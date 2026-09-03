Les Paysages intérieurs de Toyō Itō : habiter le vide

On entre dans Les Paysages intérieurs de Toyō Itō pratiquement comme dans l’une des architectures de celui auquel le livre est consacré. Autrement dit sans savoir exactement où cesse le dehors et où commence le dedans — Le vide et le plein, dirait Nicolas Bouvier.

Ce qui frappe d’abord c’est une belle intimité de la parole. Il ne s’agit jamais d’un architecte commentant ses bâtiments. Itō remonte plus loin. Il évoque le lac Suwa, près de la maison de son enfance, le bruit de l’eau, une source chaude dans le jardin, la vapeur en hiver… Et peu à peu se dessine une généalogie sensible de son architecture.

Avant les plans, il y eut des émotions ; avant les formes, une certaine manière d’éprouver le monde.

Avant l’architecture, le paysage

Maki Ōnishi sait admirablement conduire cette remontée vers les paysages premiers. Ses questions

laissent respirer la parole et révèlent combien, chez Itō, l’architecture procède moins de la construction que de la circulation. Circulation de l’air, de la lumière, des corps, des regards.

La médiathèque de Sendai peut alors devenir une forêt, ses colonnes d’acier des arbres ; la Maison à Nakano s’allonger autour d’une cour ; l’Opéra national de Taichung abolir la frontière disgracieuse entre le bâtiment et la ville.

Une idée magnifique traverse le livre : le vide n’est pas l’absence. Il est ce qui permet aux choses d’advenir. Toute l’esthétique japonaise affleure ici, mais sans jamais être réduite à quelque pittoresque zen pour Occidentaux. Chez Itō, le vide est une expérience physique. Ses bâtiments ne demandent pas seulement à être regardés : ils doivent être traversés, éprouvés, presque respirés. Bref, nous sommes en terre de poésie.

Un éditeur, une pensée du Japon

Il faut à ce titre saluer le travail éditorial d’Anne Bourguignon. Depuis des années, elle construit chez Arléa, avec une constance qui ressemble désormais à une véritable politique d’auteur, un remarquable territoire japonais. Son goût pour l’archipel ne relève ni de la mode ni de l’exotisme. Il s’inscrit dans la durée, à travers des textes consacrés aux jardins, aux arts, aux paysages, à l’architecture. Sous son impulsion, le Japon et l’architecture sont devenus deux des quelques axes structurants du catalogue de lamaison.

La collection « Paysage et Architecture », où voisinent notamment Tadao Andō, la nouvelle génération représentée par o+h et désormais Toyō Itō, compose ainsi livre après livre une belle bibliothèque d’une rare cohérence.

Mais c’est aussi cela, le métier d’éditeur : non pas simplement publier de bons livres, mais faire en sorte qu’ils se répondent et qu’à force de rapprochements apparaisse une pensée. Anne Bourguignon a compris que le Japon constitue moins un sujet qu’une manière de regarder : une attention au presque rien, au passage, à l’impermanence, aux rapports entre l’homme et son milieu.

Les Paysages intérieurs de Toyō Itō en est une expression de plus. Livre d’architecture, certes, mais surtout livre sur la mémoire et le corps. Après l’avoir refermé, on regarde autrement les choses. Et l’on comprend qu’habiter un lieu pourrait être, simplement, apprendre à se laisser habiter par le monde.

Par Vincent Hein

Contact : contact@actualitte.com