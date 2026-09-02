De Cyrano à Giono : Jean-Paul Rappeneau est mort à 94 ans

Jean-Paul Rappeneau est mort mardi 1er septembre à l’âge de 94 ans, a annoncé l’un de ses fils. En cinquante ans de carrière et seulement huit longs métrages, le cinéaste français aura notamment marqué le cinéma par son goût des grandes histoires, des dialogues ciselés et des adaptations littéraires ambitieuses. Son Cyrano de Bergerac, porté par Gérard Depardieu en 1990, reste son œuvre la plus célèbre.
Le 02/09/2026 à 13:46 par Hocine Bouhadjera
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02/09/2026 à 13:46
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Né à Auxerre en 1932, Jean-Paul Rappeneau commence dans le cinéma à la fin des années 1950 comme assistant et scénariste. Avant même de passer à la réalisation, il participe à l’écriture de plusieurs films importants, parmi lesquels Zazie dans le métro de Louis Malle, adapté du roman de Raymond Queneau, puis L’Homme de Rio de Philippe de Broca. Il collaborera également à Le Magnifique, Tendre Poulet ou encore On a volé la cuisse de Jupiter.
Son rapport à la littérature trouve son accomplissement avec Cyrano de Bergerac. Avec Jean-Claude Carrière, Rappeneau adapte la pièce d’Edmond Rostand sans chercher à effacer ce qui pouvait sembler le plus difficile à transporter au cinéma : les alexandrins. « Le vrai pari du film, c’est que les personnages y parlent en vers », expliquait le coscénariste et coadaptateur Jean-Claude Carrière. Rappeneau, de son côté, confiait : « Notre inquiétude, c’était le jeune public : ce film en vers allait-il leur rappeler l’école et les ennuyer ? »
Sorti en 1990 avec Gérard Depardieu, Anne Brochet et Vincent Perez, le film attire plus de quatre millions de spectateurs en France. Il remporte dix César, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Rappeneau, ainsi que le Golden Globe du meilleur film étranger. Gérard Depardieu reçoit également le prix d’interprétation masculine à Cannes et une nomination à l’Oscar.
Cinq ans plus tard, le réalisateur se confronte à un autre monument littéraire avec Le Hussard sur le toit, adaptation du roman de Jean Giono publié en 1951. Juliette Binoche et Olivier Martinez y traversent une Provence ravagée par le choléra au XIXe siècle. Le réalisateur transforme cette fuite à travers le pays en vaste film d’aventures romanesque, entourant les deux acteurs de François Cluzet, Jean Yanne, Isabelle Carré et Pierre Arditi.
Cette ambition explique en partie la filmographie relativement courte du cinéaste. « Je ne suis pas comme un pommier qui fait tomber ses fruits chaque automne », plaisantait-il en 2015, revendiquant un rythme d’un film tous les cinq ou six ans.
Son premier long métrage, La Vie de château, sort en 1966. Catherine Deneuve et Philippe Noiret y évoluent dans une comédie sentimentale sur fond d’Occupation. Suivent Les Mariés de l’an II en 1971, aventure menée par Jean-Paul Belmondo au temps de la Révolution française, puis Le Sauvage en 1975, avec Yves Montand et Catherine Deneuve. Le film dépasse les deux millions d’entrées, tout comme Tout feu, tout flamme, réalisé en 1982 avec Montand et Isabelle Adjani.
Après Cyrano de Bergerac et Le Hussard sur le toit, Rappeneau retrouve Gérard Depardieu et Isabelle Adjani dans Bon voyage en 2003, comédie d’aventures située au moment de la débâcle de 1940. Il achève sa carrière douze ans plus tard avec Belles Familles, réunissant notamment Mathieu Amalric, Marine Vacth, Gilles Lellouche et Nicole Garcia.
En 2025, Jean-Paul Rappeneau était revenu sur cette carrière dans ses mémoires, Vive allure (Grasset), écrits avec Kéthévane Davrichewy. Il y racontait un cinéma construit lentement, projet après projet, très éloigné d’une logique de production continue.
« Quand un film se termine, je suis comme un naufragé sur la plage, j’attends le prochain voyage », écrivait-il. De La Vie de château à Cyrano de Bergerac, ses huit films auront précisément conservé ce goût du voyage : dans l’Histoire, dans la littérature, mais toujours avec le mouvement et le romanesque du cinéma populaire.
Crédits photo : Jean-Paul Rappeneau à Toulouse en 2015, lors d’une conférence de presse consacrée à son film Belles Familles (Pablo Tupin-Noriega, CC BY-SA 4.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 29/10/2025
256 pages
Grasset & Fasquelle
20,90 €
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Drop Fake a annoncé, ce 20 juillet, la future sortie de DCKO, un jeu de combat avec les personnages de DC Comics, développé en partenariat avec Warner Bros. Interactive Entertainment. Prévu sur iOS et Android en 2027, il comprendra des affrontements par équipes de deux, des parties en ligne contre d’autres joueurs et une campagne solo.
22/07/2026, 11:21
Partie sur les routes en fin d'année 2025, La Caravane Lumni poursuit son voyage en s'offrant une étape auprès des lecteurs et lectrices âgés de 13 à 16 ans. Au Centre national du livre, à Paris, et au Livrodrome de Savigny-sur-Orge, ouvert dans le cadre de Partir en Livre, le dispositif a interrogé une vingtaine d'adolescents sur leurs lectures favorites.
22/07/2026, 09:38
PlaySide Studios a repoussé à début de 2027 la sortie sur PC de Game of Thrones : War for Westeros. Le jeu reprend les grandes maisons, les personnages et les conflits de Westeros dans un format de stratégie en temps réel.
20/07/2026, 11:51
Le vendredi 7 août, à 23h55, France 4 donne rendez-vous à Sylvain Tesson au Fort du petit Bé, à Saint-Malo, à l'occasion d'un épisode du Grand BaZH.art, magazine breton des arts et de la culture. L'écrivain-voyageur y rencontrera notamment Alain Étienne Marcel, le gardien des lieux.
13/07/2026, 13:42
Du 3 au 9 juillet 2026, la revue du web littéraire observe une semaine dominée par les récits d’enquête, les disparitions, les fractures sociales et les mémoires douloureuses. Entre Christine Lapostolle, Chris Pavone, Gabriel Tallent, Pauline Clavière et Didier Decoin, les discussions critiques dessinent une rentrée de l’ombre, portée par les blogs, les podcasts et quelques vidéos.
11/07/2026, 17:10
Les 43es Journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre, se rapprochent et la nouvelle émission du Monument préféré des Français aussi. La phase de présélection a permis de constituer une liste de 14 monuments, désormais en lice pour le fameux titre. Parmi les lieux retenus, le Château de Grignan, dans la Drôme, dans lequel séjourna notamment la marquise de Sévigné...
09/07/2026, 15:51
Le groupe France Télévisions a inauguré une nouvelle collection de films documentaires, intitulée « Nos vies retrouvées », dans laquelle des auteurs et autrices évoquent des moments de leur vie intime, entrés en résonnance avec la mémoire collective. Nicolas Mathieu et Éric-Emmanuel Schmitt se sont prêtés à l'exercice.
09/07/2026, 10:53
Le groupe audiovisuel public France Télévisions a présenté, lors de sa conférence de rentrée 2026-2027, les contours de sa « Nouvelle Saison », intitulé retenu pour l'événement. Parmi les programmes annoncés, plusieurs adaptations, dont un téléfilm tiré de la romance de Morgane Moncomble, Aime-moi, je te fuis (Hugo Roman).
09/07/2026, 10:38
Le comédien et influenceur Roman Doduik poursuit sa collaboration avec la plateforme Lumni et la société de production MediaTV, avec une nouvelle série, « Coup de théâtre ! ». Comme son titre l'indique, elle sera consacrée à l'art dramatique.
08/07/2026, 10:42
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