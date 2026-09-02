Robin des Bois : mille visages pour une légende

Vous l’imaginez en collant vert, rieur, volant aux riches pour donner aux pauvres ? Vous le pensez tout droit sorti d’un livre ou, peut-être, croyez-vous qu’il a réellement existé ? Vous avez tort, ou du moins en partie, car Robin est un peu de tout cela et beaucoup d’autres choses encore.

Cette étude apporte de nombreux éléments pour tenter de comprendre un personnage qui, du Moyen Âge à aujourd’hui, n’a cessé d’évoluer.

Un héros né de plusieurs traditions

Il faut d’abord comprendre que Robin, contrairement au roi Arthur, autre monument de la littérature anglaise, n’est pas issu d’un texte unique, mais de plusieurs, et probablement, avant eux, de la tradition orale. « Robin est un palimpseste sans cesse adapté à l’imaginaire des périodes dans lesquelles il a évolué, chaque couche s’ajoutant ou se superposant à la précédente. »

Si certains ont cherché à savoir s’il avait réellement existé, il est, à ce stade, impossible de le prouver. Les mythes et les légendes entretiennent néanmoins souvent un lien étroit avec les sociétés qui les racontent et en disent beaucoup sur les usages, les valeurs et les préoccupations des différentes époques qui se les approprient. Robin est donc, d’une certaine manière, un peu réel.

Un consensus existe néanmoins autour du personnage : « les premières références se multiplient à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle ». Son histoire ne cesse ensuite de se développer. Les premiers poèmes conservés datent de la seconde moitié du XVe siècle, et cette rédaction tardive « a nécessairement eu un grand impact sur la légende elle-même ». Mais faire la part entre tradition orale et écrits reste, là encore, impossible.

Robin des Bois est déjà une figure très populaire en Angleterre, et ce dans toutes les strates de la société, à la fin du Moyen Âge. Mais il ne ressemble pas encore à « notre » Robin. Il n’est pas noble, mais plus probablement yeoman, statut que l’on pourrait rapprocher, avec prudence, de celui d’un valet ou d’un écuyer. Il est violent, mais voue un culte à la Vierge ; il vole et braconne, certes, mais pour son propre compte. Il est déjà un excellent archer et se retranche dans la forêt puisqu’il est, également déjà, hors-la-loi. Les raisons de cette mise au ban restent elles aussi mouvantes : braconnage ? Dettes ?

Du hors-la-loi au justicier

Sous les Tudor, il faut rendre le personnage moins hostile à la royauté. Son histoire est donc progressivement ancrée sous le règne de Richard Cœur de Lion et dans les démêlés de celui-ci avec son frère Jean sans Terre. Cela « permet notamment d’éviter toute critique indirecte des rois plus tardifs et, plus largement, de l’institution monarchique anglaise : Jean sans Terre étant traditionnellement considéré comme un mauvais roi sous les Tudor ».

À partir du XVIIe siècle, sous la plume de Martin Parker, Robin devient noble, plus précisément comte de Huntington. Il commence aussi à redistribuer aux pauvres, à défendre les femmes et à éviter l’usage de la violence, sauf lorsqu’il y est contraint. Il est anticlérical, mais seulement à l’égard des hommes d’Église corrompus. En somme, il commence à devenir un « bon » hors-la-loi.

Puis vient Joseph Ritson, Anglais acquis aux idées de la Révolution française, mais pas à celles de la Terreur, qui contribue à réunir autour de Robin les compagnons que nous connaissons aujourd’hui : Petit Jean, Will l’Écarlate, Much, frère Tuck, sans oublier la belle Marianne.

Walter Scott rendra encore le personnage plus célèbre grâce à son roman Ivanhoé, et Alexandre Dumas contribuera à le faire connaître en France.

Errol Flynn et le Robin moderne

Robin aura mis du temps à traverser la Manche, et encore davantage l’Atlantique. Mais une fois que le cinéma américain s’en empare, l’image que nous conservons encore largement aujourd’hui va se fixer : Errol Flynn en collant vert ! Sans oublier la merveilleuse Olivia de Havilland en belle Marianne et Basil Rathbone, qui incarnera également Sherlock Holmes, dans le rôle du redoutable Guy de Gisbourne.

C’était en 1938, sous la direction de Michael Curtiz et William Keighley, dans Les Aventures de Robin des Bois, l’un des premiers grands films hollywoodiens tournés en Technicolor.

Depuis, d’autres Robin sont évidemment apparus. Ils reviennent de croisade, changent d’époque ou de caractère, deviennent parfois presque des super-héros, mais restent finalement fidèles à la société qui les met en scène.

Car c’est peut-être là que réside le secret de sa longévité : Robin des Bois est un caméléon. Chaque époque le réinvente, déplace ses combats et lui prête ses propres aspirations. Restent la forêt, l’arc, le goût du déguisement et des mauvais tours, la joyeuse bande et, surtout, une certaine manière de résister à l’autorité.

Mais n’en disons pas davantage : ce serait tout de même dommage de détrousser Aude Mairey de toutes ses découvertes.

Robin des Bois semble avoir encore de nombreuses histoires à raconter. « Oo-De-Lally, Oo-De-Lally, quel beau jour vraiment... »

Par Audrey Le Roy

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