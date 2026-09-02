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Facturation électronique : “Aux petits, la traçabilité ; aux puissants, le brouillard administratif

La facturation électronique, entrée en vigueur le 1er septembre 2026, promet de simplifier la vie des entreprises. Pour Guilhem Méric, auteur indépendant, elle risque au contraire d’ajouter une contrainte de plus à des créateurs déjà fragilisés par la précarité économique et la concurrence de l’intelligence artificielle générative. Le départ d’un illustrateur avec lequel il travaillait interroge une réforme qui, selon lui, fait peser une part croissante de ses exigences sur les plus petites structures du monde du livre.

Le 02/09/2026 à 15:59 par Auteur invité

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Publié le :

02/09/2026 à 15:59

Auteur invité

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La facture de trop pour les artisans du livre

La facture électronique est entrée en vigueur ce 1er septembre 2026. Présentée comme une simplification, elle impose pourtant aux indépendants le recours à des plateformes privées et organise une remontée très fine de leurs données. Pour des créateurs déjà précarisés par l’intelligence artificielle générative, cette nouvelle contrainte peut devenir la goutte de trop.

Ce 1er septembre, l’un de mes illustrateurs de prédilection m’a annoncé qu’il arrêtait tout. Il ne dessinera désormais plus que pour lui-même. Je tairai son nom : il ne m’appartient pas d’exposer davantage un artiste déjà éprouvé.

Nous avons longuement travaillé ensemble. Il a créé des couvertures et des illustrations intérieures pour mes livres. Il ne se contentait pas de les embellir : il en comprenait l’esprit et savait donner un visage à des mondes qui, jusque-là, n’existaient que dans mes mots. Je perds un collaborateur irremplaçable. Le monde du livre, lui, perd un professionnel de plus.

L’entrée en vigueur de la facturation électronique a été la goutte de trop. Et son renoncement, comme celui de dizaines d’autres, raconte quelque chose de notre époque : à force de demander toujours davantage à ceux qui possèdent le moins, on finit par les faire disparaître.

Rétablissons d’abord les faits. Depuis ce 1er septembre, toutes les entreprises françaises concernées doivent être capables de recevoir des factures électroniques. Seules les grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire doivent déjà en émettre. Pour les PME, les TPE et les micro-entreprises, l’obligation d’émission et de transmission des données débutera le 1er septembre 2027.

Les vertus annoncées ne sont pas imaginaires : automatiser le traitement des factures, réduire les erreurs et les tâches de saisie, faciliter à terme le préremplissage des déclarations de TVA et mieux lutter contre la fraude. Le Gouvernement évalue à 4,5 milliards € par an les gains de productivité attendus pour les PME encore tributaires des factures papier. Mais ce chiffre est une projection globale de l’administration, pas un bénéfice démontré pour le graphiste, l’artisan ou l’artiste-auteur qui émet quelques factures par mois.

Surtout, la « simplification » gouvernementale a une étrange géométrie. L’État a renoncé en octobre 2024 au portail public gratuit initialement prévu, jugé trop complexe et trop coûteux. Chaque entreprise doit désormais passer par une plateforme privée agréée. Certaines annoncent une offre de base gratuite ou peu coûteuse ; aucune solution publique universelle ne garantit pourtant à tous les indépendants un service durablement gratuit.

Autrement dit, l’État économise la construction de son propre outil et reporte sur les entreprises le soin de choisir un opérateur, d’apprendre son fonctionnement et, selon leurs besoins, de payer des options ou un abonnement. Ce n’est pas supprimer une contrainte : c’est la privatiser. Pour un grand groupe doté d’un service comptable, ce changement sera absorbé. Pour un créateur isolé, chaque nouvelle formalité prend sur le temps de création et sur un revenu déjà fragile.

La réforme donnera également à l’administration fiscale une connaissance beaucoup plus fine et rapide de l’activité économique : montants hors taxes, taux et montants de TVA, ainsi que certaines données d’encaissement, seront transmis automatiquement.

Sacré changement d’échelle. La facturation électronique n’est pas seulement un nouvel emballage numérique : elle devient un puissant instrument de connaissance automatisée de l’activité économique et de lutte contre la fraude fiscale.

Cette lutte est légitime. Mais cette transparence est plus facile à imposer à ceux dont la comptabilité tient sur quelques pages, sans direction fiscale ni armée de juristes.

Le contraste devient indécent lorsqu’on regarde vers le sommet. En 2025, une commission d’enquête du Sénat a évalué les aides publiques aux entreprises à au moins 211 milliards € en 2023. Elle a dénoncé un « défaut de données officielles incompréhensible » sans même pouvoir déterminer précisément la part reçue par les grandes entreprises. L’État s’organise donc pour connaître rapidement le montant d’une facture émise par un illustrateur, mais demeure incapable de présenter un décompte exhaustif et centralisé des milliards qu’il distribue au monde économique. Aux petits, la traçabilité ; aux puissants, le brouillard administratif.

Au sommet des patrimoines, l’angle mort demeure : une étude de l’Institut des politiques publiques a montré que le système fiscal cessait d’être progressif pour les milliardaires. En juin 2026, le Sénat parlait encore de « l’état d’ignorance avancée de la puissance publique » sur le patrimoine des ménages.

Pour les illustrateurs, cette charge arrive au pire moment. L’intelligence artificielle générative permet désormais de produire en quelques secondes des images dont le prix est sans commune mesure avec celui d’une création humaine. Des auteurs indépendants y ont recours faute de moyens ; des couvertures générées avec l’IA ont également été publiées par des maisons d’édition françaises. Le phénomène n’est donc ni marginal ni futuriste.

En 2024, une enquête de l’ADAGP et de la Société des gens de lettres menée auprès de 1614 artistes-auteurs révélait que 78 % des illustrateurs et auteurs de bande dessinée interrogés considéraient l’IA générative comme une menace pour leur activité. Tous domaines confondus, 16 % constataient déjà un effet négatif sur leur travail ou leurs revenus. Surtout, 87 % souhaitaient un label permettant d’identifier le degré d’utilisation de l’IA dans une création.

Je suis moi-même auteur indépendant. Je connais le prix d’une couverture et l’étroitesse d’un budget éditorial. Pourtant, je refuse de remplacer mes illustrateurs par une machine. Non parce que j’en aurais davantage les moyens que d’autres, mais parce qu’un livre n’est pas seulement un produit à fabriquer au coût le plus bas. Il est une chaîne de talents, de sensibilités et de confiance. L’illustrateur n’exécute pas une commande interchangeable : il interprète un univers et y engage une part de lui-même.

Les auteurs auraient d’ailleurs tort de se croire à l’abri. Des livres produits entièrement ou partiellement par des IA circulent déjà. La logique qui remplace aujourd’hui une illustration peut demain remplacer un traducteur, un correcteur, une voix, une musique ou un texte. À force d’économiser sur chaque créateur, nous finirons par tuer la création elle-même.

L’Union européenne a commencé à encadrer l’IA : les fournisseurs de modèles d’IA à usage général doivent notamment publier un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés pour leur entraînement ; certains contenus générés devront être marqués de manière détectable. C’est un début, mais insuffisant. Il faut rendre effectif le droit des artistes à s’opposer à l’utilisation de leurs œuvres, rendre ces résumés réellement exploitables, organiser leur rémunération lorsque leurs créations sont utilisées et instaurer, dans le livre, un label visible distinguant clairement la création humaine des images générées.

Il faut aussi corriger l’angle mort de la facturation électronique : garantir sans limite de durée un service de base gratuit aux micro-entreprises et aux artistes-auteurs, leur offrir un accompagnement humain et évaluer publiquement le coût réel de la réforme pour ceux qui émettent très peu de factures.

Enfin, nous, lecteurs, pouvons agir. Avant d’acheter un livre, cherchons le nom de l’illustratrice ou de l’illustrateur. Lorsqu’il n’apparaît pas, interrogeons l’éditeur ou l’auteur. Soutenons ceux qui jouent la transparence et continuent de rémunérer la création humaine.

Dans Le Seigneur des anneaux, Tolkien rappelle que les grandes œuvres sont parfois accomplies par de petites mains. À nous, donc, de regarder au bon endroit et de ne pas laisser disparaître celles et ceux qui donnent un visage à nos imaginaires.

Guilhem Méric, auteur de romans - DA & Producteur Harmonia Productions - Vice-Président de l'Association Abbaye St Félix de Montceau

Crédits photo : Guilhem Méric

 
 
 

Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com

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Voilà des semaines et des mois, des années bientôt qu'elle trône au sommet des meilleures ventes, au point qu'on ne sache plus trop comment s'en dépatouiller... Un peu comme dans ses livres : Freida McFadden connaît la fin avant de commencer. Le retournement vient d’abord et le roman s’organise en fonction. Indices, fausses pistes, silences, informations données trop tôt pour être comprises : tout permet au lecteur de voir après coup ce qu’il n’avait pas vu venir. Mais comment ?

29/08/2026, 10:00

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Neuf mois plus tard : 80 livres à lire avant l’arrivée du bébé

Après neuf mois de silence, Elsa donne enfin de ses nouvelles. Et il s’en est passé, des choses : une grossesse, une année cabossée, des bibliothèques à trier, une pile à lire toujours bien garnie et une tentative très sérieuse de remplacer le doomscrolling par 100 pages quotidiennes. Avec, au passage, trois lectures qu’elle avait laissées dormir beaucoup trop longtemps.
 
 
 

29/08/2026, 09:00

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Six livres créent une application de rencontre pour éviter de finir seuls en rayon

On a longtemps cru qu’un livre abandonné sur une table de librairie souffrait en silence. Erreur. Il regarde les autres partir. Le prix littéraire avec son lecteur pressé, la romance dans un tote bag, le polar sous le bras de quelqu’un qui assure « ne lire que du vrai ». Lui reste là, tranche vers le public, à feindre l’indifférence.

29/08/2026, 08:00

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Après Perec, Queneau et Calvino : l’Oulipo peut-il encore surprendre ?

Le 5 mai 2026, jour de naissance de Karl Marx, Clémentine Mélois a dû mourir pour obtenir le droit de démissionner. À 18h16 exactement, au café L’Arrêt, anciennement L’Espérance, dans le VIIe arrondissement de Paris, l’écrivaine et plasticienne a retrouvé, selon sa propre formule, sa « liberté de manœuvre pour l’éternité ».

28/08/2026, 17:22

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Livre sur les quais 2026 : se renouveler sans rompre le fil

Pour sa 17e édition, Le Livre sur les quais cherche à renouveler ses formes sans perdre ce qui fait son identité. À Morges, Adélaïde Fabre défend un festival plus participatif, ouvert aux autres arts et aux nouveaux publics, mais toujours construit autour de la rencontre et de la transmission.

27/08/2026, 16:45

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Henri-Frédéric Amiel, écrivain d’une “vie manquée” devenue monument littéraire

Douze tomes, 16.900 pages… Publié en intégralité par L’Âge d’Homme entre 1976 et 1994, le Journal intime d’Henri-Frédéric Amiel (1821-1881), aujourd’hui revendu fort cher sur le marché de l’occasion, demeure peu lu, du moins en intégralité. Agrégée, docteure ès lettres, Géraldine Sauquet a, en quelque sorte, débroussaillé l’épais maquis de ce texte total, récit intime de quatre décennies, histoire de la vie quelque peu terne d’un professeur genevois, extrêmement cultivé, séduisant physiquement, mais miné par une timidité et une aboulie pathologiques. Par Étienne Ruhaud.

26/08/2026, 18:22

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Quand le format vertical bouscule l’écriture des séries

Pensées pour être regardées sur un smartphone, les fictions verticales ne se cantonnent plus aux productions amateurs des réseaux sociaux. France Télévisions et Arte investissent désormais ce terrain, où la brièveté impose ses propres règles : installer une situation immédiatement, caractériser un personnage en quelques secondes, concentrer les dialogues et maintenir le récit sous tension. Une autre manière d’écrire la fiction ?

25/08/2026, 11:11

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Du marathon au bain glacé : ce que notre culte de la performance dit de nous

Marathons, bains glacés, yoga, sommeil surveillé, alimentation contrôlée : et si nos disciplines du corps avaient pris la place des anciens rituels ? Dans cette « Petite anthropologie du Dépassement », Salim Rzin observe comment la quête de performance, de purification et de maîtrise transforme le corps en refuge, en temple et en territoire moral, jusqu’à faire surgir la figure du « nano-démon », menace intérieure qu’il faudrait maintenir en sommeil.

25/08/2026, 09:09

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Anxiété de la rentrée : pourquoi le retour au travail peut être si difficile

Pourquoi le retour au travail suffit-il parfois à faire ressurgir stress, ruminations et boule au ventre, avant même d’avoir rouvert sa boîte mail ? Après les vacances, le changement de rythme, les contraintes et l’anticipation peuvent réactiver l’anxiété, sans forcément révéler un rejet de son métier. Dans L’Anxiété dédramatisée (Piktos Poche), Mélissa Manacorda propose de comprendre ces mécanismes et livre des pistes concrètes pour reprendre sans laisser l’angoisse occuper toute la place.

25/08/2026, 09:05

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Six romans recalés à l’aéroport pour excédent de bagage... émotionnel

Les compagnies aériennes sont formelles : au-delà de 23 kilos, il faut payer un supplément. La littérature, beaucoup moins regardante, autorise ses personnages à embarquer avec une enfance traumatique, trois générations de non-dits, un père mort, plusieurs amours compliquées et parfois une résurrection complète. Au retour des vacances, il était temps que quelqu’un contrôle tout cela.

22/08/2026, 11:05

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La bienveillance, “complément idéal d’un monde de plus en plus brutal”

Il fallait bien que quelqu’un finisse par manquer de bienveillance envers la bienveillance. Le psychanalyste Jean-Charles Bettan s’y risque ici, en prenant au sérieux ce que nos précautions, nos bons sentiments et notre vocabulaire soigneusement capitonné disent de notre rapport au conflit. Une humeur volontairement piquante, où la politesse des mots se retrouve priée de s’allonger sur le divan.

22/08/2026, 10:05

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Voyageuses en Orient : entre émancipation et clichés

Si Flaubert, Chateaubriand ou Nerval ont construit l’Orient rêvé du XIXe siècle, des écrivaines-voyageuses en ont, elles, franchi les portes closes. De Lady Montagu à Isabelle Eberhardt, elles ont observé l’intimité des harems et la vie des tribus. Mais ce regard « de l’intérieur » les a-t-il vraiment affranchies des clichés orientalistes ? Récit d’une émancipation littéraire aux mille contradictions. Par Amel Aït-Hamouda.

19/08/2026, 18:18

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Journée mondiale du moustique : les insectes réclament des dommages et intérêts à la littérature

Ce 20 août, Journée mondiale du moustique, les insectes ont déposé une plainte collective contre plusieurs siècles de littérature. Motifs : diffamation, séquestration, exploitation et atteinte répétée à la dignité des arthropodes. Cinq livres comparaissent. Les fourmis se constituent partie civile, les papillons demandent réparation et Gregor Samsa exige qu’on cesse enfin de l’appeler cafard. L’audience promet d’être piquante. (ceci est une fiction, hein...)

19/08/2026, 14:46

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Gestion contestée et conflit familial : un été au tribunal pour l'Harmattan

Exclusif - La gestion des Éditions L'Harmattan, dirigées depuis 2010 par Xavier Pryen, est vivement contestée depuis quelques années, tandis qu'un conflit familial se joue en arrière-plan : Denis Pryen, cofondateur du groupe, estime que son neveu a engagé le « démantèlement » de ce dernier. Deux décisions de justice, rendues cet été, se sont révélées favorables au cofondateur de L'Harmattan.

19/08/2026, 09:09

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Babel Indoor : quand les temples deviennent des livres de pierre

Que devient un lieu sacré lorsque la prière s’efface mais que la verticalité demeure ? Psychanalyste et ethno-clinicien, Salim Rzin lit les églises devenues salles d’escalade, hôtels ou espaces de passage comme autant de livres de pierre réécrits par les corps. Dans ce texte, il interroge ces architectures comme des palimpsestes : les usages changent, mais quelque chose de leurs anciens récits continue de s’écrire.

18/08/2026, 18:18

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“Ma mère est partie en Espagne” : Lavinia Braniște écrit l’exil ordinaire

Le 21 août paraît aux éditions des Syrtes le roman Camping de Lavinia Braniște, traduit du roumain par Sylvain Audet-Găinar. Un roman sur l’exil ordinaire et des vies en transit. Dialogue avec son éditrice, Olimpia Verger.

17/08/2026, 17:51

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“Les richesses du sol africain l’ont carrément appauvri”

Elvis Ntambua Mampuele, romancier, lauréat du Prix Senghor du public du premier roman : « La culture ne met pas fin à une guerre, mais elle peut aider une société à guérir, à se rassembler et à préparer les conditions d’une paix durable » Par Karim El Haddady.

14/08/2026, 16:15

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Sur les traces de Pierre Loti dans l’Istanbul qu’il aimait

Il existe, entre certaines âmes et certains rivages, une affinité qui tient moins du hasard que d'une secrète géographie du cœur. Celle de Pierre Loti avec Istanbul fut de cette nature : une reconnaissance sans raison, un coup de foudre qui précède l'amour ; une vérité intime que l’écrivain passera sa vie à explorer, à célébrer et à défendre, jusqu’à en faire le pivot secret de son œuvre et de son existence. Par Amel Aït-Hamouda.

13/08/2026, 15:45

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Quand Carl Jung descendait dans ses propres ténèbres

Manuscrit médiéval au siècle de l’acier et du béton, Le Livre rouge est une anomalie. Un Carl Jung en crise y confia visions, dialogues intérieurs, peintures et mythes, prélude à ses concepts les plus importants. Allons à la découverte de cet objet fascinant, où un homme tente de donner une forme à ce qui, sans elle, risquait de le posséder.

12/08/2026, 18:08

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Un devoir rendu suffit-il encore à prouver qu’on l’a écrit ?

Au Danemark, le gouvernement répond à la triche par IA en déplaçant la preuve : les examens rédigés à domicile devront être défendus oralement, tandis que surveillance et travaux sous contrôle seront renforcés. Une mesure scolaire qui réveille une vieille question littéraire : signer suffit-il à être l’auteur, ou faut-il encore pouvoir répondre personnellement de ce qui est écrit ?

 

10/08/2026, 07:30

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Et si la nouvelle censure culturelle était celle qu’on ne voit plus ?

Une œuvre interdite, une exposition vandalisée, un concert annulé : la censure possède encore des images faciles à reconnaître. Le Rapport annuel 2025 pour la liberté de création du ministère de la Culture décrit pourtant un déplacement plus discret. Projets modifiés avant la polémique, programmation ajustée par anticipation, financement devenu levier, décisions administratives difficiles à qualifier : l’atteinte la plus efficace pourrait être celle qui évite d’avoir à se montrer.

08/08/2026, 13:36

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Des groupes anti-liberté d’expression identifiés et suivis par le renseignement

Le Rapport annuel 2025 pour la liberté de création contient une drôle de discrétion. Plusieurs « groupements formellement constitués », à l’origine d’actions organisées contre des acteurs culturels, seraient « pour la plupart identifiés par les services de renseignement territorial ». Voilà pour ce que l’État sait. Pour savoir qui ils sont, en revanche, le lecteur repassera : ni noms, ni nombre précis, ni famille politique ou religieuse. Le renseignement est là. L’information, beaucoup moins.

08/08/2026, 13:25

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Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France

Entre mars 2025 et mars 2026, le ministère de la Culture a recensé 76 incidents affectant les libertés de création, correspondant à 91 mécanismes d’atteinte. Douze situations sont explicitement rattachées au livre : six pour « livre et lecture publique », six pour les librairies. Acquisitions sous pression, ouvrages détruits, rencontres déprogrammées, vitrines attaquées ou mesures de saisie : le premier bilan annuel montre surtout ce qui demeure difficile à compter. 

08/08/2026, 12:19

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Comment la souffrance a forgé le jeune Antonin Artaud

De 1915 à 1919, Antonin Artaud passe de cliniques en stations thermales, de Marseille à Neuchâtel, dans une tentative presque continue d’apaiser des troubles nerveux qui marqueront durablement son existence. Ilios Chailly reconstitue cette « géographie de la souffrance » à partir d’archives, de sources médicales et de documents parfois inédits, et montre combien ces années de cures, de diagnostics et de traitements ont participé à façonner l’homme, l’artiste et la pensée d’Artaud.

07/08/2026, 16:20

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Lunettes connectées : comment encore rester hors champ ?

En Australie, la commissaire à la vie privée Carly Kind s’interroge sur la nécessité de nouvelles règles face aux lunettes connectées. En France, la CNIL redoute déjà une surveillance mobile et presque invisible. Mais ces mêmes appareils peuvent accroître l’autonomie des personnes aveugles ou malvoyantes. De Robbe-Grillet à Samanta Schweblin, les livres posent alors la vraie question : peut-on encore choisir de rester hors champ ?

07/08/2026, 15:51

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Du papier au numérique, la révolution qui bouleverse le manga japonais

Le Weekly Shonen Jump, berceau de Dragon Ball, One Piece ou Naruto, est tombé à un plus bas historique depuis 1971 : son tirage moyen n’était plus que de 985.000 exemplaires entre avril et juin 2026. C’est la première fois en 55 ans que la revue repasse sous le seuil symbolique du million d’exemplaires. Plus qu’un simple mauvais chiffre, ce recul illustre l’effacement progressif d’un modèle longtemps central au Japon : celui du grand magazine imprimé de prépublication.

07/08/2026, 15:45

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L’AFDAS suspend les formations pour artistes-auteurs centrées sur l’IA

L’AFDAS a instauré un moratoire sur le financement des formations principalement consacrées à l’intelligence artificielle générative. Limitée au fonds de formation des artistes-auteurs, la mesure s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2026. Les enseignements professionnels dans lesquels ces outils n’interviennent qu’à titre secondaire restent éligibles.

06/08/2026, 10:06

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Les premières traductions françaises de L’Odyssée : une odyssée littéraire

On parle beaucoup de la sortie du film de Christopher Nolan. Mais quelles sont les premières éditions françaises de ce poème épique ? Publiée en 1716, la plus célèbre est la traduction en prose de la philologue Anne Dacier, qui sert de base à une autre traduction en vers suivie d’une polémique entre les deux traducteurs se terminant par un bon repas. La traductrice d’Homère sera plus tard immortalisée dans le comics américain Wonder Woman.

06/08/2026, 10:02

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À Ceuta, 72 000 migrants et des vies laissées hors compte

À Ceuta, Madrid estime que 72 000 personnes ont franchi la frontière et que 70 000 sont reparties ou ont été reconduites. Le bilan humain reste disputé, tandis qu’environ un millier de mineurs non accompagnés demeurent dans l’enclave et que des familles cherchent leurs proches. Sept récits, romans, albums et essais rouvrent ce que les mots « flux », « retour » et « sécurisation » voudraient déjà refermer.

05/08/2026, 17:34

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“Face à des mégafeux incontrôlables, la Grèce n’en finit plus“

Tout brûle en Grèce, pas seulement la nature éprouvée par la sécheresse et l’incivilité de ses habitants, elle brûle parce que la police est corrompue, l’environnement est bafoué et les hommes politiques sont malhonnêtes. Et pourtant, la Grèce est un pays attachant, plein de ressources et de bonnes volontés. Cependant, la sincérité n’est pas un gage suffisant d’honnêteté, Nikos Nikolopoulos le démontre au fil de ce polar passionnant, efficace dans lequel s’entremêlent plusieurs histoires, passées ou récentes, qui finissent toujours par converger vers un drame.

04/08/2026, 15:33

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Lipœdème : “Aucun régime ni aucun sport ne le fera disparaître“

Comment expliquer qu’une maladie touchant des centaines de milliers de femmes demeure si souvent confondue avec un simple surpoids ? « Il faut perdre du poids » : c’est probablement la réponse que les patientes atteintes de lipœdème entendent le plus souvent. Et pourtant… aucun régime ni aucune activité sportive ne suffisent à faire disparaître cette pathologie chronique. Dans Le Guide complet du lipœdème (éditions Dangles), Manon Chavaudrey entend briser l’invisibilité qui entoure encore la maladie et donner aux femmes les moyens de mieux comprendre leur corps.

04/08/2026, 14:59

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