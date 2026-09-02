Facturation électronique : “Aux petits, la traçabilité ; aux puissants, le brouillard administratif

La facture de trop pour les artisans du livre

La facture électronique est entrée en vigueur ce 1er septembre 2026. Présentée comme une simplification, elle impose pourtant aux indépendants le recours à des plateformes privées et organise une remontée très fine de leurs données. Pour des créateurs déjà précarisés par l’intelligence artificielle générative, cette nouvelle contrainte peut devenir la goutte de trop.

Ce 1er septembre, l’un de mes illustrateurs de prédilection m’a annoncé qu’il arrêtait tout. Il ne dessinera désormais plus que pour lui-même. Je tairai son nom : il ne m’appartient pas d’exposer davantage un artiste déjà éprouvé.

Nous avons longuement travaillé ensemble. Il a créé des couvertures et des illustrations intérieures pour mes livres. Il ne se contentait pas de les embellir : il en comprenait l’esprit et savait donner un visage à des mondes qui, jusque-là, n’existaient que dans mes mots. Je perds un collaborateur irremplaçable. Le monde du livre, lui, perd un professionnel de plus.

L’entrée en vigueur de la facturation électronique a été la goutte de trop. Et son renoncement, comme celui de dizaines d’autres, raconte quelque chose de notre époque : à force de demander toujours davantage à ceux qui possèdent le moins, on finit par les faire disparaître.

Rétablissons d’abord les faits. Depuis ce 1er septembre, toutes les entreprises françaises concernées doivent être capables de recevoir des factures électroniques. Seules les grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire doivent déjà en émettre. Pour les PME, les TPE et les micro-entreprises, l’obligation d’émission et de transmission des données débutera le 1er septembre 2027.

Les vertus annoncées ne sont pas imaginaires : automatiser le traitement des factures, réduire les erreurs et les tâches de saisie, faciliter à terme le préremplissage des déclarations de TVA et mieux lutter contre la fraude. Le Gouvernement évalue à 4,5 milliards € par an les gains de productivité attendus pour les PME encore tributaires des factures papier. Mais ce chiffre est une projection globale de l’administration, pas un bénéfice démontré pour le graphiste, l’artisan ou l’artiste-auteur qui émet quelques factures par mois.

Surtout, la « simplification » gouvernementale a une étrange géométrie. L’État a renoncé en octobre 2024 au portail public gratuit initialement prévu, jugé trop complexe et trop coûteux. Chaque entreprise doit désormais passer par une plateforme privée agréée. Certaines annoncent une offre de base gratuite ou peu coûteuse ; aucune solution publique universelle ne garantit pourtant à tous les indépendants un service durablement gratuit.

Autrement dit, l’État économise la construction de son propre outil et reporte sur les entreprises le soin de choisir un opérateur, d’apprendre son fonctionnement et, selon leurs besoins, de payer des options ou un abonnement. Ce n’est pas supprimer une contrainte : c’est la privatiser. Pour un grand groupe doté d’un service comptable, ce changement sera absorbé. Pour un créateur isolé, chaque nouvelle formalité prend sur le temps de création et sur un revenu déjà fragile.

La réforme donnera également à l’administration fiscale une connaissance beaucoup plus fine et rapide de l’activité économique : montants hors taxes, taux et montants de TVA, ainsi que certaines données d’encaissement, seront transmis automatiquement.

Sacré changement d’échelle. La facturation électronique n’est pas seulement un nouvel emballage numérique : elle devient un puissant instrument de connaissance automatisée de l’activité économique et de lutte contre la fraude fiscale.

Cette lutte est légitime. Mais cette transparence est plus facile à imposer à ceux dont la comptabilité tient sur quelques pages, sans direction fiscale ni armée de juristes.

Le contraste devient indécent lorsqu’on regarde vers le sommet. En 2025, une commission d’enquête du Sénat a évalué les aides publiques aux entreprises à au moins 211 milliards € en 2023. Elle a dénoncé un « défaut de données officielles incompréhensible » sans même pouvoir déterminer précisément la part reçue par les grandes entreprises. L’État s’organise donc pour connaître rapidement le montant d’une facture émise par un illustrateur, mais demeure incapable de présenter un décompte exhaustif et centralisé des milliards qu’il distribue au monde économique. Aux petits, la traçabilité ; aux puissants, le brouillard administratif.

Au sommet des patrimoines, l’angle mort demeure : une étude de l’Institut des politiques publiques a montré que le système fiscal cessait d’être progressif pour les milliardaires. En juin 2026, le Sénat parlait encore de « l’état d’ignorance avancée de la puissance publique » sur le patrimoine des ménages.

Pour les illustrateurs, cette charge arrive au pire moment. L’intelligence artificielle générative permet désormais de produire en quelques secondes des images dont le prix est sans commune mesure avec celui d’une création humaine. Des auteurs indépendants y ont recours faute de moyens ; des couvertures générées avec l’IA ont également été publiées par des maisons d’édition françaises. Le phénomène n’est donc ni marginal ni futuriste.

En 2024, une enquête de l’ADAGP et de la Société des gens de lettres menée auprès de 1614 artistes-auteurs révélait que 78 % des illustrateurs et auteurs de bande dessinée interrogés considéraient l’IA générative comme une menace pour leur activité. Tous domaines confondus, 16 % constataient déjà un effet négatif sur leur travail ou leurs revenus. Surtout, 87 % souhaitaient un label permettant d’identifier le degré d’utilisation de l’IA dans une création.

Je suis moi-même auteur indépendant. Je connais le prix d’une couverture et l’étroitesse d’un budget éditorial. Pourtant, je refuse de remplacer mes illustrateurs par une machine. Non parce que j’en aurais davantage les moyens que d’autres, mais parce qu’un livre n’est pas seulement un produit à fabriquer au coût le plus bas. Il est une chaîne de talents, de sensibilités et de confiance. L’illustrateur n’exécute pas une commande interchangeable : il interprète un univers et y engage une part de lui-même.

Les auteurs auraient d’ailleurs tort de se croire à l’abri. Des livres produits entièrement ou partiellement par des IA circulent déjà. La logique qui remplace aujourd’hui une illustration peut demain remplacer un traducteur, un correcteur, une voix, une musique ou un texte. À force d’économiser sur chaque créateur, nous finirons par tuer la création elle-même.

L’Union européenne a commencé à encadrer l’IA : les fournisseurs de modèles d’IA à usage général doivent notamment publier un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés pour leur entraînement ; certains contenus générés devront être marqués de manière détectable. C’est un début, mais insuffisant. Il faut rendre effectif le droit des artistes à s’opposer à l’utilisation de leurs œuvres, rendre ces résumés réellement exploitables, organiser leur rémunération lorsque leurs créations sont utilisées et instaurer, dans le livre, un label visible distinguant clairement la création humaine des images générées.

Il faut aussi corriger l’angle mort de la facturation électronique : garantir sans limite de durée un service de base gratuit aux micro-entreprises et aux artistes-auteurs, leur offrir un accompagnement humain et évaluer publiquement le coût réel de la réforme pour ceux qui émettent très peu de factures.

Enfin, nous, lecteurs, pouvons agir. Avant d’acheter un livre, cherchons le nom de l’illustratrice ou de l’illustrateur. Lorsqu’il n’apparaît pas, interrogeons l’éditeur ou l’auteur. Soutenons ceux qui jouent la transparence et continuent de rémunérer la création humaine.

Dans Le Seigneur des anneaux, Tolkien rappelle que les grandes œuvres sont parfois accomplies par de petites mains. À nous, donc, de regarder au bon endroit et de ne pas laisser disparaître celles et ceux qui donnent un visage à nos imaginaires.

Guilhem Méric, auteur de romans - DA & Producteur Harmonia Productions - Vice-Président de l'Association Abbaye St Félix de Montceau

Crédits photo : Guilhem Méric

Par Auteur invité

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