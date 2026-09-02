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Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire

Exclusif - Un manuscrit de professeur refusé chez Gallimard, le roman d'un ex-professeur publié trois ans plus tard par la maison et de l'un à l'autre ouvrage des scènes, motifs et références parfois voisins. La comparaison de Grand Poisson, de Fabrice Sanchez (Plon, août 2025), avec La solitude des professeurs est infinie, de Yannick Haenel (Gallimard, août 2026), ne révèle pas de contrefaçon, mais soulève quelques sourcils.

Le 02/09/2026 à 17:01 par Nicolas Gary

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Publié le :

02/09/2026 à 17:01

Nicolas Gary

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ActuaLitté

Publié par Plon le 21 août 2025, Grand Poisson suit un professeur de français débutant au lycée Célestin-Pharamont. Confronté à une classe de seconde difficile et à une tutrice de plus en plus autoritaire, il voit peu à peu le réalisme scolaire basculer vers le fantastique et la satire.

Paru chez Gallimard le 20 août 2026, La solitude des professeurs est infinie retrouve Jean Deichel, alter ego romanesque de Yannick Haenel. À 22 ans, le jeune professeur fait son stage dans un collège de banlieue, presque sans formation. Trente ans plus tard, il revient sur ses années d’enseignement, entre salles de classe, amours, voyages, littérature et sacré.

De l’un à l’autre, un air de famille, celle de l’éducation nationale et des salles de classe. Aucune pièce consultée n’établit que Yannick Haenel ait lu le texte de Fabrice Sanchez. Pourtant, ce dernier aura longuement échangé avec un éditeur de la maison, Victor Depardieu, lequel aura opéré un véritable travail éditorial, jusqu’à une version intitulée V3, remise en janvier, et jamais rendue publique. 

Mais une question demeure : quel chemin ce document de travail de Grand Poisson a-t-il suivi après avoir été donnée « pour lecture dans la maison » ? Et ce, avant de recevoir une fin de non-recevoir. 

Contacté, Yannick Haenel nous affirme n’avoir eu connaissance ni du manuscrit V3 ni du livre publié. Victor Depardieu, qui avait lu et commenté Grand Poisson, abonde. À la date de publication, ni Victor Depardieu ni Karina Hocine, présentée par Yannick Haenel comme l’éditrice de son roman, n’avaient pas répondu aux questions complémentaires d’ActuaLitté. L’enquête porte donc sur ce qui peut être vérifié : des textes, une chronologie et un parcours.

L’examen porte sur trois documents : la V3 de Grand Poisson, envoyée à Victor Depardieu le 4 janvier 2024 ; le bon à tirer, ou BAT, du livre publié par Plon ; enfin le service de presse numérique du roman de Yannick Haenel. Ce PDF n’offrant pas de pagination exploitable, les numéros de pages du tableau initial ont été abandonnés. Les passages ont été retrouvés par leur contexte et leurs formulations.

Deux controverses antérieures sur l’usage des sources

Avant le présent dossier, deux controverses publiques, de nature différente, ont porté sur l’usage de sources ou sur des emprunts allégués dans des livres de Yannick Haenel. En octobre 2007, Alina Reyes l’a accusé dans Le Nouvel Obs de multiples « emprunts à son imaginaire » dans Cercle, visant notamment La Chasse amoureuse et Forêt profonde.

Elle a également laissé entendre que des manuscrits refusés par Gallimard auraient pu lui être transmis. Yannick Haenel a contesté ces affirmations, déclarant n’avoir lu que quelques pages d’un livre reçu en 2005 et qualifiant l’insinuation relative aux manuscrits de « calomnie ». Porté devant la justice, le différend s’est achevé en sa faveur : selon le compte rendu publié en février 2010 par Le Nouvel Obs, le jugement a conclu que Cercle « ne constitue pas une contrefaçon des œuvres d’Alina Reyes ».

Une seconde controverse a éclaté en janvier 2010 autour de Jan Karski. Claude Lanzmann reprochait au premier chapitre du roman de citer, sans son autorisation, de longs passages de l’entretien avec le résistant polonais filmé pour Shoah. Il parlait de « parasitage » et estimait que « le mot de plagiat conviendrait aussi bien » ; ses critiques visaient également la partie fictionnelle, qu’il qualifiait de « falsification de l’Histoire ».

Dans le même débat, l’historienne Annette Wieviorka a parlé de « régression historiographique », contestant notamment le traitement de la responsabilité des Alliés et de l’antisémitisme polonais. Comme le rapportait alors Le Monde, Yannick Haenel a répondu en revendiquant la liberté de création du romancier et l'affaire en est restée là. Si ces épisodes n'éclairent en rien le cas de Grand Poisson – pas plus qu'ils n'établissent un comportement récurrent – leur rappel contextualise strictement un débat déjà public sur l’usage des sources et, dans le premier cas, sur la circulation alléguée de manuscrits refusés.

Une méthode de comparaison documentée

Après lecture humaine de ces trois textes, un sentiment de déjà-vu s’installe : nous avons donc interrogé des outils IA de détection sur de possibles ressemblances entre les versions numériques des deux ouvrages sans qu’ils ne relèvent de copier-coller manifeste. Puis nous avons ajouté à cette étude de comparaison la version de travail (appelée V3), fruit des modifications que Fabrice Sanchez avait apportées à la demande de Victor Depardieu.

Pour compenser ce biais possible, une seconde sollicitation de l’IA a recherché écarts, faux positifs, motifs usuels, antécédents publics et explications concurrentes. L’outil n’a conclu ni à une contrefaçon ni à un accès. Les passages cités ont été retrouvés dans les PDF ; les résultats qui ne résistaient pas à la relecture ont été écartés ou rétrogradés. Le décompte aboutissait alors à 13 rapprochements dits « significatifs », soit une combinaison de détails ou de fonctions narratives similaires. Mais lesquelles ?

Une classe chahute, un débutant perd pied, un collègue craque, les couloirs deviennent hostiles et la salle des professeurs recueille les confidences. Rien de tout cela n’appartient à un seul livre et pour cause.

Un répertoire commun aux récits scolaires

Dans Entre les murs, de François Bégaudeau, l’année va de la classe aux conseils et à la salle des professeurs ; Les Cahiers pédagogiques y voient des adultes « déboussolés ». Mara Goyet énumère cantine, jargon, guerres et martyrs dans Collèges de France. Le Grand Secours, de Thomas B. Reverdy, concentre une journée de tension et de violence dans un lycée de Bondy.

Ce corpus exploratoire n’est pas statistique. Il montre que l’épreuve imposée par une classe, les pleurs, le désarroi, les bagarres, la cantine, l’inspection ou la peur de perdre son autorité forment un répertoire partagé. Les toilettes comme refuge peuvent aussi relever d’une expérience ordinaire. Séparées, ces scènes renseignent d’abord le genre des deux romans.

L’analyse devient plus informative lorsqu’elle porte sur l’agencement de plusieurs éléments, leur fonction narrative et les différences entre la V3 et le livre imprimé.

Une scène comparable dans les deux romans

Dans la V3 de Grand Poisson, trois épisodes sont disséminés dans le récit. Le narrateur entend derrière une porte un bruit de ruine, ouvre et découvre une salle vide. Christophe, professeur de mathématiques dans la salle contiguë, est poussé aux larmes par des élèves qui se sont lancé le défi de faire pleurer un homme, puis quitte l’établissement. Plus loin, une remplaçante au prénom incertain se cache derrière des cartons pour échapper à une classe de seconde ; elle disparaît à son tour, laissant veste et clés au lycée.

Chez Yannick Haenel, un seul épisode rassemble plusieurs de ces fonctions. Un fracas éclate dans le préfabriqué voisin ; Jean Deichel, observé par ses élèves, y trouve une salle dévastée et une jeune professeure de musique en larmes, cachée sous un bureau brisé. Personne ne connaît son nom. Blessée, elle est prise en charge, hospitalisée, puis démissionne.

Les différences sont substantielles : le vide fantastique devient destruction matérielle, le professeur de mathématiques une professeure de musique, les cartons un bureau ; le défi n’est pas formulé de la sorte dans La Solitude. Le BAT conserve en outre Beaulieu, autre professeur persécuté par ses élèves, qui part en arrêt et ne revient pas avant la fin de l’année. Le thème d’un enseignant malmené qui disparaît était donc public depuis août 2025.

Les écarts entre la V3 et le BAT

Reste dans la V3 une combinaison plus resserrée : salle voisine, bruit d’effondrement, adulte caché, pleurs, identité incertaine et disparition professionnelle. Son voisinage avec l’épisode de Yannick Haenel appelle un examen de genèse ; il ne permet pas d’en déduire une source. Fabrice Sanchez affirme que les toilettes-refuge, Christophe et la remplaçante figuraient dès sa V1 de juillet 2023. Faute de fichier natif daté examiné, ce point repose sur son témoignage ; leur présence dans la V3 est vérifiable.

Le différentiel V3/BAT empêche les raccourcis. Le professeur caché dans les toilettes est propre à la V3, mais le BAT conserve une élève « planquée aux toilettes » : seule la fonction change. La clé subsiste aussi dans le BAT : elle « s’insère mal », quand la V3 disait qu’elle « ne s’insère pas » sous le regard des élèves. Chez Yannick Haenel, elle n’entre pas et la classe observe le stagiaire. C’est une variante plus proche de la V3, non un détail inédit. 

Le principal cas différentiel concerne une séquence absente du BAT. Dans la V3, une femme enfermée de nuit se dissimule derrière une armoire ; par un petit hublot, elle guette une ombre susceptible de devenir regard ou sourire tandis que la tempête frappe la vitre. Chez Yannick Haenel, un orage traverse le collège ; le narrateur, collé à un hublot, croise une femme dont le visage lui échappe, enveloppée d’ombre, avant l’apparition d’une lumière rouge. Ailleurs, l’orage change les fenêtres rondes en hublots et la chambre en Arche pendant le Déluge.

Antériorités et limites de la comparaison

Fabrice Sanchez présente cette séquence comme un ajout de la V3 né « en partie » de conversations avec Victor Depardieu, qui, selon lui, appréciait particulièrement le versant fantastique du roman. Or, dans un texte consacré à Moby Dick en 2018, Yannick Haenel associait déjà hublot, arche de Noé, labyrinthe et monde antédiluvien.

L’antécédent de 2018 retire toute valeur probante au hublot ou au Déluge — pris isolément. La réunion, dans un décor scolaire, de l’orage, du hublot, de l’ombre, d’une femme au visage invisible et d’une lueur demeure cependant un parallèle composite. Avec cette réserve : la chronologie publique disponible ne permet pas de dater sa formation dans le roman qui sort pour cette rentrée littéraire 2026.

Les autres éléments propres à la V3 sont moins distinctifs : mal de ventre formulé plus crûment, silhouette reconnue sans visage, vide ou caverne sous les pieds, faute ancienne que l’institution semblerait faire payer. Moby Dick apparaît également dans une liste ensuite retranchée. Les antécédents publics de Yannick Haenel obligent ici à la prudence : la proximité ne saurait être convertie en indice d’accès. 

Le noyau publié : des motifs de valeur inégale

Les éléments conservés dans le BAT étaient publics après le 21 août 2025. On retrouve, avec quelques écarts : buffet de cantine, couteau associé à un trouble psychique, tutrice présente lors d’une inspection défavorable, tableau souillé, établissement-aquarium ou vivarium, refus de sourire, couloirs-labyrinthe, ancien incident grave seulement évoqué, regard perdu, enseignant hagard et cours vécu comme noyade ou bataille.

S’ajoutent insomnie, médicaments, alcool, mal de ventre, abîme, sacrifice, flottement, hostilité, emploi du temps-sanction, copies inépuisables, bagarres, peur des lunettes cassées ou d’être suivi, critique de la « bienveillance », thèse comme issue et fuite vers la mer ou l’Italie. Ce relevé donne son ampleur au dossier, non une valeur identique à chaque entrée : beaucoup appartiennent au récit de l’épuisement professionnel.

Certains motifs sont publiquement attestés chez Yannick Haenel avant la V3. Le 9 août 2023, il conseillait déjà de ne pas sourire sous peine de se faire « bouffer ». Cette publication ne date pas la rédaction du passage, mais exclut de rattacher ce motif à la V3 de janvier 2024. Le mot « fantôme » ou son pluriel apparaît à cinq reprises dans la V3, autant dans le BAT et quatre fois chez Yannick Haenel. Les situations ne se superposent pas exactement, mais les trois textes associent cette image au lycée, à ses disparus ou à des enseignants épuisés, devenus les ombres d’eux-mêmes.

Le mot « spectres », présent une fois dans la V3 au sein d’un passage poétique cité, n’a toutefois pas d’équivalent littéral dans les deux livres publiés. Un parallèle médicamenteux se retrouve également attesté. La V3 évoque des « cachets roses » prescrits au professeur, devenus bleus dans le BAT, ainsi qu’un sommeil profond provoqué par les pilules. Dans le texte de Yannick Haenel, un médecin prescrit des anxiolytiques au narrateur surmené ; celui-ci passe plusieurs jours au lit, « assommé par les cachets ».

La couleur diffère et aucun copier-coller n’apparaît, mais le mot, la prescription et la fonction narrative se rejoignent. Ces deux ensembles doivent donc être classés parmi les correspondances corroborées et cumulatives, non parmi les éléments non confirmés.

Les références littéraires communes

Deux professeurs de lettres citant des classiques, quoi de plus naturel ? Mais la concentration de références identiques méritait bien un examen, sans effacer les différences d’œuvres ni les fidélités anciennes de Yannick Haenel.

Baudelaire fournit l’écho le plus précis : Grand Poisson fait lire « Je suis comme le roi d’un pays pluvieux », dans Spleen III ; Yannick Haenel choisit « Quand le ciel bas et lourd… », dans Spleen IV. Deux poèmes contigus, non le même texte. Molière, Proust et Racine apparaissent dans des emplois canoniques distincts. Pascal, Corneille et Balzac sortent de la liste : les occurrences ne sont pas équivalentes chez le romancier de Gallimard.

Fabrice Sanchez évoque la vie de Rousseau ; quand son confrère lit Les Rêveries du promeneur solitaire, associées aux Filles du feu de Nerval. En classe, dans Grand Poisson, les élèves font une dictée tirée des Rêveries du promeneur solitaire. La V3 cite Moby Dick ; des romans de Bernanos différents de celui retenu par Yannick Haenel ; Les Démons de Dostoïevski, contre L’Idiot et Mychkine ; Le Manifeste du parti communiste, quand Marx inspire le nom du chien Lumpen ; La Grande Beune, tandis que Deichel enseigne Pierre Michon. Même auteur ou univers, jamais même emploi.

Des références documentées avant la V3

Yannick Haenel rapprochait déjà son jeune professeur de Mychkine dans un entretien de 2013 ; son attachement à Moby Dick est ancien. Dans la V3, le professeur demande le vrai nom de Stendhal ; le BAT remplace l’écrivain par George Sand. Yannick Haenel cite Stendhal et expliquait en avril 2024 avoir affiché une de ses devises au-dessus de son lit. Postérieur à la V3, l’article ne date pas cet usage, mais documente l’affinité.

Le réseau biblique est lui aussi partiellement commun : Déluge, Isaïe, Jonas, Ézéchiel, anges, épées et feu chez Fabrice Sanchez ; Déluge biblique et coranique, Noé, Arche et épée qui flamboie chez Yannick Haenel : là encore, la référence commune apparaît. Enfin, Alain Finkielkraut n’est nommé dans aucun des deux romans, mais tous deux rapprochent, sur un mode satirique, « territoires » ou « lycées perdus de la République », déclin scolaire, critique de la bienveillance et nostalgie autoritaire. 

Le fait à retenir n’est donc pas que deux livres possèdent Baudelaire, Rousseau ou Dostoïevski. C’est qu’ils concentrent une bibliothèque commune jusque dans des textes voisins ou des variantes, en même temps qu’ils partagent une série de situations scolaires. Une densité qui nourrit une interrogation critique, sans démontrer d’emprunts.

La genèse revendiquée par Yannick Haenel

Sollicité par ActuaLitté, l’écrivain répond n’avoir « jamais eu connaissance du manuscrit de Fabrice Sanchez » et ne pas avoir lu son livre. Il assure d’ailleurs que la matière de son roman provient entièrement de ses dix-sept années de son « expérience professionnelle : j’ai exercé le métier de professeur de français pendant dix-sept ans, dans des collèges et lycées, de 1990 à 2007; et toute la matière de mon livre provient de cette période. J’ai commencé à l’écrire dès la mort de Samuel Paty en octobre 2020 : des textes publiés dans Charlie Hebdo en témoignent ».

De fait, dans Charlie Hebdo, le 6 janvier 2021, il racontait déjà débuts, absence de préparation, banlieue et RER. Auprès de Page des libraires, il évoque de petits textes et des scènes, devenus une longue nouvelle avant de proliférer. Une nouvelle portant le titre du roman figure dans le numéro 22 d’Initiales, daté de décembre 2025. Ces jalons soutiennent la genèse autonome revendiquée, sans dater chaque épisode comparé.

Yannick Haenel date toutefois de 2011 l’article de Charlie Hebdo qu’il invoque ; celui-ci est paru en 2021, comme l’indiquait déjà la critique favorable publiée par ActuaLitté le 7 août. Il ajoute que les ressemblances lui paraissent « impossibles, ou le fruit du hasard », les récits de professorat comportant selon lui des « passages obligés ».

Il déclare aussi n’avoir reçu ni Y, autre manuscrit de Fabrice Sanchez, ni information sur les échanges de celui-ci avec Victor Depardieu. Le 24 août, après qu’ActuaLitté lui eut signalé plusieurs scènes, il a maintenu qu’il ignorait les textes de Fabrice Sanchez et leurs « prétendues ressemblances ». Sa position est donc sans ambiguïté ni accès aux deux manuscrits ni lecture du livre publié chez Plon.

La circulation interne de la V3

Le 11 juillet 2023, Fabrice Sanchez adresse Grand Poisson à Victor Depardieu. Celui-ci le lit durant l’été, puis échange avec l’auteur à la rentrée. Fabrice Sanchez décrit des séances durant lesquelles Victor Depardieu feuilletait un exemplaire abondamment annoté à l’encre bleue : préciser certains passages, étoffer des personnages, réduire le contemplatif, développer la narration. Il assure que Victor Depardieu appréciait le fantastique et la satire. Les exemplaires annotés n’ont pas été conservés ; le contenu détaillé de ces échanges repose sur son témoignage.

Le 4 janvier 2024, Fabrice Sanchez envoie une V3 en indiquant avoir retenu « la plupart » des propositions reçues. Le 29 janvier, Victor Depardieu lui écrit avoir donné le texte « pour lecture dans la maison ». Le 14 mars, il attend le retour de « la personne responsable des lectures chez nous ». Le 29 avril, il annonce que le « service des manuscrits » ne l’a pas retenu. Les courriels établissent un cheminement interne et un refus. Ils ne prouvent ni passage en comité, ni identité du destinataire, ni nombre de lecteurs, ni même l’étendue de la lecture accomplie.

Dans le même message du 4 janvier, Fabrice Sanchez demande si Yannick Haenel a « lu ou parcouru Y ». Il dit aujourd’hui que Victor Depardieu lui avait demandé oralement l’autorisation de transmettre ce texte, en évoquant un projet de Yannick Haenel sur la sexualité. Le courriel établit que Fabrice Sanchez attendait une réponse, et Yannick Haenel affirme ne jamais avoir eu connaissance de Y.

Les réponses de Victor Depardieu et Yannick Haenel

Interrogé une première fois, Victor Depardieu a répondu : « Après vérification, je vous informe que Yannick Haenel n’a jamais pris connaissance de ce texte de Fabrice Sanchez, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. »

Yannick Haenel rectifie la fonction précédemment attribuée à Victor Depardieu : « Il n’est absolument pas mon “éditeur”, et n’a jamais travaillé sur mon roman. […] Mon éditrice est Karina Hocine. » Pour Aventures, créée au printemps 2024, il limite son rôle à un « assistanat technique ». La revue crédite Yannick Haenel à la direction et Victor Depardieu à l’édition ; Yannick Haenel dit l’avoir fondée « avec l’aide de Victor Depardieu ». En septembre 2025, Gallimard a aussi annoncé des Cahiers Philippe Sollers sous leur direction commune. Ces collaborations ne font pas de Victor Depardieu l’éditeur du roman et n’établissent aucune intervention de sa part sur celui-ci.

Les questions de traçabilité encore ouvertes

Dans les pièces consultées, Victor Depardieu reste le point de passage identifié de la V3 : il l’a reçue, commentée et dit l’avoir confiée « pour lecture dans la maison ». Cela ne démontre aucun lien entre les deux œuvres. Cette position le place toutefois au centre des demandes sur son destinataire, ses étapes internes et le périmètre de la « vérification ». Sa réponse en livre la conclusion, pas les éléments qui la fondent : l’article interroge cette lacune, sans lui prêter d’intention.

Le 24 août, ActuaLitté avait sollicité l’éditeur pour savoir quelle version avait circulé, à qui, quelles traces subsistaient, ce que recouvrait sa « vérification » et quand il avait connu le projet de Yannick Haenel. Karina Hocine a été interrogée sur les premiers états datés du roman et le travail éditorial accompli. Deux relances ont suivi, les 26 et 28 août, avec copie à Yannick Haenel et, pour celles-ci, à Alban Cerisier, secrétaire général de Gallimard.

Au 1er septembre 2026, ni l’une ni l’autre n’ont apporté de réponse complémentaire. Ce silence ne vaut ni aveu, ni preuve de transmission, ni indice d’une intervention sur le roman. Il laisse néanmoins sans documentation publique le destinataire de la V3, la portée de la lecture interne et la date d’apparition des scènes discutées dans les brouillons de Yannick Haenel.

Ce que le dossier permet d’établir

Ces rapprochements ne montrent ni transmission ni emprunt. Mais leur nombre, leur précision et la présence, dans l’ouvrage paru ce 20 août 2026, de motifs propres à la V3 rendent le mot « coïncidence » insuffisant pour clore le débat.

Le refus de Grand Poisson n’a, en soi, rien de suspect. La séquence qui l’entoure change toutefois son relief : une V3 reçue et travaillée par Victor Depardieu, confiée « pour lecture dans la maison », puis écartée ; Gallimard publie ensuite un roman de Yannick Haenel, où se concentrent les correspondances relevées. Yannick Haenel et Victor Depardieu excluent tout accès au manuscrit — rien ne permet d’affirmer le contraire. Mais ni l’identité du lecteur interne, ni le parcours documentaire de la V3, ni des états datés du roman de Yannick Haenel n’ont été communiqués.

Pas de verdict, donc, mais une question éditoriale entière. Balzac avait un titre pour les récits où les pièces manquent et les versions se croisent : Une ténébreuse affaire. Sans en transposer l’intrigue, la maison Gallimard laisse bien des pages dans l’ombre.

Crédits photo : Francesca Mantovani

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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Au Danemark, le gouvernement répond à la triche par IA en déplaçant la preuve : les examens rédigés à domicile devront être défendus oralement, tandis que surveillance et travaux sous contrôle seront renforcés. Une mesure scolaire qui réveille une vieille question littéraire : signer suffit-il à être l’auteur, ou faut-il encore pouvoir répondre personnellement de ce qui est écrit ?

 

10/08/2026, 07:30

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Et si la nouvelle censure culturelle était celle qu’on ne voit plus ?

Une œuvre interdite, une exposition vandalisée, un concert annulé : la censure possède encore des images faciles à reconnaître. Le Rapport annuel 2025 pour la liberté de création du ministère de la Culture décrit pourtant un déplacement plus discret. Projets modifiés avant la polémique, programmation ajustée par anticipation, financement devenu levier, décisions administratives difficiles à qualifier : l’atteinte la plus efficace pourrait être celle qui évite d’avoir à se montrer.

08/08/2026, 13:36

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Des groupes anti-liberté d’expression identifiés et suivis par le renseignement

Le Rapport annuel 2025 pour la liberté de création contient une drôle de discrétion. Plusieurs « groupements formellement constitués », à l’origine d’actions organisées contre des acteurs culturels, seraient « pour la plupart identifiés par les services de renseignement territorial ». Voilà pour ce que l’État sait. Pour savoir qui ils sont, en revanche, le lecteur repassera : ni noms, ni nombre précis, ni famille politique ou religieuse. Le renseignement est là. L’information, beaucoup moins.

08/08/2026, 13:25

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Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France

Entre mars 2025 et mars 2026, le ministère de la Culture a recensé 76 incidents affectant les libertés de création, correspondant à 91 mécanismes d’atteinte. Douze situations sont explicitement rattachées au livre : six pour « livre et lecture publique », six pour les librairies. Acquisitions sous pression, ouvrages détruits, rencontres déprogrammées, vitrines attaquées ou mesures de saisie : le premier bilan annuel montre surtout ce qui demeure difficile à compter. 

08/08/2026, 12:19

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Comment la souffrance a forgé le jeune Antonin Artaud

De 1915 à 1919, Antonin Artaud passe de cliniques en stations thermales, de Marseille à Neuchâtel, dans une tentative presque continue d’apaiser des troubles nerveux qui marqueront durablement son existence. Ilios Chailly reconstitue cette « géographie de la souffrance » à partir d’archives, de sources médicales et de documents parfois inédits, et montre combien ces années de cures, de diagnostics et de traitements ont participé à façonner l’homme, l’artiste et la pensée d’Artaud.

07/08/2026, 16:20

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Lunettes connectées : comment encore rester hors champ ?

En Australie, la commissaire à la vie privée Carly Kind s’interroge sur la nécessité de nouvelles règles face aux lunettes connectées. En France, la CNIL redoute déjà une surveillance mobile et presque invisible. Mais ces mêmes appareils peuvent accroître l’autonomie des personnes aveugles ou malvoyantes. De Robbe-Grillet à Samanta Schweblin, les livres posent alors la vraie question : peut-on encore choisir de rester hors champ ?

07/08/2026, 15:51

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Du papier au numérique, la révolution qui bouleverse le manga japonais

Le Weekly Shonen Jump, berceau de Dragon Ball, One Piece ou Naruto, est tombé à un plus bas historique depuis 1971 : son tirage moyen n’était plus que de 985.000 exemplaires entre avril et juin 2026. C’est la première fois en 55 ans que la revue repasse sous le seuil symbolique du million d’exemplaires. Plus qu’un simple mauvais chiffre, ce recul illustre l’effacement progressif d’un modèle longtemps central au Japon : celui du grand magazine imprimé de prépublication.

07/08/2026, 15:45

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L’AFDAS suspend les formations pour artistes-auteurs centrées sur l’IA

L’AFDAS a instauré un moratoire sur le financement des formations principalement consacrées à l’intelligence artificielle générative. Limitée au fonds de formation des artistes-auteurs, la mesure s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2026. Les enseignements professionnels dans lesquels ces outils n’interviennent qu’à titre secondaire restent éligibles.

06/08/2026, 10:06

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À Ceuta, 72 000 migrants et des vies laissées hors compte

À Ceuta, Madrid estime que 72 000 personnes ont franchi la frontière et que 70 000 sont reparties ou ont été reconduites. Le bilan humain reste disputé, tandis qu’environ un millier de mineurs non accompagnés demeurent dans l’enclave et que des familles cherchent leurs proches. Sept récits, romans, albums et essais rouvrent ce que les mots « flux », « retour » et « sécurisation » voudraient déjà refermer.

05/08/2026, 17:34

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Splendeur et misère de Donald Trump, raconté en huit livres

À 80 ans, Donald Trump a transformé la pelouse de la Maison-Blanche en arène. Pour retracer l’héritier, le promoteur, la vedette, le candidat, le président défait, le condamné puis le revenant, nous avons retenu huit œuvres qui composent une biographie oblique. Romans, manga, théâtre, tragédie et philosophie mettent au jour les mécanismes d’une ascension que les chutes n’ont jamais interrompue.

03/08/2026, 11:13

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Quand les États tournent le dos à la justice mondiale : la crise du CPI

Le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Venezuela et le Tchad ont annoncé ou engagé leur retrait de la Cour pénale internationale, tandis que son procureur Karim Khan vient d’être destitué. Les procédures ouvertes ne s’éteignent pas, mais leur exécution dépend des États. De Philippe Claudel à Svetlana Alexievitch, huit livres rappellent ce que cette fragilisation menace : des preuves, des voix et des noms.

31/07/2026, 09:30

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Celle qui sait : 12 000 livres imprimés, 3067 vendus… mais une rupture de stock ?

À peine paru, déjà en rupture ? Le thriller Celle qui sait, de Riley Sager, aurait donc provoqué une razzia, à en croire son éditeur, Verso, un label du Seuil. Fort d’un premier tirage de 12.000 petits pains, le roman, traduit par Dominique Haas, comptabilisait 3067 ventes au 12 juillet, d’après les données GfK communiquées par la maison. Mais alors, où sont les quelque 9000 autres volumes ? Petit exercice de mathématiques à l’usage des nostalgiques du cahier de vacances.

21/07/2026, 16:53

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Quand le cloud fait de l'ombre : qui héberge désormais la mémoire culturelle ?

Où vivent vraiment les livres numériques . La Commission européenne estime, à titre préliminaire, que les services cloud AWS et Azure devraient relever du régime renforcé des « contrôleurs d’accès » du Digital Mrkets Act. Le dossier dépasse la concurrence : qui héberge les catalogues, les archives, les liseuses et les usages de lecture ? Voici une sélection de huit ouvrages qui ramènent le cloud à ses serveurs, ses contrats et ses sorties de secours.

 

25/06/2026, 12:56

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Le webtoon français : une filière en quête de reconnaissance

Protoon, première association professionnelle dédiée au webtoon en France, veut donner une voix collective à une filière encore fragile, mais déjà riche de créateurs, de studios, de plateformes et de lecteurs. Entre succès d’audience, dépendance aux plateformes, précarité des auteurs, manque de données et de reconnaissance institutionnelle, et besoin de formation, récit d'un secteur qui cherche à sortir de l’angle mort pour devenir une véritable industrie culturelle.

24/06/2026, 18:33

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Au cœur des villages, le salon des écrivains nomades rassemble lecteurs et livres

Depuis cinq ans, le Salon du livre Nomade se déplace de commune en commune en Gironde, avec une idée claire : aller à la rencontre des lecteurs là où ils vivent. Porté par le cercle des Écrivaines de la Table Ronde, il défend une littérature plurielle, des premières publications aux auteurs déjà installés, et fait de la rencontre un geste culturel à part entière.

21/06/2026, 10:55

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Rentrée littéraire 2026 : les grandes tendances des romans français et étrangers

La grande fête annuelle de la librairie démarrera fin août comme chaque année, avec son lot de romans, les premiers, les francophones, les traductions. Si 277 romans de cette rentrée ont été utilisés pour amorcer la tendance 2026, aucun n'a été blessé (certains furent blessants...). Et s'impose d'emblée un constat : la littérature prend le présent à bras-le-corps, sans distance ni précaution.

15/06/2026, 11:28

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Affaire Lyhanna : du silence des adultes aux mots de Darmanin

Après la mort de Lyhanna, 11 ans, à Fleurance, Gérald Darmanin a reconnu une défaillance de l’institution judiciaire et demandé le réexamen de milliers de plaintes concernant des mineurs. Face à l’émotion nationale, plusieurs livres rappellent ce que la langue politique nomme mal : la durée du trauma, l’emprise, le silence des adultes et la place trop vite retirée aux victimes.

12/06/2026, 12:59

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Canicules : quand la France étouffe sous les alertes météo

La France ne connaît pas une canicule généralisée, mais certains départements restent concernés par une vigilance canicule, après un épisode de chaleur inédit pour un mois de mai. Derrière le dôme anticyclonique, la masse d’air subtropicale et le réchauffement climatique, la question météorologique se déplace : non plus seulement combien de degrés, mais quelles vies deviennent plus fragiles sur une planète moins habitable ?

30/05/2026, 16:10

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Britannica pillé par ChatGPT : comment Umberto Eco avait prévu ce vertige

Encyclopaedia Britannica et Merriam-Webster poursuivent OpenAI, accusé d’avoir utilisé leurs contenus pour entraîner ChatGPT et de capter leurs lecteurs par des réponses proches de leurs textes. Au-delà du droit d’auteur, l’affaire pose une question qu’Umberto Eco avait placée au cœur du Nom de la rose (trad. Jean-Noël Schifano) : qui garde la bibliothèque, qui classe le savoir, qui vérifie la réponse quand la source disparaît ?

16/05/2026, 11:17

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Philip Roth et Franz Kafka contre la démocratie au guichet de Donald Trump

Deux fronts obsèdent actuellement l’administration Trump : une poussée fédérale vers des scrutins gérés localement et une pression accrue sur les universités, des visas étudiants aux données d’admission. Ces affaires, ancrées dans le droit électoral et académique ouvrent cependant une question de lecture : que deviennent des vies quand l’État transforme le contrôle en procédure, l’arbitraire en formulaire et le soupçon en méthode ?

12/05/2026, 12:48

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TikTok, enfance et attention : qui raconte encore l’adolescence ?

Le signalement de TikTok au parquet de Paris par le ministère de l’Éducation, dans un contexte mondial de restrictions d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs, pose une question plus ancienne que l’algorithme : qui raconte encore l’adolescence ? Face à l’écran infini, les romans réinstallent la chambre, l’ennui, la honte, le désir, le regard des autres et le temps long, fragile, de la formation de soi, loin des réponses administratives. 

07/05/2026, 14:38

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Affaire Grasset : pourquoi 617 artistes-auteurs réclament une “nouvelle loi Jean Zay” ?

ENQUÊTE — La crise qui secoue Grasset a déclenché un mouvement inédit d’auteurs. Mais elle révèle surtout une histoire plus longue : celle d’un rendez-vous manqué pour les auteurs, depuis 1936, avec des droits sociaux et professionnels que les éditeurs ont contribué à empêcher.

07/05/2026, 11:41

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Les algorithmes et l'IA réduisent les horizons de nos bibliothèques

La Commission européenne s'est intéressée à la découvrabilité des œuvres au sein de l'environnement numérique, concept qu'elle explore dans un épais rapport de 300 pages. Une partie dédiée au livre pointe le risque que font courir réseaux sociaux, plateformes de vente et autres algorithmes pour la diversité linguistique et la variété des œuvres et artistes mis en avant.

04/05/2026, 16:01

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Quand les milliardaires commercialisent leur futur, la SF en dévoile les pièges

Elon Musk, Sam Altman, Mark Zuckerberg et Jeff Bezos ne vendent plus seulement des technologies. Ils imposent des infrastructures qui redessinent l’espace, l’attention, les corps et la mémoire. Face à cette privatisation du futur, la science-fiction et l’anticipation offrent une contre-enquête : leurs romans montrent ce que l’innovation masque lorsqu’elle devient pouvoir, marché et langage commun, jusque dans l’industrie du livre.

04/05/2026, 15:36

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Comment l’édition jeunesse endure les campagnes de censure de livres

Aux États-Unis, les interdictions de livres ne relèvent plus d’incidents locaux isolés. Voilà des années que l’American Library Association et de PEN America décrivent une censure structurée, portée par des groupes de pression, des élus et des décisions administratives. Ses effets touchent les bibliothèques, les écoles, les auteurs et l’édition jeunesse, désormais confrontée à un risque économique direct.

02/05/2026, 14:51

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La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden

À Trébeurden, l’avenir de la maison de Kenneth White oppose deux visions de son héritage. D’un côté, le légataire, la mairie et Stéphane Bigeard défendent un projet culturel à redéfinir, porté par une nouvelle structure. De l’autre, l’Institut international de géopoétique, par la voix de Régis Poulet, exige le respect strict des volontés de l’écrivain et la création d’une maison d’artistes à Gwenved. Entre enjeux patrimoniaux, querelles associatives et incertitudes juridiques, le dossier reste loin d’être tranché.

30/04/2026, 16:02

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Facturation électronique : “Aux petits, la traçabilité ; aux puissants, le brouillard administratif”

La facturation électronique, entrée en vigueur le 1er septembre 2026, promet de simplifier la vie des entreprises. Pour Guilhem Méric, auteur indépendant, elle risque au contraire d’ajouter une contrainte de plus à des créateurs déjà fragilisés par la précarité économique et la concurrence de l’intelligence artificielle générative. Le départ d’un illustrateur avec lequel il travaillait interroge une réforme qui, selon lui, fait peser une part croissante de ses exigences sur les plus petites structures du monde du livre.

02/09/2026, 15:59

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Écris-moi une danse.... De la page au mouvement avec Myriam Gourfink

Un roman s’écrit avec des mots, une partition de musique avec des notes, et pour la danse ? Comment expliquer à des danseurs et danseuses les mouvements imaginés par un ou une chorégraphe, des intentions scénographiques qui soient intelligibles par tous et mémorisables. Rencontre avec Myriam Gourfink, danseuse, chorégraphe, riche d’un parcours international, reconnue et très appréciée pour son travail de recherche chorégraphique. 

02/09/2026, 15:56

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Harcèlement scolaire : apprendre dès 4 ans à poser ses limites

Avec Éduquer contre l’exclusion et le harcèlement – Méthode et outils pédagogiques adaptés au programme EVAR, paru aux éditions Dangles, Chloé Ségneré s’adresse aux enfants de 4 à 7 ans, mais aussi aux adultes qui les accompagnent. Sa méthode Empatikids passe par les émotions, le respect des limites, le consentement ou encore la sécurité pour tenter d’agir avant que les situations d’exclusion ou de harcèlement ne s’installent.

01/09/2026, 17:32

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“Dieu est mort, mais il n’arrive pas à s’en consoler”

Romancière, poétesse, psychanalyste et traductrice franco-suédoise, Kristina Ifwarson vient de cosigner avec l’éditeur Olivier Gallon la traduction d’un texte de Stig Dagerman inédit en français : Le Jour dernier. Parue de son vivant en 1952, cette pièce radiophonique est l’ultime œuvre de Stig Dagerman. Qu’est-ce qui fait la singularité de ce texte ? Pourquoi a-t-il été « oublié » jusqu’ici en Suède ? Et comment cette traduction pourrait-elle renouveler notre lecture de l’œuvre de Stig Dagerman ? Le point avec Kristina Ifwarson. Par Karim El Haddady.

31/08/2026, 17:11

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La Griffe Noire : “Tout ça ne fait donc pas de vous un libraire indépendant ?”

Après l’avis négatif rendu sur la demande de label Librairie indépendante de référence déposée en 2026 par La Griffe Noire, les soutiens de la librairie interrogent désormais moins son indépendance que le fonctionnement même du dispositif. 

31/08/2026, 14:00

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Neuf mois plus tard : 80 livres à lire avant l’arrivée du bébé

Après neuf mois de silence, Elsa donne enfin de ses nouvelles. Et il s’en est passé, des choses : une grossesse, une année cabossée, des bibliothèques à trier, une pile à lire toujours bien garnie et une tentative très sérieuse de remplacer le doomscrolling par 100 pages quotidiennes. Avec, au passage, trois lectures qu’elle avait laissées dormir beaucoup trop longtemps.
 
 
 

29/08/2026, 09:00

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Livre sur les quais 2026 : se renouveler sans rompre le fil

Pour sa 17e édition, Le Livre sur les quais cherche à renouveler ses formes sans perdre ce qui fait son identité. À Morges, Adélaïde Fabre défend un festival plus participatif, ouvert aux autres arts et aux nouveaux publics, mais toujours construit autour de la rencontre et de la transmission.

27/08/2026, 16:45

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Henri-Frédéric Amiel, écrivain d’une “vie manquée” devenue monument littéraire

Douze tomes, 16.900 pages… Publié en intégralité par L’Âge d’Homme entre 1976 et 1994, le Journal intime d’Henri-Frédéric Amiel (1821-1881), aujourd’hui revendu fort cher sur le marché de l’occasion, demeure peu lu, du moins en intégralité. Agrégée, docteure ès lettres, Géraldine Sauquet a, en quelque sorte, débroussaillé l’épais maquis de ce texte total, récit intime de quatre décennies, histoire de la vie quelque peu terne d’un professeur genevois, extrêmement cultivé, séduisant physiquement, mais miné par une timidité et une aboulie pathologiques. Par Étienne Ruhaud.

26/08/2026, 18:22

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Quand le format vertical bouscule l’écriture des séries

Pensées pour être regardées sur un smartphone, les fictions verticales ne se cantonnent plus aux productions amateurs des réseaux sociaux. France Télévisions et Arte investissent désormais ce terrain, où la brièveté impose ses propres règles : installer une situation immédiatement, caractériser un personnage en quelques secondes, concentrer les dialogues et maintenir le récit sous tension. Une autre manière d’écrire la fiction ?

25/08/2026, 11:11

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Du marathon au bain glacé : ce que notre culte de la performance dit de nous

Marathons, bains glacés, yoga, sommeil surveillé, alimentation contrôlée : et si nos disciplines du corps avaient pris la place des anciens rituels ? Dans cette « Petite anthropologie du Dépassement », Salim Rzin observe comment la quête de performance, de purification et de maîtrise transforme le corps en refuge, en temple et en territoire moral, jusqu’à faire surgir la figure du « nano-démon », menace intérieure qu’il faudrait maintenir en sommeil.

25/08/2026, 09:09

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Anxiété de la rentrée : pourquoi le retour au travail peut être si difficile

Pourquoi le retour au travail suffit-il parfois à faire ressurgir stress, ruminations et boule au ventre, avant même d’avoir rouvert sa boîte mail ? Après les vacances, le changement de rythme, les contraintes et l’anticipation peuvent réactiver l’anxiété, sans forcément révéler un rejet de son métier. Dans L’Anxiété dédramatisée (Piktos Poche), Mélissa Manacorda propose de comprendre ces mécanismes et livre des pistes concrètes pour reprendre sans laisser l’angoisse occuper toute la place.

25/08/2026, 09:05

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La bienveillance, “complément idéal d’un monde de plus en plus brutal”

Il fallait bien que quelqu’un finisse par manquer de bienveillance envers la bienveillance. Le psychanalyste Jean-Charles Bettan s’y risque ici, en prenant au sérieux ce que nos précautions, nos bons sentiments et notre vocabulaire soigneusement capitonné disent de notre rapport au conflit. Une humeur volontairement piquante, où la politesse des mots se retrouve priée de s’allonger sur le divan.

22/08/2026, 10:05

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Babel Indoor : quand les temples deviennent des livres de pierre

Que devient un lieu sacré lorsque la prière s’efface mais que la verticalité demeure ? Psychanalyste et ethno-clinicien, Salim Rzin lit les églises devenues salles d’escalade, hôtels ou espaces de passage comme autant de livres de pierre réécrits par les corps. Dans ce texte, il interroge ces architectures comme des palimpsestes : les usages changent, mais quelque chose de leurs anciens récits continue de s’écrire.

18/08/2026, 18:18

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“Ma mère est partie en Espagne” : Lavinia Braniște écrit l’exil ordinaire

Le 21 août paraît aux éditions des Syrtes le roman Camping de Lavinia Braniște, traduit du roumain par Sylvain Audet-Găinar. Un roman sur l’exil ordinaire et des vies en transit. Dialogue avec son éditrice, Olimpia Verger.

17/08/2026, 17:51

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“Les richesses du sol africain l’ont carrément appauvri”

Elvis Ntambua Mampuele, romancier, lauréat du Prix Senghor du public du premier roman : « La culture ne met pas fin à une guerre, mais elle peut aider une société à guérir, à se rassembler et à préparer les conditions d’une paix durable » Par Karim El Haddady.

14/08/2026, 16:15

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Sur les traces de Pierre Loti dans l’Istanbul qu’il aimait

Il existe, entre certaines âmes et certains rivages, une affinité qui tient moins du hasard que d'une secrète géographie du cœur. Celle de Pierre Loti avec Istanbul fut de cette nature : une reconnaissance sans raison, un coup de foudre qui précède l'amour ; une vérité intime que l’écrivain passera sa vie à explorer, à célébrer et à défendre, jusqu’à en faire le pivot secret de son œuvre et de son existence. Par Amel Aït-Hamouda.

13/08/2026, 15:45

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Les premières traductions françaises de L’Odyssée : une odyssée littéraire

On parle beaucoup de la sortie du film de Christopher Nolan. Mais quelles sont les premières éditions françaises de ce poème épique ? Publiée en 1716, la plus célèbre est la traduction en prose de la philologue Anne Dacier, qui sert de base à une autre traduction en vers suivie d’une polémique entre les deux traducteurs se terminant par un bon repas. La traductrice d’Homère sera plus tard immortalisée dans le comics américain Wonder Woman.

06/08/2026, 10:02

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“Face à des mégafeux incontrôlables, la Grèce n’en finit plus“

Tout brûle en Grèce, pas seulement la nature éprouvée par la sécheresse et l’incivilité de ses habitants, elle brûle parce que la police est corrompue, l’environnement est bafoué et les hommes politiques sont malhonnêtes. Et pourtant, la Grèce est un pays attachant, plein de ressources et de bonnes volontés. Cependant, la sincérité n’est pas un gage suffisant d’honnêteté, Nikos Nikolopoulos le démontre au fil de ce polar passionnant, efficace dans lequel s’entremêlent plusieurs histoires, passées ou récentes, qui finissent toujours par converger vers un drame.

04/08/2026, 15:33

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Lipœdème : “Aucun régime ni aucun sport ne le fera disparaître“

Comment expliquer qu’une maladie touchant des centaines de milliers de femmes demeure si souvent confondue avec un simple surpoids ? « Il faut perdre du poids » : c’est probablement la réponse que les patientes atteintes de lipœdème entendent le plus souvent. Et pourtant… aucun régime ni aucune activité sportive ne suffisent à faire disparaître cette pathologie chronique. Dans Le Guide complet du lipœdème (éditions Dangles), Manon Chavaudrey entend briser l’invisibilité qui entoure encore la maladie et donner aux femmes les moyens de mieux comprendre leur corps.

04/08/2026, 14:59

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“Un réseau de librairies plus fort et plus moderne” : l’ambition de l’ALIM au Maroc

Hassan El Kamoun est partout. Il porte la voix des libraires du Maroc et celle de l’ALIM. On le voit sur le terrain, dans son pays, mais aussi en France, en Belgique ou aux Émirats arabes unis, inlassablement mobiliser, convaincre et attirer l’attention sur les enjeux de la librairie. Propos recueillis par Agnès Debiage (ADCF Africa).

03/08/2026, 16:07

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Après Makassar, qui paiera le prix de l’édition indépendante ?

L'effondrement de Makassar a agi comme un révélateur des fragilités de la diffusion-distribution indépendante. Dans cette tribune, Christophe d’Estais interroge l’ensemble de la chaîne du livre : éditeurs et libraires sont-ils prêts à assumer collectivement le coût de l’indépendance, de la spécialisation, du temps consacré aux textes et d’une logistique moins industrielle ? 

03/08/2026, 12:11

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Précomptes prescrits : des droits perdus au “Fonds solidaire pour les artistes”

Plus de 31 millions € : telle est la somme correspondant aux « précomptes prescrits », des cotisations sociales versées par des diffuseurs pour des artistes-auteurs bénéficiaires, qui n'ont finalement jamais reçu cette somme, faute d'identification. La Maison des Artistes et le syndicat Solidarité Maison des Artistes - CFDT (SMdA-CFDT) proposent, dans une tribune, de mettre ces moyens dans un « Fonds solidaire pour les artistes ».

03/08/2026, 09:29

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Pourquoi ChatGPT refuse d’imiter Stephen King, Houellebecq ou Agatha Christie

Donc ChatGPT refuse d’imiter les écrivains célèbres — sauf un peu. Lors de tests menés fin juillet, la machine n'a pas accepté de rédaction de texte reproduisant la voix précise de divers écrivains célèbres, vivants ou disparus. OpenAI n’a pourtant annoncé aucune nouvelle règle. Et le verrou laisse une porte entrouverte : le service accepte encore d’en reprendre l’atmosphère, le rythme ou les procédés généraux. C'est que chacun des assistants actuels garde sa propre définition du pastiche acceptable.

 

30/07/2026, 17:04

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Dans les ruelles hantées de Casablanca

J’aborde la lecture de Galerie marocaine de Jamal Eddine Naji à travers une grille psychopathologique. La ville est traversée de syndromes névrotiques. La société paradoxale marocaine s’y prête parfaitement. L’ouvrage est une psyché collective. Les portraits, les souvenirs sont autant de vignettes mnésiques. Il ne s’agit pas d’un récit continu, mais d’une juxtaposition de scènes, de figures, de visages, de voix. 

29/07/2026, 18:25

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“L'emprise est invisible. Elle ne fait pas de bruit.”

Comment comprendre les mécanismes invisibles de l'emprise. « Pourquoi est-ce que tu ne pars pas ? » C'est probablement la question que l'on pose le plus souvent aux personnes sous emprise. Et pourtant… c'est peut-être la plus mauvaise. Christel Bringia publie aux Editions Jacques Grancher L'Emprise, où elle tente d'expliquer cet enfer.

28/07/2026, 10:58

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Oser Joyce : deux années avec Ulysse

Pendant deux ans à plein temps, Michel et Michela Gribinski ont vécu au rythme de Leopold Bloom, traversé six fois Dublin et remis chaque phrase sur le métier. De cette immersion naît une nouvelle traduction d’Ulysse, guidée par un pari : retrouver, sous le monument à la réputation si intimidante, le roman, ses corps, ses voix, son burlesque et sa mélancolie.

27/07/2026, 18:22

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#balancetonediteur VS #balancetonauteur : le monde littéraire à contre-pied

Aujourd'hui, il est tendance de balancer par des #. L'un des derniers en date est #balancetonediteur. Par des auteurices souvent en mal de reconnaissance.  Certes, l'industrie du livre n’est pas parfaite, mais à quand le délectable #balancetonauteur ? Allons-y donc et pas vraiment, gaiement. Par Auguste Feydeau, éditeur.

25/07/2026, 20:08

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“Le collectif doit primer sur l’ego” : la SAIF invente un prix contre la logique des prix

Comment récompenser des artistes sans renforcer la compétition qui structure déjà leur secteur ? Avec le Prix La SAIF x Ce qui nous lie, Églantine de Boissieu assume ce paradoxe : distinguer un collectif, non pour couronner une œuvre ou une carrière, mais pour lui offrir trois jours durant lesquels il pourra cesser de produire. Une manière de traiter le temps, le repos et les relations de travail comme des ressources politiques.

24/07/2026, 16:16

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“Monsieur le ministre, nous demandons un moratoire sur la fusion Abes-Amue”

Parlant d'abord de « convergence », le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace a confirmé la fusion à venir de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (Abes) et de l’Agence de mutualisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche et de support à l’enseignement supérieur ou à la recherche (Amue). Un projet qui suscite questionnements et inquiétudes : l'intersyndicale Abes interpelle, dans une lettre ouverte reproduite ci-dessous, Philippe Baptiste, ministre de l'ESRE.

24/07/2026, 10:49

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“Quand un artiste affirme que son œuvre n’est pas politique, c’est déjà politique”

Marraine de la première édition du Prix La SAIF x Ce qui nous lie, l’autrice et illustratrice Cy défend une création indissociable des luttes collectives. Remise le 13 septembre, pendant le festival Les Muses, cette nouvelle récompense ne distingue pas une œuvre : elle offre à un collectif engagé trois jours pour se retrouver, réfléchir et reprendre son souffle.

22/07/2026, 15:51

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Défaillance de Makassar : la “vulnérabilité croissante” de l'édition indépendante

La situation économique du distributeur-diffuseur Makassar, partenaire d'un grand nombre de maisons d'édition indépendantes, met en danger un grand nombre de structures, qui ne recevront pas de paiement pour des ouvrages vendus. Dans une tribune, le Syndicat de l'édition alternative appelle les pouvoirs publics à agir rapidement pour préserver la bibliodiversité, par la mise en place d'un fonds de soutien exceptionnel.

22/07/2026, 09:29

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“La littérature est un sport-business : bienvenue dans le mercato le plus opaque du monde”

Et si l’édition fonctionnait comme un jeu de management sportif ? Charles Garatynski compare la sélection des manuscrits au « scouting » footballistique : des milliers de candidats, quelques signatures, des filtres de plus en plus rapides et, souvent, aucun retour.

20/07/2026, 18:11

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La première librairie antiraciste de France mise sur le numérique

Ancienne ingénieure à la SNCF, Nawal Kerdougli a créé au printemps ManYaya, la première librairie exclusivement antiraciste en France. Interrogée par ActuaLitté, elle revient sur les origines de ce projet, ses choix éditoriaux et son ambition de rendre ces ouvrages accessibles partout en France, notamment dans les territoires où l’offre spécialisée est limitée.

17/07/2026, 17:27

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Réduire la lecture à un plaisir ? C'est avant tout “un instrument de liberté”

À force de vouloir sauver la lecture, on finit parfois par l’enfermer dans deux cases : le divertissement agréable ou l’effort salutaire. Dans une tribune publiée par Libération, l’avocat et éditeur Jean-Claude Zylberstein déplace le débat. Les livres lui ont permis de franchir des frontières sociales, professionnelles et intellectuelles. Le plaisir ouvre l’ouvrage ; l’émancipation commence parfois à la page suivante.

16/07/2026, 15:07

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Renaud Lefebvre (SNE) : “Les opérateurs d'IA sont en infraction permanente”

L'année 2026 n'est pas de tout repos pour l'industrie de l'édition, confrontée à un repli des ventes et à un recul apparent des pratiques de lecture. Parallèlement, la situation budgétaire de l'État entraine une contraction des soutiens publics, tandis que de puissants acteurs technologiques prennent leurs aises, afin de développer des outils d'intelligence artificielle... Renaud Lefebvre, directeur général du Syndicat national de l'édition (SNE), est revenu pour ActuaLitté sur quelques sujets de préoccupation.

16/07/2026, 11:19

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Antiquité : ce que les Anciens avaient compris bien avant Internet et l’IA

Pourquoi l’Antiquité continue-t-elle de nous fasciner ? La question mérite d’être posée car nous savons aujourd’hui que les sociétés antiques étaient loin d’être parfaites. Elles connaissaient les guerres, les inégalités, l’esclavage, les luttes de pouvoir et les violences politiques. Pourtant, plus de deux mille ans après leur disparition, elles continuent d’habiter notre imaginaire collectif. Léa Varachaud publie aux éditions Grancher un essai sur ces rites et ce qu'ils nous apporteraient aujourd'hui encore.

15/07/2026, 15:12

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