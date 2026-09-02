16 romans dans la première sélection du Prix Goncourt

La saison des récompenses littéraires a déjà commencé depuis quelques semaines, mais le Prix Goncourt l'ouvre officiellement, en quelque sorte. L'Académie Goncourt, endeuillée par la disparition récente de Didier Decoin, a présenté sa première sélection, en 16 romans.
Le 02/09/2026 à 14:01 par Dépêche
2 Réactions | 2 Partages
Publié le :
02/09/2026 à 14:01
2
Commentaires
2
Partages
Boris Bergmann, Minotaure, Albin Michel
Louise Chennevière, Faire la peau, P.O.L
Ananda Devi, Chronique d'un royaume perdu, Grasset
Sonia Devillers, Le fabuleux piano, Robert Laffont
Anne Godard, Nous aussi, Actes Sud
Olivier Grondeau, Joseph dans la nuit, L'Iconoclaste
Yannick Haenel, La solitude des professeurs est infinie, Gallimard
Philippe Jaenada, L'inconnue du Quai de Javel, Flammarion
Jean-Yves Jouannais, Une forêt, Albin Michel
Emma Marsantes, N'efface pas mes cercles, Verdier
Clémentine Mélois, Choses que je croyais perdues, L'Arbalète/Gallimard
Thélyson Orélien, C'était ça ou mourir, Grasset
Sylvain Prudhomme, De l'autre côté du lac, Minuit
Olivier Rolin, La Guerre éternelle, Gallimard
Patrice Trigano, Bataille au procès, Maurice Nadeau
Présidée depuis mai 2024 par Philippe Claudel, successeur de Didier Decoin, l’Académie Goncourt rassemble aujourd’hui Pascal Bruckner, Tahar Ben Jelloun, Camille Laurens (secrétaire générale), Pierre Assouline, Éric-Emmanuel Schmitt, Françoise Chandernagor (vice-présidente) et Christine Angot, élue en mars 2024 après le retrait de Patrick Rambaud pour raisons de santé.
Une deuxième sélection sera annoncée le mardi 6 octobre, avant la troisième, le 27 octobre, qui désignera les 4 finalistes. La révélation de l'ouvrage lauréat est prévue pour le mardi 3 novembre prochain, au restaurant Drouant, à Paris.
Elle sera particulièrement attendue, en raison d'une année difficile en termes de ventes de livres, notamment au sein des librairies indépendantes. En effet, malgré son chèque symbolique de 10 €, le Prix Goncourt demeure le trophée le plus convoité de la littérature francophone, synonyme d’un succès immédiat en librairie.
À LIRE - Prix Blù Jean-Marc Roberts 2026 : les 7 livres en lice
L'année dernière, le Prix Goncourt avait été remporté par Laurent Mauvignier, pour son roman La maison vide, publié chez P.O.L.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 4.0
DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 19/08/2026
256 pages
Albin Michel
20,90 €
Paru le 20/08/2026
288 pages
P.O.L
21,00 €
Paru le 19/08/2026
454 pages
Grasset & Fasquelle
24,00 €
Paru le 27/08/2026
288 pages
Robert Laffont
21,00 €
Paru le 19/08/2026
237 pages
Actes Sud Editions
20,00 €
Paru le 20/08/2026
227 pages
Iconoclaste (l')
19,90 €
Paru le 20/08/2026
320 pages
Editions Gallimard
21,50 €
Paru le 20/08/2026
256 pages
Editions Gallimard
21,00 €
Paru le 12/08/2026
528 pages
Flammarion
23,00 €
Paru le 02/01/2026
112 pages
Albin Michel
16,90 €
Paru le 20/08/2026
160 pages
Editions Verdier
19,50 €
Paru le 20/08/2026
176 pages
Editions Gallimard
19,00 €
Paru le 19/08/2026
272 pages
Grasset & Fasquelle
21,50 €
Paru le 27/08/2026
288 pages
Les Editions de Minuit
22,00 €
Paru le 20/08/2026
224 pages
Editions Gallimard
20,00 €
Paru le 21/08/2026
136 pages
Editions Maurice Nadeau
19,00 €
2 Commentaires
Alimar
02/09/2026 à 15:16
La Maison vide de Laurent Mauvignier, chez Minuit plutôt ? ;)
Jean-Louis
02/09/2026 à 15:34
Le maison vide a été publié aux éditions de Minuit et non chez POL