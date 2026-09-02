De Cyrano à Giono : Jean-Paul Rappeneau est mort à 94 ans

Né à Auxerre en 1932, Jean-Paul Rappeneau commence dans le cinéma à la fin des années 1950 comme assistant et scénariste. Avant même de passer à la réalisation, il participe à l’écriture de plusieurs films importants, parmi lesquels Zazie dans le métro de Louis Malle, adapté du roman de Raymond Queneau, puis L’Homme de Rio de Philippe de Broca. Il collaborera également à Le Magnifique, Tendre Poulet ou encore On a volé la cuisse de Jupiter.

De Rostand à Giono

Son rapport à la littérature trouve son accomplissement avec Cyrano de Bergerac. Avec Jean-Claude Carrière, Rappeneau adapte la pièce d’Edmond Rostand sans chercher à effacer ce qui pouvait sembler le plus difficile à transporter au cinéma : les alexandrins. « Le vrai pari du film, c’est que les personnages y parlent en vers », expliquait le coscénariste et coadaptateur Jean-Claude Carrière. Rappeneau, de son côté, confiait : « Notre inquiétude, c’était le jeune public : ce film en vers allait-il leur rappeler l’école et les ennuyer ? »

Sorti en 1990 avec Gérard Depardieu, Anne Brochet et Vincent Perez, le film attire plus de quatre millions de spectateurs en France. Il remporte dix César, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Rappeneau, ainsi que le Golden Globe du meilleur film étranger. Gérard Depardieu reçoit également le prix d’interprétation masculine à Cannes et une nomination à l’Oscar.

Cinq ans plus tard, le réalisateur se confronte à un autre monument littéraire avec Le Hussard sur le toit, adaptation du roman de Jean Giono publié en 1951. Juliette Binoche et Olivier Martinez y traversent une Provence ravagée par le choléra au XIXe siècle. Le réalisateur transforme cette fuite à travers le pays en vaste film d’aventures romanesque, entourant les deux acteurs de François Cluzet, Jean Yanne, Isabelle Carré et Pierre Arditi.

Seulement huit films en cinquante ans

Cette ambition explique en partie la filmographie relativement courte du cinéaste. « Je ne suis pas comme un pommier qui fait tomber ses fruits chaque automne », plaisantait-il en 2015, revendiquant un rythme d’un film tous les cinq ou six ans.

Son premier long métrage, La Vie de château, sort en 1966. Catherine Deneuve et Philippe Noiret y évoluent dans une comédie sentimentale sur fond d’Occupation. Suivent Les Mariés de l’an II en 1971, aventure menée par Jean-Paul Belmondo au temps de la Révolution française, puis Le Sauvage en 1975, avec Yves Montand et Catherine Deneuve. Le film dépasse les deux millions d’entrées, tout comme Tout feu, tout flamme, réalisé en 1982 avec Montand et Isabelle Adjani.

Après Cyrano de Bergerac et Le Hussard sur le toit, Rappeneau retrouve Gérard Depardieu et Isabelle Adjani dans Bon voyage en 2003, comédie d’aventures située au moment de la débâcle de 1940. Il achève sa carrière douze ans plus tard avec Belles Familles, réunissant notamment Mathieu Amalric, Marine Vacth, Gilles Lellouche et Nicole Garcia.

« J’attends le prochain voyage »

En 2025, Jean-Paul Rappeneau était revenu sur cette carrière dans ses mémoires, Vive allure (Grasset), écrits avec Kéthévane Davrichewy. Il y racontait un cinéma construit lentement, projet après projet, très éloigné d’une logique de production continue.

« Quand un film se termine, je suis comme un naufragé sur la plage, j’attends le prochain voyage », écrivait-il. De La Vie de château à Cyrano de Bergerac, ses huit films auront précisément conservé ce goût du voyage : dans l’Histoire, dans la littérature, mais toujours avec le mouvement et le romanesque du cinéma populaire.

Crédits photo : Jean-Paul Rappeneau à Toulouse en 2015, lors d’une conférence de presse consacrée à son film Belles Familles (Pablo Tupin-Noriega, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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