16 romans dans la première sélection du Prix Goncourt

La première sélection du Prix Goncourt 2026

Boris Bergmann, Minotaure, Albin Michel

Louise Chennevière, Faire la peau, P.O.L

Ananda Devi, Chronique d'un royaume perdu, Grasset

Sonia Devillers, Le fabuleux piano, Robert Laffont

Anne Godard, Nous aussi, Actes Sud

Olivier Grondeau, Joseph dans la nuit, L'Iconoclaste

Yannick Haenel, La solitude des professeurs est infinie, Gallimard

Lilia Hassaine, Je, Gallimard

Philippe Jaenada, L'inconnue du Quai de Javel, Flammarion

Jean-Yves Jouannais, Une forêt, Albin Michel

Emma Marsantes, N'efface pas mes cercles, Verdier

Clémentine Mélois, Choses que je croyais perdues, L'Arbalète/Gallimard

Thélyson Orélien, C'était ça ou mourir, Grasset

Sylvain Prudhomme, De l'autre côté du lac, Minuit

Olivier Rolin, La Guerre éternelle, Gallimard

Patrice Trigano, Bataille au procès, Maurice Nadeau

Présidée depuis mai 2024 par Philippe Claudel, successeur de Didier Decoin, l’Académie Goncourt rassemble aujourd’hui Pascal Bruckner, Tahar Ben Jelloun, Camille Laurens (secrétaire générale), Pierre Assouline, Éric-Emmanuel Schmitt, Françoise Chandernagor (vice-présidente) et Christine Angot, élue en mars 2024 après le retrait de Patrick Rambaud pour raisons de santé.

Une deuxième sélection sera annoncée le mardi 6 octobre, avant la troisième, le 27 octobre, qui désignera les 4 finalistes. La révélation de l'ouvrage lauréat est prévue pour le mardi 3 novembre prochain, au restaurant Drouant, à Paris.

Elle sera particulièrement attendue, en raison d'une année difficile en termes de ventes de livres, notamment au sein des librairies indépendantes. En effet, malgré son chèque symbolique de 10 €, le Prix Goncourt demeure le trophée le plus convoité de la littérature francophone, synonyme d’un succès immédiat en librairie.

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L'année dernière, le Prix Goncourt avait été remporté par Laurent Mauvignier, pour son roman La maison vide, publié chez P.O.L.

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Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 4.0

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Par Dépêche

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