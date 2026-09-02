Écris-moi une danse.... De la page au mouvement avec Myriam Gourfink

Il existe depuis le Moyen Âge des consignations de gestes (révérences par exemple) pour apprendre les danses qui ont cours dans l’aristocratie. Ils sont notés par une simple lettre à même la portée musicale. Il faut attendre le XVIe siècle pour qu’un premier manuel de danse voie le jour sous la plume d’un chanoine.

Au XVIIe, apparaît une première « écriture » dite Beauchamp-Feuillet, détaillée dans un essai intitulé Livre de contredanse présenté au Roy. Au siècle suivant, le chorégraphe Raoul Feuillet utilise une feuille de papier sur laquelle la scène est représentée vue du haut, un tracé représente la trajectoire du danseur avec des petits signes qui représentent les actions des danseurs. Cette méthode s’améliorera au fil des ans et des chorégraphes. Au XXe apparaissent deux écritures principales : la notation Laban et la notation Benesh.

La partition Laban doit répondre à quatre questions : que se passe-t-il, quand cela se passe-t-il, combien de temps cela dure et quelle partie du corps exécute ce mouvement ? Le corps est disséqué le long d’une ligne verticale qui représente l’axe longitudinal du danseur ou danseuse. Ces symboles correspondent aux appuis au sol et les différentes articulations qui permettent des mouvements.

On rajoute par la suite les signes de direction. Ils indiquent la direction du mouvement, sa durée, la partie du corps concernée et le placement de ces signes sur la portée, indique le moment où le geste doit s’accomplir. Les distances et les relations entre partenaires de danse seront indiquées par des signes distinctifs.

Cette écriture est principalement utilisée pour les chorégraphies de danse moderne, peu enseignée, elle exige une formation particulière. En France, il est dispensé au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.

L’écriture Benesh capte le mouvement pour le retranscrire sur papier. C’est un outil de création et d’aide à la composition. L’écriture est simple et facilement mémorisable : cette écriture n’est pas réservée à la danse, elle s’applique pour le cirque, les marionnettes, tout art qui utilise le mouvement comme expression ou langage.

Cependant, chaque chorégraphe a sa propre manière de codifier ses chorégraphies, les répétitions des gestes sont sans doute la meilleure partition, car elles stimulent la mémoire du corps.

Myriam Gourfink, danseuse, chorégraphe, riche d’un parcours international, a développé une écriture cinétographique personnelle sur le modèle Laban qu’elle a décrit dans deux ouvrages parus chez Les Presses du Réel.

Actualitté : Avant de commencer, pouvez-vous nous résumer votre parcours ?

Myriam Gourfink : À la fin des années 80 et début des années 90, après un parcours en violon, solfège et danse classique au conservatoire régional d’Angers, je me suis investie dans des groupes de musique industrielle et noise, notamment avec les Von Magnet, et me suis engagée dans la pratique de la danse contemporaine grâce au Théâtre Contemporain de la Danse (TCD) à Paris, j’ai eu la chance d’y avoir été accueillie pour suivre intensivement les enseignements de personnes marquantes comme Mirjam Berns, Dominique Duschinsky, Vera Orlock, Shelley Senter, Gregory Lara, j’ai alors lié connaissance avec Odile Duboc qui m’a proposé de travailler avec elle, et plus tard lorsque le TCD est devenu le CND j’y ai rencontré Steve Paxton et Lisa Nelson.

En 1996, je confie aux Von Magnet mon désir de chorégraphier mon premier solo, Beith. Ils m’invitent à répéter à Ris Orangis au CAES, une caserne de pompiers désaffectée dans laquelle ils vivaient et travaillaient. J’en parle aussi avec Odile Duboc qui m’offre des temps de studios au CCN de Belfort. Je crée Beith au CAES en septembre 1996.

Puis, épaulée par « les Von » et Odile je me lance dans la composition de Waw que je crée lors d’une tournée Von Magnet à Amsterdam et Essen, avant de la danser à la Maroquinerie à Paris lors d’un évènement organisé par « les Von », qui pour cette soirée avaient invité quelques personnalités du monde du spectacle vivant ; je me fais alors repérer par Serge Laurent qui me programme à Cartier et qui par la suite soutiendra régulièrement la réalisation de mes pièces, notamment au Centre Pompidou de 1999 à 2019.

Comment naît une chorégraphie dans l’esprit du chorégraphe ?

Myriam Gourfink : Pour ma part, ce qui met mon esprit au travail, c’est une étude approfondie — puisqu'elle s’étale maintenant sur plus de 30 ans — de l’œuvre d’Annick de Souzenelle, qui s’emploie à réinterpréter et expérimenter physiquement et émotionnellement — en questionnant l’étymologie de chaque mot et l’origine de chaque lettre — la genèse. Elle le fait d’une façon non moralisante qui brise tous les interdits liberticides, et surtout son point de vue est radicalement féministe, ce qui m’importe énormément.

Cette étude, je la tisse avec des ouvrages d’autre auteur·rice·s, des œuvres picturales, des documentaires, des films, des pièces de danse, des concerts, des expériences somato-sensorielles, et l’exploration des notions du mouvement dansé, telles que les amène à sentir et comprendre la Cinétographie Laban.

Pour Beith (1996), Waw (1997) et Überengelheit (1999) mes premières découvertes des pratiques yoguiques et de la Cinétographie Laban s’émulsionnent respectivement avec la lecture — en plus de celle des livres d’Annick — du Poimandrès, de La Femme gauchère de Peter Handke, et des Traités et sermons de Maître Eckhart.

Par la suite, de nombreuses pièces tout en puisant dans la sensorialité qu’ouvrent en moi les séances de méditation, Yoga, Feldenkrais, Haptonomie, ou Gymnastique sensorielle, dialoguent également avec le dictionnaire de Cinétographie Laban et les œuvres de Karlheinz Stockhausen, François Bayle, Jean-Claude Eloy, Christian Zanési, Kasper T. Toeplitz, les écrits de Joyce Carol Oates ou Cormac McCarthy, avec la poésie de Paul Celan, François Bon ou celle de Danielle Collobert, ou bien encore avec les peintures de William Turner, Olga Rozanova, Mark Rothko, les installations de James Turell, avec les films de Phill Niblock — The movement of people working —, des documentaires animaliers, ou à titre d’exemple pour la pièce Almasty (2016) les récits de Marie-Jeanne Josephovna Koffmann sur le yéti du Caucase.

Au croisement de ces pratiques et influences, des sensations haptiques, la formation interne d’une mise en mouvement — volumes et formes qui bougent sur des plans inclinés —, ou le surgissement d’images. Et tout cela est agité — pour s’alchimiser — par des agents émulsifiants, un réseau de questions : comment traduire l’impression de vivre simultanément dans différentes strates temporelles ? Comment danser sans pas ni marche ? Comment inviter l’interprète à ne jamais être à l’aplomb de sa verticale ? Comment donner à sentir la microspatialité ? Comment garder la perception constante d’un espace carré alors que les interprètes circulent ? Comment les danseur·euse·s peuvent-elles maintenir leurs contacts en formant continuellement une sorte de signe d’infini alors qu’iels échangent leurs places ? Comment faire pour qu’iels restent en relation tête à tête — Arche (2021) — tout au long de la pièce ? Quelles indications choisir pour qu’iels donnent à voir et à vivre un déséquilibre ? Comment révéler à l’échelle de la macro-composition la danse glissante et infra corporelle des fascias ? Comment traduire dramaturgiquement les sensations qui surviennent en méditation dans l’espace interne : celle d’une poussée comme végétale, celle de la percée de petits canaux, celle d’un volume pneumatique qui s’ouvre ? Et comment dire en geste la fêlure, la fissure, la rugosité, le frisson, la coupure, la dissonance ou l’étrange — Frissure (2026) ?

Les premiers jets se font de quelle façon ?

Myriam Gourfink : Souvent devant la page blanche d’un vieux logiciel de dessin que je choisis de continuer à employer avec persistance — AppleWorks.

Selon les périodes l’écriture s’est effectuée de différentes façons : au début j’avais besoin de définir mon environnement chorégraphique, je commençais par cibler les notions avec lesquelles je souhaitais travailler, en quelque sorte je passais des heures à cerner et délimiter mon champ lexical au regard de mes questions, mon imaginaire dramaturgique, mes vécus corporels, émotionnels, mes images. Grâce à cette période, le dictionnaire Laban est devenu un ami avec lequel je dialogue, il est aujourd’hui dans son ensemble mon environnement chorégraphique, j’aime m’y perdre, y flâner, il s’avère être, après trente années de vie commune, une source inépuisable d’étonnements.

Ainsi à titre d’exemple en vagabondant dans le dictionnaire Laban, après avoir écouté les récits de Koffmann sur l’Almasty qui, selon les dires, tresse les crins des chevaux la nuit, j’ai pensé rendre perceptible et entremêler trois références spatiales : celle du corps dans les trames de l’espace euclidien et celui du lieu. Ainsi pour cette pièce les premiers signes déposés sur la partition d’exploration ont été le signe rond de la pause au corps, le losange de la pause à l’espace et le losange avec un point en son centre désignant la pause au lieu.

Almasty est ainsi une danse qui tresse et alterne :

Le fait qu’une partie du corps en restant constamment dans un même rapport d’espace donne comme l’impression de transporter un volume, ;

Avec le geste de maintenir un segment corporel sur le vecteur d’une direction et donc de glisser dessus, d’incarner une trace, alors que le reste du corps s’articule et se déplace ailleurs. Et l’acte de fixer une partie corporelle à un endroit, ce qui amène à circonscrire et rassembler le mouvement autour de ce point d’ancrage.

Comment décide-t-on de la transcription, le choix de l’écriture ?

Myriam Gourfink : Prenons un autre exemple, celui de l’écriture de Rêche (2024) ; je voulais donner à sentir à l’échelle du groupe le glissement directionnel des fascias et l’ouverture aérienne que cela crée intérieurement, conjuguée avec le sentiment que cette douceur qui advient résorbe les rugosités de nos histoires humaines. J’ai pensé dès le départ à des appuis au sol permettant le glisser sur de grandes surfaces corporelles, et à relier en un seul corps étale et long les sept danseur·euse·s afin qu’iels glissent les un·e·s sur les autres pour se déplacer comme dans des couloirs. Il manquait la façon dont ces glissements allaient s’effectuer et surtout comment ils pouvaient aboutir à des espaces d’adoucissement plus amples et aériens ?

J’ai consulté le dictionnaire sans rien chercher de précis, juste à y errer, à le feuilleter. Et grâce à la chance, je tombe nez à nez avec un signe de référent spatial que je n’avais jamais étudié, il indique que, quelles que soient la position et l’orientation de chaque membre d’un groupe, leur référence spatiale est uniformément égale à la direction du parcours. Le signe de la « clef de lecture de direction du parcours » met alors au travail mon imaginaire et amène la solution. J’invite le groupe à glisser vers la direction du parcours tout en tournant — dans un incessant mouvement de flux et reflux — une fois à droite par rapport à ce vecteur, une fois à gauche.

Et c’est surtout en studio que la magie opère, et que le signe se vérifie avec les interprètes comme étant ce dont la pièce a besoin pour prendre forme. Le glissement dans le couloir du vecteur mêlé à la giration permet aux un·e·s de passer par-dessus les autres, et construit, à la fin de chaque tour, une vague suspendue qui laisse apparaître une fresque humaine qui se désagrège lentement à la giration suivante, pour offrir à nouveau un moment de suspension aérienne dévoilant d’autres histoires humaines.

D’après vous quelle est l’écriture qui serait la plus universelle ?

Myriam Gourfink : Votre question en amène une autre, est-ce qu’à l’instar de la musique, la danse aurait besoin d’une écriture universelle ?

À vrai dire, je ne crois pas, je pense que la danse a développé plusieurs systèmes de transcriptions du mouvement — pour n’en citer que quelques-uns au XXe siècle : Benesh, Eshkol-Wachman, Laban — correspondant à différents usages, ou différentes visions, je trouve heureuse cette diversité, elle est une réalité pleine d’avenir, en ce qu’elle contient la promesse d’échanges fructueux.

Malheureusement je ne connais pas encore assez Benesh ou Eshkol-Wachman pour réellement comprendre leurs enjeux clefs. En ce qui concerne Laban, je pense que la grande avancée est d’ouvrir la danse à un spectre infini de relations à la musique, et par là même de questionner le temps. C’est-à-dire que la Cinétographie permet toutes sortes de relations à la musique, de la plus traditionnelle à la plus radicale, comme le fit Mary Wigman — qui fut un temps collaboratrice de Laban — en choisissant le silence. Je trouve d’une intelligence égale à sa simplicité le fait qu’en Cinétographie la longueur d’un trait exprime le temps, et que l’échelle soit définie par la personne qui transcrit. Ainsi pourra-t-elle spécifier qu’un trait de 2 cm équivaut de façon classique à la noire à soixante, mais loisir à elle de le déterminer comme équivalent à l’advenue de trois oiseaux passant dans le champ de vision de l’interprète, choix qui nous amènerait à concevoir et vivre l’élasticité du temps.

La durée des actions étant mesurée dans ma pratique par la perception, de toute évidence Laban m’a tout de suite convaincue, puisque le système ouvre littéralement à l’infini les possibilités de référents temporels, ce qu’il ne fait pas assez — à mon humble avis et surtout pour mon usage personnel — au niveau des signes d’espace ; je précise, il contient bien dans sa cohérence et sa logique une infinité de possibles et c’est bien en étudiant Laban que j’ai compris, clarifié mon rapport à l’espace, et que je continue à découvrir cette infinitude.

Cela m’a conduit à considérer dans mes explorations les 360° du cercle et donc à générer une danse microspatiale. Cependant, les signes de directions, niveaux et orientations du début du XXe siècle ne permettent pas d’exprimer les 360° du cercle ; pour les ouvrir j’ai adopté — en plus des signes déjà existants qui sont grandement pertinents dans la plupart des cas — les croix utilisées par les enseignant·e·s dans un but pédagogique, car elles permettent non seulement de symboliser direction, niveau et orientation au degré près, mais aussi de dissocier les notions de niveaux et directions ; et il se trouve que c’est ce dont j’avais besoin pour certaines partitions ouvertes, notamment celles des projets L’Innommée (2003), Contraindre (2004), This my House (2005), Les Temps Tiraillés (2009), Bestiole (2012), qui sont soit générées en ligne, soit écrites par mes soins sur le vif, et lus en temps réel par les interprètes.

Comment se passe la transmission de la partition avec les danseurs et danseuses ? Adaptez-vous certains mouvements au physique du danseur ? Une partition est-elle figée ou mouvante durant les répétitions ?

Myriam Gourfink : Il est donc temps de mentionner que je n’écris que des partitions ouvertes, c’est-à-dire que je ne cherche pas à transcrire exactement les gestes et déplacements de façon détaillée, bien qu’il m’arrive parfois de resserrer le niveau de précision. L’écriture est ici au service de la composition en danse, et non de la notation d’une danse préexistante, aussi trame-t-elle l’avènement de la dramaturgie ; elle est une matrice qui favorise le développement du climat de la pièce. elle invite à l’exploration dans un registre très précis, elle organise concrètement la recherche de matériau, en ce qu’elle symbolise le langage dansé en paramétrant, avec la poésie des spectres de nuances, les composants du mouvement qui sont le temps, l’espace, la masse, le flux — ainsi oblige-t-elle le chorégraphe à clarifier son oralité et surtout permet-elle au collectif de s’en détacher.

Précisons également ici que la Cinétographie est tout indiquée pour l’écriture ouverte, en ce qu’elle fonctionne — c’est une image très personnelle — comme les poupées gigognes, un signe générique indique une notion qui, si on y ajoute d’autres signes, deviendra une transcription détaillée du geste. Par exemple le rectangle traduit la mise en mouvement d’un segment de corps ; en insérant dans le rectangle un rond blanc en haut, figurant le thorax, et un noir en bas, symbolisant le bassin, nous préciserons que c’est le segment du tronc dans son ensemble qui se meut. Par la suite, en ajoutant au-dessus de ce rectangle un signe d’opération nous spécifierons la nature du mouvement — qui jusqu’à présent était libre —, ainsi une petite croix surplombant notre signe de tronc nous invitera à le fléchir, etc..

La partition ouverte est donc vivante et autorise l’interprète à danser en fonction de ses préférences, à décider pour lui-même, elle ne rationalise en rien la danse, elle ouvre l’imaginaire singulier de chacun·e.

Cela dit, il y a énormément d’allers-retours entre l’écriture à la table et l’expérience en studio car il s’agit d’écrire de façon à cibler des atmosphères, en vue de construire une trame dramaturgique. Si la partition est une aide, c’est bien le collectif constitué des interprètes et du chorégraphe qui enquête sur la pièce. Il y a donc souvent des changements à apporter.

Cependant quelques fois, l’écriture génère dès le premier essaie un matériau clef qui nous étonne et dépasse toutes nos espérances : j’ai en tête le réseau de contraintes proposant aux danseur·reuse·s de Glissement d’infini (2019) de glisser continuellement au sol sans jamais soulever la tête, les jambes ou les bras, le travail de poids et contrepoids qui génère la circulation est alors entièrement pris en charge par le bassin et le thorax, qui peuvent à loisir se soulever, tourner, s’enrouler ou se fléchir, puisque la partition les laisse entièrement libres ; il en résulte un changement radical des habitudes motrices qui nous a interpellés, aussi avons-nous développé plus que prévu cette partie de la pièce qui dure en définitive presque 1h30 sur les 4 de son déroulement, un montage vidéo de trois heures est posté en ligne en partage libre ici :

Enfin, pour clore ce chapitre concernant la collaboration avec les interprètes, de façon pratique dans le découpage de notre journée, nous prenons le temps — pendant environ une heure, lors de la digestion, après le repas du midi — d’expliciter la signification de chacun des signes de la partition d’exploration sur laquelle notre travail se portera. Ainsi chacun·e peut lire de façon autonome et annoter l’écrit comme bon lui semble.

La danse est-elle la grande oubliée de la Culture, comment faire venir le grand public ?

Myriam Gourfink : De quelle Danse parlons-nous, et de quelle Culture ? La Culture du divertissement — l’industrie, devrais-je dire — est à n’en pas douter florissante, puisque sans scrupule depuis quelques années son négoce profite scandaleusement des subventions publiques.

Je pense que le grand oublié des politiques culturelles publiques aujourd’hui, c’est l’Art, celui qui s’égare, celui qui tourmente et agite, et cela sans distinction du médium.

Et pourtant les politiques culturelles publiques de ce pays, à la toute fin du XXe siècle, ont réussi brillamment à développer un modèle unique, permettant une accessibilité à jamais égalée, pour le plus grand nombre, à l’Art avec un grand A dans ses formes les plus déroutantes et questionnantes. Des hommes et des femmes politiques de lettres, et non juste « bons ? » gestionnaires, ont su soutenir la diffusion d’œuvres s’aventurant hors des sentiers battus et favorisant l’éveil et l’émancipation de nos esprits. Rappelons-nous qu’avant leur action l’Art était jusqu’alors réservé à une élite.

Nous assistons aujourd’hui au démantèlement de ce qu’iels avaient su construire avec seulement 1 % du budget annuel de l'État, aussi sommes-nous en droit de nous demander par qui est-il orchestré ? Et par quelles valeurs et desseins, s’il y en a, cette destruction est-elle portée ?

Je fais partie de la génération qui — et mes origines sont modestes — a pu bénéficier de cet accès qu’iels nous offraient ; j’espère que sous peu, nous saurons nous réveiller et qu’en recouvrant une fonction publique garante de notre élévation, nous honorerons leurs visions en renouvelant inventivement et pertinemment leur action.

Votre actualité ?

Myriam Gourfink : Cet automne, le Festival d’Automne à Paris en partenariat avec le Musée de l’Orangerie programme la pièce Masse ; et l’Odéon, Théâtre de l’Europe, nous invite à investir la galerie tout en longueur du Petit Odéon avec le projet Fondre, qui fera vivre création et répertoire sur pas moins de vingt-quatre dates étalées entre le 3 novembre et le 10 décembre 2026, avec les artistes historiques de la compagnie : le compositeur et bassiste Kasper T. Toeplitz et les danseuses Deborah Lary et Véronique Weil.

L’écriture est un matériau brut qui jette les bases de la chorégraphie. Que le chorégraphe choisisse l’outil informatique avec un logiciel adapté ou une écriture manuel en s’aidant d’un dictionnaire cinétographique, l’histoire s’écrit surtout lors des répétitions avec des échanges avec les danseurs, et la vision des mouvements. Une véritable écriture vivante.

Crédits photo © Richard Louvet

Par Christian Dorsan

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