo De Gregorio fait monter la température : un été suffocant, une petite ville, une foule de jeunes qui surgit et fait naître un mauvais pressentiment. Thaïs Dia choisit pour Chérine (Viviane Hamy) un passage plus resserré, presque étouffant, où son personnage commence à comprendre que sa vie conjugale s’est organisée autour de la colère de son mari. Jusqu’à cette évidence : « l’indépendance est peut-être le plus précieux des trésors ».

Marouane Essadek, avec Mon corps donné pour vous (Notabilia), remonte à la Virginie des années 1920 et au destin réel de Carrie Buck, jeune femme devenue malgré elle l’un des cas emblématiques des politiques de stérilisation forcée aux États-Unis, pour raconter la mécanique scientifique, judiciaire et politique de l’eugénisme américain. Anne Pitteloud, avec Fille de (Finitude), déplace le vertige du côté de la création littéraire : après la mort d’un écrivain célèbre, sa fille découvre que les manuscrits inédits laissés par son père sont vides et finit par faire passer son propre roman pour l’œuvre du disparu...

Olivier Grondeau n'a pas pu être présent, mais un extrait de Joseph dans la nuit (L’Iconoclaste) a été lu, texte nourri par ses premiers mois de détention en Iran.

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Romain Aguila lit un extrait de son premier roman, Roxanne (Buchet Chastel), lors de la cérémonie du prix « Envoyé par La Poste » 2026.

« Donner à tout le monde sa chance »

Au moment de remettre le prix à Marie Colombe, Marie-Ange Debon, présidente-directrice générale du groupe La Poste, rappelle la vocation du prix né il y a douze ans : « Il faut qu’on contribue à donner à tout le monde sa chance et qu’il y ait un traitement équilibré, équitable et ouvert. »

Marie Colombe, elle, parle d’un « monde difficile », de son « amour fou des mots et des livres », des libraires, des éditeurs indépendants, de tout ce qui permet encore à des textes de circuler autrement que par les algorithmes. Puis l’émotion la rattrape lorsqu’elle évoque sa grand-mère et son père colombien, présent dans l’auditoire, manifestement fier. Les larmes montent, elle ne cherche pas à les retenir : « Je ne vais pas m’excuser de ça. »

Quant à l’intelligence artificielle, elle retrouve vite son mordant : « Je n’en parlerai pas parce que vraiment, ça m’énerve. Terminator 2, L’Apprenti sorcier, Fantasia : voilà tout ce que ça m’inspire. » Elle rend ensuite hommage aux libraires et aux éditeurs indépendants, « qui se battent corps et âme pour leurs auteurs et autrices ».

Et elle formule peut-être le cœur de son propre livre : Le Bruit du melon qui explose ne détourne pas les yeux de « ce qui est grave dans ce monde », mais refuse d’en faire une raison supplémentaire de désespérer. « Je crois que la joie est politique. »

Le livre que Marion Mazauric ne voulait surtout pas lire

C’est alors que Marion Mazauric, fondatrice d’Au diable vauvert, raconte l’autre moitié de l’histoire. Celle qui rappelle qu’un destin littéraire peut tenir à une décision aussi dérisoire que celle d’ouvrir, ou non, un manuscrit dans un train.

Au départ, elle ne veut pas lire celui de Marie Colombe. Sa maison publie peu de premiers romans et elle cherche précisément à ne pas laisser gonfler son programme. Une collaboratrice du comité de lecture insiste suffisamment pour qu’une rencontre soit organisée.

Marie Colombe parle de son projet pendant une vingtaine de minutes. Marion Mazauric finit par couper court : « Mais l’écriture, pour toi, c’est quoi ? » Marie Colombe se met à pleurer. L’éditrice tranche intérieurement : « Bon, ça, c’est sérieux. »

Un autre élément finit de piquer sa curiosité : Marie Desmeures, directrice éditoriale de Notabilia, manifeste elle aussi son intérêt pour Marie Colombe et lui laisse sa carte. Marion Mazauric le raconte avec le sourire : ça l’a « piquée ».

Elle emporte malgré tout le manuscrit dans le TGV. Mauvaise idée, plaisante-t-elle aujourd’hui. Car pour tenir une ligne éditoriale raisonnable, il existe une méthode imparable : ne surtout pas lire les textes que l’on n’avait pas prévu de publier. Dès qu’on les ouvre, les ennuis commencent. Celui-ci sera lu jusqu’au bout, puis publié.

Marion Mazauric explique avoir présenté au fil des années les rares premiers romans de la maison et avoir « beaucoup désiré » ce prix. Elle aime précisément qu’il repose sur « un jury de lecteurs », qu’elle décrit comme « débarrassé des relations de pouvoir et du petit monde de l’édition ».

Difficile, cette année, de trouver scénario plus conforme à l’esprit du prix : un texte envoyé sans recommandation, repéré par une lectrice, repoussé d’abord par l’éditrice elle-même, finalement ouvert dans un train, publié, puis récompensé quelques jours après sa sortie. Une chaîne de décisions minuscules dont chacune aurait pu s’arrêter là.

À LIRE - “C'est un roman rocambolesque pour qui aime être surpris

Pour Marie Colombe, le prix arrive au moment où tout commence à peine. La Fondation La Poste veut se distinguer le plus nettement des récompenses qui s’achèvent avec une photo, un chèque - de 2500 € pour le prix « Envoyé par La Poste » - et une coupe de champagne. Les anciens lauréats continuent d’être accompagnés dans des festivals, des rencontres, des lectures ou des projets d’adaptation. La bouteille à la mer a trouvé son éditeur. Reste maintenant le plus difficile : qu’elle trouve ses lecteurs.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

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Photo de groupe à l’issue de la remise du prix « Envoyé par La Poste » 2026, réunissant la lauréate Marie Colombe, les auteurs et autrices sélectionnés, les membres du jury ainsi que les représentants de la Fondation La Poste et du groupe La Poste.

Crédits photo : Marie Colombe, lauréate du prix « Envoyé par La Poste » 2026, reçoit son prix de 2500 €, entourée de Marie-Ange Debon, présidente-directrice générale du groupe La Poste, et d’Anne-Marie Jean, déléguée générale de la Fondation La Poste. ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Le Bruit du melon qui explose

Marie Colombe

Paru le 27/08/2026

400 pages

Au Diable Vauvert

22,00 €

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