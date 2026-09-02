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Écris-moi une danse.... De la page au mouvement avec Myriam Gourfink

Un roman s’écrit avec des mots, une partition de musique avec des notes, et pour la danse ? Comment expliquer à des danseurs et danseuses les mouvements imaginés par un ou une chorégraphe, des intentions scénographiques qui soient intelligibles par tous et mémorisables. Rencontre avec Myriam Gourfink, danseuse, chorégraphe, riche d’un parcours international, reconnue et très appréciée pour son travail de recherche chorégraphique. 

Le 02/09/2026 à 15:56 par Christian Dorsan

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Publié le :

02/09/2026 à 15:56

Christian Dorsan

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Il existe depuis le Moyen Âge des consignations de gestes (révérences par exemple) pour apprendre les danses qui ont cours dans l’aristocratie. Ils sont notés par une simple lettre à même la portée musicale. Il faut attendre le XVIe siècle pour qu’un premier manuel de danse voie le jour sous la plume d’un chanoine.

Au XVIIe, apparaît une première « écriture » dite Beauchamp-Feuillet, détaillée dans un essai intitulé Livre de contredanse présenté au Roy. Au siècle suivant, le chorégraphe Raoul Feuillet utilise une feuille de papier sur laquelle la scène est représentée vue du haut, un tracé représente la trajectoire du danseur avec des petits signes qui représentent les actions des danseurs. Cette méthode s’améliorera au fil des ans et des chorégraphes. Au XXe apparaissent deux écritures principales : la notation Laban et la notation Benesh.

La partition Laban doit répondre à quatre questions : que se passe-t-il, quand cela se passe-t-il, combien de temps cela dure et quelle partie du corps exécute ce mouvement ? Le corps est disséqué le long d’une ligne verticale qui représente l’axe longitudinal du danseur ou danseuse. Ces symboles correspondent aux appuis au sol et les différentes articulations qui permettent des mouvements.

On rajoute par la suite les signes de direction. Ils indiquent la direction du mouvement, sa durée, la partie du corps concernée et le placement de ces signes sur la portée, indique le moment où le geste doit s’accomplir. Les distances et les relations entre partenaires de danse seront indiquées par des signes distinctifs.

Cette écriture est principalement utilisée pour les chorégraphies de danse moderne, peu enseignée, elle exige une formation particulière. En France, il est dispensé au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.

L’écriture Benesh capte le mouvement pour le retranscrire sur papier. C’est un outil de création et d’aide à la composition. L’écriture est simple et facilement mémorisable : cette écriture n’est pas réservée à la danse, elle s’applique pour le cirque, les marionnettes, tout art qui utilise le mouvement comme expression ou langage.

Cependant, chaque chorégraphe a sa propre manière de codifier ses chorégraphies, les répétitions des gestes sont sans doute la meilleure partition, car elles stimulent la mémoire du corps. 

Myriam Gourfink, danseuse, chorégraphe, riche d’un parcours international, a développé une écriture cinétographique personnelle sur le modèle Laban qu’elle a décrit dans deux ouvrages parus chez Les Presses du Réel.

Actualitté : Avant de commencer, pouvez-vous nous résumer votre parcours?

Myriam Gourfink : À la fin des années 80 et début des années 90, après un parcours en violon, solfège et danse classique au conservatoire régional d’Angers, je me suis investie dans des groupes de musique industrielle et noise, notamment avec les Von Magnet, et me suis engagée dans la pratique de la danse contemporaine grâce au Théâtre Contemporain de la Danse (TCD) à Paris, j’ai eu la chance d’y avoir été accueillie pour suivre intensivement les enseignements de personnes marquantes comme Mirjam Berns, Dominique Duschinsky, Vera Orlock, Shelley Senter, Gregory Lara, j’ai alors lié connaissance avec Odile Duboc qui m’a proposé de travailler avec elle, et plus tard lorsque le TCD est devenu le CND j’y ai rencontré Steve Paxton et Lisa Nelson.

En 1996, je confie aux Von Magnet mon désir de chorégraphier mon premier solo, Beith. Ils m’invitent à répéter à Ris Orangis au CAES, une caserne de pompiers désaffectée dans laquelle ils vivaient et travaillaient. J’en parle aussi avec Odile Duboc qui m’offre des temps de studios au CCN de Belfort. Je crée Beith au CAES en septembre 1996.

Puis, épaulée par «les Von» et Odile je me lance dans la composition de Waw que je crée lors d’une tournée Von Magnet à Amsterdam et Essen, avant de la danser à la Maroquinerie à Paris lors d’un évènement organisé par «les Von», qui pour cette soirée avaient invité quelques personnalités du monde du spectacle vivant ; je me fais alors repérer par Serge Laurent qui me programme à Cartier et qui par la suite soutiendra régulièrement la réalisation de mes pièces, notamment au Centre Pompidou de 1999 à 2019.

Comment naît une chorégraphie dans l’esprit du chorégraphe?

Myriam Gourfink : Pour ma part, ce qui met mon esprit au travail, c’est une étude approfondie — puisqu'elle s’étale maintenant sur plus de 30 ans — de l’œuvre d’Annick de Souzenelle, qui s’emploie à réinterpréter et expérimenter physiquement et émotionnellement — en questionnant l’étymologie de chaque mot et l’origine de chaque lettre — la genèse. Elle le fait d’une façon non moralisante qui brise tous les interdits liberticides, et surtout son point de vue est radicalement féministe, ce qui m’importe énormément.

Cette étude, je la tisse avec des ouvrages d’autre auteur·rice·s, des œuvres picturales, des documentaires, des films, des pièces de danse, des concerts, des expériences somato-sensorielles, et l’exploration des notions du mouvement dansé, telles que les amène à sentir et comprendre la Cinétographie Laban.

Pour Beith (1996), Waw (1997) et Überengelheit (1999) mes premières découvertes des pratiques yoguiques et de la Cinétographie Laban s’émulsionnent respectivement avec la lecture — en plus de celle des livres d’Annick — du Poimandrès, de La Femme gauchère de Peter Handke, et des Traités et sermons de Maître Eckhart.

Par la suite, de nombreuses pièces tout en puisant dans la sensorialité qu’ouvrent en moi les séances de méditation, Yoga, Feldenkrais, Haptonomie, ou Gymnastique sensorielle, dialoguent également avec le dictionnaire de Cinétographie Laban et les œuvres de Karlheinz Stockhausen, François Bayle, Jean-Claude Eloy, Christian Zanési, Kasper T. Toeplitz, les écrits de Joyce Carol Oates ou Cormac McCarthy, avec la poésie de Paul Celan, François Bon ou celle de Danielle Collobert, ou bien encore avec les peintures de William Turner, Olga Rozanova, Mark Rothko, les installations de James Turell, avec les films de Phill Niblock — The movement of people working —, des documentaires animaliers, ou à titre d’exemple pour la pièce Almasty (2016) les récits de Marie-Jeanne Josephovna Koffmann sur le yéti du Caucase.

Au croisement de ces pratiques et influences, des sensations haptiques, la formation interne d’une mise en mouvement — volumes et formes qui bougent sur des plans inclinés —, ou le surgissement d’images. Et tout cela est agité — pour s’alchimiser — par des agents émulsifiants, un réseau de questions : comment traduire l’impression de vivre simultanément dans différentes strates temporelles ? Comment danser sans pas ni marche ? Comment inviter l’interprète à ne jamais être à l’aplomb de sa verticale ? Comment donner à sentir la microspatialité ? Comment garder la perception constante d’un espace carré alors que les interprètes circulent ? Comment les danseur·euse·s peuvent-elles maintenir leurs contacts en formant continuellement une sorte de signe d’infini alors qu’iels échangent leurs places ? Comment faire pour qu’iels restent en relation tête à tête — Arche (2021) — tout au long de la pièce ? Quelles indications choisir pour qu’iels donnent à voir et à vivre un déséquilibre ? Comment révéler à l’échelle de la macro-composition la danse glissante et infra corporelle des fascias ? Comment traduire dramaturgiquement les sensations qui surviennent en méditation dans l’espace interne : celle d’une poussée comme végétale, celle de la percée de petits canaux, celle d’un volume pneumatique qui s’ouvre ? Et comment dire en geste la fêlure, la fissure, la rugosité, le frisson, la coupure, la dissonance ou l’étrange — Frissure (2026) ?

Les premiers jets se font de quelle façon?

Myriam Gourfink : Souvent devant la page blanche d’un vieux logiciel de dessin que je choisis de continuer à employer avec persistance — AppleWorks.

Selon les périodes l’écriture s’est effectuée de différentes façons : au début j’avais besoin de définir mon environnement chorégraphique, je commençais par cibler les notions avec lesquelles je souhaitais travailler, en quelque sorte je passais des heures à cerner et délimiter mon champ lexical au regard de mes questions, mon imaginaire dramaturgique, mes vécus corporels, émotionnels, mes images. Grâce à cette période, le dictionnaire Laban est devenu un ami avec lequel je dialogue, il est aujourd’hui dans son ensemble mon environnement chorégraphique, j’aime m’y perdre, y flâner, il s’avère être, après trente années de vie commune, une source inépuisable d’étonnements.

Ainsi à titre d’exemple en vagabondant dans le dictionnaire Laban, après avoir écouté les récits de Koffmann sur l’Almasty qui, selon les dires, tresse les crins des chevaux la nuit, j’ai pensé rendre perceptible et entremêler trois références spatiales : celle du corps dans les trames de l’espace euclidien et celui du lieu. Ainsi pour cette pièce les premiers signes déposés sur la partition d’exploration ont été le signe rond de la pause au corps, le losange de la pause à l’espace et le losange avec un point en son centre désignant la pause au lieu.

Almasty est ainsi une danse qui tresse et alterne :

Le fait qu’une partie du corps en restant constamment dans un même rapport d’espace donne comme l’impression de transporter un volume, ;

Avec le geste de maintenir un segment corporel sur le vecteur d’une direction et donc de glisser dessus, d’incarner une trace, alors que le reste du corps s’articule et se déplace ailleurs. Et l’acte de fixer une partie corporelle à un endroit, ce qui amène à circonscrire et rassembler le mouvement autour de ce point d’ancrage.

Comment décide-t-on de la transcription, le choix de l’écriture?

Myriam Gourfink : Prenons un autre exemple, celui de l’écriture de Rêche (2024) ; je voulais donner à sentir à l’échelle du groupe le glissement directionnel des fascias et l’ouverture aérienne que cela crée intérieurement, conjuguée avec le sentiment que cette douceur qui advient résorbe les rugosités de nos histoires humaines. J’ai pensé dès le départ à des appuis au sol permettant le glisser sur de grandes surfaces corporelles, et à relier en un seul corps étale et long les sept danseur·euse·s afin qu’iels glissent les un·e·s sur les autres pour se déplacer comme dans des couloirs. Il manquait la façon dont ces glissements allaient s’effectuer et surtout comment ils pouvaient aboutir à des espaces d’adoucissement plus amples et aériens ?

J’ai consulté le dictionnaire sans rien chercher de précis, juste à y errer, à le feuilleter. Et grâce à la chance, je tombe nez à nez avec un signe de référent spatial que je n’avais jamais étudié, il indique que, quelles que soient la position et l’orientation de chaque membre d’un groupe, leur référence spatiale est uniformément égale à la direction du parcours. Le signe de la «clef de lecture de direction du parcours» met alors au travail mon imaginaire et amène la solution. J’invite le groupe à glisser vers la direction du parcours tout en tournant — dans un incessant mouvement de flux et reflux — une fois à droite par rapport à ce vecteur, une fois à gauche.

Et c’est surtout en studio que la magie opère, et que le signe se vérifie avec les interprètes comme étant ce dont la pièce a besoin pour prendre forme. Le glissement dans le couloir du vecteur mêlé à la giration permet aux un·e·s de passer par-dessus les autres, et construit, à la fin de chaque tour, une vague suspendue qui laisse apparaître une fresque humaine qui se désagrège lentement à la giration suivante, pour offrir à nouveau un moment de suspension aérienne dévoilant d’autres histoires humaines.

D’après vous quelle est l’écriture qui serait la plus universelle

Myriam Gourfink : Votre question en amène une autre, est-ce qu’à l’instar de la musique, la danse aurait besoin d’une écriture universelle ?

À vrai dire, je ne crois pas, je pense que la danse a développé plusieurs systèmes de transcriptions du mouvement — pour n’en citer que quelques-uns au XXe siècle : Benesh, Eshkol-Wachman, Laban — correspondant à différents usages, ou différentes visions, je trouve heureuse cette diversité, elle est une réalité pleine d’avenir, en ce qu’elle contient la promesse d’échanges fructueux.

Malheureusement je ne connais pas encore assez Benesh ou Eshkol-Wachman pour réellement comprendre leurs enjeux clefs. En ce qui concerne Laban, je pense que la grande avancée est d’ouvrir la danse à un spectre infini de relations à la musique, et par là même de questionner le temps. C’est-à-dire que la Cinétographie permet toutes sortes de relations à la musique, de la plus traditionnelle à la plus radicale, comme le fit Mary Wigman — qui fut un temps collaboratrice de Laban — en choisissant le silence. Je trouve d’une intelligence égale à sa simplicité le fait qu’en Cinétographie la longueur d’un trait exprime le temps, et que l’échelle soit définie par la personne qui transcrit. Ainsi pourra-t-elle spécifier qu’un trait de 2 cm équivaut de façon classique à la noire à soixante, mais loisir à elle de le déterminer comme équivalent à l’advenue de trois oiseaux passant dans le champ de vision de l’interprète, choix qui nous amènerait à concevoir et vivre l’élasticité du temps.

La durée des actions étant mesurée dans ma pratique par la perception, de toute évidence Laban m’a tout de suite convaincue, puisque le système ouvre littéralement à l’infini les possibilités de référents temporels, ce qu’il ne fait pas assez — à mon humble avis et surtout pour mon usage personnel — au niveau des signes d’espace ; je précise, il contient bien dans sa cohérence et sa logique une infinité de possibles et c’est bien en étudiant Laban que j’ai compris, clarifié mon rapport à l’espace, et que je continue à découvrir cette infinitude.

Cela m’a conduit à considérer dans mes explorations les 360° du cercle et donc à générer une danse microspatiale. Cependant, les signes de directions, niveaux et orientations du début du XXe siècle ne permettent pas d’exprimer les 360° du cercle ; pour les ouvrir j’ai adopté — en plus des signes déjà existants qui sont grandement pertinents dans la plupart des cas — les croix utilisées par les enseignant·e·s dans un but pédagogique, car elles permettent non seulement de symboliser direction, niveau et orientation au degré près, mais aussi de dissocier les notions de niveaux et directions ; et il se trouve que c’est ce dont j’avais besoin pour certaines partitions ouvertes, notamment celles des projets L’Innommée (2003), Contraindre (2004), This my House (2005), Les Temps Tiraillés (2009), Bestiole (2012), qui sont soit générées en ligne, soit écrites par mes soins sur le vif, et lus en temps réel par les interprètes.

Comment se passe la transmission de la partition avec les danseurs et danseuses? Adaptez-vous certains mouvements au physique du danseur? Une partition est-elle figée ou mouvante durant les répétitions?

Myriam Gourfink : Il est donc temps de mentionner que je n’écris que des partitions ouvertes, c’est-à-dire que je ne cherche pas à transcrire exactement les gestes et déplacements de façon détaillée, bien qu’il m’arrive parfois de resserrer le niveau de précision. L’écriture est ici au service de la composition en danse, et non de la notation d’une danse préexistante, aussi trame-t-elle l’avènement de la dramaturgie ; elle est une matrice qui favorise le développement du climat de la pièce. elle invite à l’exploration dans un registre très précis, elle organise concrètement la recherche de matériau, en ce qu’elle symbolise le langage dansé en paramétrant, avec la poésie des spectres de nuances, les composants du mouvement qui sont le temps, l’espace, la masse, le flux — ainsi oblige-t-elle le chorégraphe à clarifier son oralité et surtout permet-elle au collectif de s’en détacher.

Précisons également ici que la Cinétographie est tout indiquée pour l’écriture ouverte, en ce qu’elle fonctionne — c’est une image très personnelle — comme les poupées gigognes, un signe générique indique une notion qui, si on y ajoute d’autres signes, deviendra une transcription détaillée du geste. Par exemple le rectangle traduit la mise en mouvement d’un segment de corps ; en insérant dans le rectangle un rond blanc en haut, figurant le thorax, et un noir en bas, symbolisant le bassin, nous préciserons que c’est le segment du tronc dans son ensemble qui se meut. Par la suite, en ajoutant au-dessus de ce rectangle un signe d’opération nous spécifierons la nature du mouvement — qui jusqu’à présent était libre —, ainsi une petite croix surplombant notre signe de tronc nous invitera à le fléchir, etc..

La partition ouverte est donc vivante et autorise l’interprète à danser en fonction de ses préférences, à décider pour lui-même, elle ne rationalise en rien la danse, elle ouvre l’imaginaire singulier de chacun·e.

Cela dit, il y a énormément d’allers-retours entre l’écriture à la table et l’expérience en studio car il s’agit d’écrire de façon à cibler des atmosphères, en vue de construire une trame dramaturgique. Si la partition est une aide, c’est bien le collectif constitué des interprètes et du chorégraphe qui enquête sur la pièce. Il y a donc souvent des changements à apporter.

Cependant quelques fois, l’écriture génère dès le premier essaie un matériau clef qui nous étonne et dépasse toutes nos espérances : j’ai en tête le réseau de contraintes proposant aux danseur·reuse·s de Glissement d’infini (2019) de glisser continuellement au sol sans jamais soulever la tête, les jambes ou les bras, le travail de poids et contrepoids qui génère la circulation est alors entièrement pris en charge par le bassin et le thorax, qui peuvent à loisir se soulever, tourner, s’enrouler ou se fléchir, puisque la partition les laisse entièrement libres ; il en résulte un changement radical des habitudes motrices qui nous a interpellés, aussi avons-nous développé plus que prévu cette partie de la pièce qui dure en définitive presque 1h30 sur les 4 de son déroulement, un montage vidéo de trois heures est posté en ligne en partage libre ici :

Enfin, pour clore ce chapitre concernant la collaboration avec les interprètes, de façon pratique dans le découpage de notre journée, nous prenons le temps — pendant environ une heure, lors de la digestion, après le repas du midi — d’expliciter la signification de chacun des signes de la partition d’exploration sur laquelle notre travail se portera. Ainsi chacun·e peut lire de façon autonome et annoter l’écrit comme bon lui semble.

La danse est-elle la grande oubliée de la Culture, comment faire venir le grand public?

Myriam Gourfink : De quelle Danse parlons-nous, et de quelle Culture ? La Culture du divertissement — l’industrie, devrais-je dire — est à n’en pas douter florissante, puisque sans scrupule depuis quelques années son négoce profite scandaleusement des subventions publiques.

Je pense que le grand oublié des politiques culturelles publiques aujourd’hui, c’est l’Art, celui qui s’égare, celui qui tourmente et agite, et cela sans distinction du médium.

Et pourtant les politiques culturelles publiques de ce pays, à la toute fin du XXe siècle, ont réussi brillamment à développer un modèle unique, permettant une accessibilité à jamais égalée, pour le plus grand nombre, à l’Art avec un grand A dans ses formes les plus déroutantes et questionnantes. Des hommes et des femmes politiques de lettres, et non juste «bons?» gestionnaires, ont su soutenir la diffusion d’œuvres s’aventurant hors des sentiers battus et favorisant l’éveil et l’émancipation de nos esprits. Rappelons-nous qu’avant leur action l’Art était jusqu’alors réservé à une élite.

Nous assistons aujourd’hui au démantèlement de ce qu’iels avaient su construire avec seulement 1 % du budget annuel de l'État, aussi sommes-nous en droit de nous demander par qui est-il orchestré ? Et par quelles valeurs et desseins, s’il y en a, cette destruction est-elle portée ?

Je fais partie de la génération qui — et mes origines sont modestes — a pu bénéficier de cet accès qu’iels nous offraient ; j’espère que sous peu, nous saurons nous réveiller et qu’en recouvrant une fonction publique garante de notre élévation, nous honorerons leurs visions en renouvelant inventivement et pertinemment leur action.

Votre actualité?

Myriam Gourfink : Cet automne, le Festival d’Automne à Paris en partenariat avec le Musée de l’Orangerie programme la pièce Masse ; et l’Odéon, Théâtre de l’Europe, nous invite à investir la galerie tout en longueur du Petit Odéon avec le projet Fondre, qui fera vivre création et répertoire sur pas moins de vingt-quatre dates étalées entre le 3 novembre et le 10 décembre 2026, avec les artistes historiques de la compagnie : le compositeur et bassiste Kasper T. Toeplitz et les danseuses Deborah Lary et Véronique Weil.

L’écriture est un matériau brut qui jette les bases de la chorégraphie. Que le chorégraphe choisisse l’outil informatique avec un logiciel adapté ou une écriture manuel en s’aidant d’un dictionnaire cinétographique, l’histoire s’écrit surtout lors des répétitions avec des échanges avec les danseurs, et la vision des mouvements. Une véritable écriture vivante.

Crédits photo © Richard Louvet

Par Christian Dorsan
Contact : contact@actualitte.com

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À la librairie Vignettes, dans le 19e arrondissement de Paris, Ariane défend On était des anges, album d’Anne-Caroline Pandolfo dessiné par Terkel Risbjerg et publié chez Dargaud. Ce qui la frappe : une bande d’adolescents immédiatement crédibles, un récit qui alterne comédie, mélancolie et silences, et un dessin dont la fluidité apparente cache une précision très fine.

05/07/2026, 10:56

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À Kinshasa, La Maison du Savoir réinvente la librairie francophone

À Kinshasa, La Maison du Savoir s’est imposée en quelques années comme l’un des acteurs majeurs du livre. Fondée par Raïssa Hakim, pharmacienne de formation devenue libraire par conviction, l’enseigne compte aujourd’hui trois points de vente et poursuit son développement avec l’ouverture prochaine d’une quatrième librairie. Loin des réseaux habituels, Raïssa Hakim avance vite et bien dans l’une des plus grandes villes d’Afrique, en portant une image moderne, vivante et ambitieuse de la librairie francophone. Propos recueillis par Agnès Debiage (ADCF Africa).

03/07/2026, 16:39

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Roxane Blondel, un yoga à hauteur de soi : "Le yoga doit pouvoir s’adapter à chacun"

Avec Le Yoga qui vous ressemble – Des pratiques simples et accessibles pour chaque moment de votre journée, publié aux éditions Grancher, Roxane Blondel défend une pratique souple, concrète et inclusive. Professeure de yoga, créatrice d’outils pédagogiques et ancienne pâtissière, elle propose un ouvrage à consulter selon ses besoins, pour faire du mouvement un véritable soutien au quotidien.

25/06/2026, 16:19

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IA et littérature : Hervé Le Tellier et Abel Quentin face à la grande dépossession

Face à l’intelligence artificielle générative, Hervé Le Tellier et Abel Quentin ne parlent pas seulement de littérature. L’un, venu des mathématiques et de l’Oulipo, interroge la disparition possible du geste d’écrire, le choc professionnel, psychologique et démocratique que provoquent les machines. L’autre cherche des lieux où préserver l’intelligence humaine, la lenteur, la joie et la confiance. 

20/06/2026, 11:22

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“La cage n’est pas simplement un ensemble de barreaux de fer”

Dans Naissances au zoo, Ashraf Al Ashmawi fait du zoo une métaphore de la condition humaine. Ancien juge, il explore justice, pouvoir et fragilité des êtres, sans réduire ses personnages à des archétypes. Lauréat du Sheikh Zayed Book Award 2026 dans la catégorie « Littérature » pour Naissances au zoo, il répond aux questions d’ActuaLitté.

19/06/2026, 11:05

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“Accompagner la lecture est une affaire collective” (Association des Bibliothécaires de France)

L'Association des Bibliothécaires de France a ouvert, ce mercredi 17 juin, son 71e congrès à Rennes, au sein du Couvent des Jacobins. L'organisation a choisi un thème fédérateur, l'hospitalité, qui rappelle que les établissements de lecture publique incarnent le premier équipement culturel de proximité, par ailleurs libre d'accès. Un statut qui n'empêche ni les remises en cause ni les réflexions... Le bureau national de l'ABF a abordé, pour ActuaLitté, une variété de sujets à l'occasion d'un entretien.

18/06/2026, 13:11

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“Des chemins de traverse” pour “donner de la joie” : le pari des éditions Poids Plume

Depuis le début de juin, les éditions Poids Plume ont confié leur diffusion et leur distribution à DG Diffusion. Fondée en 2022 à Morlanne, dans les Pyrénées-Atlantiques, par Gaëlle Perret, la maison indépendante entend renforcer sa présence en librairie. Stockage, suivi des ventes et logistique constituent les principaux leviers de ce passage à une diffusion nationale, sans dissocier développement commercial, illustration et transmission.

18/06/2026, 12:42

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Affaire Samuel Paty : “J'étais susceptible de reconnaître mes étudiants dans tous les jeunes accusés“

Dans Notes d’une enseignante sur le procès de l’assassinat de Samuel Paty publié aux éditions Maurice Nadeau, Eloïse Lièvre propose une approche incarnée et réflexive du procès des huit personnes accusées d’être impliquées dans l’assassinat de Samuel Paty qui s’est tenu à l’hiver 2024. Un livre qui mêle récit personnel, journal du procès, analyse intellectuelle et réflexion morale. Par Olivier Stroh.

17/06/2026, 18:24

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“Sans surmonter ces griefs historiques, aucun dialogue significatif ne peut s’épanouir”

Dans son essai, Zuhair Tawfiq explore la manière dont les stéréotypes se construisent entre Orient et Occident. À travers cette réflexion, il questionne le rôle de l’écrivain dans la déconstruction des idées reçues et des représentations de l’Autre. Lauréat du Sheikh Zayed Book Award 2026 dans la catégorie « Critique littéraire et artistique » pour Perceiving the World: Mutual Stereotypes Between the Self and the Other, il répond aux questions d’ActuaLitté.

16/06/2026, 10:53

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“Traduire un texte vieux de plusieurs siècles est un véritable défi”

L’œuvre de Nawal Nasrallah navigue sur de multiples aspects : le patrimoine culinaire d’Al-Andalus et du Maghreb, l’histoire matérielle, la traduction savante et les circulations méditerranéennes constituent autant d’atouts. Elle travaille sur l’histoire et la culture de la cuisine arabe à travers les siècles, avec un intérêt particulier pour les textes culinaires médiévaux. Lauréate du Sheikh Zayed Book Award 2026 catégorie Traduction, elle répond à ActuaLitté.

13/06/2026, 07:00

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“La librairie a besoin d'une aide urgente et massive” (Syndicat de la Librairie française)

Un certain sentiment d'urgence dominait les Rencontres nationales de la librairie, à Rennes, ces 7 et 8 juin. La situation économique des commerces indépendants est en effet préoccupante, d'autant plus que les perspectives ne sont pas engageantes et que l'action publique manque de moyens... Alexandra Charroin-Spangenberg, cogérante de la Librairie de Paris (Saint-Étienne) et présidente du Syndicat de la Librairie française, et Guillaume Husson, délégué général de l'organisation, reviennent pour ActuaLitté sur les sujets du moment.

10/06/2026, 14:53

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“La poésie arabe exprime des expériences humaines universelles”

Traducteur d’Adonis, Mahmoud Darwich et Ibn Arabi, Stefan Weidner fait dialoguer depuis Cologne les cultures arabe et européenne. Lauréat 2026 du Sheikh Zayed Book Award pour Der arabische Diwan, anthologie de poésie préislamique ouverte à des voix féminines rarement traduites, il revient sur son œuvre, sa lecture de la poésie arabe et les enjeux du dialogue entre les cultures. Dans cette interview, il répond à ActuaLitté.

10/06/2026, 10:48

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Affaire Grasset : Laure Darcos et Sylvie Robert avancent une “clause de confiance”

Elles forment un tandem sénatorial très actif sur les questions culturelles, et plus particulièrement les sujets relatifs au livre. Laure Darcos, sénatrice de l'Essonne (Les Indépendants - République et Territoires) et Sylvie Robert, sénatrice d'Ille-et-Vilaine (Socialiste, Écologiste et Républicain) et vice-présidente du Sénat, évoquent leur proposition de loi sur le contrat d'édition, la lutte contre la concentration du secteur, et dressent aussi un premier bilan du sort réservé à la culture sous les mandats d'Emmanuel Macron.

09/06/2026, 16:20

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“Rimbaud nous demande justement de repenser ce qu’est la modernité”

Avec son Découvrir Rimbaud aux Éditions sociales, Alix Stéphan relit le poète à travers l’histoire, la révolution et les lignes politiques de son œuvre. De l’opacité des textes aux héritages décoloniaux, du refus du travail aux rapports de domination, elle défend une lecture située de Rimbaud, attentive au contexte sans épuiser le mystère des poèmes. Propos recueillis par Vivian Petit.

09/06/2026, 12:28

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La Goutte créative : une maison indépendante mise sur le livre vivant

Fondée par Charlotte Cruz et Chilly Charly, La Goutte Créative rejoint le réseau de diffusion et de distribution de DG Diffusion. La jeune maison indépendante défend un catalogue à la croisée des sagesses du monde, de l’imaginaire, de la transmission et du développement personnel. Charlotte Cruz y voit surtout un moyen d’élargir la portée d’un projet éditorial fondé sur l’éthique, l’écologie et le lien direct avec les lecteurs.

08/06/2026, 17:01

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Richard Sebag et Patrick Aurignac, anciens du grand banditisme, se racontent

Deux anciens détenus témoignent qu’une autre vie reste possible, même après les foyers, les braquages, les centrales, les années de prison et les retours presque impossibles. Au festival Passeurs de Livres, à Alès, Richard Sebag et Patrick Aurignac présentent chacun un récit autobiographique : Quelques lumières sur le chemin pour le premier, Mes chemins de travers pour le second, tous deux publiés par la maison nîmoise Nombre7. Ils parlent sans fard de leurs parcours, de leurs erreurs, de la violence, mais aussi des mains tendues qui ont permis la sortie.

06/06/2026, 13:00

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Pompier volontaire, autrice, éditrice : l’incroyable trajectoire de Fanny Destenay

Il y a des parcours qui avancent par bifurcations successives, mais toujours dans la même direction. Chez Fanny Destenay, l’énergie frappe d’abord : ancienne professionnelle de l’hôtellerie, passée, entre autres, par les pompiers volontaires, puis par la politique, l’écriture, les réseaux sociaux, les livres jeunesse et désormais l’édition, elle donne l’impression de transformer chaque expérience en terrain d’action.

05/06/2026, 15:10

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“Les Grecs et les Romains nous apprennent l’esprit critique”

Marraine de la 5e édition de Passeurs de Livres, à Alès, Laure de Chantal y revient avec un attachement particulier. Normalienne, agrégée de lettres classiques, directrice de plusieurs collections aux Belles Lettres, autrice de nombreux ouvrages sur l’Antiquité, la mythologie et la langue française, elle voit dans ce festival un lieu où se rejoignent deux fidélités : les livres et les Cévennes.

04/06/2026, 18:11

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Facturation électronique : “Aux petits, la traçabilité ; aux puissants, le brouillard administratif”

La facturation électronique, entrée en vigueur le 1er septembre 2026, promet de simplifier la vie des entreprises. Pour Guilhem Méric, auteur indépendant, elle risque au contraire d’ajouter une contrainte de plus à des créateurs déjà fragilisés par la précarité économique et la concurrence de l’intelligence artificielle générative. Le départ d’un illustrateur avec lequel il travaillait interroge une réforme qui, selon lui, fait peser une part croissante de ses exigences sur les plus petites structures du monde du livre.

02/09/2026, 15:59

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Antonin Artaud : la guerre des archives n’est pas terminée (réponse à Florence de Mèredieu)

Le 7 août 2026, ActuaLitté publiait l’article Comment la souffrance a forgé le jeune Artaud, version abrégée, sans photographies ni appareil de sources, de l'étude d'Ilios Chailly, Une géographie de la souffrance : les cures d’Antonin Artaud, de La Rouguière au Chanet, 1915-1919. Florence de Mèredieu, biographe d’Antonin Artaud, a réagi à cet article dans les commentaires. Quelques échanges ont suivi. Ilios Chailly propose ici une réponse plus développée, pour revenir point par point sur les questions soulevées.

01/09/2026, 17:05

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De Proust à Perec : comment Shéhérazade a changé la littérature française

Au XXe siècle, les écrivains français n’ont pas seulement lu Les Mille et Une Nuits : ils s’en sont emparés comme d’un modèle d’écriture. De la mémoire proustienne à l’ambition romanesque de Perec, en passant par le merveilleux surréaliste et la figure de Shéhérazade devenue symbole de résistance, ce recueil sans auteur ni fin a profondément travaillé l’imaginaire littéraire. Par Amel Aït-Hamouda.

31/08/2026, 17:44

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La Griffe Noire : “Tout ça ne fait donc pas de vous un libraire indépendant ?”

Après l’avis négatif rendu sur la demande de label Librairie indépendante de référence déposée en 2026 par La Griffe Noire, les soutiens de la librairie interrogent désormais moins son indépendance que le fonctionnement même du dispositif. 

31/08/2026, 14:00

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Freida McFadden : anatomie d'une machine, aux accents bien connus

Voilà des semaines et des mois, des années bientôt qu'elle trône au sommet des meilleures ventes, au point qu'on ne sache plus trop comment s'en dépatouiller... Un peu comme dans ses livres : Freida McFadden connaît la fin avant de commencer. Le retournement vient d’abord et le roman s’organise en fonction. Indices, fausses pistes, silences, informations données trop tôt pour être comprises : tout permet au lecteur de voir après coup ce qu’il n’avait pas vu venir. Mais comment ?

29/08/2026, 10:00

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Neuf mois plus tard : 80 livres à lire avant l’arrivée du bébé

Après neuf mois de silence, Elsa donne enfin de ses nouvelles. Et il s’en est passé, des choses : une grossesse, une année cabossée, des bibliothèques à trier, une pile à lire toujours bien garnie et une tentative très sérieuse de remplacer le doomscrolling par 100 pages quotidiennes. Avec, au passage, trois lectures qu’elle avait laissées dormir beaucoup trop longtemps.
 
 
 

29/08/2026, 09:00

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Six livres créent une application de rencontre pour éviter de finir seuls en rayon

On a longtemps cru qu’un livre abandonné sur une table de librairie souffrait en silence. Erreur. Il regarde les autres partir. Le prix littéraire avec son lecteur pressé, la romance dans un tote bag, le polar sous le bras de quelqu’un qui assure « ne lire que du vrai ». Lui reste là, tranche vers le public, à feindre l’indifférence.

29/08/2026, 08:00

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Après Perec, Queneau et Calvino : l’Oulipo peut-il encore surprendre ?

Le 5 mai 2026, jour de naissance de Karl Marx, Clémentine Mélois a dû mourir pour obtenir le droit de démissionner. À 18h16 exactement, au café L’Arrêt, anciennement L’Espérance, dans le VIIe arrondissement de Paris, l’écrivaine et plasticienne a retrouvé, selon sa propre formule, sa « liberté de manœuvre pour l’éternité ».

28/08/2026, 17:22

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Du marathon au bain glacé : ce que notre culte de la performance dit de nous

Marathons, bains glacés, yoga, sommeil surveillé, alimentation contrôlée : et si nos disciplines du corps avaient pris la place des anciens rituels ? Dans cette « Petite anthropologie du Dépassement », Salim Rzin observe comment la quête de performance, de purification et de maîtrise transforme le corps en refuge, en temple et en territoire moral, jusqu’à faire surgir la figure du « nano-démon », menace intérieure qu’il faudrait maintenir en sommeil.

25/08/2026, 09:09

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Anxiété de la rentrée : pourquoi le retour au travail peut être si difficile

Pourquoi le retour au travail suffit-il parfois à faire ressurgir stress, ruminations et boule au ventre, avant même d’avoir rouvert sa boîte mail ? Après les vacances, le changement de rythme, les contraintes et l’anticipation peuvent réactiver l’anxiété, sans forcément révéler un rejet de son métier. Dans L’Anxiété dédramatisée (Piktos Poche), Mélissa Manacorda propose de comprendre ces mécanismes et livre des pistes concrètes pour reprendre sans laisser l’angoisse occuper toute la place.

25/08/2026, 09:05

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Six romans recalés à l’aéroport pour excédent de bagage... émotionnel

Les compagnies aériennes sont formelles : au-delà de 23 kilos, il faut payer un supplément. La littérature, beaucoup moins regardante, autorise ses personnages à embarquer avec une enfance traumatique, trois générations de non-dits, un père mort, plusieurs amours compliquées et parfois une résurrection complète. Au retour des vacances, il était temps que quelqu’un contrôle tout cela.

22/08/2026, 11:05

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La bienveillance, “complément idéal d’un monde de plus en plus brutal”

Il fallait bien que quelqu’un finisse par manquer de bienveillance envers la bienveillance. Le psychanalyste Jean-Charles Bettan s’y risque ici, en prenant au sérieux ce que nos précautions, nos bons sentiments et notre vocabulaire soigneusement capitonné disent de notre rapport au conflit. Une humeur volontairement piquante, où la politesse des mots se retrouve priée de s’allonger sur le divan.

22/08/2026, 10:05

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Voyageuses en Orient : entre émancipation et clichés

Si Flaubert, Chateaubriand ou Nerval ont construit l’Orient rêvé du XIXe siècle, des écrivaines-voyageuses en ont, elles, franchi les portes closes. De Lady Montagu à Isabelle Eberhardt, elles ont observé l’intimité des harems et la vie des tribus. Mais ce regard « de l’intérieur » les a-t-il vraiment affranchies des clichés orientalistes ? Récit d’une émancipation littéraire aux mille contradictions. Par Amel Aït-Hamouda.

19/08/2026, 18:18

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Journée mondiale du moustique : les insectes réclament des dommages et intérêts à la littérature

Ce 20 août, Journée mondiale du moustique, les insectes ont déposé une plainte collective contre plusieurs siècles de littérature. Motifs : diffamation, séquestration, exploitation et atteinte répétée à la dignité des arthropodes. Cinq livres comparaissent. Les fourmis se constituent partie civile, les papillons demandent réparation et Gregor Samsa exige qu’on cesse enfin de l’appeler cafard. L’audience promet d’être piquante. (ceci est une fiction, hein...)

19/08/2026, 14:46

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Gestion contestée et conflit familial : un été au tribunal pour l'Harmattan

Exclusif - La gestion des Éditions L'Harmattan, dirigées depuis 2010 par Xavier Pryen, est vivement contestée depuis quelques années, tandis qu'un conflit familial se joue en arrière-plan : Denis Pryen, cofondateur du groupe, estime que son neveu a engagé le « démantèlement » de ce dernier. Deux décisions de justice, rendues cet été, se sont révélées favorables au cofondateur de L'Harmattan.

19/08/2026, 09:09

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Babel Indoor : quand les temples deviennent des livres de pierre

Que devient un lieu sacré lorsque la prière s’efface mais que la verticalité demeure ? Psychanalyste et ethno-clinicien, Salim Rzin lit les églises devenues salles d’escalade, hôtels ou espaces de passage comme autant de livres de pierre réécrits par les corps. Dans ce texte, il interroge ces architectures comme des palimpsestes : les usages changent, mais quelque chose de leurs anciens récits continue de s’écrire.

18/08/2026, 18:18

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Sur les traces de Pierre Loti dans l’Istanbul qu’il aimait

Il existe, entre certaines âmes et certains rivages, une affinité qui tient moins du hasard que d'une secrète géographie du cœur. Celle de Pierre Loti avec Istanbul fut de cette nature : une reconnaissance sans raison, un coup de foudre qui précède l'amour ; une vérité intime que l’écrivain passera sa vie à explorer, à célébrer et à défendre, jusqu’à en faire le pivot secret de son œuvre et de son existence. Par Amel Aït-Hamouda.

13/08/2026, 15:45

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Quand Carl Jung descendait dans ses propres ténèbres

Manuscrit médiéval au siècle de l’acier et du béton, Le Livre rouge est une anomalie. Un Carl Jung en crise y confia visions, dialogues intérieurs, peintures et mythes, prélude à ses concepts les plus importants. Allons à la découverte de cet objet fascinant, où un homme tente de donner une forme à ce qui, sans elle, risquait de le posséder.

12/08/2026, 18:08

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Un devoir rendu suffit-il encore à prouver qu’on l’a écrit ?

Au Danemark, le gouvernement répond à la triche par IA en déplaçant la preuve : les examens rédigés à domicile devront être défendus oralement, tandis que surveillance et travaux sous contrôle seront renforcés. Une mesure scolaire qui réveille une vieille question littéraire : signer suffit-il à être l’auteur, ou faut-il encore pouvoir répondre personnellement de ce qui est écrit ?

 

10/08/2026, 07:30

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Et si la nouvelle censure culturelle était celle qu’on ne voit plus ?

Une œuvre interdite, une exposition vandalisée, un concert annulé : la censure possède encore des images faciles à reconnaître. Le Rapport annuel 2025 pour la liberté de création du ministère de la Culture décrit pourtant un déplacement plus discret. Projets modifiés avant la polémique, programmation ajustée par anticipation, financement devenu levier, décisions administratives difficiles à qualifier : l’atteinte la plus efficace pourrait être celle qui évite d’avoir à se montrer.

08/08/2026, 13:36

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Des groupes anti-liberté d’expression identifiés et suivis par le renseignement

Le Rapport annuel 2025 pour la liberté de création contient une drôle de discrétion. Plusieurs « groupements formellement constitués », à l’origine d’actions organisées contre des acteurs culturels, seraient « pour la plupart identifiés par les services de renseignement territorial ». Voilà pour ce que l’État sait. Pour savoir qui ils sont, en revanche, le lecteur repassera : ni noms, ni nombre précis, ni famille politique ou religieuse. Le renseignement est là. L’information, beaucoup moins.

08/08/2026, 13:25

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Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France

Entre mars 2025 et mars 2026, le ministère de la Culture a recensé 76 incidents affectant les libertés de création, correspondant à 91 mécanismes d’atteinte. Douze situations sont explicitement rattachées au livre : six pour « livre et lecture publique », six pour les librairies. Acquisitions sous pression, ouvrages détruits, rencontres déprogrammées, vitrines attaquées ou mesures de saisie : le premier bilan annuel montre surtout ce qui demeure difficile à compter. 

08/08/2026, 12:19

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Comment la souffrance a forgé le jeune Antonin Artaud

De 1915 à 1919, Antonin Artaud passe de cliniques en stations thermales, de Marseille à Neuchâtel, dans une tentative presque continue d’apaiser des troubles nerveux qui marqueront durablement son existence. Ilios Chailly reconstitue cette « géographie de la souffrance » à partir d’archives, de sources médicales et de documents parfois inédits, et montre combien ces années de cures, de diagnostics et de traitements ont participé à façonner l’homme, l’artiste et la pensée d’Artaud.

07/08/2026, 16:20

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Lunettes connectées : comment encore rester hors champ ?

En Australie, la commissaire à la vie privée Carly Kind s’interroge sur la nécessité de nouvelles règles face aux lunettes connectées. En France, la CNIL redoute déjà une surveillance mobile et presque invisible. Mais ces mêmes appareils peuvent accroître l’autonomie des personnes aveugles ou malvoyantes. De Robbe-Grillet à Samanta Schweblin, les livres posent alors la vraie question : peut-on encore choisir de rester hors champ ?

07/08/2026, 15:51

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Du papier au numérique, la révolution qui bouleverse le manga japonais

Le Weekly Shonen Jump, berceau de Dragon Ball, One Piece ou Naruto, est tombé à un plus bas historique depuis 1971 : son tirage moyen n’était plus que de 985.000 exemplaires entre avril et juin 2026. C’est la première fois en 55 ans que la revue repasse sous le seuil symbolique du million d’exemplaires. Plus qu’un simple mauvais chiffre, ce recul illustre l’effacement progressif d’un modèle longtemps central au Japon : celui du grand magazine imprimé de prépublication.

07/08/2026, 15:45

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L’AFDAS suspend les formations pour artistes-auteurs centrées sur l’IA

L’AFDAS a instauré un moratoire sur le financement des formations principalement consacrées à l’intelligence artificielle générative. Limitée au fonds de formation des artistes-auteurs, la mesure s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2026. Les enseignements professionnels dans lesquels ces outils n’interviennent qu’à titre secondaire restent éligibles.

06/08/2026, 10:06

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Les premières traductions françaises de L’Odyssée : une odyssée littéraire

On parle beaucoup de la sortie du film de Christopher Nolan. Mais quelles sont les premières éditions françaises de ce poème épique ? Publiée en 1716, la plus célèbre est la traduction en prose de la philologue Anne Dacier, qui sert de base à une autre traduction en vers suivie d’une polémique entre les deux traducteurs se terminant par un bon repas. La traductrice d’Homère sera plus tard immortalisée dans le comics américain Wonder Woman.

06/08/2026, 10:02

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À Ceuta, 72 000 migrants et des vies laissées hors compte

À Ceuta, Madrid estime que 72 000 personnes ont franchi la frontière et que 70 000 sont reparties ou ont été reconduites. Le bilan humain reste disputé, tandis qu’environ un millier de mineurs non accompagnés demeurent dans l’enclave et que des familles cherchent leurs proches. Sept récits, romans, albums et essais rouvrent ce que les mots « flux », « retour » et « sécurisation » voudraient déjà refermer.

05/08/2026, 17:34

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Lipœdème : “Aucun régime ni aucun sport ne le fera disparaître“

Comment expliquer qu’une maladie touchant des centaines de milliers de femmes demeure si souvent confondue avec un simple surpoids ? « Il faut perdre du poids » : c’est probablement la réponse que les patientes atteintes de lipœdème entendent le plus souvent. Et pourtant… aucun régime ni aucune activité sportive ne suffisent à faire disparaître cette pathologie chronique. Dans Le Guide complet du lipœdème (éditions Dangles), Manon Chavaudrey entend briser l’invisibilité qui entoure encore la maladie et donner aux femmes les moyens de mieux comprendre leur corps.

04/08/2026, 14:59

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Après Makassar, qui paiera le prix de l’édition indépendante ?

L'effondrement de Makassar a agi comme un révélateur des fragilités de la diffusion-distribution indépendante. Dans cette tribune, Christophe d’Estais interroge l’ensemble de la chaîne du livre : éditeurs et libraires sont-ils prêts à assumer collectivement le coût de l’indépendance, de la spécialisation, du temps consacré aux textes et d’une logistique moins industrielle ? 

03/08/2026, 12:11

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Splendeur et misère de Donald Trump, raconté en huit livres

À 80 ans, Donald Trump a transformé la pelouse de la Maison-Blanche en arène. Pour retracer l’héritier, le promoteur, la vedette, le candidat, le président défait, le condamné puis le revenant, nous avons retenu huit œuvres qui composent une biographie oblique. Romans, manga, théâtre, tragédie et philosophie mettent au jour les mécanismes d’une ascension que les chutes n’ont jamais interrompue.

03/08/2026, 11:13

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Précomptes prescrits : des droits perdus au “Fonds solidaire pour les artistes”

Plus de 31 millions € : telle est la somme correspondant aux « précomptes prescrits », des cotisations sociales versées par des diffuseurs pour des artistes-auteurs bénéficiaires, qui n'ont finalement jamais reçu cette somme, faute d'identification. La Maison des Artistes et le syndicat Solidarité Maison des Artistes - CFDT (SMdA-CFDT) proposent, dans une tribune, de mettre ces moyens dans un « Fonds solidaire pour les artistes ».

03/08/2026, 09:29

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Quand les États tournent le dos à la justice mondiale : la crise du CPI

Le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Venezuela et le Tchad ont annoncé ou engagé leur retrait de la Cour pénale internationale, tandis que son procureur Karim Khan vient d’être destitué. Les procédures ouvertes ne s’éteignent pas, mais leur exécution dépend des États. De Philippe Claudel à Svetlana Alexievitch, huit livres rappellent ce que cette fragilisation menace : des preuves, des voix et des noms.

31/07/2026, 09:30

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Pourquoi ChatGPT refuse d’imiter Stephen King, Houellebecq ou Agatha Christie

Donc ChatGPT refuse d’imiter les écrivains célèbres — sauf un peu. Lors de tests menés fin juillet, la machine n'a pas accepté de rédaction de texte reproduisant la voix précise de divers écrivains célèbres, vivants ou disparus. OpenAI n’a pourtant annoncé aucune nouvelle règle. Et le verrou laisse une porte entrouverte : le service accepte encore d’en reprendre l’atmosphère, le rythme ou les procédés généraux. C'est que chacun des assistants actuels garde sa propre définition du pastiche acceptable.

 

30/07/2026, 17:04

ActuaLitté

Dans les ruelles hantées de Casablanca

J’aborde la lecture de Galerie marocaine de Jamal Eddine Naji à travers une grille psychopathologique. La ville est traversée de syndromes névrotiques. La société paradoxale marocaine s’y prête parfaitement. L’ouvrage est une psyché collective. Les portraits, les souvenirs sont autant de vignettes mnésiques. Il ne s’agit pas d’un récit continu, mais d’une juxtaposition de scènes, de figures, de visages, de voix. 

29/07/2026, 18:25

ActuaLitté

“L'emprise est invisible. Elle ne fait pas de bruit.”

Comment comprendre les mécanismes invisibles de l'emprise. « Pourquoi est-ce que tu ne pars pas ? » C'est probablement la question que l'on pose le plus souvent aux personnes sous emprise. Et pourtant… c'est peut-être la plus mauvaise. Christel Bringia publie aux Editions Jacques Grancher L'Emprise, où elle tente d'expliquer cet enfer.

28/07/2026, 10:58

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