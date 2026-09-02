Auvergne-Rhône-Alpes : les sélections du Prix littéraire des lycéens et apprentis

Romans

L'Été où j'ai disparu d'Agnès Colomb - Édition du Gros Caillou

Des enfants uniques de Gabrielle de Tournemire - Flammarion

Quatre jours sans ma mère de Ramsès Kefi - Philippe Rey

L'Homme sous l'orage de Gaëlle Nohant - L'Iconoclaste

Bandes dessinées

L'Escadron bleu, 1945 de Virginie Ollagnier et Yan Le Pon - Dupuis

Tisseuse de Léna Canaud - Ankama

Les Gugusse en vacances d'Émilie Gleason - Atrabile

Les Sentiers d’Anahuac de Romain Bertrand et Jean Dytar - Delcourt

26 établissements de la région participent à cette nouvelle édition, et 52 rencontres avec les lycéens et apprentis sont d'ores et déjà prévues.

Le but est d’amener les élèves à découvrir des œuvres qu’ils ne liraient pas d’eux-mêmes, de leur permettre de rencontrer et d’échanger avec les auteurs et les autrices.

C’est pourquoi chaque classe participante reçoit la venue de deux auteurs ou autrices de la sélection au cours de l’année pour un roman et une BD. Ces rencontres sont des occasions uniques de découvrir les coulisses de la création littéraire et les secrets de ce métier !

En parallèle, les enseignants sont encouragés à construire des projets d'éducation artistique et culturelle, en lien avec les ouvrages, à travers des courts-métrages, des chorégraphies, des productions écrites, des créations graphiques, des podcasts...

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Les élèves peuvent ainsi s'approprier les œuvres et aiguiser leur esprit critique. À la suite des votes des élèves pour leur roman et leur BD préféré, un prix par catégorie est décerné lors d’une cérémonie organisée dans une grande ville d’Auvergne-Rhône-Alpes au cours d’une après-midi festive au mois de mai.

Pour la période 2025-2026, le Prix avait salué J’ai pas les mots de Laurent Seyer (Finitude) et L’héritage fossile de Philippe Valette (Delcourt).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

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