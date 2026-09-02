Auvergne-Rhône-Alpes : les sélections du Prix littéraire des lycéens et apprentis

La 19e édition du Prix littéraire des lycéens et apprentis en Auvergne-Rhône-Alpes dispose désormais de ses deux sélections, dans les catégories Romans et Bandes dessinées. Les noms des lauréats seront connus en mai 2027, après les tournées des auteurs dans les établissements participants.
Le 02/09/2026 à 13:29 par Dépêche
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02/09/2026 à 13:29
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L'Été où j'ai disparu d'Agnès Colomb - Édition du Gros Caillou
Des enfants uniques de Gabrielle de Tournemire - Flammarion
Quatre jours sans ma mère de Ramsès Kefi - Philippe Rey
L'Homme sous l'orage de Gaëlle Nohant - L'Iconoclaste
L'Escadron bleu, 1945 de Virginie Ollagnier et Yan Le Pon - Dupuis
Tisseuse de Léna Canaud - Ankama
Les Gugusse en vacances d'Émilie Gleason - Atrabile
Les Sentiers d’Anahuac de Romain Bertrand et Jean Dytar - Delcourt
26 établissements de la région participent à cette nouvelle édition, et 52 rencontres avec les lycéens et apprentis sont d'ores et déjà prévues.
Le but est d’amener les élèves à découvrir des œuvres qu’ils ne liraient pas d’eux-mêmes, de leur permettre de rencontrer et d’échanger avec les auteurs et les autrices.
C’est pourquoi chaque classe participante reçoit la venue de deux auteurs ou autrices de la sélection au cours de l’année pour un roman et une BD. Ces rencontres sont des occasions uniques de découvrir les coulisses de la création littéraire et les secrets de ce métier !
En parallèle, les enseignants sont encouragés à construire des projets d'éducation artistique et culturelle, en lien avec les ouvrages, à travers des courts-métrages, des chorégraphies, des productions écrites, des créations graphiques, des podcasts...
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Les élèves peuvent ainsi s'approprier les œuvres et aiguiser leur esprit critique. À la suite des votes des élèves pour leur roman et leur BD préféré, un prix par catégorie est décerné lors d’une cérémonie organisée dans une grande ville d’Auvergne-Rhône-Alpes au cours d’une après-midi festive au mois de mai.
Pour la période 2025-2026, le Prix avait salué J’ai pas les mots de Laurent Seyer (Finitude) et L’héritage fossile de Philippe Valette (Delcourt).
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 02/01/2026
240 pages
Les Editions du Gros caillou
19,00 €
Paru le 26/08/2026
224 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 21/08/2025
204 pages
Philippe Rey
20,00 €
Paru le 21/08/2025
352 pages
Iconoclaste (l')
21,90 €
Paru le 08/10/2025
162 pages
Delcourt
34,95 €
Paru le 04/04/2025
184 pages
Atrabile Editions
21,00 €
Paru le 16/01/2026
156 pages
Editions Dupuis
25,00 €
Paru le 12/09/2025
232 pages
Ankama éditions
24,90 €
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