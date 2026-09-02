À Québec, Yahndawa' : ce que nous sommes devient le livre de toute une ville

Le choix a été effectué par un jury citoyen, une première pour le dispositif. Ses membres, issus de Wendake et des différents arrondissements de Québec, ont retenu le texte pour « son humanité » et pour la perspective wendate qu’il porte sur l’histoire locale.

Wendake est le territoire de la Nation huronne-wendat, une communauté autochtone située au cœur de l’agglomération de Québec. La pièce avait déjà été présentée sur la scène du Théâtre du Trident en 2024 avant sa publication en 2025.

Une histoire wendate au cœur de Québec

Yahndawa' : ce que nous sommes suit une lignée wendate en mêlant personnages réels et fiction. Au centre du récit figure Ludger Sarenhes Bastien, homme d’affaires du siècle dernier engagé dans un combat contre la ville de Québec afin d’obtenir l’accès à l’eau et à l’électricité pour sa communauté.

À travers cette histoire familiale, Marie-Josée Bastien aborde notamment la perte du lien, la transmission et la reconnexion à sa culture. Le livre donne ainsi à voir l’histoire de Québec depuis Wendake, territoire de la Nation huronne-wendat situé à l’intérieur de l’agglomération québécoise.

Comédienne, metteuse en scène et autrice, Marie-Josée Bastien a signé une vingtaine d’œuvres, mis en scène plus d’une trentaine de spectacles et joué dans plus de cinquante créations et productions au Québec comme en Europe. Elle a également été plusieurs fois récompensée aux Prix d’excellence des Arts et de la Culture de Québec.

Une semaine de rencontres autour du livre

Du 18 au 23 septembre, plusieurs bibliothèques de Québec consacreront une programmation spéciale à l’ouvrage et à son autrice. Trois ateliers de création littéraire avec Marie-Josée Bastien sont prévus les 18, 19 et 20 septembre, suivis d’une rencontre avec les quatre autrices finalistes puis, le 23 septembre, d’un cercle de lecture consacré à Yahndawa' : ce que nous sommes.

Les trois autres ouvrages retenus cette année étaient Ash, de Sarah M. Tambo (Groupe Nota bene), Épinette, d’Isabelle Lapointe (La Mèche), et La société des arbres, de Natalie Jean (Leméac). Un rendez-vous festif autour du livre lauréat est également annoncé le 16 octobre aux Éditions Hannenorak, dans le cadre de Québec en toutes lettres.

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Lancé à Québec en 2019, Une ville, un livre reprend un principe né à Seattle en 1998 : transformer une ville entière en vaste club de lecture. L’initiative est portée par Québec, ville de littérature UNESCO, statut obtenu en 2017, avec pour objectif de mettre en avant les auteurs et autrices de Québec et de Wendake et de favoriser la lecture dans l’ensemble de la communauté.

En 2025, l’initiative avait distingué Bienvenue au parc de l’horreur ! de Magali Laurent (Auzou Québec, collection Panik).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Marie-Josée Bastien (© Eva-Maude TC)

Par Hocine Bouhadjera

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